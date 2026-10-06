Többeket érinthet a vagyonadó szuperkulcsa, mint elsőre gondolnánk: mutatjuk, kiknek fájhat igazán és mennyire
Magyar Péter kedden közölte, hogy a kormány többek között a milliárdosok vagyonadójának részleteiről is döntött. Kiderült, hogy az új szabályok 2027-től lépnek életbe, az adó pedig a vagyon nagyságától függően 1, illetve 1,5 százalékos lesz.
A döntés a legvagyonosabbak közül néhányakat igen rosszul érint, mivel az aktuális gazdaglistán szereplő személyek több mint egyharmada a magasabb adókulcs hatálya alá tartozik majd.
A vagyonadóról
A kormányfő bejelentése értelmében 2027- január 1-jétől vezetik be az új adónemet azok számára, akiknek a vagyona meghaladja az egymilliárd forintot.
- Az egymilliárd forint feletti vagyonrész után 1 százalékos adót kell fizetni,
- a 100 milliárd forint feletti vagyon esetében azonban már 1,5 százalék lesz a kulcs.
A kormányfő szerint az adóalapba a teljes vagyon beleszámít majd, az ingatlanoktól és befektetésektől a társasági részesedésekig.
A külföldön tartott, illetve vagyonkezelőkhöz rendelt vagyon sem lesz kivétel.
A hitelek ugyanakkor levonhatók lesznek az adóalapból, és a már megfizetett ingatlan- és gépjárműadók is levonhatók lesznek a vagyonadóból.
Az adót évente, önbevallással kell majd rendezni. Első alkalommal a 2026. év végi vagyon alapján kell bevallást tenni, legkésőbb 2027. augusztus 31-ig. Magyar Péter szerint csak azoknak kell bevallást készíteniük, akiknél az egy főre jutó vagyon eléri az egymilliárd forintot. A NAV ehhez kalkulátort is biztosít majd.
Kiknek fáj majd igazán?
Magyar Péter szerint hazánkban sokan nem rendelkeznek hatalmas vagyonokkal, azonban a kormány adóreformja nemcsak egy-két személyt érint. Az aktuális gazdaglista segítségével kiderítettük kiknek fáj majd leginkább a magasabb vagyonadókulcs. A 100 leggazdagabb magyar című kiadvány 2026-os rangsora szerint a top 10 az alábbiak szerint alakult:
- Mészáros Lőrinc, 1604 milliárd forint,
- Csányi Sándor, 935 milliárd forint,
- Felcsuti Zsolt, 594 milliárd forint,
- Veres Tibor, 492 milliárd forint,
- Gattyán György, 432 milliárd forint,
- Szíjj László, 418 milliárd forint,
- Jellinek Dániel, 355 milliárd forint,
- Jászai Gellért, 333 milliárd forint,
- Széles Gábor, 317 milliárd forint,
- Pavelka Tibor, 309 milliárd forint.
Amennyiben a lista számaiból indulunk ki, akkor Mészáros Lőrincnek 2027-ben 23,5 milliárd forint, Csányi Sándornak 13,5 milliárd forint, Felcsuti Zsoltnak pedig közel 8,4 milliárd forint vagyonadót kellene befizetnie. Összesen majdnem negyven embert érinthet a szupervagyonadókulcs. A felsorolás szerint a magasabb adókulcs még Nagygyörgy Tiborra is vonatkozna, akinek vagyona a becslés szerint 100,6 milliárd forint.
Negatív hatások
Korábban a Niveus pénzügyi tanácsadó cég egyik partnere, Bagdi Lajos arra hívta fel a figyelmet, hogy a Tisza Párt által javasolt vagyonadónak számos hatása lehet.
Az intézkedés bevezetése mellett szól, hogy gazdasági ciklusoktól független, stabil bevételt jelent az államháztartás számára, azonban kockázatot is rejt, mivel az érintetteket a tőke kimenekítésére ösztönözheti.
A tervezett extra adó megközelítőleg 100-150 milliárd forint bevételt jelentene, ám a nemzetközi tapasztalat azt mutatja, hogy az intézkedés fenntartása hosszú távon nem kifizetődő. Nettó vagyonadó az Európai Unió országaiban csupán Spanyolországban van.