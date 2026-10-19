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Megérkezett a drágulás a benzinkutakra Magyarországon: hétfőre bejelentették az új üzemanyagárakat – ezek az autósok jártak rosszul

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Részleges áremelésre derült fény hétfőn reggel. Az üzemanyag drágulása már a hétvégén bekövetkezett, így akik szombattól tankoltak, már többet fizettek a benzinkutakon. A mostani drágulás lehet, hogy folytatódni fog a következő napokban, legalábbis a piaci körülmények ezt indokolhatnák. Magyarországon azonban ezek az utóbbi hetekben nem érvényesültek.
Hecker Flórián
2026.10.19, 08:40
Frissítve: 2026.10.19, 09:35
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Csak most jelentették be formálisan is, hogy drágult az üzemanyag ára Magyarországon. Az áremelés ráadásul már a hétvégén bekövetkezett, de akkor még nem érkezett hír róla.

üzemanyag, Mol, benzinkút
Megérkezett a drágulás a benzinkutakra Magyarországon: hétfőre bejelentették az új üzemanyagárakat / Fotó: NurPhoto via AFP, illusztráció

Ez annak is köszönhető, hogy Magyarországon a nyár vágán megszünt a napi közlése az üzemanyagárak változásainak. Addig minden hétköznap nyilvánosságra hozták, hogyan döntöttek a nagykereskedők, ami alapján lehetett kalkulálni a következő napi kiskereskedelmi árakról.

A gyakorlatot két hónapja a a piaci folyamatok alakulására hivatkozva számolták fel. Új rendszer lépett életbe: minden hétköznap délelőtt a valós kiskereskedelmi kútárakat és a tényeken alapuló átlagárakat teszik közzé. Ez egyúttal viszont azt is jelenti, hogy immáron nincs előrejelzés a rendszerben, csak a már bekövetkezett árváltozásokat jelentik be utólagosan.

Miután pedig a hétvégén nem készül el ez az adatközlés sem, így a péntekről szombatra végrehajtott árdöntés csak hétfőn jelenik meg először a nyilvánosság számára is elérhető módon. Így történt ezúttal is, és most már mindenki számára látszik, hogy megérkezett az üzemanyag-drágulás Magyaroszágon.

Hétfőre bejelentették az új üzemanyagárakat

Ami a Holtankoljak.hu friss posztjából látszik, hogy nem általános, hanem részleges áremelés történt. Ez azt jelenti, hogy a két fő üzemanyagtípus közül csak az egyik drágult.

Most a benzinesek jártak rosszul, akik számára egyébként állami üzemanyag-támogatás sem érhető el.

Az történt ugyanis, hogy emelkedett a 95-ös benzin országos átlagára, azonban a gázolajé változatlan maradt.

  • A benzin literenkénti ára bruttó 3 forinttal nőtt péntekhez képest,
  • de a dízel átlagára maradt a múlt hét végi szinten.

A hét elején tehát csak a benzin esetében tapasztalható elmozdulás, a gázolaj ára továbbra is stabil. Érdemes figyelemmel kísérni a következő napok áralakulását, hogy kiderüljön, folytatódik-e a benzin drágulása – értékelt röviden az üzemanyagár-figyelő blog.

A Holtankoljak.hu friss adatai szerint jelenleg az alábbi országos átlagárakkal számolhatnak az autósok:

  • 95-ös benzin – 645 Ft/liter,
  • gázolaj – 709 Ft/liter.

Lapunk tapasztalatai szerint mindez azt jelenti, hogy a benzin literenkénti ára jellemzően – nem autópályás töltőállomásokon – 644 forinton áll jelenleg.

Hogyan alakulhat az üzemanyagár Magyarországon?

A főbb piaci tényezők alapján bőven benne van a levegőben, hogy a hétfőre kiderült benzináremelés folytatódni fog a következő napokban. Persze, biztosra ezt nem lehet mondani, főleg, hogy az elmúlt hetekben Magyarországon egyáltalán nem érvényesültek a globális folyamatok.

Ugyanakkor tény, hogy az olaj ára 107 dollár fölött áll (ebben némi esés bekövetkezett ma hajnalban), a dollár-forint árfolyam pedig a 323 forintos sávon túl ragadt. De az egyes termékpályák árváltozásai is drágulást vetítenek előre.

Sőt. A Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) múlt szerdán arra figyelmeztetett, hogy a gázolaj ára a következő hetekben ismét emelkedhet Európában, Afrikában és Latin-Amerikában, a jövő év közepéig pedig globális üzemanyaghiány lesz.

Mindezt arra alapozta, hogy a hajózási piacon az árak spirális emelkedése zajlik, ami azt jelenti, hogy a dízelárak ismét emelkedni kezdhetnek. Az üzemanyag jelenlegi magas ára, amely a múlt hónapban elérte a hordónkénti 220 dollárt az európai és amerikai nagykereskedelmi piacokon

– ez több mint kétszerese az iráni háború előtti szintnek –,

csak kismértékben csökkentette a keresletet, mivel a dízel mélyen összefonódik a gazdaság tevékenységekkel, elég csak az iparra vagy a logisztikára gondolni.

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