Üzemanyagár: különös hírt kaptak a hazai autósok – teljesen mást mutat a világpiac, mint a magyar benzinkutak totemoszlopai
Pénteken sem változtak a hazai üzemanyagárak, így október első napjai lényegében ugyanazt a képet mutatják, mint szeptember vége. A Holtankoljak.hu pénteki adatai szerint a 95-ös benzin országos átlagára 636 forint, míg a gázolajé 709 forint literenként.
Ez már önmagában is érdekes, hiszen a hazai árak több mint egy hete lényegében változatlanok. Még feltűnőbb azonban a helyzet, ha mellé tesszük azt, ami közben a nemzetközi olajpiacon történik.
Megugrott az olaj ára, a magyar üzemanyagár mégsem mozdult
A Brent árfolyama csütörtökön több mint 4 dollárral emelkedett, pénteken pedig hordónként 102 dollár környékén mozgott. A piacot jelenleg több, egymással ellentétes tényező mozgatja, ezért továbbra is jelentős változékonyságra lehet számítani. A mostani emelkedés azért is figyelemre méltó, mert az előző napokban éppen ellenkező irányú mozgást lehetett látni.
Szeptember végén a Brent még 107 dollár feletti szintről indult lefelé, majd 100 dollár alá is benézett
Október első napjaiban tehát rövid idő alatt jelentős kilengést produkált az olajpiac. Ennek ellenére a magyar kutakon egyelőre nem jelent meg közvetlenül a világpiaci mozgás hatása.
Egyelőre kivárnak a magyar kutak
A változatlanság azért különösen érdekes, mert a lap korábbi tájékoztatása szerint a hazai üzemanyagpiacon a nagykereskedelmi és a kiskereskedelmi árak mozgása egyre inkább elvált egymástól. Emiatt a portál már nem a forintosított nagykereskedelmi árak változását közli, hanem a kutakon ténylegesen tapasztalható kiskereskedelmi átlagárakat követi.
Vagyis abból, hogy a Brent egyik napról a másikra jelentősen megmozdul, még nem következik automatikusan, hogy ugyanilyen gyorsan változnia kell a magyar benzinkutak árainak is. A kérdés most az, meddig tarthat ki ez a stabilitás. Ha a világpiaci olajár magasabb szinten ragad, az már új helyzetet teremthet a hazai üzemanyagpiacon is.
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