Megérkezett a drágulás a benzinkutakra Magyarországon: hétfőre bejelentették az új üzemanyagárakat – ezek az autósok jártak rosszul

Csak most jelentették be formálisan is, hogy drágult az üzemanyag ára Magyarországon. Az áremelés ráadásul már a hétvégén bekövetkezett, de akkor még nem érkezett hír róla.

Megérkezett a drágulás a benzinkutakra Magyarországon: hétfőre bejelentették az új üzemanyagárakat / Fotó: NurPhoto via AFP, illusztráció

Ez annak is köszönhető, hogy Magyarországon a nyár vágán megszünt a napi közlése az üzemanyagárak változásainak. Addig minden hétköznap nyilvánosságra hozták, hogyan döntöttek a nagykereskedők, ami alapján lehetett kalkulálni a következő napi kiskereskedelmi árakról.

A gyakorlatot két hónapja a a piaci folyamatok alakulására hivatkozva számolták fel. Új rendszer lépett életbe: minden hétköznap délelőtt a valós kiskereskedelmi kútárakat és a tényeken alapuló átlagárakat teszik közzé. Ez egyúttal viszont azt is jelenti, hogy immáron nincs előrejelzés a rendszerben, csak a már bekövetkezett árváltozásokat jelentik be utólagosan.

Miután pedig a hétvégén nem készül el ez az adatközlés sem, így a péntekről szombatra végrehajtott árdöntés csak hétfőn jelenik meg először a nyilvánosság számára is elérhető módon. Így történt ezúttal is, és most már mindenki számára látszik, hogy megérkezett az üzemanyag-drágulás Magyaroszágon.

Hétfőre bejelentették az új üzemanyagárakat

Ami a Holtankoljak.hu friss posztjából látszik, hogy nem általános, hanem részleges áremelés történt. Ez azt jelenti, hogy a két fő üzemanyagtípus közül csak az egyik drágult.

Most a benzinesek jártak rosszul, akik számára egyébként állami üzemanyag-támogatás sem érhető el.

Az történt ugyanis, hogy emelkedett a 95-ös benzin országos átlagára, azonban a gázolajé változatlan maradt.

A benzin literenkénti ára bruttó 3 forinttal nőtt péntekhez képest,

de a dízel átlagára maradt a múlt hét végi szinten.

A hét elején tehát csak a benzin esetében tapasztalható elmozdulás, a gázolaj ára továbbra is stabil. Érdemes figyelemmel kísérni a következő napok áralakulását, hogy kiderüljön, folytatódik-e a benzin drágulása – értékelt röviden az üzemanyagár-figyelő blog.

A Holtankoljak.hu friss adatai szerint jelenleg az alábbi országos átlagárakkal számolhatnak az autósok:

95-ös benzin – 645 Ft/liter,

gázolaj – 709 Ft/liter.

Lapunk tapasztalatai szerint mindez azt jelenti, hogy a benzin literenkénti ára jellemzően – nem autópályás töltőállomásokon – 644 forinton áll jelenleg.