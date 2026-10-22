Kijöttek az üzemanyagárak, most érdemes figyelni: ennyiért tankolhatnak az autósok csütörtöktől
Csütörtökön sem mozdultak el az üzemanyagárak a magyarországi töltőállomásokon. A 95-ös benzin és a gázolaj országos átlagára egyaránt változatlan maradt, így tovább folytatódik a hét eleje óta tartó stabilitás – írta a Holtankoljak.hu árfigyelő portál.
A magyarországi benzinkutakon egyelőre nem tapasztalható újabb árváltozás. A következő napokban derülhet ki, hogy folytatódik-e a változatlan árszint.
A friss árak alapján jelenleg literenként a következő országos átlagokkal számolhatunk:
- 95-ös benzin: 645 forint/liter
- Gázolaj: 709 forint/liter
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