Halasztható a vagyonadó, ha egy milliárdos gondokkal küzd, de vége a kiskapuknak: a kata nem hoz extra bevételt a költségvetésnek – élőben a kormányzati tájékoztató
Kormányzati tájékoztatót tart Magyar Péter miniszterelnök és Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter pénteken, miután Erdőbényén és Budapesten is kormányülés volt, ahol – a miniszterelnök tájékoztatása szerint – tárgyaltak a 2027-es költségvetésről, a vagyonadóról, az országfásítási programról, az elektromos rollerrel történő közlekedés szigorításáról, több fontos beruházásról és uniós ügyekről is
Vagyonadó, kata, nyugdíjemelés, autópálya-koncesszió és költségvetés: érkeznek a bejelentések, Mészáros Lőrinc sorsa is eldőlhet
A gazdasági bejelentések szempontjából forró az ősz, hiszen társadalmi egyeztetésre bocsátották a vagyonadót, kiszélesítik a KATA jogosultsági körét, több mint 700 ezer ember nyugdíja emelkedik, bejelentették a Gyermekvédelmi Jóvátételi Alapot és heteken belül szavazhatnak a 2026-os központi költségvetés módosításáról. Terítéken van továbbá a jövő évi büdzsé is, a 2027-es költségvetés októberben kerülhet a parlament és a nyilvánosság elé, miután a TISZA-kormány szakít azzal a gyakorlattal, hogy a költségvetési törvényt már hónapokkal a tárgyév előtt benyújtják.
Az sem véletlen, hogy a pénteki eseményt Vitézy Dáviddal tartja a miniszterelnök, hiszen a fentieken túl a kormány az autópálya-koncessziókat is üti. Ma tehát Mészáros Lőrincet és Szíjj Lászlót érintő bejelentések is várhatók, olyan jogi visszaélések feltárása, amelyek a későbbiekben az építőipari közbeszerzési eljárásokban való részvételtől foszthatják meg ezen vállalatokat. Vitézy alá tartoznak a vasútfejlesztések is, ott is van előremozdulás, hiszen már tudható, hogy nemsokára elindul a személyszállítás a Budapest-Belgrád vonalon, amit utólag kozmetikáznak és számos más, kötött pályás fejlesztés is megvalósul, a Baross Gábor Program több mint 4500 milliárdos keretén túl .
Jutalmat kapnak a paksi fenékküszöb építői, a szakemberek
A Duna vízhozamával kezdte sajtótájékoztatóját a miniszterelnök, mint mondta, a vízhozam az augusztusi alatt van, ezért kiemelten fontos, hogy a fenékküszöb megépült, hiszen a Paksi Atomerőmű működése most ismét veszélybe kerülhetett volna. Egyértelműen kijelenthető, hogy a védmű megépítése eddig akár 200 milliárd forint kieséstől menthette meg Magyarországot, amihez képest a kormányfő szerint a hatmilliárdos bekerülési költség elenyésző. Döntött a kormány arról, hogy elismerésben és jutalomban részesíti a fenékküszöb építésében résztvevő 1100 embert, a rendőrség erőit, a honvédség munkatársait, a Paksi Atomerőmű, és a Műszaki Egyetem munkatársai, 889 millió forintos költségvetési keretből egyhavi illetményt kapnak a kormánytól – jelentette be Magyar Péter, aki szerint nekik is köszönhető, hogy a nemzetgazdaságot nem érte nagyobb kár és az erőmű továbbra is működik.
Vagyonadó és a sávok
Folytatva a vagyonadóval és a kata visszavezetésével azt mondta, ez már szerepelt a választási programjukban is, ezért a kormány semmi váratlant nem húz a döntésével. Magyar Péter rámutatott, a szakmai szervezetekkel egyeztetve olyan tervezetet állítottak össze, ami kizárja azokat a kiskapukat, amikkel megúszható a sarc és a közös teherviselés. Egy prezentációban mutatta be, hogy miként koncentrálódik Magyarországon a vagyon. „A vagyonadónál a produktív beruházások felé tereli a tőkét, legyenek beruházások, munkahelyek, a vagyonadó a magánvagyont terheli" – mutatott rá a miniszterelnök, sorolva az adózási sávokat, így az 1 milliárdos küszöböt, az 1 százalékos kulccsal. 1 milliárd 500 millió forintos vagyonnál ez 5 millió forintot jelent Magyar Péter szerint.
2027 augusztus 31-ig kell befizetni az adót, hiszen a cégértékeléseket meg kell várni a bevallásokkal, körülbelül 200 milliárdot vár a Pénzügyminisztérium, 25 ezer adóalanytól a 2027-es költségvetésben.
A kormányfő szerint a NAV kidolgoz egy jól átlátható, könnyített rendszert, ahol kikalkulálható, hogy kinek, mennyit kell fizetnie, az indexáláshoz és az értékbecsléshez. Likviditási problémák esetén a normál adózáshoz hasonlóan fizetési halasztás kérhető, maximum 12 hónapra elosztva és halasztva.
Beszélt az exit taxról is, a NAV már erre az évre vonatkozóan is vizsgálódhat az esetleges vagyonkimentésekkel kapcsolatban.
Kata visszavezetése/kiszélesítése
Nemzetgazdasági érdek, fehéríti a gazdaságot, ha visszahozzák ezt az adózási formát, bővül az alanyi kör, visszatérnek a mellékállású vállalkozók is, 18 millióról 22 millióra nő a bevételi értékhatár, ami kifejezett kérése volt az érintett körnek. Ez nem egy adóemelés, hanem plusszolgáltatások, juttatások járnak a kata mellé, de ehhez meg kell emelni az ellátási alapot, jelenleg nem kapnak táppénzt, nyugdíjat, vagy anyasági támogatást az anyák, visszatér a „b to b rendszer", egymás között lehet számlázni. „100 ezer forint a főfoglalkozásúaknál havonta, 50 zer nem főfoglalkozású, 8 millióig jár a kedvezményes adó, ezt követően más szabályok vonatkoznak az adózókra" – részletezte.
Magyar Péter szerint ez az egyik legkedvezőbb adózási forma lesz, sokan térnek majd át rá, akár 150 ezer vállalkozás dönthet emellett, az átalányadózás helyett. Szerinte érdemes a könyvelőkkel tanulmányozni, hogy megéri-e és milyen feltételekkel áttérni a kata-adózásra. A költségvetés szempontjából ez egy „nullás" változtatás, mivel nem az volt a cél, hogy ebből komolyabb bevétel származzon, hanem a vállalkozások életének megkönnyítése.
EKHO
A kormány jelentősen korlátozni akarja az EKHO-t a hivatásos sportolók és edzők esetében. Megszűnik a kiemelt sportolói keret, a hivatásos sportolók eddigi rendkívül magas, évi 500 millió forintos, valamint az edzők 250 millió forintos ekhós bevételi határát eltörlik - ismételte meg a korábbi bejelentéseket Magyar Péter.
Egészségügy
Beszélt az egészségügyről is, 500 milliárd forinttal nő az ide allkoált költségvetési forrás. Hegedűs Zsolt miniszter vezetésével elkezdődött a kórházi várólisták csökkentésére irányuló programot, alapjaiban alakul át a rendszer: a várólistától kezdve a műtéten át a rehabilitációig. Egy csípőprotézis példáján át bemutatta, hogy egyes betegek akár 3-5 évig is várnak a beavatkozásra, miközben számos műtű kihasználatlan, a helyzet pedig az összedőlés szélén áll. A csípő és térdprotéziseknél és a szürkehályog műtéteknél kísérleti jelleggel indított programot a kormány, amit 1 év elteltével felülvizsgál, kiértékel és ha sikeres, bevontja a többi területet is. Magyar hangsúlyozta, ilyen rendszerrel az előző kormány is próbálkozott, de semmi nem lett belőle, "csak elégettek milliárdokat."
Egész csapatokat kell felállítani, nem csak orvosokat, hanem szakdolgozókat, akinek jelenléte nélkülözhetetlen. Nem csak eredményességi/hatékonysági vizsgálatok, hanem elégedettségi vizsgálatok is lesznek az új rendszerben, ahol a páciensek visszajelzései alapján fejleszti tovább a működést – mutatott rá. Lesznek olyan esetek is, ahol az orvosok felkeresik a beavatkozáson már túlesett betegeket, hogy felmérjék, milyen az állapotuk, bevezetik továbbá az élő kapcsolattartás orvos és beteg között.
Magyar Péter szerint lehet majd jelentkezni önkéntes listákra is, ami azt jelenti, hogy a várólista drasztikusan megrövidül egy kieső beteg miatt, így a másik 24-48 órán belül áteshet a beavatkozáson. A műtét után is le kell követni, hogy mi lesz a beteggel, hogyan zajlik a rehabilitáció: az után követésnél egészen gyalázatosak a meglévő adatok, „ezért nem az elvárt eredményt éri el egy beavatkozás."
2027-es költségvetés
A miniszterelnök tájékoztatása szerint a 2027-es költségvetés összeállítása jelenleg is tart, így a végleges sarokszámok még nem nyilvánosak. A jogszabályi előírások értelmében a tervezetet legkésőbb 15 nappal a parlamenti benyújtás előtt meg kell küldeni a Költségvetési Tanácsnak, aminek így még októberben meg kell történnie. Amint a számok véglegessé válnak, a kormány részletes tájékoztatást nyújt a nyilvánosságnak.
A kormányfő hangsúlyozta, hogy a Tisza-kormány kritikusan nehéz, „csődközeli” állapotban vette át a 2026-os büdzsét, amelyet véleménye szerint az előző kabinet szándékosan félrevezető adatokkal torzított el.
Kiemelte: a korábbi költségvetési pálya fenntartása rövid időn belül államcsődhöz vezetett volna.
A pénzügyi fenntarthatóság helyreállítása és az euróövezeti csatlakozás előkészítése miatt elengedhetetlen a hiány radikális mérsékelése. A kormány a felesleges kiadások kiszűrésével és a túlárazott projektek leállításával már eddig is több ezer milliárd forintot takarított meg; ezt a szigort a 2027-es költségvetésben is érvényesíteni fogják, így Magyar Péter.
Prioritások és középtávú vállalások
A hiánycélok eléréséhez a fenti intézkedések mellett a minisztériumok saját működési költségeit is jelentősen korlátozzák – mutatott rá. A miniszterelnök leszögezte, hogy a 2027-es költségvetés egyértelmű irányváltást mutat majd az előző kormányzathoz képest: a forrásokat elsősorban az egészségügyre, az oktatásra, a rászoruló társadalmi csoportok felzárkóztatására, valamint az állami alkalmazottak munkakörülményeinek és bérének fejlesztésére összpontosítják.
Bár egyetlen év büdzséje és fél év kormányzás nem elegendő minden strukturális probléma megoldására, a kormányzati stratégia iránya világos lesz a választók és az Európai Bizottság számára is, utóbbi felé ugyanis a középtávú makrogazdasági terveket is be kell mutatni – húzta alá.
Uniós beruházások: a Déli-körvasút ügye
Vitézy Dávid szerint az átvilágítás alapján döntött a minisztérium. A miniszter szerint a beruházás jelenleg kivitelezés alatt áll, Kelenföldtől a Közvágóhídig, a projekt hasznos, előremutató beruházás, ugyanakor voltak visszaélések. Alapvetően a Dunán az átkelések ezen a vonalon történnek 95 százalékban, honvédelmi stratégiai elem is. „Ez érdemben tartó, látható, korlátozásokkal járó beruházás, ez alapján kellett dönteni" – mondta el a miniszter hozzátéve, 42 százalékos készültségben áll a projekt. Látványos, de még több mint 2 évig kellene, hogy folytatódjon.
Bejelentette: olyan gyanú merült fel, hogy a kivitelezési közbeszerzés során szabálytalanságok történtek, összesen 367 milliárdról van szó az összejátszás miatt, amiben a Mészáros Lőrinc-féle V-Hidat érintett és az általa felvásárolt Kontur Csoport. Ők voltak akik tervezték a projektek, ez a cég készítette elő az egész kivitelezést, Mészáros Lőrincék – Vitézy miniszter szerint – olyan versenyelőnyre tettek szert, ami a konkurenciát lényegében ellehetetlenítette a versenytől.
Az Európai Számvevőszék vizsgálta az ügye és küldte meg az Európai Bizottságnak a vélt szabálytalanságokról szóló jelenetést, majd később tavaly év elején megkapta az előző kormány is, a magyar Állami Számvevőszéken keresztül, akik a Tisza-kormány tudomása szerint nem tettek semmit az ügyben. "Nekik van joga közbeszerzés utólagosan megtámadni, nekünk nincs" – hívta fel a figyelmet a miniszter.
Magyar Péter szerint ezért ideje távoznia az Állami Számvevőszék elnökének.
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