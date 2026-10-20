Most döbbennek rá az autósok, mit jelent a drágulás: kijöttek az üzemanyagárak – ennyiért tankolhatunk mától

Kedden nem változtak a hazai üzemanyagárak – írja a Holtankoljak.hu.

Üzemanyagárak: kedden nincs változás azokban (illusztráció)

Fotó: Hans Lucas via AFP

Az üzemanyagárak az előző napi szinten maradtak

A portál közlése szerint a 95-ös benzin és a gázolaj országos átlagára is az előző napi szinten maradt, ma nem történt újabb elmozdulás.

Jelenleg az alábbi országos átlagárakkal találkozhatnak az autósok:

95-ös benzin: 645 Ft/liter

Gázolaj: 709 Ft/liter

A hétfőn érvényes üzemanyagárak kapcsán érdemes megemlíteni, hogy azok mögött részleges áremelés áll. Mint megírtuk, az üzemanyag drágulása már a hétvégén bekövetkezett, így akik szombattól tankoltak, már többet fizettek a benzinkutakon.

Mindez annak is köszönhető, hogy Magyarországon a nyár vágán megszünt a napi közlése az üzemanyagárak változásainak. Addig minden hétköznap nyilvánosságra hozták, hogyan döntöttek a nagykereskedők, ami alapján lehetett kalkulálni a következő napi kiskereskedelmi árakról.

A gyakorlatot két hónapja a a piaci folyamatok alakulására hivatkozva számolták fel. Új rendszer lépett életbe: minden hétköznap délelőtt a valós kiskereskedelmi kútárakat és a tényeken alapuló átlagárakat teszik közzé. Ez egyúttal viszont azt is jelenti, hogy immáron nincs előrejelzés a rendszerben, csak a már bekövetkezett árváltozásokat jelentik be utólagosan.