Itt a vagyonadó: a családtagok nevére írt javak sem maradnak ki – már az első fizetési határidőt is megjelölték

jövő év januárjától vezetné be a kormány a vagyonadót, amely az egymilliárd forint feletti nettó vagyonnal rendelkezőket érintené. Kármán András a Facebookon közölte, hogy társadalmi egyeztetésre bocsátott javaslat két adókulcsot tartalmaz, az első befizetés határideje pedig 2027. augusztus 31. lenne.

Itt a vagyonadó: a családtagok nevére írt javak sem maradna ki – már az első fizetési határidőt is megjelölték / Fotó: AFP

„Vállaltuk, teljesítjük” – írta bejegyzésében Kármán András, aki szerint az új adónemmel a kormány egy programjában szereplő ígéretet váltana valóra.

A vagyonadó célját azzal indokolta, hogy a nagyobb vagyonnal rendelkezőknek a közteherviselésből is nagyobb részt kell vállalniuk.

A bemutatott szabályok egyelőre a társadalmi egyeztetésre került javaslat részei.

A tervezet alapján az adófizetési kötelezettség azokat érintené, akiknek nettó vagyona meghaladja az egymilliárd forintot. A vagyon számbavétele a bankszámlákon tartott pénzre, ingatlanokra, ingóságokra, céges vagyonra, pénzügyi alapokban és bizalmi vagyonkezelésben tartott eszközökre is kiterjedne.

Az ismertetett tervek szerint

az egy- és százmilliárd forint közötti vagyonoknál egy százalék lenne az adókulcs.

Százmilliárd forint felett az ezt meghaladó vagyonrészre másfél százalékos kulcs vonatkozna.

A rendszer önbevalláson alapulna: bevallást készítenie és fizetnie annak kellene, aki az egymilliárdos vagyoni küszöb fölé kerül.

A családtagok nevére írt és a külföldi vagyonra is kitér a javaslat

A pénzügyminiszter szerint a tervezet olyan szabályokat is tartalmaz, amelyek megakadályoznák, hogy valaki a házastársa vagy kiskorú gyermeke nevére íratással rejtse el a vagyonát.

Házastársaknál a családi vagyonjogi szabályokat, például a házassági szerződést is figyelembe vennék. A pár választhatna, hogy a nyilvántartás szerinti tulajdonos fizeti meg az adót, vagy fele-fele arányban osztják meg a terhet.

A kiskorúak vagyonát főszabály szerint a szülői felügyeletet gyakorló szülő vagyonához számítanák. Kivételt jelentene a gyermek saját keresete és örökölt vagyona.

A vagyon értékének meghatározásához a NAV online kalkulátort készítene. Külön eszköz segítené azoknak az ingatlanoknak az értékbecslését, amelyek az elmúlt évtizedben nem cseréltek gazdát.