Minden erejével erre készül Magyar Péter, de itt „nem lesz osztogatás": hamarosan minden kiderül a 2027-es költségvetésről – ez már nem csak a vagyonadóról és a katáról szól
„Nem tudunk és nem is szeretnénk osztogatni", „a 2027-es költségvetés az állam működésén fog spórolni és milliárdosoktól valamint a szennyező cégektől csoportosít át az eddig magára hagyott milliókhoz" – az első idézet egy parlamenti felszólalásból, a második pedig egy Facebook-posztból származik, mindkettő Magyar Pétertől. Hétfőn mutatja be a kormányfő a 2027-es költségvetési törvényjavaslatot az Országgyűlésben, a feladat nem egyszerű – egyszerre kell fedezetet teremtenie a kormány vállalásaira, leszorítani a hiányt és mérsékelni az államadósságot.
„Tesszük ezt úgy, hogy eközben az Orbánék által tönkretett költségvetést stabilizáljuk és az uniós ezermilliárdoknak köszönhetően soha nem látott mértékű beruházásokat indítunk el a lakhatás, a közlekedés és a vízügy területén" – írja a jól megkomponált képpel illusztrált posztjában a nagy nap előtt kettővel a miniszterelnök, aki politikai karrierje egyik legfontosabb felszólalásának érzi a büdzsé bemutatását, amit az eredeti forgatókönyv szerint csütörtökön mutattak volna be, de az EU-csúcs miatt tolódott.
Leástak az alapokig – ezért nyúltak hozzá a 2026-os büdzséhez
Brüsszeli tartózkodása alatt arról beszélt az újságíróknak, hogy a kormány csökkenő költségvetési hiányt, lehetőség szerint mérséklődő államadósságot és tartós gazdasági növekedést szeretne elérni. Szerinte az előző kormány utolsó négy évét stagnáló gazdaság, növekvő államadósság és rendszeresen átírt költségvetési tervek jellemezték, ezen változtatna most az új kabinet. Arról már többször írt a Világgazdaság is, hogy az, amit az Orbán-kormánytól örökölt pénzügyi szempontból a Tisza-párt, erősen behatárolja a következő évek mozgásterét. Kármán András pénzügyér megszólalásai is arra erősítenek rá, hogy a 2027-es büdzsé szerkezetét úgy alakították ki, hogy az egyszerre kezelje a strukturális hiányt és teremtsen stabil alapot.
Ehhez azonban még jobban vissza kellett „bontani" a házat és megnézni, hogy milyenek az alapok, mire tud építkezni a kormány azt követően, hogy 16 év után átadta a kasszakulcsot az előző. Mint ismeretes, éppen a törvényi határidő utolsó napján, 2026. augusztus 31-én nyújtotta be a kormány a 2026-os költségvetési törvény módosítását.
A Pénzügyminisztérium által elvégzett hivatalos „átvilágítás" szerint a deficit – külső beavatkozás és a kormány intézkedései nélkül – a GDP 8,3 százalékát is elérte volna.
Ezt a feltárt, örökölt hiányt a Tisza-kormány a bevezetett takarékossági intézkedésekkel végül 7,5 százalékos hivatalos hiánycélra mérsékelte és rögzítette a benyújtott törvénymódosításban.
Azóta a Költségvetési Tanács is rábólintott a módosításra, bár október 14-én kiadott véleményükben több kockázatra is felhívják a figyelmet.
- Szerintük a kirívóan magas, 7,5 százalékos ESA-hiány miatt Magyarország esetében komolyan fennáll a veszélye annak, hogy az Európai Unió a túlzottdeficit-eljárás következő, szigorúbb szakaszába lépteti az országot.
- Az államadósság-mutató átmeneti, 77,5 százalékra történő emelkedése jelentősen növeli az államháztartás finanszírozási költségeit. A Tanács külön figyelmeztetett arra, hogy a magas adósság miatt megemelkedő kormányzati kamatkiadások elszívják a forrásokat más fejlesztésektől.
- A takarékossági csomag végrehajtása: A tervezett 700 milliárd forintos kiadáscsökkentés (főként a még részletezendő 300 milliárdos tárcánkénti zárolás) komoly működési kockázatot jelenthet az állami intézményrendszerben, ha a lefaragások az alapvető közszolgáltatások minőségét érintik.
Mindenki ránk figyel
Arról szintén írtunk, ebben és ebben a cikkünkben, hogy a hitelminősítői és elemzői előrejelzések alapján figyelem hárul a magyar államháztartás helyzetére. A 2027-es költségvetési sarokszámok elsődleges makrogazdasági célja az örökölt deficit érdemi mérséklése.
A Fitch Ratings október 12-én közzétett előrejelzése szerint a magyar államháztartási hiány 2026-ban elérheti
- a GDP 7,3 százalékát,
- 2027-ben pedig 5,8 százalékra mérséklődhet.
A hitelminősítő a választások előtti költségvetési lazítást, az aszálykárokhoz és az energiaárak ellentételezéséhez kapcsolódó kiadásokat is figyelembe vette. A jövő héten bemutatandó költségvetés egyik fontos kérdése így az lesz, hogyan egyezteti össze a kormány a bejelentett támogatási célokat a hiány fokozatos csökkentésével.
A Deutsche Bank szerint a külföldi befektetők szeptember végéig az év eleje óta 13,5 milliárd dollárt fektettek a magyar kötvénypiacba, jelentős részben arra számítva, hogy a jobbközép Magyar Péter beváltja ígéretét, és 2030-ra teljesíti az euró bevezetésének feltételeit.
A Reuters által megkérdezett közgazdászok szerint a költségvetési hiány
- 2027-ben a GDP 5,3 százalékára csökkenhet,
- a kormány 2026-ra kitűzött 7,5 százalékos hiánycélját követően.
Magyar Péterék azzal új, igazságosabb adórendszer és a gazdaságfehérítő intézkedések együttesen garantálják, hogy a jövő évi költségvetés már egy fegyelmezett, kiszámítható pályára állítsa vissza a hazai gazdaságot.
Vagyonadó, kata: így lett „mainstream" a 2027-es költségvetés
A mögöttünk álló időszakban nem sok példa volt rá, hogy egy költségvetési terv, egyáltalán hazánk költségvetése ennyire előtérbe kerül, a közbeszéd legfőbb témájává most sem a száraz makrogazdasági adatok vagy a hiánycélok miatt vált, sokkal inkább azért, mert
egybeforrt a vállalkozók egy korábban kivezetett adózási formájának, azaz a katának a visszavezetésével és a politikai csatározásoknak bőven muníciót adó vagyonadó bevezetésével.
- A katával a kormány célja, hogy a legkisebb vállalkozók százezreinek adja vissza a könnyített adózás lehetőségét, kiterjesztve a cégeknek számlázókra is. A legélesebb bírálatokat az váltotta ki, hogy a kormány a főállású vállalkozók havi tételes adóját 50 ezer forintról 100 ezer forintra duplázza meg. Ez a lépés lényegében szembemegy a párt korábbi adócsökkentési ígéreteivel, és közel negyvenezer olyan kisvállalkozónak jelent azonnali terhet, akik eddig is a rendszerben maradtak, és kizárólag magánszemélyeknek számláztak.
- A Tisza-kormány 2027-től bevezetni tervezett vagyonadója évente 300–600 milliárd forintos bevételt hozhat a költségvetésnek, azonban a részletszabályok hiányában egyelőre nehéz megítélni, mennyire reális ez a várakozás. A lapunk által megkérdezett elemző szerint a vagyonadó az egyik legösszetettebb adónem, amelynek kialakítása számos kockázatot és gazdasági mellékhatást hordoz, például könnyen előfordulhat, hogy a hazai középvállalkozói szektort úgy, ahogy van telibe találja a kormány vele.
A 2027-es költségvetési törvénytervezet lényegében ennek a két intézkedésnek a politikai és gazdasági üzenetére épül. Miközben a szakértők a háttérben a GDP-arányos hiány leszorítását és a pénzügyi konszolidációt figyelik, a lakosság és a gazdasági szereplők számára a 2027-es év a kisadózók új korszakaként és a magánvagyon megadóztatásaként vonul be a köztudatba, ahogy erről mi is írtunk már.
Bár a kormányzati bejelentések kezdeti szakaszában még évi 300–600 milliárd forintos összeggel is kalkuláltak, a tárca finomított adatai és a szakértői becslések alapján a 2027-es költségvetésbe végül nagyjából 200 milliárdos tétel épül be első évben. A vagyonadó nagyjából 15–25 ezer embert fog közvetlenül érinteni az országban, de vannak becslések, amik erről többről szólnak és az sem mindegy, hogy mekkora károkat okoz nekik ez a sarc.
A fentieken túl is vannak vállalásai a kormánynak - sarokpontok
- A 2027-es költségvetés bérfejlesztési programja értelmében jelentős és célzott többletforrásokra, valamint fizetésemelésre számíthatnak az egészségügyi szakdolgozók, a rendvédelmi és szociális dolgozók, valamint az oktatásban dolgozók is.
- A társadalom egészét érintő szintén fontos intézkedés még az állami egészségügy helyzetének rendezése. Cikksorozatunk a témában>>>
- A kormány döntése értelmében a 2027-es költségvetésben 500 milliárd forintos pluszforrást biztosítanak az ágazatnak. A források több mint 40 különböző területet fednek le, és a pénzügyi injekció mellett egy átfogó, a műtéti várólisták drasztikus csökkentését célzó program is elindul, amely közvetlenül javítja a betegek ellátási esélyeit.
- A korábbi intézkedések folytatásaként a családtámogatási és adócsökkentési program keretében 2027. január 1-jétől a 40 és 50 év közötti anyák számára is elérhetővé válik a teljes személyi jövedelemadó-mentesség.
- Elindult a Wekerle Sándor lakhatási program.