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Üzemanyagár: tetőfokán az izgalom, a benzinkutakon csak remény a fordulat

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Nem mozdulnak a hazai üzemanyagárak, miközben a nemzetközi olajpiacon már látszik némi enyhülés. A magyar kutakon egyelőre csak remény a fordulat, de ha a Brent további csökkenése tartós marad, az előbb-utóbb a benzin és a gázolaj árában is megjelenhet. Egyelőre úgy tűnik, a magyar üzemanyagárak nem követték le a nemzetközi olajár változását, az enyhülés viszont itthon is elhozhatja a várva várt árcsökkenést.
VG
2026.10.13, 10:33
Frissítve: 2026.10.13, 10:37
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Egyelőre meg sem mozdulnak a magyar üzemanyagárak, miközben a nemzetközi olajpiacon már látszik némi enyhülés. A Holtankoljak.hu keddi adatai szerint a 95-ös benzin országos átlagára továbbra is 642 forint literenként, a gázolajé pedig 709 forint, vagyis péntek óta gyakorlatilag befagyott a hazai piac. Közben a Brent ára három emelkedő nap után ismét lefelé indult, ami ha tartós marad, idővel a magyar kutakon is teret nyithat az árcsökkenésnek.

Üzemanyagár: tetőfokán az izgalom, a benzinkutakon csak remény a fordulat
Üzemanyagár: tetőfokán az izgalom, a benzinkutakon csak remény a fordulat / Fotó: T.Vyc

A nemzetközi piacon hétfőig még komoly feszültség hajtotta felfelé az árakat: a Brent három nap alatt több mint 6 százalékkal drágult, kedden azonban már 105 dollár közelébe csúszott vissza hordónként, a WTI pedig 93 dollár alatt járt. A dízel New Yorkban már harmadik napja olcsóbb lett, miután Oroszország Donald Trump amerikai elnök kérésére beleegyezett, hogy több üzemanyagot engedjen a piacra.

Magyarországon egyelőre nincs ármozgás

A hazai autósok ebből mindeddig nem sokat érzékeltek. A benzin és a gázolaj országos átlagára péntek óta változatlan, hétfőn és kedden sem történt elmozdulás. Ez azért feltűnő, mert közben a világpiaci olajár meglehetősen hektikusan mozgott. A magyar üzemanyagárak tehát rövid távon nem követték le ugyanilyen látványosan sem az olaj korábbi emelkedését, sem a most kezdődő korrekciót.

A következő napok kérdése ezért az lesz, hogy a nemzetközi enyhülés tartós marad-e. 

Ha igen, az már a hazai nagykereskedelmi árakban, majd a kutakon is megjelenhet. A korábbi napokban sem történt érdemi változás, a magyar árak már hétfőn is a pénteki szinten maradtak, vagyis a piac több napja kivár. 

Van ok az óvatosságra

A csökkenés azonban egyelőre távolról sem biztos. Az olajpiacot továbbra is a közel-keleti háború határozza meg, és az elmúlt napokban újabb kockázatok jelentek meg. Irán támogatását élvező húszi fegyveresek támadásokat hajtottak végre Szaúd-Arábiában, miközben a Hormuzi-szorosban tankereket érő csapások miatt több óriáshajó is elkerülte a Perzsa-öblöt. Az olaj idén már több mint 70 százalékkal drágult az iráni háború következtében.

A piacot ugyanakkor egyre több plusz kínálat próbálja megnyugtatni. 

A közel-keleti olajexport az elmúlt hetekben ismét megközelítette a háború előtti szinteket, 

a G7-országok és partnereik pedig 100 millió hordónyi olajat szabadítanak fel stratégiai tartalékaikból. Szaúd-Arábia közben azon dolgozik, hogy kevésbé függjön a Hormuzi-szorostól. A Saudi Aramco hét-nyolc héten belül napi 1,2 millió hordóval növelheti az olyan exportkapacitását, amely nem érinti a szorost, hosszabb távon pedig napi 10 millió hordóra emelné az alternatív vezetékes kapacitást.

A Goldman Sachs szerint a Brent árában jelenleg mintegy 24 dolláros geopolitikai kockázati prémium lehet. Ez azt jelenti, hogy ha a feszültség tovább enyhül és az ellátás stabil marad, még lenne tér az olaj további olcsóbbodására.

Energiaválság

Energiaválság
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üzemanyagár
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