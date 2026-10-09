Máris megérkezett Mészáros Lőrincék válasza Magyar Péteréknek a Déli Körvasút leállítása miatt: így reagált a V-Híd a megsemmisítő bejelentésre
„Kizárjuk Mészáros Lőrinc cégét, a V-Híd társaságot minden jelenleg zajló vasúti beszerzési eljárásból a közbeszerzési szabályok megsértése és a magyar állam megkárosítása miatt" – tette közzé a Facebookon Magyar Péter miniszterelnök. Előzőleg a kormányszóvivői tájékoztatón Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter részletesen indokolta a döntés hátterét, és jelezte: új közbeszerzést kell majd kiírni.
A miniszteri bejelentés a V-Híd által épített Déli Körvasút beruházásra összpontosult, de, mint kiderült, a Mészáros csoporthoz tartozó minden társaság elveszíti az előző kormány alatt elnyert építési megbízását. Vitézy Dávid a Déli Körvasutat Magyarország egyik legnagyobb vasúti beruházásának nevezte. A projekt során a körvasút déli szakasza kettőről három-, illetve négyvágányosra bővül, és új megállóhelyekkel gazdagodik. A kivitelezésre kiírt pályázatot a V-Híd a 337 milliárd forintos ajánlatával nyerte meg. A munkák mostanra 42 százalékos készültségig jutottak el, az új vágányok 30 százaléka lesz használható lesz a hónap végéig.
Már januárban üzentek Brüsszelből
A miniszter tájékoztatása szerint az történt, hogy az Európai Számvevőszék már 2026 januárjában arról tájékoztatta az Orbán-kormányt, hogy a projekt körül súlyos visszaélések gyaníthatók. Felmerült, hogy a kivitelezési közbeszerzésen összejátszottak annak résztvevői: a Kontúr Csoport Kft. a közbeszerzésben mindkét oldalon részt vett, a V-Híd pedig jogtalanul jutott információkhoz a közbeszerzésről. Emiatt az EU jelezte Magyarországnak, hogy nem fizeti ki a már megítélt támogatást, azonban Lázár János akkori közlekedési miniszter vitatta a gyanú jogosságát. Szeptemberben az Európai Bizottság közölte: eláll a projekt támogatási szerződésétől, és visszavon tőle több száz milliárd forint uniós támogatást. A beruházás
- 210 milliárd forint Ikop forrás
- és 157 milliárd forint CEF-forrás
felhasználásával folyik. A kormány most átvilágítja a beruházást, amelynek új formában történő megvalósítása további két évet igényelhet.
Mivel egy ilyen projekt alvállalkozók sorának bevonásával történik, a beruházás csúszásának mérséklése érdekében talán kidolgozható egy olyan átmenti konstrukció, amely lehetővé teszi, hogy ezen alvállalkozók folytathassák a munkájukat. Ha nem, akkor kérdés, mi lesz velük a projektszünet idején, és mi lesz az alkalmazottaikkal. Mindazonáltal a miniszter azon kijelentése alapján, amely az új vágányok október végi állapotára vonatkozott, feltehetjük, hogy nem vonul le mindenki az építkezésről.
Indul a helyzetelemzés a V-Hídnál
A Világgazdaság érdekődött a V-Hídnál a Déli Körvasút projekt fő alvállalkozóiról, az azok által végzett munkáról, és természetesen arról, hogyan reagál a társaság Vitézy Dávid bejelentésére. A lapunknak elküldött válaszban a következő állt: „a 2026. október 9-én Budapesten tartott kormányzati sajtótájékoztatón a V-Híd Zrt.-vel kapcsolatban ismertetett döntést, valamint az ott elhangzott kijelentéseket társaságunk jelenleg részletesen vizsgálja. A rendelkezésünkre álló információk, dokumentumok és hivatalos értesítések teljes körű áttekintését követően alakítjuk ki álláspontunkat.
A vizsgálat lezárásáig a sajtótájékoztatón elhangzottakat nem kívánjuk kommentálni."