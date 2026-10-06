Ekkora véletlen nincs: kihirdették az új üzemanyagárat Magyarországon, most már egyértelmű, mi történt a benzinnel és a dízellel – valakinek ezt meg kell magyaráznia

Kedden reggel megjelentek az új üzemanyagárak, ezek azt mutatják, hogy hétfőről mára, hogyan változott a benzin és a dízel ára.

Ekkora véletlen nincs: kihirdették az új üzemanyagárat Magyarországon, most már egyértelmű, mi történt / Fotó: AFP

A Világgazdaság többször írt arról, hogy ami a hazai üzemanyagpiacon történik, az finoman szólva is különös. A védett árakat június végén a Tisza-kormány azért vezette ki, hogy a piaci folyamatok újra érvényesülni tudjanak állami szabályozók nélkül.

A lépésnek termsézetesen a piaci szereplők örültek, a fogyasztók már kevésbé. A benzin azóta mintegy 40, a gázolaj már csaknem 100 forinttal drágult literenként, ám ezt követően valami történt és mintha fű alatt a kormány újra visszalopakodott volna az üzemanyagpiac fölé, csakhogy immáron titokban.

Merthogy a magyarországi árak szeptember közepe óta befagytak. Történhet bármi a világban,

iráni háború,

olajár,

orosz dízelexport-tilalom,

amerikai fenyegetés,

forint árfolyam

Magyarország mintha egy buborékban élne, ami áthatolhatatlan akadályt képez a globális folyamatoknak. Miután a piaci működés alapján nyilvánvaló, hogy nem ez a helyzet, sokkal inkább valamiféle háttéralkura kell gondolni magyarázatként a Tisza-kormány és az olajvállalatok között.

Ekkora véletlen nincs: kihirdették az új üzemanyagárat Magyarországon

Merthogy kedden sem változtak a hazai üzemanyagárak, ami azt jelenti, hogy

már közel három hete ugyanazon a szinten alakul a 95-ös benzin és a gázolaj átlagára.

A Holtankoljak.hu ennek kapcsán egyenesen azt írja, hogy a tartós stabilitás azért is figyelemre méltó, mert ez idő alatt a nemzetközi olajpiacon és a devizapiacon is történtek jelentősebb változások.

A hazai kiskereskedelmi árak azonban egyelőre nem követték ezeket a mozgásokat, így a kutakon továbbra is ugyanazokkal az átlagárakkal találkozhatnak az autósok. Ezek az október 6-i országos átlagárak:

95-ös benzin: 636 Ft/liter,

gázolaj: 709 Ft/liter.

Amennyiben a nemzetközi tényezők egy az egyben érvényesülnének a hazai töltőállomásokon, úgy a gázolaj átlagára már inkább a 800, a benziné pedig a 700 forinthoz húzna.

A fogyasztó – az egyébként így is drága üzemanyag ellenére is – örülhet, viszont főképp a kisbenzinkutak már kevésbé. Nekik ugyanis ez a furcsa mechanizmus azt eredményezi, hogy nem tudják érvényesíteni a valós árakat a töltőállomásaikon.