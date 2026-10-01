Kihirdették az első októberi üzemanyagárakat Magyarországon: végre van magyarázat rá, hogy mi történt – ennyibe került a benzin és a gázolaj csütörtökön

Kihirdették az első októberi üzemanyagárakat Magyarországon, ezzel ráfordult az üzemanyagpiac az ősz második hónapjára.

Kihirdették az első októberi üzemanyagárakat Magyarországon: megmagyarázzuk, mi történt / Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP / AFP

A csütörtöki árakban visszaköszön, ami hetek óta zajlik a magyar benzinkutakon és amivel hosszabb ideje szembesülhetnek a fogyasztók: megállt az idő fölöttük. Lapunk többször írt arról, hogy különös trend figyelhető meg. A helyzet furcsaságát az adja, hogy miközben

a nemzetközi olajpiacon továbbra is magas szinten mozognak az árak,

a Brent hordónkénti jegyzésára jelenleg 100 dollár felé közelít (amit elsősorban a közel-keleti konfliktus és az olajellátással kapcsolatos bizonytalanságok motiválnak),

Amerika dízelexport-tilalommal fenyeget,

az orosz finomítói kapacitások kiestek, ezzel gázolajhiányt eredményezve,

ezek az extrém kockázatok nem, vagy csak alig jelentek meg a hazai kiskereskedelmi átlagárakban.

A minden bizonnyal mesterségesen, esetleges politikai nyomásra kialakult folyamat hetek óta tart és ma is kitartott.

Kihirdették az első októberi üzemanyagárakat Magyarországon

Október első napján sem történt ugyanis árváltozás a hazai töltőállomásokon. A 95-ös benzin és a gázolaj országos átlagára egyaránt megegyezik a szeptember végi értékekkel, így az új hónap változatlan árakkal indul.

A Holtankoljak.hu megjegyezte, hogy a szeptember végi időszakban a hazai üzemanyagárak meglehetősen stabilan alakultak. Pedig a nemzetközi olajpiacon jelentős mozgás zajlott. A Brent szeptemberben mintegy 14 százalékkal drágult, majd az elmúlt napokban ismét 100 dollár alá került.

A mostani piaci mozgásokat többek között a közel-keleti olajszállítások fokozatos helyreállása és az amerikai olajkészletek váratlan növekedése is befolyásolja. A világpiaci árak változása azonban egyelőre nem okozott újabb módosulást a hazai kiskereskedelmi átlagárakban.

Így aztán az október első napján érvényes országos átlagárak a következők:

95-ös benzin: 636 Ft/liter,

gázolaj: 709 Ft/liter.

A két üzemanyag között így már 73 forintos különbség alakult ki, a június végén kivezetett védett árak pedig 40, illetve csaknem 100 forinttal voltak alacsonyabbak.