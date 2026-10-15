Kármán Andrásnak megüzenték: veszélyes játékot űz a Tisza-kormány a vagyonadóval, kivégezheti a magyar gazdaságot – „Súlyos társadalmi és gazdasági következmények lehetnek"

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A vállalkozások működéséhez szükséges eszközöket, üzlethelyiségeket és járműveket is adóalappá teheti a vagyonadó a jelenleg ismert formájában. Neubauer Katalin, a Magyar Nemzeti Kereskedelmi Szövetség főtitkára szerint a vagyonadó a magyar cégek versenyképességét gyengítené, és végső soron munkahelyek ezreit veszélyeztetheti.
A vagyonadó bevezetésének a jelenleg ismert formájában súlyos társadalmi és gazdasági következményei lehetnek – figyelmeztetett az InfoRádióban Neubauer Katalin, a Magyar Nemzeti Kereskedelmi Szövetség főtitkára. Szerinte a vagyonadó jelenlegi tervezetének egyik legnagyobb problémája, hogy a gyakorlatban nem csupán a magánvagyont, hanem a vállalkozások működéséhez szükséges vagyont is érintheti.
A kereskedelmi cégeknek az üzlethelyiségeket, a berendezéseket, a szállítójárműveket és más, a mindennapi működéshez nélkülözhetetlen eszközöket is figyelembe kellene venniük az adóalap meghatározásakor. Az ezek után fizetendő adót ráadásul likvid pénzből kellene előteremteniük, miközben ezek az eszközök önmagukban nem biztosítanak szabadon elkölthető forrást.
Ez teljesen méltánytalan, mert ha a vállalkozásoknak a működését biztosító eszközök után adót kell fizetni, akkor a vállalkozás nem fog tudni fejleszteni sem bért, sem vállalkozást, végső soron a munkahelyeket kockáztatja a vagyonadó ebben a formában
– hangsúlyozta Neubauer Katalin.
A főtitkár szerint az arányosabb közteherviselés akkor lenne megfelelően értelmezhető, ha a magánvagyont adóztatnák meg, nem pedig a cégek által 10-20-30 év alatt felépített és folyamatosan fejlesztett vállalati vagyont. Úgy véli, a jelenlegi konstrukció a gazdasági és társadalmi fejlődés ellen hat.
A külföldi cégek előnybe kerülhetnek
Neubauer Katalin különösen súlyos problémának tartja, hogy a tervezet a magyar kereskedelmi vállalkozásokat hozhatja hátrányba. Példaként egy olyan helyzetet említett, amelyben egy utca egyik oldalán külföldi vállalat működtet kereskedelmi egységet, a másik oldalon pedig magyar cég. Állítása szerint az előbbi egysége nem képezné a vagyonadó alapját, míg a magyar vállalkozásé igen.
„Amennyiben az út egyik oldalán Magyarországon egy külföldi vállalatnak van egy kereskedelmi egysége, az nem képezné a vagyonadó alapját, ha az út túloldalán egy magyaré működik, az viszont igen” – fogalmazott.
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Benyújtotta a Pénzügyminisztériumnak a KATA és a vagyonadó tervezetéhez kapcsolódó módosító javaslatait a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara. Az MKIK azt szeretné, hogy a vagyonadó ne vonjon el forrást a működő vállalkozásoktól.
A főtitkár szerint a különbségtétel átrendezheti a piacot, és munkahelyek megszűnéséhez vezethet. Mint mondta, ma 3,3 millió ember dolgozik Magyarországon kereskedelmi és egyéb vállalkozásoknál. Attól tart, hogy a tervezett adó ezrével szüntethet meg munkahelyeket, veszélyeztetve az érintettek megélhetését és létbiztonságát.
A társadalmi egyeztetés szerdáig tartott, a szövetség pedig saját közlése szerint minden fontos információt és érvet eljuttatott a kormányzatnak. Neubauer Katalin úgy látja, a tervezet azt az üzenetet közvetíti a vállalkozásoknak, hogy a megtakarítás és a fejlesztés eredményét utólag is jelentős adóteher sújthatja.
„Ez a vagyonadó olyan károkat okozna a gazdaságnak és a társadalomnak, amelyet minden eszközzel próbálunk megakadályozni” – emelte ki.
A vállalkozói réteg a vagyonadó legnagyobb vesztese
A tervezett adóval kapcsolatban korábban a Blochamps Capital és a BDO Magyarország is a gyakorlati megvalósítás kockázataira hívta fel a figyelmet . A Blochamps szerint fennáll annak veszélye, hogy a legnagyobb terheket nem a leggazdagabbak, hanem a jellemzően 3 milliárd forint körüli vagyonnal rendelkező, Magyarországon működő vállalkozói réteg viseli majd. A tanácsadó cég ezért a beruházási források védelmét is szükségesnek tartja.
A BDO Magyarország eközven a cégértékelés bizonytalanságaira figyelmeztetett: a nem tőzsdei vállalkozások értékét nem kizárólag a saját tőke, hanem a jövőbeni nyereségtermelő képesség is meghatározhatja. A szakértők szerint a vagyonadó tényleges hatása ezért nemcsak az adókulcstól, hanem az értékelési szabályoktól és a beszedés költségeitől is függ.
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A tervezett magyar vagyonadó körüli szakmai vita középpontjában egy alapvető kérdés áll: valóban képes lesz-e az új adónem érdemi bevételt termelni úgy, hogy közben ne okozzon aránytalan gazdasági károkat és ne váljon túlzottan költségessé az állam számára. Számos ponton hasonló következtetésekre jutott a Blochamps Capital és a BDO Magyarország a vagyonadóval kapcsolatban.