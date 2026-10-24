A vagyonadó még a NAV-ot is próbára teheti: így látja a tanácsadó világcég szakértője – VG-exkluzív
Szakmailag jól kidolgozott és átgondolt jogszabálynak látja a magyar vagyonadó tervezetét Fajcsák Gábor, az RSM könyvvizsgáló, adó- és üzleti-tanácsadó világcég magyarországi adóüzletág-vezetője. Az eddig felmerült hazai kételyek és a korábbi európai kudarcok nyomán azonban sorjáznak a kérdések a bevezetését és alkalmazását illetően. Hányan hagyják el az országot az adóalanyok közé kerültek közül, egyelőre becsülni se lehet, ahogy azt is nehéz előre jelezni: megtérül-e az államnak ez az új erőfeszítés, vagy később lemond róla, ahogy más országokban történt.
Nagyon megszaporodtak a megkeresések a vagyonadó miatt?
Inkább úgy fogalmaznám, hogy az érdeklődések, hiszen nincs még benyújtott törvényjavaslat. Vannak már felkészült érdeklődők, akik azt kérdik például, mi hogyan értelmezünk bizonyos részleteket, míg mások annál a kérdésnél tartanak: ez rám nézve mit fog jelenteni?
Előfordulhat, hogy egy vállalkozást két független szakértő teljesen más összegre értékel?
Inkább azt furcsállnám, ha pontosan ugyanannyira értékelnék. A vállalatértékelés eredménye többféle módszertanra és egyedi cégadottságokra is épül, eredménye azonban nem egy konkrét összeg, hanem egy értéktartományon belül mozog. A tervezet ugyanakkor egységes, jogszabályban rögzített számítási módszertant határoz meg, pontosan ugyanúgy értékel mindenkit, és kiad egy számot.
Pár ritka eset van, amikor kötelező cégértékelést alkalmazni. Fő szabály szerint az utolsó beszámoló alapján a képlet alkalmazásával kell kiszámolni az értéket. Amennyiben a cégnek rendelkezésre áll a beszámolója, akkor kötelezően a megadott képletet tudja használni – és akkor nincs szüksége cégértékelésre. Nagy valószínűséggel ez lesz a többség. Vannak azonban esetek, amikor nem állnak rendelkezésre a törvény által előírt adatok vagy a társaság működési körülményeiben bekövetkezett jelentős változások miatt ezen adatok alkalmazása helyett független cégértékelést kell készíttetni.
A szabályozott piacon (tőzsdén vagy azon kívül) kereskedett részesedéseknél a jogszabály az év végi záróárfolyamot rendeli használni, de a pontosabb értékelés miatt alternatív szabályt is ad: ha az év záró napján az árfolyam 10 százalékkal eltér az elmúlt 30 nap átlagárától, akkor azt az átlagárat kell alkalmazni. Ennek ellenére előfordulhat, hogy a következő év augusztusában, amikor bevallom a részvényvagyont, mondjuk már fele annyit ér. A tervezet szerint ekkor mégis a decemberi magasabb árfolyamot kell alkalmazni.
Ha nem tőzsdei cégről van szó, akkor ilyen egyszerűen, egy képlet alapján meg lehet határozni az értékét?
A tervezet összességében részletesen kidolgozott és szakmailag átgondolt szabályozás, azonban a fix cégértékelési képlet egy nagyon kritikus pontja. Vajon hány vállalkozás fogja úgy érezni, hogy esetében ez a képlet alapján számított cégérték nagyon messze áll a valóságtól? És valamilyen jogorvoslatot keresne, csakhogy a tervezett szabályozás csak nagyon ritka esetben ad lehetőséget az ellenbizonyításra. Kritikus kérdés, hogy vajon ez így önmagában működőképes lesz-e vagy muszáj lesz kibővíteni azon esetek körét, amikor élni lehet a szakértői értékbecsléssel történő ellenbizonyítás lehetőségével.
Ha valaki nem tartja valósnak a képlet szerinti értékelést, de a jogszabály nem biztosít számára lehetőséget a szakértői értékbecslésre, akkor mit lehet tenni? Bevallja a képlettel megállapított, de szerinte nem helytálló értéket, és utána bírósághoz fordul? Vagy hogy megy ez?
Ez nagyon nehéz kérdés. Ugyanis a jogszabály nem a piaci értéket adóztatja, hanem a szabályok szerinti számított értéket. Tehát a jogszabály mindenképpen a képlet szerinti értéket tekinti helyesnek, amit meghatározott esetekben enged ellenbizonyítani szakértői értékeléssel. Emiatt a jogszabály által előírt képlet alkalmazásával benyújtott bevallás fő szabály szerint helyes lesz, amit nehéz lesz megtámadni. Ugyanakkor azt is nehéz vitatni, ha valakinek a képlet esetleg kétszer akkora számított cégértéket ad, mint a valós piaci érték, akkor egy olyan vagyont adóztat a vagyonadó, ami nincs. Ennek a megtámadása elég bonyolult jogi feladat lehet, de itt azért most úgy beszélünk valamiről, hogy a jogszabály a parlamentnek még nincs benyújtva. Egyelőre csak azt tudom hangsúlyozni, várjuk meg a végső szabályt.
Mennyibe kerül az értékbecslés egy vállalkozásnak?
Ha egy jogvita esetén a vállalkozás elő szeretné venni az értékbecslést, az biztos, hogy egy szakmailag hiteles tanácsadóra érdemes támaszkodnia. A költség nagyban függ attól, milyen típusú vagyonról beszélünk, ingatlanról vagy cégről, az ingatlannál még egyéb is számít: az milyen típusú, mekkora stb. Cégnél nagyon sokszor nem is attól függ a költség, hogy mekkora a cég értéke, vagy mennyi bevétele van, hanem attól is, mennyire bonyolult az értékelése. Ha több piacon van egyszerre jelen, ha több üzletágát kell vizsgálni, ha többféle eszköze van például; gyára, szolgáltatásai és ingatlanjai is, ezeket külön-külön kell értékelni. Előállhat akár olyan helyzet is, hogy egy kisebb bevételű cégnek drágább a cégértékelése.
Itt merül fel egy újabb probléma. A törvényjavaslat korlátozza azoknak a körét, akik cégértékelést, vagy ingatlanértékelést csinálhatnak. Ingatlanértékelő több okból viszonylag sok van és közülük elég sokat feljogosít a jogszabály a vagyonadóhoz szükséges értékelések elvégzésére. Tapasztalt cégértékelő cég azonban jóval kevesebb létezik Magyarországon, ráadásul a közülük bevonhatók körét a jogszabály tervezet jelentősen leszűkíti. Bár sokezer, vagy tízezer vagyonadó-adóalanyról beszélünk, ennek ellenére a jogszabálytervezetből arra következtetek, hogy ennél jóval kevesebben alkalmazhatják majd a független cégértékelést a vagyonadóalapjuk megállapítására. Azonban még ezeket is rendkívül nehéz lehet majd határidőre elkészíteni, hiszen, ha május 31-ére vannak meg a cégek számai, és augusztus 31-ig kell vagyonadót bevallani, akkor marad az értékelésre a nyári időszakban 3 hónap. A szűkös szakértői kapacitás és a rövid határidő az értékelési díjak jelentős emelkedéséhez vezethet, ez a költség pedig a vállalatok tulajdonosait, azaz a vagyonadóalanyokat fogja terhelni.
És a NAV-nak lesz elég kapacitása lefedni a teljes kört az ellenőrzésekkel?
Azt gondolom, hogy az állami oldalon ez csak egy döntés kérdése, de természetesen ez a feladat nagy kihívást jelenthet. Mondhatja az állam, hogy erre fordít komoly plusz erőforrást, de közben ott van a bizalmi vagyonkezelések kötelező ellenőrzése is: plusz kétezer adózót a következő egy-két évben kötelezően le kéne ellenőriznie az adóhatóságnak úgy, hogy ez még számukra is egy új dolog, nincs meg a kialakult rutin és kellő tapasztalat. Erre jön még rá a vagyonadó, mint egy teljesen új adónem. Tizenöt-huszonötezer új adóbevallás, ugyancsak teljesen új kérdésekkel, problémákkal. Aztán még itt van az ígéret a politikai szereplők visszamenőleges több évtizedes vagyonosodási vizsgálatára. Ezeket mind meg lehet oldani, de erőforrás és költség oldalon is ez bizonyára jelentős plusz teher lesz.
A vagyonadó vizsgálata egyébként szakmailag sem egy egyszerű feladat. Egy cég értékét képlettel megállapítani egyszerűnek tűnhet, de van sok részletszabály, ráadásul ha szakértői cégértékelés is van, akkor annak felülvizsgálata már elég komoly feladat. Ha ehhez még hozzáteszem a házat, autót, az életbiztosításokat, a nem tőzsdei értékpapírokat, a tartozásokat és hiteleket, akkor már nem is olyan egyszerű és gyors egy ellenőrzést lefolytatni. Ha opciós jogok vannak, ha haszonélvezeti jog van, külföldi ingatlan, külföldi cég és ingóságok, egy vagyonadó-vizsgálat kifejezetten komplex lesz: sok munkát igényel, és 15-25 ezres adózói körről beszélünk.
A tételes ellenőrzéshez óriási kapacitás kellene, már nem így szoktak működni az adóellenőrzések. Rengeteg adat elérhető a cégekről, ingatlanokról, és feltehetően az ellenőrzések kiválasztásában várhatóan meghatározó szerepet kap az adatvezérelt kockázatelemzés és az automatizált adatösszevetés.
Európában csak három helyen van vagyonadó: felhasználhatták a svájci, norvég és spanyol tapasztalatokat?
Szerintem igen. A svájci módszer köszön vissza a cégértékelésnél, tehát feltehetően tanulmányozták a külföldi tapasztalatokat. Ugyanakkor minél részletesebb és minél több szabályt tartalmaz egy törvény, annál több lesz az értelmezési kérdés, ami akár jogvitát is eredményezhet. Hiába nézzük végig a külföldi előzményeket, olyan jogszabályt nem lehet alkotni, ami minden esetre alkalmazható.
Ami a példákat illeti: a franciáknál úgy látták, többe kerül a gazdaságnak a vagyonadó bevezetése és fenntartása, mint amennyit hozott bevételként – így aztán felhagytak vele. Belegondolhatunk, hogy nálunk 200 milliárd forint bevételről beszélünk, miközben a teljes magyar adóbevétel valahol 30 ezermilliárd környékén van. Egy bizonyos ponton túl kérdésessé válhat, hogy a várható 200 milliárdos adóbevétel arányban áll-e az ellenőrzési és adminisztratív ráfordításokkal.
A német példa: ott az alkotmánybíróság mondta ki a vagyonadóról, hogy nem megfelelő. Ezt később nem is vezették be újra. A magyar vagyonadót is érheti jogi támadás: egy számított értéket alkalmaz a cégekre, ami legtöbbször nem egyezik meg a piaci értékkel, az utóbbit pedig nem- vagy csak nagyon ritka esetben igazolhatja az adózó. A harmadik tipikus probléma a norvég: néhány tized százalékkal megemelték a vagyonadót, és erre elköltözéssel reagáltak az adózók.
Ezt a kaput a magyar jogszabályban becsukták, nem?
Becsukták, legalábbis eléggé alaposan megpróbálták, ám teljesen vízhatlan jogszabályt azért nehéz alkotni. Kétféle módon is megpróbálja a jogszabály az adóbevételeket védeni az elköltözéstől: az egyik szabály szerint – ha ezt más jogszabályok, például nemzetközi egyezmények nem akadályozzák -, az elköltözést követően még 10 évig belföldinek számítana a vagyonadó szempontjából és ezért ennyi ideig még fizetnie kellene, az egyelőre még csak bejelentett, de nem közzétett szja törvény módosítás szerint pedig a külföldivé válásra kivetnének egy 15 százalékos úgynevezett „exit adó”-t. Hogy hányan hoznak végül ilyen döntést, egyelőre nem igazán becsülhető, ismételten azt tudom mondani, várjuk meg a végleges jogszabályt.
Ugyanakkor én azt tudom mondani, hogy az eddigi modellezéseink és beszélgetéseink alapján várhatóan lesz egy elég nagy kör, akiknek a vagyonadó miatt fizetendő plusz összeg elfogadható, vagy pedig nem lesz olyan óriási teher, hogy a költözés mellett döntsön.