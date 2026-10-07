Jön a vagyonadó: a Tisza 800 milliárdot szedne be négy év alatt – az OECD komoly kockázatokra figyelmeztet, a tetemesebb vagyonok elindulhatnak külföldre

Ausztria, Németország, Dánia, Hollandia, Finnország és Svédország is azok között van, amelyek korábban adót vetettek ki a magasabb vagyonokra, később azonban megszüntették. Az OECD szerint a vagyonadó megszüntetése mögött a tőkekivonástól való félelem, az adóelkerülés, a magas adminisztrációs költségek és a vártnál kisebb bevételek is ott voltak. Magyarország most ellenkező irányba indulhat el: a társadalmi egyeztetésre bocsátott tervezet alapján már az idei vagyoni állapot után fizetniük kellhet a leggazdagabbaknak.

A tervezett magyar vagyonadó 2026. december 15-én léphet hatályba. / Fotó: internationalaccountingbulletin.com

Az OECD már évekkel ezelőtt figyelmeztetett a vagyonadó buktatóira

Magyarország jelentős új adókötelezettség bevezetésére készül a legnagyobb vagyonnal rendelkező magánszemélyeknél. A társadalmi egyeztetésre bocsátott tervezet szerint már az idei év végi vagyoni állapot alapján fizetni kellene, az egymilliárd forint feletti nettó vagyonra pedig 1, illetve 1,5 százalékos adókulcs vonatkozna.

Az OECD egy 2018-as átfogó tanulmányban ugyanakkor részletesen megvizsgálta az ilyen adók működését, és arra jutott: van létjogosultsága a vagyon adóztatásának, ám egy rosszul kialakított rendszer komoly gazdasági és adminisztrációs problémákat okozhat.

A tervezett magyar vagyonadó 2026. december 15-én léphet hatályba, az első adókötelezettség alapját pedig főszabály szerint a december 31-én fennálló vagyoni állapot jelentené. Az első bevallást és az adót 2027. augusztus 31-ig kellene teljesíteni.

A konstrukció egyik legfontosabb eleme, hogy nem néhány kiemelt vagyontárgyra, például ingatlanokra vagy értékpapírokra vetnének ki külön adót.

A teljes nettó vagyont összesítenék, és az egymilliárd forintos határt meghaladó rész után keletkezne fizetési kötelezettség.

Százmilliárd forintig évi 1 százalékos lenne az adó, az e feletti vagyonrészre pedig 1,5 százalékot kellene fizetni. Az adóalap rendkívül széles lenne, ugyanis az ingatlanok mellett

az értékpapírok,

bankbetétek,

vállalkozási részesedések,

követelések,

kriptoeszközök,

visszavásárlási értékkel rendelkező biztosítások,

befektetési nemesfémek

és egyes nagy értékű ingóságok

is bekerülhetnének a számításba. Ez különösen fontossá teszi az egyes vagyonelemek értékelését. Egy bankbetét vagy tőzsdén forgó részvény esetében ez viszonylag egyszerű, egy családi vállalkozás, külföldi ingatlan vagy összetett vagyonkezelési konstrukció esetében már lényegesen nehezebb.

Módos András, az EY Adó és Jogi tanácsadással foglalkozó üzletágának vezetője szerint ezért az új adónem egyben komoly adatgyűjtési, értékelési és dokumentációs feladatot is jelentene.

Így a több országot érintő vagyonnal, céges részesedésekkel vagy vagyonkezelési konstrukciókkal rendelkező családok felkészülése akár hónapokat is igénybe vehet.