Derült égből villámcsapás, itt a végleges vagyonadó: erről eddig nem volt szó, a Tisza-kormány nagyot szigorított – ez már nem csak Mészáros Lőrincről és Csányi Sándorról szól
Három fontos témáról szeretnék tájékoztatást adni – így kezdte kedd délutáni bejelentését Magyar Péter. A miniszterelnöki bejelentkezés a semmiből jött, különösebb apropója nem volt. A hétvégi erdőbényei kormányülés aktualitása már megkopott, újabb kormányülést pedig azóta nem hívtak össze.
A kormányfő mégis most hozta nyilvánosságra, mi a végső döntés a kata adójának megemeléséről, illetve a vagyonadó bevezetéséről. Pluszban pedig új döntést is ismertetett, ami az elmúlt időszakban nem szerepelt a nyilvánosság előtt napirenden.
- A Tisza-kormány döntött a vagyonadó részleteiről,
- a kata-adó megemeléséről,
- és a profi labdarúgók és egyéb sportolók adókönnyítésének eltörléséről.
Magyar Péter azt mondta, hogy ezeket a javaslatokat hamarosan társadalmi egyeztetése bocsátják, így bárki elmondhatja a véleményét. De az már fix, hogy 2027. január 1-től bevezetik a milliárdosok vagyonadóját.
Itt vannak a vagyonadó végleges részletei
Az eredeti ígéret úgy szólt, hogy a vagyonadót azoknak kell megfizetniük, akiknek 1 milliárd forintnál nagyobb a vagyonuk. Korábban a Tisza-kormány rendre arról beszélt, hogy az efölötti mértékre 1 százalékos adókulcsot vetnek ki.
Csakhogy ez nem így lesz.
Magyar Péter ugyanis hirtelen bejelentett egy második kulcsot is, ami az általa szupergazdagoknak nevezettek körére vonatkozik. Ők azok, akik 100 milliárd forint fölötti vagyonal bírnak és itt már egy 1,5 százalékos adókulcs lép életbe. Erről korábban soha nem volt szó. Az is kiderült, hogy a vagyonadó a teljes vagyora vonatkozik majd, így
- az ingatlanoktól
- a befektetéseken át
- a társasági részesedésekig.
A külföldön tárolt és a vagyonkezelőkhez rendelt vagyora szintén vonatkozni fog, így Magyar Péter szerint nem érdemes a vagyonok erejtésével próbálkozni.
Hogyan számolják ki a vagyonadót?
Fontos kitétel azonban, hogy a hitelek levonhatóak lesznek az adóalapból. "Az összeg megállapításához részletes, elsősorban a valós forgalmi értékre alapozó szabályokat alkotunk, mind az ingatlanok, mind a társasági részesedések esetén. A kettős adóztatás elkerülését pedig nem csak a nemzetközi egyezmények kapcsán tartjuk szem előtt. Az ingatlan és a gépjármű után fizetett adók levonhatóak lesznek a vagyonadóból" – sorolta a miniszterelnök.
Mikor kell befizetni a vagyonadót?
A vagyonadót évent egyszer önbevallás alapján kell majd fizetni. Első alkalommal az idei évvégi állapot alapján, 2027. augusztus 31-ig. Bevallást csak azoknak kell készítenük, akiknek az egyfőre jutó vagyona eléri az 1 milliárd forintot. A NAV az adóalap kiszámítását segítő kalkulátort fog biztosítani.
Akinek egy milliárd forintnál kisebb a vagyona, annak a mostani állítás szerint nincs semmilyen tennivalója, Magyar Péter szerint minden ezzel ellentétes híresztelés álhír.
Arról is beszélt, hogy sok tehetős, hirtelen milliárdossá vált honfitársunk próbált lobbizni a vagyona adó ellen. Szerinte volt, aki még szakmainak álcázott, fizetett cikkeket is megjelentetett a sajtóban. "Hiába. Javaslom, hogy a pénz felesleges elköltése helyett inkább becsületesen fizessék be az adót" – zárta bejelentésének ezt a részét.
Van közöttük olyan is, amely költségvetési szempontból apróságnak tűnhet, az igazságoság szempontjából mégis fontos.