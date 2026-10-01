Kihirdették az első októberi üzemanyagárakat Magyarországon: végre van magyarázat rá, hogy mi történt – ennyibe került a benzin és a gázolaj csütörtökön
Kihirdették az első októberi üzemanyagárakat Magyarországon, ezzel ráfordult az üzemanyagpiac az ősz második hónapjára.
A csütörtöki árakban visszaköszön, ami hetek óta zajlik a magyar benzinkutakon és amivel hosszabb ideje szembesülhetnek a fogyasztók: megállt az idő fölöttük. Lapunk többször írt arról, hogy különös trend figyelhető meg. A helyzet furcsaságát az adja, hogy miközben
- a nemzetközi olajpiacon továbbra is magas szinten mozognak az árak,
- a Brent hordónkénti jegyzésára jelenleg 100 dollár felé közelít (amit elsősorban a közel-keleti konfliktus és az olajellátással kapcsolatos bizonytalanságok motiválnak),
- Amerika dízelexport-tilalommal fenyeget,
- az orosz finomítói kapacitások kiestek, ezzel gázolajhiányt eredményezve,
ezek az extrém kockázatok nem, vagy csak alig jelentek meg a hazai kiskereskedelmi átlagárakban.
A minden bizonnyal mesterségesen, esetleges politikai nyomásra kialakult folyamat hetek óta tart és ma is kitartott.
Kihirdették az első októberi üzemanyagárakat Magyarországon
Október első napján sem történt ugyanis árváltozás a hazai töltőállomásokon. A 95-ös benzin és a gázolaj országos átlagára egyaránt megegyezik a szeptember végi értékekkel, így az új hónap változatlan árakkal indul.
A Holtankoljak.hu megjegyezte, hogy a szeptember végi időszakban a hazai üzemanyagárak meglehetősen stabilan alakultak. Pedig a nemzetközi olajpiacon jelentős mozgás zajlott. A Brent szeptemberben mintegy 14 százalékkal drágult, majd az elmúlt napokban ismét 100 dollár alá került.
A mostani piaci mozgásokat többek között a közel-keleti olajszállítások fokozatos helyreállása és az amerikai olajkészletek váratlan növekedése is befolyásolja. A világpiaci árak változása azonban egyelőre nem okozott újabb módosulást a hazai kiskereskedelmi átlagárakban.
Így aztán az október első napján érvényes országos átlagárak a következők:
- 95-ös benzin: 636 Ft/liter,
- gázolaj: 709 Ft/liter.
A két üzemanyag között így már 73 forintos különbség alakult ki, a június végén kivezetett védett árak pedig 40, illetve csaknem 100 forinttal voltak alacsonyabbak.
Végre van magyarázat rá, mi történik a magyar benzinnel és gázolajjal
Megállapítható viszont az is, hogy a magyarországi árak valamilyen különös folyamat végeredményeként alatta vannak a régiós és az európai átlagáraknak.
Egyedül Szlovákia és Szlovénia tud részben alacsonyabb árat felmutatni a benzinnél és a dízelnél, de a térségben minden más országban drágábban lehet tankolni. Ez szakértői források szerint egyáltalán nem normál piaci működés eredménye, hanem
mintha egy láthatatlan kéz titkos védett árat alkalmazna a magyarországi benzinkutakon.
Merthogy amennyiben a nemzetközi tényezők egy az egyben érvényesülnének a hazai töltőállomásokon, úgy a gázolaj átlagára már inkább a 800, a benziné pedig a 700 forinthoz húzna.
A fogyasztó – az egyébként így is drága üzemanyag ellenére is – örülhet, viszont főképp a kisbenzinkutak már kevésbé. Nekik ugyanis ez a furcsa mechanizmus azt eredményezi, hogy nem tudják érvényesíteni a valós árakat a töltőállomásaikon.
A nagy hálózatok ezt képesek kezelni, főképp a finomítói kapacitásaik miatt, hiszen brutális árrésük van, különösen a gázolaj esetében. De a kicsiknél, akik csak vásárolják és eladják az üzemanyagot, ez a marzs nincs jelen. Így őket folyamatos veszteség éri. Nem hiába vonultak ki a Kossuth térre.
Az igazi kérdés, hogy meddig tart ki ez a különös helyzet és a láthatatlan védett ár Magyarországon, azaz meddig tartják befagyasztva a döntéshozók 636 forintnál a benzint és 709-nél a dízelt.
Ugyanis, ha egyszercsak megszűnik ez a mesterséges árazás és teljes egészében érvényesülnek a piaci folyamatok, gyors tempóban mehet végbe látványos drágulás a magyarországi üzemanyagoknál.
Az viszont az eddigiekhez képest új helyzet, hogy most legalább van rá magyarázat, miért maradt változatlan az üzemanyagár Magyarországon október első napján.
Az olajár ugyanis egyértelműen egy lépcsőfokkal lejjebb jött a 107 dolláros szintről. Bár most éppen megint a 100 dolláros lélektani határhoz közelít. Ez az egyik fontos eleme az üzemanyagár-változásoknak.
Erre most rá lehet fogni, hogy miért tartják a kereskedők a benzin és a dízel átlagárát. Persze, számos más tényező is meghatározó, így például a dollár árfolyam, ami a forint szempontjából kifejezetten romlik, ez pedig papíron mindig drágulást hozott.
Pénteken kiderül, jön-e a fordulat a magyar üzemanyagpiacon, vagy továbbra is rögzítve maradnak az árak.