Súlyos figyelmeztetést kapott a Tisza-kormány: a biztonságpolitikai szakember szerint ideje csökkenteni az üzemanyagok jövedéki adóját – az EU-tól kérhet felmentést Kapitány István

Tarjányi Péter szerint a megugró olaj- és dízelárak, valamint a szállítás és a finomítás drágulása hamarosan a magyar boltok áraiban is megjelenhet. A biztonságpolitikai szakértő szerint ezért az üzemanyagok árának mérséklésére további lépésekre, köztük a gázolaj jövedéki adójának újabb 50 forintos csökkentésére lenne szükség – írta az Index.

Már nemcsak az autósok pénztárcája lehet veszélyben a dráguló üzemanyag miatt, hanem a bolti árak is megindulhatnak felfelé / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

A biztonságpolitikai szakértő közösségi oldalán arra figyelmeztetett, hogy az olaj, a dízel, a szállítás és a finomítás drágulása együtt már olyan költségnövekedést jelent, amelyet a vállalkozások egy része kénytelen lehet továbbhárítani. Tarjányi szerint a Brent kőolaj januári, hordónkénti 67 dolláros átlagára mostanra 101-102 dollár környékére emelkedett. Közben az Egyesült Államokban szeptember végén rekordot döntött a dízel ára, az amerikai dízelkészletek pedig az év ezen időszakában több mint négy évtizede nem látott mélységbe kerültek.

A helyzetet a szállítás drágulása is súlyosbítja. Tarjányi szerint januárban, még az Irán elleni háború előtt egy Közel-Kelet és Ázsia között közlekedő óriástanker fuvardíja nagyjából napi 30 ezer dollár volt, egyes fuvarok ára azonban mostanra az 1,2 millió dollárt is meghaladja.

Míg korábban a szállítás a célba juttatott olaj árának körülbelül 3 százalékát tette ki, ez az arány szerinte mára akár 27 százalékra is nőhet.

A szakértő szerint a Hormuzi-szoros körüli háborús kockázat, a hajók elleni támadások, a dráguló biztosítás és a kieső finomítói kapacitás egyaránt felfelé hajtja a költségeket. Különösen fontosnak tartja a finomítók helyzetét, hiszen hiába áll rendelkezésre több kőolaj, abból csak finomítás után lesz dízel és más üzemanyag. Az ukrajnai támadások miatt orosz finomítói kapacitások is kiestek, miközben a Közel-Keleten is támadások érik az energetikai infrastruktúrát.

Tarjányi arra is kitért, hogy a világ idén már hozzányúlt stratégiai készleteihez. Márciusban a Nemzetközi Energiaügynökség országai 400 millió hordó felszabadításáról döntöttek, amelyből állítása szerint mintegy 325 millió hordó már piacra került, a G7 pedig most újabb 100 millió hordós készletfelszabadításról állapodott meg.