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Ekkora véletlen nincs: kihirdették az új üzemanyagárat Magyarországon, most már egyértelmű, mi történt a benzinnel és a dízellel – valakinek ezt meg kell magyaráznia

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Valami biztosan történt a háttérben. Az üzemanyag árazásánál olyan folyamat figyelhető meg, ami eddig soha. A legfrissebb árdöntés ráerősített arra a feltételezésre, hogy a Tisza-kormány szép csendben belenyúlhatott az üzemanyagpiacba. Ennek a védett ártól megfosztott fogyasztók örülhetnek, mások viszont kevésbé.
Hecker Flórián
2026.10.06, 08:43
Frissítve: 2026.10.06, 09:44
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Kedden reggel megjelentek az új üzemanyagárak, ezek azt mutatják, hogy hétfőről mára, hogyan változott a benzin és a dízel ára.

üzemanyag, Mol, benzinkút, olaj, olajpiac, Brent
Ekkora véletlen nincs: kihirdették az új üzemanyagárat Magyarországon, most már egyértelmű, mi történt / Fotó: AFP

A Világgazdaság többször írt arról, hogy ami a hazai üzemanyagpiacon történik, az finoman szólva is különös. A védett árakat június végén a Tisza-kormány azért vezette ki, hogy a piaci folyamatok újra érvényesülni tudjanak állami szabályozók nélkül.

A lépésnek termsézetesen a piaci szereplők örültek, a fogyasztók már kevésbé. A benzin azóta mintegy 40, a gázolaj már csaknem 100 forinttal drágult literenként, ám ezt követően valami történt és mintha fű alatt a kormány újra visszalopakodott volna az üzemanyagpiac fölé, csakhogy immáron titokban.

Merthogy a magyarországi árak szeptember közepe óta befagytak. Történhet bármi a világban,

  • iráni háború,
  • olajár,
  • orosz dízelexport-tilalom,
  • amerikai fenyegetés,
  • forint árfolyam

Magyarország mintha egy buborékban élne, ami áthatolhatatlan akadályt képez a globális folyamatoknak. Miután a piaci működés alapján nyilvánvaló, hogy nem ez a helyzet, sokkal inkább valamiféle háttéralkura kell gondolni magyarázatként a Tisza-kormány és az olajvállalatok között. 

Ekkora véletlen nincs: kihirdették az új üzemanyagárat Magyarországon

Merthogy kedden sem változtak a hazai üzemanyagárak, ami azt jelenti, hogy

már közel három hete ugyanazon a szinten alakul a 95-ös benzin és a gázolaj átlagára.

A Holtankoljak.hu ennek kapcsán egyenesen azt írja, hogy a tartós stabilitás azért is figyelemre méltó, mert ez idő alatt a nemzetközi olajpiacon és a devizapiacon is történtek jelentősebb változások.

A hazai kiskereskedelmi árak azonban egyelőre nem követték ezeket a mozgásokat, így a kutakon továbbra is ugyanazokkal az átlagárakkal találkozhatnak az autósok. Ezek az október 6-i országos átlagárak:

  • 95-ös benzin: 636 Ft/liter,
  • gázolaj: 709 Ft/liter.

Amennyiben a nemzetközi tényezők egy az egyben érvényesülnének a hazai töltőállomásokon, úgy a gázolaj átlagára már inkább a 800, a benziné pedig a 700 forinthoz húzna.

A fogyasztó – az egyébként így is drága üzemanyag ellenére is – örülhet, viszont főképp a kisbenzinkutak már kevésbé. Nekik ugyanis ez a furcsa mechanizmus azt eredményezi, hogy nem tudják érvényesíteni a valós árakat a töltőállomásaikon.

A nagy hálózatok ezt képesek kezelni, főképp a finomítói kapacitásaik miatt, hiszen brutális árrésük van, különösen a gázolaj esetében. De a kicsiknél, akik csak vásárolják és eladják az üzemanyagot, ez a marzs nincs jelen. Így őket folyamatos veszteség éri. Nem hiába vonultak ki a Kossuth térre.

Az igazi kérdés, hogy meddig tart ki ez a különös helyzet és a láthatatlan védett ár Magyarországon, azaz meddig tartják befagyasztva a döntéshozók 636 forintnál a benzint és 709-nél a dízelt.

Ugyanis, ha egyszercsak megszűnik ez a mesterséges árazás és teljes egészében érvényesülnek a piaci folyamatok, gyors tempóban mehet végbe látványos drágulás a magyarországi üzemanyagoknál.

Mi a baj az üzemanyag láthatatlan védett árával?

A fogyasztó – az egyébként így is drága üzemanyag ellenére is – örülhet, viszont főképp a kisbenzinkutak már kevésbé. Nekik ugyanis ez a furcsa mechanizmus azt eredményezi, hogy nem tudják érvényesíteni a valós árakat a töltőállomásaikon.

A nagy hálózatok ezt képesek kezelni, főképp a finomítói kapacitásaik miatt, hiszen brutális árrésük van, különösen a gázolaj esetében. De a kicsiknél, akik csak vásárolják és eladják az üzemanyagot, ez a marzs nincs jelen. Így őket folyamatos veszteség éri. Nem hiába vonultak ki a Kossuth térre.

Az igazi kérdés, hogy meddig tart ki ez a különös helyzet és a láthatatlan védett ár Magyarországon, azaz meddig tartják befagyasztva a döntéshozók 636 forintnál a benzint és 709-nél a dízelt.

Ugyanis, ha egyszercsak megszűnik ez a mesterséges árazás és teljes egészében érvényesülnek a piaci folyamatok, gyors tempóban mehet végbe látványos drágulás a magyarországi üzemanyagoknál. 

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benzin
üzemanyag
gázolaj
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