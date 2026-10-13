Egyelőre meg sem mozdulnak a magyar üzemanyagárak, miközben a nemzetközi olajpiacon már látszik némi enyhülés. A Holtankoljak.hu keddi adatai szerint a 95-ös benzin országos átlagára továbbra is 642 forint literenként, a gázolajé pedig 709 forint, vagyis péntek óta gyakorlatilag befagyott a hazai piac. Közben a Brent ára három emelkedő nap után ismét lefelé indult, ami ha tartós marad, idővel a magyar kutakon is teret nyithat az árcsökkenésnek.

Üzemanyagár: tetőfokán az izgalom, a benzinkutakon csak remény a fordulat / Fotó: T.Vyc

A nemzetközi piacon hétfőig még komoly feszültség hajtotta felfelé az árakat: a Brent három nap alatt több mint 6 százalékkal drágult, kedden azonban már 105 dollár közelébe csúszott vissza hordónként, a WTI pedig 93 dollár alatt járt. A dízel New Yorkban már harmadik napja olcsóbb lett, miután Oroszország Donald Trump amerikai elnök kérésére beleegyezett, hogy több üzemanyagot engedjen a piacra.

Magyarországon egyelőre nincs ármozgás

A hazai autósok ebből mindeddig nem sokat érzékeltek. A benzin és a gázolaj országos átlagára péntek óta változatlan, hétfőn és kedden sem történt elmozdulás. Ez azért feltűnő, mert közben a világpiaci olajár meglehetősen hektikusan mozgott. A magyar üzemanyagárak tehát rövid távon nem követték le ugyanilyen látványosan sem az olaj korábbi emelkedését, sem a most kezdődő korrekciót.

A következő napok kérdése ezért az lesz, hogy a nemzetközi enyhülés tartós marad-e.

Ha igen, az már a hazai nagykereskedelmi árakban, majd a kutakon is megjelenhet. A korábbi napokban sem történt érdemi változás, a magyar árak már hétfőn is a pénteki szinten maradtak, vagyis a piac több napja kivár.

Van ok az óvatosságra

A csökkenés azonban egyelőre távolról sem biztos. Az olajpiacot továbbra is a közel-keleti háború határozza meg, és az elmúlt napokban újabb kockázatok jelentek meg. Irán támogatását élvező húszi fegyveresek támadásokat hajtottak végre Szaúd-Arábiában, miközben a Hormuzi-szorosban tankereket érő csapások miatt több óriáshajó is elkerülte a Perzsa-öblöt. Az olaj idén már több mint 70 százalékkal drágult az iráni háború következtében.