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Kapitány István ezt nem úszhatja meg magyarázat nélkül: Magyarországon méregdrága a dízel, Ukrajnába mégis juthat belőle

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Üzemanyaghiány alakulhat ki Ukrajnában az akadozó szállítások és az emelkedő európai árak miatt. A Duna alacsony vízállása jelentősen visszafogta a folyami szállításokat, a nyugati határátkelőkön pedig napokat kell várniuk az üzemanyagot szállító kamionoknak. Az ország ellátásában Magyarország is fontos szerepet játszik.
VG
2026.10.13, 07:40
Frissítve: 2026.10.13, 07:40
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Dízelhiány fenyegeti Ukrajnát, miután a szállítási nehézségek egyre komolyabb fennakadásokat okoznak az üzemanyag-ellátásban – számolt be hétfőn az Enkorr ukrán energetikai szakportálra hivatkozva a Reuters. Ukrajna szinte teljes egészében importra szorul, mivel az ország olajfinomítói az orosz–ukrán háború során megsemmisültek vagy súlyosan megrongálódtak. Az üzemanyagellátás ezért különösen érzékeny a nemzetközi szállítási útvonalakon jelentkező fennakadásokra.

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A vasúton érkező üzemanyagszállítmányok legalább nyolcnapos késéssel jutnak Ukrajnába. / Fotó: Vémi Zoltán /Világgazdaság

Magyarország kulcsszerepet játszik az ukrán üzemanyagellátásban 

Az Enkorr szerint a dízelhiány veszélye már kézzelfogható, és a helyzet a múlt hét végén különösen az ország déli és nyugati részén vált kritikussá.

A problémákat ezúttal a természeti körülmények is súlyosbítják. A Duna alacsony vízállása miatt jelentősen csökkent az üzemanyagot szállító uszályok rakodókapacitása, egyes hajók pedig egyáltalán nem tudják megközelíteni a kikötőket. Ez különösen érzékenyen érinti Ukrajnát, mivel a folyó az üzemanyagimport egyik legfontosabb útvonala.

Nyugaton a vasúti és közúti szállítások is akadoznak. A vasúton érkező üzemanyagszállítmányok legalább nyolcnapos késéssel jutnak célba, a tartálykocsiknak pedig öt-nyolc napot kell várakozniuk a határátkelőknél.

A kijevi A–95 üzemanyagpiaci tanácsadó cég adatai szerint Ukrajna szeptemberben 537 ezer tonna dízelt importált, ami 9 százalékkal kevesebb az augusztusi mennyiségnél.

Az év első kilenc hónapjában ugyanakkor összesen 4,7 millió tonna dízel érkezett az országba, 3 százalékkal több, mint 2025 azonos időszakában.

Ukrajna legfontosabb dízelbeszállítói közé 

  • Lengyelország, 
  • Litvánia 
  • és Magyarország 

tartozik. Az ellátási nehézségeket tovább fokozhatja az európai üzemanyagárak emelkedése, amely az import költségeit is növeli. Az Enkorr szerint az ukrán üzemanyagpiacon jelenleg a dízel tényleges hozzáférhetősége vált a legfontosabb kérdéssé. A szállítási fennakadások miatt egyes térségekben már a rendelkezésre álló készletek pótlása is egyre nehezebb.

Hivatalos: kiderült, pontosan mennyi gázolajat visz Ukrajna Magyarországról havonta

Még szeptemberben Hortay Olivér egy parlamenti vitában Kapitány István gazdasági miniszternek azt mondta, tudjuk, hogy Ukrajna az egyik legfontosabb célpiaca a magyar gázolajnak, ahogyan azt is tudjuk, hogy májusban újraindultak a szállítmányok, ám nem állnak rendelkezésre hivatalos és pontos adatok ezek volumenéről.

A politikus szerint a becslések havi 40-50 ezer tonnára teszik az ukrajnai export mennyiségét, ami a magyar fogyasztás nagyjából tíz százaléka.

Hortay arra is rámutatott, hogy a hatályos jogszabályok értelmében Kapitány Istvánnak jóvá kell hagynia a szállításokat. 

Igen, nagyjából jók azok az adatok, amiket említett, 40-50 ezer tonna áru megy Ukrajna felé 

– közölte Kapitány István. Szerinte az is fontos, hogy miképpen és hogyan történik ez. A tárcavezető ennek kapcsán elmondta, hogy ez a mennyiség a Slovnaftól jön. A Mol egy regionális olajvállalat Európa szívében, azzal a lehetőséggel, hogy a Slovnaft-finomító Pozsonyban, a Dunai-finomító Magyarországon termel. 50 ezer tonna érkezik úgy átlagban Szlovákiából, és ez Magyarországon keresztül, vezetéken kerül el Ukrajnába.

Ami fontos, hogy százmillió liter érkezik Szlovákiából, ugyancsak a Slovnafttól nekünk, amit mi használunk. Ez a magyar import egyik legjelentősebb része és a legbiztosabb része – reagált Kapitány István az ellenzéki képviselő felvetéseire.

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