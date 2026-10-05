Súlyos figyelmeztetést kapott a Tisza-kormány: a biztonságpolitikai szakember szerint ideje csökkenteni az üzemanyagok jövedéki adóját – az EU-tól kérhet felmentést Kapitány István
Tarjányi Péter szerint a megugró olaj- és dízelárak, valamint a szállítás és a finomítás drágulása hamarosan a magyar boltok áraiban is megjelenhet. A biztonságpolitikai szakértő szerint ezért az üzemanyagok árának mérséklésére további lépésekre, köztük a gázolaj jövedéki adójának újabb 50 forintos csökkentésére lenne szükség – írta az Index.
A biztonságpolitikai szakértő közösségi oldalán arra figyelmeztetett, hogy az olaj, a dízel, a szállítás és a finomítás drágulása együtt már olyan költségnövekedést jelent, amelyet a vállalkozások egy része kénytelen lehet továbbhárítani. Tarjányi szerint a Brent kőolaj januári, hordónkénti 67 dolláros átlagára mostanra 101-102 dollár környékére emelkedett. Közben az Egyesült Államokban szeptember végén rekordot döntött a dízel ára, az amerikai dízelkészletek pedig az év ezen időszakában több mint négy évtizede nem látott mélységbe kerültek.
A helyzetet a szállítás drágulása is súlyosbítja. Tarjányi szerint januárban, még az Irán elleni háború előtt egy Közel-Kelet és Ázsia között közlekedő óriástanker fuvardíja nagyjából napi 30 ezer dollár volt, egyes fuvarok ára azonban mostanra az 1,2 millió dollárt is meghaladja.
Míg korábban a szállítás a célba juttatott olaj árának körülbelül 3 százalékát tette ki, ez az arány szerinte mára akár 27 százalékra is nőhet.
A szakértő szerint a Hormuzi-szoros körüli háborús kockázat, a hajók elleni támadások, a dráguló biztosítás és a kieső finomítói kapacitás egyaránt felfelé hajtja a költségeket. Különösen fontosnak tartja a finomítók helyzetét, hiszen hiába áll rendelkezésre több kőolaj, abból csak finomítás után lesz dízel és más üzemanyag. Az ukrajnai támadások miatt orosz finomítói kapacitások is kiestek, miközben a Közel-Keleten is támadások érik az energetikai infrastruktúrát.
Tarjányi arra is kitért, hogy a világ idén már hozzányúlt stratégiai készleteihez. Márciusban a Nemzetközi Energiaügynökség országai 400 millió hordó felszabadításáról döntöttek, amelyből állítása szerint mintegy 325 millió hordó már piacra került, a G7 pedig most újabb 100 millió hordós készletfelszabadításról állapodott meg.
A drága dízel azonban nem áll meg a benzinkutaknál. „Csakhogy a kamion is dízellel megy” – írta Tarjányi, rámutatva, hogy a teherautók szállítják az élelmiszereket, az alkatrészeket, az építőanyagokat és más árukat is. Ha a gázolaj tartósan drága marad, a magasabb fuvarozási költségek egy része a bolti árakban is megjelenhet.
A biztonságpolitikai szakértő ezért azt javasolja, hogy Magyarország kérjen rendkívüli, négy hónapra szóló uniós felmentést az üzemanyagok jövedéki adójának további csökkentéséhez. Példaként Spanyolországot említette, amely szerinte már kapott hasonló engedélyt.
Tarjányi számítása szerint, ha Magyarország további 50 forinttal csökkentené a gázolaj literenkénti jövedéki adóját, a 709 forintos átlagos dízelár változatlan világpiaci ár mellett körülbelül 645 forintra mérséklődhetne, amennyiben az adócsökkentést teljes egészében érvényesítenék a kutakon.
Ehhez társulna az 5000 forintos üzemanyag-támogatás, amely 50 liter tankolásánál további 100 forint segítséget jelentene literenként, így a család tényleges terhe nagyjából 545 forint lehetne. Tarjányi szerint a két intézkedés a családok mellett a fuvarozók, a mezőgazdasági szereplők és más vállalkozások költségeit is mérsékelhetné. „Nem akkor kellene kapkodni, amikor mindez megjelenik a magyar boltok áraiban, hanem már most” – írta, majd hozzátette: „a bajnak van egy rossz szokása. Először közeledik, aztán megérkezik”.
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