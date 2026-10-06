Ekkora véletlen nincs: kihirdették az új üzemanyagárat Magyarországon, most már egyértelmű, mi történt a benzinnel és a dízellel – valakinek ezt meg kell magyaráznia
Kedden reggel megjelentek az új üzemanyagárak, ezek azt mutatják, hogy hétfőről mára, hogyan változott a benzin és a dízel ára.
A Világgazdaság többször írt arról, hogy ami a hazai üzemanyagpiacon történik, az finoman szólva is különös. A védett árakat június végén a Tisza-kormány azért vezette ki, hogy a piaci folyamatok újra érvényesülni tudjanak állami szabályozók nélkül.
A lépésnek termsézetesen a piaci szereplők örültek, a fogyasztók már kevésbé. A benzin azóta mintegy 40, a gázolaj már csaknem 100 forinttal drágult literenként, ám ezt követően valami történt és mintha fű alatt a kormány újra visszalopakodott volna az üzemanyagpiac fölé, csakhogy immáron titokban.
Merthogy a magyarországi árak szeptember közepe óta befagytak. Történhet bármi a világban,
- iráni háború,
- olajár,
- orosz dízelexport-tilalom,
- amerikai fenyegetés,
- forint árfolyam
Magyarország mintha egy buborékban élne, ami áthatolhatatlan akadályt képez a globális folyamatoknak. Miután a piaci működés alapján nyilvánvaló, hogy nem ez a helyzet, sokkal inkább valamiféle háttéralkura kell gondolni magyarázatként a Tisza-kormány és az olajvállalatok között.
Ekkora véletlen nincs: kihirdették az új üzemanyagárat Magyarországon
Merthogy kedden sem változtak a hazai üzemanyagárak, ami azt jelenti, hogy
már közel három hete ugyanazon a szinten alakul a 95-ös benzin és a gázolaj átlagára.
A Holtankoljak.hu ennek kapcsán egyenesen azt írja, hogy a tartós stabilitás azért is figyelemre méltó, mert ez idő alatt a nemzetközi olajpiacon és a devizapiacon is történtek jelentősebb változások.
A hazai kiskereskedelmi árak azonban egyelőre nem követték ezeket a mozgásokat, így a kutakon továbbra is ugyanazokkal az átlagárakkal találkozhatnak az autósok. Ezek az október 6-i országos átlagárak:
- 95-ös benzin: 636 Ft/liter,
- gázolaj: 709 Ft/liter.
Amennyiben a nemzetközi tényezők egy az egyben érvényesülnének a hazai töltőállomásokon, úgy a gázolaj átlagára már inkább a 800, a benziné pedig a 700 forinthoz húzna.
A fogyasztó – az egyébként így is drága üzemanyag ellenére is – örülhet, viszont főképp a kisbenzinkutak már kevésbé. Nekik ugyanis ez a furcsa mechanizmus azt eredményezi, hogy nem tudják érvényesíteni a valós árakat a töltőállomásaikon.
A nagy hálózatok ezt képesek kezelni, főképp a finomítói kapacitásaik miatt, hiszen brutális árrésük van, különösen a gázolaj esetében. De a kicsiknél, akik csak vásárolják és eladják az üzemanyagot, ez a marzs nincs jelen. Így őket folyamatos veszteség éri. Nem hiába vonultak ki a Kossuth térre.
Az igazi kérdés, hogy meddig tart ki ez a különös helyzet és a láthatatlan védett ár Magyarországon, azaz meddig tartják befagyasztva a döntéshozók 636 forintnál a benzint és 709-nél a dízelt.
Ugyanis, ha egyszercsak megszűnik ez a mesterséges árazás és teljes egészében érvényesülnek a piaci folyamatok, gyors tempóban mehet végbe látványos drágulás a magyarországi üzemanyagoknál.
Mi a baj az üzemanyag láthatatlan védett árával?
A fogyasztó – az egyébként így is drága üzemanyag ellenére is – örülhet, viszont főképp a kisbenzinkutak már kevésbé. Nekik ugyanis ez a furcsa mechanizmus azt eredményezi, hogy nem tudják érvényesíteni a valós árakat a töltőállomásaikon.
A nagy hálózatok ezt képesek kezelni, főképp a finomítói kapacitásaik miatt, hiszen brutális árrésük van, különösen a gázolaj esetében. De a kicsiknél, akik csak vásárolják és eladják az üzemanyagot, ez a marzs nincs jelen. Így őket folyamatos veszteség éri. Nem hiába vonultak ki a Kossuth térre.
Az igazi kérdés, hogy meddig tart ki ez a különös helyzet és a láthatatlan védett ár Magyarországon, azaz meddig tartják befagyasztva a döntéshozók 636 forintnál a benzint és 709-nél a dízelt.
Ugyanis, ha egyszercsak megszűnik ez a mesterséges árazás és teljes egészében érvényesülnek a piaci folyamatok, gyors tempóban mehet végbe látványos drágulás a magyarországi üzemanyagoknál.