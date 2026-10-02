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Üzemanyagár: különös hírt kaptak a hazai autósok – teljesen mást mutat a világpiac, mint a magyar benzinkutak totemoszlopai

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Miközben a nemzetközi olajpiacon ismét komoly mozgások indultak, a magyar autósok egyelőre ebből semmit sem éreznek a kutakon. Az üzemanyagárak napok óta szinte meg sem moccannak, pedig a háttérben már olyan folyamatok zajlanak, amelyek könnyen megtörhetik a nyugalmat.
VG
2026.10.02, 12:45
Frissítve: 2026.10.02, 13:15

Pénteken sem változtak a hazai üzemanyagárak, így október első napjai lényegében ugyanazt a képet mutatják, mint szeptember vége. A Holtankoljak.hu pénteki adatai szerint a 95-ös benzin országos átlagára 636 forint, míg a gázolajé 709 forint literenként.

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Ha a világpiaci olajár magasabb szinten ragad, az már új helyzetet teremthet a hazai üzemanyagpiacon is / Fotó: T.Vyc

Ez már önmagában is érdekes, hiszen a hazai árak több mint egy hete lényegében változatlanok. Még feltűnőbb azonban a helyzet, ha mellé tesszük azt, ami közben a nemzetközi olajpiacon történik.

Megugrott az olaj ára, a magyar üzemanyagár mégsem mozdult

A Brent árfolyama csütörtökön több mint 4 dollárral emelkedett, pénteken pedig hordónként 102 dollár környékén mozgott. A piacot jelenleg több, egymással ellentétes tényező mozgatja, ezért továbbra is jelentős változékonyságra lehet számítani. A mostani emelkedés azért is figyelemre méltó, mert az előző napokban éppen ellenkező irányú mozgást lehetett látni.

Szeptember végén a Brent még 107 dollár feletti szintről indult lefelé, majd 100 dollár alá is benézett

 Október első napjaiban tehát rövid idő alatt jelentős kilengést produkált az olajpiac. Ennek ellenére a magyar kutakon egyelőre nem jelent meg közvetlenül a világpiaci mozgás hatása.

Egyelőre kivárnak a magyar kutak

A változatlanság azért különösen érdekes, mert a lap korábbi tájékoztatása szerint a hazai üzemanyagpiacon a nagykereskedelmi és a kiskereskedelmi árak mozgása egyre inkább elvált egymástól. Emiatt a portál már nem a forintosított nagykereskedelmi árak változását közli, hanem a kutakon ténylegesen tapasztalható kiskereskedelmi átlagárakat követi.

Vagyis abból, hogy a Brent egyik napról a másikra jelentősen megmozdul, még nem következik automatikusan, hogy ugyanilyen gyorsan változnia kell a magyar benzinkutak árainak is. A kérdés most az, meddig tarthat ki ez a stabilitás. Ha a világpiaci olajár magasabb szinten ragad, az már új helyzetet teremthet a hazai üzemanyagpiacon is.

Üzemanyag: Megszólalt a NAV a dízeltámogatás körüli zavarokról – kiderült, min múlik, hogy melyik számlára érkezik pénz

Kiderült, miért érkezhet az 5000 forint akár az autótulajdonos egyik családtagjának számlájára. A dízeltámogatás esetén egy fontos tényező határozza meg, hová utalják a pénzt.

dízel
benzin
olaj
üzemanyagár
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