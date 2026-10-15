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Kijöttek az üzemanyagárak: most érdemes résen lenni – ennyiért tankolhatunk csütörtöktől

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Nem változtak a hazai üzemanyagárak csütörtökre: a 95-ös benzin országos átlagára továbbra is 642, a gázolajé 709 forint literenként. Közben a nemzetközi olajpiacon lefelé indult a Brent és a WTI is, ezért a következő napokban érdemes figyelni, mikor jelenhet meg az enyhülés a magyar kutakon.
VG
2026.10.15, 08:36
Frissítve: 2026.10.15, 08:47
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Folytatódik a szokatlan nyugalom a magyar benzinkutakon: csütörtökön sem változik sem a benzin, sem a gázolaj országos átlagára. A Holtankoljak.hu október 15-i közlése szerint a 95-ös benzinért továbbra is átlagosan 642, a gázolajért pedig 709 forintot kell fizetni literenként. Az autósoknak ugyanakkor most különösen érdemes figyelniük a következő napokat, mert a nemzetközi olajpiac továbbra is rendkívül hektikus, ennek hatása pedig előbb-utóbb a magyar árakban is megjelenhet.

Kijöttek az üzemanyagárak: most érdemes résen lenni – ennyiért tankolhatunk csütörtöktől
Kijöttek az üzemanyagárak: most érdemes résen lenni – ennyiért tankolhatunk csütörtöktől / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

A csütörtöki országos átlagárak tehát:

  • 95-ös benzin: 642 forint/liter
  • gázolaj: 709 forint/liter

A hazai üzemanyagpiac napok óta szinte mozdulatlan. A gázolaj ára már közel három hete 709 forinton áll, míg a benzin legutóbb október 8-án változott: akkor egyetlen forinttal emelkedett, és érte el a jelenlegi 642 forintos szintet.

Most jönnek az izgalmas napok

Az árstabilitás azért érdekes, mert közben a nemzetközi olajpiacon jóval nagyobb mozgások zajlanak. A Brent árfolyama az elmúlt hetekben 116 dollár fölött is járt, majd október elején 87–90 dollár közelébe esett vissza, ezt követően pedig a közel-keleti feszültségek hatására ismét 100 dollár fölé kapaszkodott. Szerdán 106 dollár körül mozgott hordónként.

A magyar kutakon ebből eddig szinte semmit nem lehetett érezni. A Holtankoljak.hu is arra hívja fel a figyelmet, hogy a világpiaci árak és az ellátási kockázatok nem azonnal jelennek meg a hazai üzemanyagárakban, de idővel hatással lehetnek rájuk. A bizonytalanságot most az is növeli, hogy a Közel-Keleten már nemcsak az olajkitermelés, hanem a szállítás is problémát jelent. A Hormuzi-szoros körüli konfliktus miatt megdrágult a tankerek bérlése, miközben a hajók egy része hosszabb időre kiesik a forgalomból.

A nemzetközi olajpiacon csütörtök reggel inkább lefelé mozdultak az árak. A Brent több mint 1 százalékos eséssel 104,4 dollár környékére, az amerikai WTI pedig 94,1 dollár közelébe csúszott vissza hordónként, miután szerdán még 106,06, illetve 95,09 dolláron zártak. A piac egyszerre mérlegeli a közel-keleti ellátási kockázatokat és azt, hogy közben nőtt az orosz kitermelés, valamint javult a régió olajexportja. Egyelőre tehát enyhülés látszik, de a Hormuzi-szoros körüli támadások és a jemeni konfliktus miatt továbbra is gyorsan változhat a helyzet.

Energiaválság

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