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Többeket érinthet a vagyonadó szuperkulcsa, mint elsőre gondolnánk: mutatjuk, kiknek fájhat igazán és mennyire

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Adóreformokat jelentett be Magyar Péter. A kormányfő közölte, hogy 2027-től az egymilliárd forintnál nagyobb vagyonnal rendelkezőknek vagyonadót kell, amely kétlépcsős lesz. Érdekesség, hogy a gazdaglista szerint a magasabb adókulcs hatálya alá viszonylag sokan tartoznak majd.
VG
2026.10.06, 18:50
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Magyar Péter kedden közölte, hogy a kormány többek között a milliárdosok vagyonadójának részleteiről is döntött. Kiderült, hogy az új szabályok 2027-től lépnek életbe, az adó pedig a vagyon nagyságától függően 1, illetve 1,5 százalékos lesz.

Nekik fájhat igazán a vagyonadó
Nekik fájhat igazán a vagyonadó / Fotó: Mediaworks

A döntés a legvagyonosabbak közül néhányakat igen rosszul érint, mivel az aktuális gazdaglistán szereplő személyek több mint egyharmada a magasabb adókulcs hatálya alá tartozik majd.

A vagyonadóról

A kormányfő bejelentése értelmében 2027- január 1-jétől vezetik be az új adónemet azok számára, akiknek a vagyona meghaladja az egymilliárd forintot.

  • Az egymilliárd forint feletti vagyonrész után 1 százalékos adót kell fizetni,
  • a 100 milliárd forint feletti vagyon esetében azonban már 1,5 százalék lesz a kulcs.

A kormányfő szerint az adóalapba a teljes vagyon beleszámít majd, az ingatlanoktól és befektetésektől a társasági részesedésekig.

A külföldön tartott, illetve vagyonkezelőkhöz rendelt vagyon sem lesz kivétel.

A hitelek ugyanakkor levonhatók lesznek az adóalapból, és a már megfizetett ingatlan- és gépjárműadók is levonhatók lesznek a vagyonadóból. 

Az adót évente, önbevallással kell majd rendezni. Első alkalommal a 2026. év végi vagyon alapján kell bevallást tenni, legkésőbb 2027. augusztus 31-ig. Magyar Péter szerint csak azoknak kell bevallást készíteniük, akiknél az egy főre jutó vagyon eléri az egymilliárd forintot. A NAV ehhez kalkulátort is biztosít majd.

Kiknek fáj majd igazán?

Magyar Péter szerint hazánkban sokan nem rendelkeznek hatalmas vagyonokkal, azonban a kormány adóreformja nemcsak egy-két személyt érint. Az aktuális gazdaglista segítségével kiderítettük kiknek fáj majd leginkább a magasabb vagyonadókulcs. A 100 leggazdagabb magyar című kiadvány 2026-os rangsora szerint a top 10 az alábbiak szerint alakult:

  1. Mészáros Lőrinc, 1604 milliárd forint,
  2. Csányi Sándor, 935 milliárd forint,
  3. Felcsuti Zsolt, 594 milliárd forint,
  4. Veres Tibor, 492 milliárd forint,
  5. Gattyán György, 432 milliárd forint,
  6. Szíjj László, 418 milliárd forint,
  7. Jellinek Dániel, 355 milliárd forint,
  8. Jászai Gellért, 333 milliárd forint,
  9. Széles Gábor, 317 milliárd forint,
  10. Pavelka Tibor, 309 milliárd forint.

Amennyiben a lista számaiból indulunk ki, akkor Mészáros Lőrincnek 2027-ben 23,5 milliárd forint, Csányi Sándornak 13,5 milliárd forint, Felcsuti Zsoltnak pedig közel 8,4 milliárd forint vagyonadót kellene befizetnie.  Összesen majdnem negyven embert érinthet a szupervagyonadókulcs. A felsorolás szerint a magasabb adókulcs még Nagygyörgy Tiborra is vonatkozna, akinek vagyona a becslés szerint 100,6 milliárd forint.

Negatív hatások

Korábban a Niveus pénzügyi tanácsadó cég egyik partnere, Bagdi Lajos arra hívta fel a figyelmet, hogy a Tisza Párt által javasolt vagyonadónak számos hatása lehet.

Az intézkedés bevezetése mellett szól, hogy gazdasági ciklusoktól független, stabil bevételt jelent az államháztartás számára, azonban kockázatot is rejt, mivel az érintetteket a tőke kimenekítésére ösztönözheti.

A tervezett extra adó megközelítőleg 100-150 milliárd forint bevételt jelentene, ám a nemzetközi tapasztalat azt mutatja, hogy az intézkedés fenntartása hosszú távon nem kifizetődő. Nettó vagyonadó az Európai Unió országaiban csupán Spanyolországban van.

Energiaválság

Energiaválság
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