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Már korán reggel kihirdették az újabb üzemanyag-drágulást Magyarországon: az éjjel lépett hatályba, ez már nagyon sokaknak fog fájni – péntektől ennyiért lehet tankolni

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Már péntek kora reggel frissítés érkezett a hazai üzemanyagárak alakulásáról. Így változnak az üzemanyagárak, erre jobb, ha felkészül.
VG
2026.10.30, 07:32
Frissítve: 2026.10.30, 07:55
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Tovább emelkedik a gázolaj nagy és kiskereskedelmi ára is péntektől, ez bruttó 4 forintos emelést jelent a hagyományos dízel és prémium gázolaj esetében is. A piac a héten a nagykereskedelmi árváltozások alapján változtatja a kiskereskedelmi üzemanyagárakat is – írja a Holtankoljak.hu.

Mol, benzinkút, tankolás, üzemanyag
Már korán reggel kihirdették az újabb üzemanyagdrágulást/Fotó: AFP

Pénteki üzemanyagár-emelkedés

Ez alapján a mai napon (2026.10.30-án) az alábbi átlagárakon tankolhatunk: 

  • 95-ös benzin: 642 Ft/liter
  • Gázolaj: 721 Ft/liter

Mint megírtuk, szerdán véget ért a hetek óta tartó változatlanság a benzinkutakon, a benzin és a gázolaj kiskereskedelmi ára is változott, miután a nagykereskedelmi árakban is történt változtatás. A dízel árában különösen jelentősnek tűnik a változás mértéke, a benzin ára ugyanakkor mérséklődött.

Az olaj ára emelkedett, egy tartályhajót támadás ért

Emelkedett az olaj ára pénteken. A Hormuzi-szorosban egy tartályhajót ért támadás ismét ráirányította a figyelmet az ellátási kockázatokra, miközben az Irán ellen folytatott amerikai-izraeli háború immár a nyolcadik hónapjába lépett – írja a Reuters.

A decemberi szállítású Brent határidős jegyzése – amelynek kontraktusa pénteken jár le – 1,20 dollárral, azaz 1,04 százalékkal, hordónként 116,08 dollárra emelkedett. Az aktívabbnak számító januári kontraktus 1,39 dollárral, 112,19 dollárra drágult.

Pénteken egy tartályhajót támadás ért a Hormuzi-szorosban – ez a térség egyik legfontosabb tengeri útvonala a Perzsa-öbölből származó kőolaj és üzemanyagok világpiaci szállításában. A brit UKMTO tájékoztatása szerint egy kisebb hajóról robbanószerkezeteket erősítettek a tankerre, majd felrobbantották azokat. Egyelőre nem tudni, ki állhatott a támadás mögött.

„A Hormuzi-szoros környékén folytatódó fegyveres összecsapások, valamint a működőképes diplomáciai megoldás esélyeivel kapcsolatos kételyek magasan tartják az olajárakat. A piac arra számít, hogy a következő hetekben tovább eszkalálódhat a konfliktus” 

– mondta Saul Kavonic, az MST Marquee energiapiaci kutatásért felelős vezetője.

A húszik csütörtökön azt közölték, hogy több célpontot is megtámadtak Szaúd-Arábiában, köztük az ország legnagyobb olajfinomítóját, a Ras Tanurát, valamint a Rabigh finomítót és a szaúdi állami olajvállalat, a Saudi Aramco Abqaiqban található termelőüzemét. A Szaúd-Arábia vezette koalíció ezzel szemben azt állította, hogy elfogott egy cirkálórakétát, amelyet a húszik az ország nyugati része felé indítottak.

Donald Trump amerikai elnök csütörtökön azt mondta, hogy alelnöke, JD Vance felvette a kapcsolatot Iránnal, hogy segítsen az országnak orvosi felszerelésekhez jutni. Mindez azután történt, hogy amerikai sajtóértesülések szerint Vance levelet küldött Irán legfőbb biztonsági vezetőjének a béketárgyalások újraindítása érdekében.

Irán megkapta Vance levelét, de egyelőre nem válaszolt rá – jelentette a Tasnim hírügynöksége. A beszámoló szerint Teherán azt várja Washingtontól, hogy teljesítse a feltételeit, és „minden olyan álláspont elfogadhatatlan, amely ellentmond ennek a keretnek”.

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