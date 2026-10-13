Kapitány István ezt nem úszhatja meg magyarázat nélkül: Magyarországon méregdrága a dízel, Ukrajnába mégis juthat belőle
Dízelhiány fenyegeti Ukrajnát, miután a szállítási nehézségek egyre komolyabb fennakadásokat okoznak az üzemanyag-ellátásban – számolt be hétfőn az Enkorr ukrán energetikai szakportálra hivatkozva a Reuters. Ukrajna szinte teljes egészében importra szorul, mivel az ország olajfinomítói az orosz–ukrán háború során megsemmisültek vagy súlyosan megrongálódtak. Az üzemanyagellátás ezért különösen érzékeny a nemzetközi szállítási útvonalakon jelentkező fennakadásokra.
Magyarország kulcsszerepet játszik az ukrán üzemanyagellátásban
Az Enkorr szerint a dízelhiány veszélye már kézzelfogható, és a helyzet a múlt hét végén különösen az ország déli és nyugati részén vált kritikussá.
A problémákat ezúttal a természeti körülmények is súlyosbítják. A Duna alacsony vízállása miatt jelentősen csökkent az üzemanyagot szállító uszályok rakodókapacitása, egyes hajók pedig egyáltalán nem tudják megközelíteni a kikötőket. Ez különösen érzékenyen érinti Ukrajnát, mivel a folyó az üzemanyagimport egyik legfontosabb útvonala.
Nyugaton a vasúti és közúti szállítások is akadoznak. A vasúton érkező üzemanyagszállítmányok legalább nyolcnapos késéssel jutnak célba, a tartálykocsiknak pedig öt-nyolc napot kell várakozniuk a határátkelőknél.
A kijevi A–95 üzemanyagpiaci tanácsadó cég adatai szerint Ukrajna szeptemberben 537 ezer tonna dízelt importált, ami 9 százalékkal kevesebb az augusztusi mennyiségnél.
Az év első kilenc hónapjában ugyanakkor összesen 4,7 millió tonna dízel érkezett az országba, 3 százalékkal több, mint 2025 azonos időszakában.
Ukrajna legfontosabb dízelbeszállítói közé
- Lengyelország,
- Litvánia
- és Magyarország
tartozik. Az ellátási nehézségeket tovább fokozhatja az európai üzemanyagárak emelkedése, amely az import költségeit is növeli. Az Enkorr szerint az ukrán üzemanyagpiacon jelenleg a dízel tényleges hozzáférhetősége vált a legfontosabb kérdéssé. A szállítási fennakadások miatt egyes térségekben már a rendelkezésre álló készletek pótlása is egyre nehezebb.
Hivatalos: kiderült, pontosan mennyi gázolajat visz Ukrajna Magyarországról havonta
Még szeptemberben Hortay Olivér egy parlamenti vitában Kapitány István gazdasági miniszternek azt mondta, tudjuk, hogy Ukrajna az egyik legfontosabb célpiaca a magyar gázolajnak, ahogyan azt is tudjuk, hogy májusban újraindultak a szállítmányok, ám nem állnak rendelkezésre hivatalos és pontos adatok ezek volumenéről.
A politikus szerint a becslések havi 40-50 ezer tonnára teszik az ukrajnai export mennyiségét, ami a magyar fogyasztás nagyjából tíz százaléka.
Hortay arra is rámutatott, hogy a hatályos jogszabályok értelmében Kapitány Istvánnak jóvá kell hagynia a szállításokat.
Igen, nagyjából jók azok az adatok, amiket említett, 40-50 ezer tonna áru megy Ukrajna felé
– közölte Kapitány István. Szerinte az is fontos, hogy miképpen és hogyan történik ez. A tárcavezető ennek kapcsán elmondta, hogy ez a mennyiség a Slovnaftól jön. A Mol egy regionális olajvállalat Európa szívében, azzal a lehetőséggel, hogy a Slovnaft-finomító Pozsonyban, a Dunai-finomító Magyarországon termel. 50 ezer tonna érkezik úgy átlagban Szlovákiából, és ez Magyarországon keresztül, vezetéken kerül el Ukrajnába.
Ami fontos, hogy százmillió liter érkezik Szlovákiából, ugyancsak a Slovnafttól nekünk, amit mi használunk. Ez a magyar import egyik legjelentősebb része és a legbiztosabb része – reagált Kapitány István az ellenzéki képviselő felvetéseire.