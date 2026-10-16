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Kijöttek az üzemanyagárak: ennyiért tankolhatunk majd a hétvégén

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Továbbra is szokatlan nyugalom jellemzi a hazai benzinkutakat. A hét utolsó munkanapján stabilak a hazai üzemanyag átlagárak. Bár itthon egyelőre változatlan a helyzet, a nemzetközi olajpiac alakulása és a Közel-Keleten erősödő szállítási kockázatok miatt az autósoknak érdemes figyelniük a következő napokat.
Gorzsás Anita
2026.10.16, 13:54
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Folytatódik a szokatlan nyugalom a magyar benzinkutakon: pénteken sem változtak a hazai üzemanyagárak. A Holtankoljak.hu október 16-i közlése szerint a 95-ös benzinért továbbra is átlagosan 642, a gázolajért pedig 709 forintot kell fizetni literenként. Az autósoknak ugyanakkor most különösen érdemes figyelniük a következő napokat, mert a nemzetközi olajpiac továbbra is rendkívül hektikus, ennek hatása pedig előbb-utóbb a magyar árakban is megjelenhet.

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A hét utolsó munkanapján továbbra is stabilak a hazai üzemanyag átlagárak/Fotó: Havran Zoltán / Világgazdaság

A hét utolsó munkanapján továbbra is stabilak a hazai üzemanyag átlagárak

A pénteki országos átlagárak tehát:

  • 95-ös benzin: 642 forint/liter
  • gázolaj: 709 forint/liter

A hazai üzemanyagpiac napok óta szinte mozdulatlan. A gázolaj ára már közel három hete 709 forinton áll, míg a benzin legutóbb október 8-án változott: akkor egyetlen forinttal emelkedett, és érte el a jelenlegi 642 forintos szintet. A nemzetközi olajpiaci folyamatok és az ellátással kapcsolatos kockázatok továbbra is befolyásolhatják az árak későbbi alakulását, a magyarországi töltőállomásokon azonban egyelőre nem történt újabb elmozdulás.

Az olajárak mérséklődtek kissé, ám ezzel együtt továbbra is magas jegyzésekkel találkozhatnak a kereskedők. Az északi-tengeri Brent hordónkénti árfolyama fél százalékkal 105,3 dollárra ereszkedett, míg az amerikai WTI kurzusa 0,6 százalékkal 97,3 dollárra ereszkedett.

A Holtankoljak.hu is arra hívja fel a figyelmet, hogy a világpiaci árak és az ellátási kockázatok nem azonnal jelennek meg a hazai üzemanyagárakban, de idővel hatással lehetnek rájuk. A bizonytalanságot most az is növeli, hogy a Közel-Keleten már nemcsak az olajkitermelés, hanem a szállítás is problémát jelent. A Hormuzi-szoros körüli konfliktus miatt megdrágult a tankerek bérlése, miközben a hajók egy része hosszabb időre kiesik a forgalomból. Egyelőre tehát enyhülés látszik, de a Hormuzi-szoros körüli támadások és a jemeni konfliktus miatt továbbra is gyorsan változhat a helyzet.

Komment 1
üzemanyag
gázolaj
benzin
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