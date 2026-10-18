„Nem tudunk és nem is szeretnénk osztogatni", „a 2027-es költségvetés az állam működésén fog spórolni és milliárdosoktól valamint a szennyező cégektől csoportosít át az eddig magára hagyott milliókhoz" – az első idézet egy parlamenti felszólalásból, a második pedig egy Facebook-posztból származik, mindkettő Magyar Pétertől. Hétfőn mutatja be a kormányfő a 2027-es költségvetési törvényjavaslatot az Országgyűlésben, a feladat nem egyszerű – egyszerre kell fedezetet teremtenie a kormány vállalásaira, leszorítani a hiányt és mérsékelni az államadósságot.

Minden erejével erre készül Magyar Péter, de itt „nem lesz osztogatás": hamarosan minden kiderül a 2027-es költségvetésről – ez már nem csak a vagyonadóról és a katáról szól Fotó: AFP

„Tesszük ezt úgy, hogy eközben az Orbánék által tönkretett költségvetést stabilizáljuk és az uniós ezermilliárdoknak köszönhetően soha nem látott mértékű beruházásokat indítunk el a lakhatás, a közlekedés és a vízügy területén" – írja a jól megkomponált képpel illusztrált posztjában a nagy nap előtt kettővel a miniszterelnök, aki politikai karrierje egyik legfontosabb felszólalásának érzi a büdzsé bemutatását, amit az eredeti forgatókönyv szerint csütörtökön mutattak volna be, de az EU-csúcs miatt tolódott.

Leástak az alapokig – ezért nyúltak hozzá a 2026-os büdzséhez

Brüsszeli tartózkodása alatt arról beszélt az újságíróknak, hogy a kormány csökkenő költségvetési hiányt, lehetőség szerint mérséklődő államadósságot és tartós gazdasági növekedést szeretne elérni. Szerinte az előző kormány utolsó négy évét stagnáló gazdaság, növekvő államadósság és rendszeresen átírt költségvetési tervek jellemezték, ezen változtatna most az új kabinet. Arról már többször írt a Világgazdaság is, hogy az, amit az Orbán-kormánytól örökölt pénzügyi szempontból a Tisza-párt, erősen behatárolja a következő évek mozgásterét. Kármán András pénzügyér megszólalásai is arra erősítenek rá, hogy a 2027-es büdzsé szerkezetét úgy alakították ki, hogy az egyszerre kezelje a strukturális hiányt és teremtsen stabil alapot.