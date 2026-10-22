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Kijöttek az üzemanyagárak, most érdemes figyelni: ennyiért tankolhatnak az autósok csütörtöktől

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
T. M.
2026.10.22, 09:38
Frissítve: 2026.10.22, 09:46
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Csütörtökön sem mozdultak el az üzemanyagárak a magyarországi töltőállomásokon. A 95-ös benzin és a gázolaj országos átlagára egyaránt változatlan maradt, így tovább folytatódik a hét eleje óta tartó stabilitás – írta a Holtankoljak.hu árfigyelő portál.

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Csütörtökön nem változtak az üzemanyagárak / Fotó: Vémi Zoltán /Világgazdaság

A magyarországi benzinkutakon egyelőre nem tapasztalható újabb árváltozás. A következő napokban derülhet ki, hogy folytatódik-e a változatlan árszint.

A friss árak alapján jelenleg literenként a következő országos átlagokkal számolhatunk:

  • 95-ös benzin: 645 forint/liter
  • Gázolaj: 709 forint/liter

 

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