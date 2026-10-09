Halasztható a vagyonadó, ha egy milliárdos gondokkal küzd, de vége a kiskapuknak: a kata nem hoz extra bevételt a költségvetésnek – élőben a kormányzati tájékoztató

Vagyonadó és a sávok

Folytatva a vagyonadóval és a kata visszavezetésével azt mondta, ez már szerepelt a választási programjukban is, ezért a kormány semmi váratlant nem húz a döntésével. Magyar Péter rámutatott, a szakmai szervezetekkel egyeztetve olyan tervezetet állítottak össze, ami kizárja azokat a kiskapukat, amikkel megúszható a sarc és a közös teherviselés. Egy prezentációban mutatta be, hogy miként koncentrálódik Magyarországon a vagyon. „A vagyonadónál a produktív beruházások felé tereli a tőkét, legyenek beruházások, munkahelyek, a vagyonadó a magánvagyont terheli" – mutatott rá a miniszterelnök, sorolva az adózási sávokat, így az 1 milliárdos küszöböt, az 1 százalékos kulccsal. 1 milliárd 500 millió forintos vagyonnál ez 5 millió forintot jelent Magyar Péter szerint.

2027 augusztus 31-ig kell befizetni az adót, hiszen a cégértékeléseket meg kell várni a bevallásokkal, körülbelül 200 milliárdot vár a Pénzügyminisztérium, 25 ezer adóalanytól a 2027-es költségvetésben.

A kormányfő szerint a NAV kidolgoz egy jól átlátható, könnyített rendszert, ahol kikalkulálható, hogy kinek, mennyit kell fizetnie, az indexáláshoz és az értékbecsléshez. Likviditási problémák esetén a normál adózáshoz hasonlóan fizetési halasztás kérhető, maximum 12 hónapra elosztva és halasztva.

Beszélt az exit taxról is, a NAV már erre az évre vonatkozóan is vizsgálódhat az esetleges vagyonkimentésekkel kapcsolatban.

Kata visszavezetése/kiszélesítése

Nemzetgazdasági érdek, fehéríti a gazdaságot, ha visszahozzák ezt az adózási formát, bővül az alanyi kör, visszatérnek a mellékállású vállalkozók is, 18 millióról 22 millióra nő a bevételi értékhatár, ami kifejezett kérése volt az érintett körnek. Ez nem egy adóemelés, hanem plusszolgáltatások, juttatások járnak a kata mellé, de ehhez meg kell emelni az ellátási alapot, jelenleg nem kapnak táppénzt, nyugdíjat, vagy anyasági támogatást az anyák, visszatér a „b to b rendszer", egymás között lehet számlázni. „100 ezer forint a főfoglalkozásúaknál havonta, 50 zer nem főfoglalkozású, 8 millióig jár a kedvezményes adó, ezt követően más szabályok vonatkoznak az adózókra" – részletezte.