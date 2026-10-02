Üzemanyagár: különös hírt kaptak a hazai autósok – teljesen mást mutat a világpiac, mint a magyar benzinkutak totemoszlopai

Pénteken sem változtak a hazai üzemanyagárak, így október első napjai lényegében ugyanazt a képet mutatják, mint szeptember vége. A Holtankoljak.hu pénteki adatai szerint a 95-ös benzin országos átlagára 636 forint, míg a gázolajé 709 forint literenként.

Ha a világpiaci olajár magasabb szinten ragad, az már új helyzetet teremthet a hazai üzemanyagpiacon is / Fotó: T.Vyc

Ez már önmagában is érdekes, hiszen a hazai árak több mint egy hete lényegében változatlanok. Még feltűnőbb azonban a helyzet, ha mellé tesszük azt, ami közben a nemzetközi olajpiacon történik.

Megugrott az olaj ára, a magyar üzemanyagár mégsem mozdult

A Brent árfolyama csütörtökön több mint 4 dollárral emelkedett, pénteken pedig hordónként 102 dollár környékén mozgott. A piacot jelenleg több, egymással ellentétes tényező mozgatja, ezért továbbra is jelentős változékonyságra lehet számítani. A mostani emelkedés azért is figyelemre méltó, mert az előző napokban éppen ellenkező irányú mozgást lehetett látni.

Szeptember végén a Brent még 107 dollár feletti szintről indult lefelé, majd 100 dollár alá is benézett

Október első napjaiban tehát rövid idő alatt jelentős kilengést produkált az olajpiac. Ennek ellenére a magyar kutakon egyelőre nem jelent meg közvetlenül a világpiaci mozgás hatása.

Egyelőre kivárnak a magyar kutak

A változatlanság azért különösen érdekes, mert a lap korábbi tájékoztatása szerint a hazai üzemanyagpiacon a nagykereskedelmi és a kiskereskedelmi árak mozgása egyre inkább elvált egymástól. Emiatt a portál már nem a forintosított nagykereskedelmi árak változását közli, hanem a kutakon ténylegesen tapasztalható kiskereskedelmi átlagárakat követi.

Vagyis abból, hogy a Brent egyik napról a másikra jelentősen megmozdul, még nem következik automatikusan, hogy ugyanilyen gyorsan változnia kell a magyar benzinkutak árainak is. A kérdés most az, meddig tarthat ki ez a stabilitás. Ha a világpiaci olajár magasabb szinten ragad, az már új helyzetet teremthet a hazai üzemanyagpiacon is.