A vagyonadó még a NAV-ot is próbára teheti: így látja a tanácsadó világcég szakértője – VG-exkluzív

Szakmailag jól kidolgozott és átgondolt jogszabálynak látja a magyar vagyonadó tervezetét Fajcsák Gábor, az RSM könyvvizsgáló, adó- és üzleti-tanácsadó világcég magyarországi adóüzletág-vezetője. Az eddig felmerült hazai kételyek és a korábbi európai kudarcok nyomán azonban sorjáznak a kérdések a bevezetését és alkalmazását illetően. Hányan hagyják el az országot az adóalanyok közé kerültek közül, egyelőre becsülni se lehet, ahogy azt is nehéz előre jelezni: megtérül-e az államnak ez az új erőfeszítés, vagy később lemond róla, ahogy más országokban történt.

Vagyonadó: sorjáznak a kérdőjelek, ha a jogszabályt alaposan dolgozták is ki Fotó: RSM Hungary

Nagyon megszaporodtak a megkeresések a vagyonadó miatt?

Inkább úgy fogalmaznám, hogy az érdeklődések, hiszen nincs még benyújtott törvényjavaslat. Vannak már felkészült érdeklődők, akik azt kérdik például, mi hogyan értelmezünk bizonyos részleteket, míg mások annál a kérdésnél tartanak: ez rám nézve mit fog jelenteni?

Előfordulhat, hogy egy vállalkozást két független szakértő teljesen más összegre értékel?

Inkább azt furcsállnám, ha pontosan ugyanannyira értékelnék. A vállalatértékelés eredménye többféle módszertanra és egyedi cégadottságokra is épül, eredménye azonban nem egy konkrét összeg, hanem egy értéktartományon belül mozog. A tervezet ugyanakkor egységes, jogszabályban rögzített számítási módszertant határoz meg, pontosan ugyanúgy értékel mindenkit, és kiad egy számot.

Pár ritka eset van, amikor kötelező cégértékelést alkalmazni. Fő szabály szerint az utolsó beszámoló alapján a képlet alkalmazásával kell kiszámolni az értéket. Amennyiben a cégnek rendelkezésre áll a beszámolója, akkor kötelezően a megadott képletet tudja használni – és akkor nincs szüksége cégértékelésre. Nagy valószínűséggel ez lesz a többség. Vannak azonban esetek, amikor nem állnak rendelkezésre a törvény által előírt adatok vagy a társaság működési körülményeiben bekövetkezett jelentős változások miatt ezen adatok alkalmazása helyett független cégértékelést kell készíttetni.

A szabályozott piacon (tőzsdén vagy azon kívül) kereskedett részesedéseknél a jogszabály az év végi záróárfolyamot rendeli használni, de a pontosabb értékelés miatt alternatív szabályt is ad: ha az év záró napján az árfolyam 10 százalékkal eltér az elmúlt 30 nap átlagárától, akkor azt az átlagárat kell alkalmazni. Ennek ellenére előfordulhat, hogy a következő év augusztusában, amikor bevallom a részvényvagyont, mondjuk már fele annyit ér. A tervezet szerint ekkor mégis a decemberi magasabb árfolyamot kell alkalmazni.