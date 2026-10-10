Itt a vagyonadó: a családtagok nevére írt javak sem maradnak ki – már az első fizetési határidőt is megjelölték
jövő év januárjától vezetné be a kormány a vagyonadót, amely az egymilliárd forint feletti nettó vagyonnal rendelkezőket érintené. Kármán András a Facebookon közölte, hogy társadalmi egyeztetésre bocsátott javaslat két adókulcsot tartalmaz, az első befizetés határideje pedig 2027. augusztus 31. lenne.
„Vállaltuk, teljesítjük” – írta bejegyzésében Kármán András, aki szerint az új adónemmel a kormány egy programjában szereplő ígéretet váltana valóra.
A vagyonadó célját azzal indokolta, hogy a nagyobb vagyonnal rendelkezőknek a közteherviselésből is nagyobb részt kell vállalniuk.
A bemutatott szabályok egyelőre a társadalmi egyeztetésre került javaslat részei.
A tervezet alapján az adófizetési kötelezettség azokat érintené, akiknek nettó vagyona meghaladja az egymilliárd forintot. A vagyon számbavétele a bankszámlákon tartott pénzre, ingatlanokra, ingóságokra, céges vagyonra, pénzügyi alapokban és bizalmi vagyonkezelésben tartott eszközökre is kiterjedne.
Az ismertetett tervek szerint
- az egy- és százmilliárd forint közötti vagyonoknál egy százalék lenne az adókulcs.
- Százmilliárd forint felett az ezt meghaladó vagyonrészre másfél százalékos kulcs vonatkozna.
A rendszer önbevalláson alapulna: bevallást készítenie és fizetnie annak kellene, aki az egymilliárdos vagyoni küszöb fölé kerül.
A családtagok nevére írt és a külföldi vagyonra is kitér a javaslat
A pénzügyminiszter szerint a tervezet olyan szabályokat is tartalmaz, amelyek megakadályoznák, hogy valaki a házastársa vagy kiskorú gyermeke nevére íratással rejtse el a vagyonát.
Házastársaknál a családi vagyonjogi szabályokat, például a házassági szerződést is figyelembe vennék. A pár választhatna, hogy a nyilvántartás szerinti tulajdonos fizeti meg az adót, vagy fele-fele arányban osztják meg a terhet.
A kiskorúak vagyonát főszabály szerint a szülői felügyeletet gyakorló szülő vagyonához számítanák. Kivételt jelentene a gyermek saját keresete és örökölt vagyona.
A vagyon értékének meghatározásához a NAV online kalkulátort készítene. Külön eszköz segítené azoknak az ingatlanoknak az értékbecslését, amelyek az elmúlt évtizedben nem cseréltek gazdát.
Adásvétel esetén a tranzakciót követő egy éven belül a vételi értékből indulnának ki, később pedig annak indexálásával állapítanák meg az ingatlan értékét. Különleges esetekben szakértőt is bevonhatnának.
A cégek értékelése alapvetően a beszámolókon és a vállalkozások által biztosított további adatokon nyugodna, a svájci adójogban is alkalmazott módszerek felhasználásával.
A bejegyzés szerint
az érintett belföldi adózók magyarországi és külföldi vagyona után egyaránt keletkezne fizetési kötelezettség,
a nemzetközi egyezmények figyelembevételével. A külföldiek magyarországi ingatlanaik és társasági részesedéseik után fizetnének.
Az adózók a vagyonadójuk öt százalékát közcélokra ajánlhatnák fel. Kármán ezt azzal indokolta, hogy az új adónemet a társadalmi felelősségvállalás eszközének tekintik.
Az első adófizetést a tervek szerint 2027. augusztus 31-ig kellene teljesíteni, a 2026. év végi vagyoni állapot alapján.A pénzügyminiszter arra kérte az érintetteket és az érdeklődőket, hogy a társadalmi egyeztetés során mondják el véleményüket a javaslatról.
Korábban lapunk is megírta, hogy teljesen új elemként jelenik meg a magyar adórendszerben a vagyonadó, amely az egymilliárd forint feletti magánvagyont terheli majd – derült ki Kármán András pénzügyminiszter és Kövesdy Attila államtitkár tájékoztatóján.
A kormány szerint a változtatás célja az igazságosabb teherviselés, de a csomag ennél jóval tovább megy: az adóilletőség külföldre helyezését is megdrágítanák.