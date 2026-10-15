Kármán Andrásnak megüzenték: veszélyes játékot űz a Tisza-kormány a vagyonadóval, kivégezheti a magyar gazdaságot – „Súlyos társadalmi és gazdasági következmények lehetnek"

A vállalkozások működéséhez szükséges eszközöket, üzlethelyiségeket és járműveket is adóalappá teheti a vagyonadó a jelenleg ismert formájában. Neubauer Katalin, a Magyar Nemzeti Kereskedelmi Szövetség főtitkára szerint a vagyonadó a magyar cégek versenyképességét gyengítené, és végső soron munkahelyek ezreit veszélyeztetheti.

Neubauer Katalin figyelmeztette Kármán Andrást, hogy a vagyonadó nemcsak gazdasági, hanem társadalmi kockázatokat is hordoz / Fotó: AFP

A vagyonadó bevezetésének a jelenleg ismert formájában súlyos társadalmi és gazdasági következményei lehetnek – figyelmeztetett az InfoRádióban Neubauer Katalin, a Magyar Nemzeti Kereskedelmi Szövetség főtitkára. Szerinte a vagyonadó jelenlegi tervezetének egyik legnagyobb problémája, hogy a gyakorlatban nem csupán a magánvagyont, hanem a vállalkozások működéséhez szükséges vagyont is érintheti.

A kereskedelmi cégeknek az üzlethelyiségeket, a berendezéseket, a szállítójárműveket és más, a mindennapi működéshez nélkülözhetetlen eszközöket is figyelembe kellene venniük az adóalap meghatározásakor. Az ezek után fizetendő adót ráadásul likvid pénzből kellene előteremteniük, miközben ezek az eszközök önmagukban nem biztosítanak szabadon elkölthető forrást.

Ez teljesen méltánytalan, mert ha a vállalkozásoknak a működését biztosító eszközök után adót kell fizetni, akkor a vállalkozás nem fog tudni fejleszteni sem bért, sem vállalkozást, végső soron a munkahelyeket kockáztatja a vagyonadó ebben a formában

– hangsúlyozta Neubauer Katalin.

A főtitkár szerint az arányosabb közteherviselés akkor lenne megfelelően értelmezhető, ha a magánvagyont adóztatnák meg, nem pedig a cégek által 10-20-30 év alatt felépített és folyamatosan fejlesztett vállalati vagyont. Úgy véli, a jelenlegi konstrukció a gazdasági és társadalmi fejlődés ellen hat.

A külföldi cégek előnybe kerülhetnek

Neubauer Katalin különösen súlyos problémának tartja, hogy a tervezet a magyar kereskedelmi vállalkozásokat hozhatja hátrányba. Példaként egy olyan helyzetet említett, amelyben egy utca egyik oldalán külföldi vállalat működtet kereskedelmi egységet, a másik oldalon pedig magyar cég. Állítása szerint az előbbi egysége nem képezné a vagyonadó alapját, míg a magyar vállalkozásé igen.