Derült égből villámcsapás, itt a végleges vagyonadó: erről eddig nem volt szó, a Tisza-kormány nagyot szigorított – ez már nem csak Mészáros Lőrincről és Csányi Sándorról szól

Három fontos témáról szeretnék tájékoztatást adni – így kezdte kedd délutáni bejelentését Magyar Péter. A miniszterelnöki bejelentkezés a semmiből jött, különösebb apropója nem volt. A hétvégi erdőbényei kormányülés aktualitása már megkopott, újabb kormányülést pedig azóta nem hívtak össze.

Derült égből villámcsapás, itt a végleges vagyonadó: a Tisza-kormány nagyot szigorított, már nem csak Mészárosról és Csányiról szól / Fotó: Köböl Anita / Facebook

A kormányfő mégis most hozta nyilvánosságra, mi a végső döntés a kata adójának megemeléséről, illetve a vagyonadó bevezetéséről. Pluszban pedig új döntést is ismertetett, ami az elmúlt időszakban nem szerepelt a nyilvánosság előtt napirenden.

A Tisza-kormány döntött a vagyonadó részleteiről,

a kata-adó megemeléséről,

és a profi labdarúgók és egyéb sportolók adókönnyítésének eltörléséről.

Magyar Péter azt mondta, hogy ezeket a javaslatokat hamarosan társadalmi egyeztetése bocsátják, így bárki elmondhatja a véleményét. De az már fix, hogy 2027. január 1-től bevezetik a milliárdosok vagyonadóját.

Itt vannak a vagyonadó végleges részletei

Az eredeti ígéret úgy szólt, hogy a vagyonadót azoknak kell megfizetniük, akiknek 1 milliárd forintnál nagyobb a vagyonuk. Korábban a Tisza-kormány rendre arról beszélt, hogy az efölötti mértékre 1 százalékos adókulcsot vetnek ki.

Csakhogy ez nem így lesz.

Magyar Péter ugyanis hirtelen bejelentett egy második kulcsot is, ami az általa szupergazdagoknak nevezettek körére vonatkozik. Ők azok, akik 100 milliárd forint fölötti vagyonal bírnak és itt már egy 1,5 százalékos adókulcs lép életbe. Erről korábban soha nem volt szó. Az is kiderült, hogy a vagyonadó a teljes vagyora vonatkozik majd, így

az ingatlanoktól

a befektetéseken át

a társasági részesedésekig.

A külföldön tárolt és a vagyonkezelőkhez rendelt vagyora szintén vonatkozni fog, így Magyar Péter szerint nem érdemes a vagyonok erejtésével próbálkozni.

Hogyan számolják ki a vagyonadót?

Fontos kitétel azonban, hogy a hitelek levonhatóak lesznek az adóalapból. "Az összeg megállapításához részletes, elsősorban a valós forgalmi értékre alapozó szabályokat alkotunk, mind az ingatlanok, mind a társasági részesedések esetén. A kettős adóztatás elkerülését pedig nem csak a nemzetközi egyezmények kapcsán tartjuk szem előtt. Az ingatlan és a gépjármű után fizetett adók levonhatóak lesznek a vagyonadóból" – sorolta a miniszterelnök.