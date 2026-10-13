Kapitány István ezt nem úszhatja meg magyarázat nélkül: Magyarországon méregdrága a dízel, Ukrajnába mégis juthat belőle

Dízelhiány fenyegeti Ukrajnát, miután a szállítási nehézségek egyre komolyabb fennakadásokat okoznak az üzemanyag-ellátásban – számolt be hétfőn az Enkorr ukrán energetikai szakportálra hivatkozva a Reuters. Ukrajna szinte teljes egészében importra szorul, mivel az ország olajfinomítói az orosz–ukrán háború során megsemmisültek vagy súlyosan megrongálódtak. Az üzemanyagellátás ezért különösen érzékeny a nemzetközi szállítási útvonalakon jelentkező fennakadásokra.

A vasúton érkező üzemanyagszállítmányok legalább nyolcnapos késéssel jutnak Ukrajnába. / Fotó: Vémi Zoltán /Világgazdaság

Magyarország kulcsszerepet játszik az ukrán üzemanyagellátásban

Az Enkorr szerint a dízelhiány veszélye már kézzelfogható, és a helyzet a múlt hét végén különösen az ország déli és nyugati részén vált kritikussá.

A problémákat ezúttal a természeti körülmények is súlyosbítják. A Duna alacsony vízállása miatt jelentősen csökkent az üzemanyagot szállító uszályok rakodókapacitása, egyes hajók pedig egyáltalán nem tudják megközelíteni a kikötőket. Ez különösen érzékenyen érinti Ukrajnát, mivel a folyó az üzemanyagimport egyik legfontosabb útvonala.

Nyugaton a vasúti és közúti szállítások is akadoznak. A vasúton érkező üzemanyagszállítmányok legalább nyolcnapos késéssel jutnak célba, a tartálykocsiknak pedig öt-nyolc napot kell várakozniuk a határátkelőknél.

A kijevi A–95 üzemanyagpiaci tanácsadó cég adatai szerint Ukrajna szeptemberben 537 ezer tonna dízelt importált, ami 9 százalékkal kevesebb az augusztusi mennyiségnél.

Az év első kilenc hónapjában ugyanakkor összesen 4,7 millió tonna dízel érkezett az országba, 3 százalékkal több, mint 2025 azonos időszakában.

Ukrajna legfontosabb dízelbeszállítói közé

Lengyelország,

Litvánia

és Magyarország

tartozik. Az ellátási nehézségeket tovább fokozhatja az európai üzemanyagárak emelkedése, amely az import költségeit is növeli. Az Enkorr szerint az ukrán üzemanyagpiacon jelenleg a dízel tényleges hozzáférhetősége vált a legfontosabb kérdéssé. A szállítási fennakadások miatt egyes térségekben már a rendelkezésre álló készletek pótlása is egyre nehezebb.

Hivatalos: kiderült, pontosan mennyi gázolajat visz Ukrajna Magyarországról havonta

Még szeptemberben Hortay Olivér egy parlamenti vitában Kapitány István gazdasági miniszternek azt mondta, tudjuk, hogy Ukrajna az egyik legfontosabb célpiaca a magyar gázolajnak, ahogyan azt is tudjuk, hogy májusban újraindultak a szállítmányok, ám nem állnak rendelkezésre hivatalos és pontos adatok ezek volumenéről.

A politikus szerint a becslések havi 40-50 ezer tonnára teszik az ukrajnai export mennyiségét, ami a magyar fogyasztás nagyjából tíz százaléka.

Hortay arra is rámutatott, hogy a hatályos jogszabályok értelmében Kapitány Istvánnak jóvá kell hagynia a szállításokat.

Igen, nagyjából jók azok az adatok, amiket említett, 40-50 ezer tonna áru megy Ukrajna felé

– közölte Kapitány István. Szerinte az is fontos, hogy miképpen és hogyan történik ez. A tárcavezető ennek kapcsán elmondta, hogy ez a mennyiség a Slovnaftól jön. A Mol egy regionális olajvállalat Európa szívében, azzal a lehetőséggel, hogy a Slovnaft-finomító Pozsonyban, a Dunai-finomító Magyarországon termel. 50 ezer tonna érkezik úgy átlagban Szlovákiából, és ez Magyarországon keresztül, vezetéken kerül el Ukrajnába.