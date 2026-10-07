Jön a vagyonadó: a Tisza 800 milliárdot szedne be négy év alatt – az OECD komoly kockázatokra figyelmeztet, a tetemesebb vagyonok elindulhatnak külföldre
Ausztria, Németország, Dánia, Hollandia, Finnország és Svédország is azok között van, amelyek korábban adót vetettek ki a magasabb vagyonokra, később azonban megszüntették. Az OECD szerint a vagyonadó megszüntetése mögött a tőkekivonástól való félelem, az adóelkerülés, a magas adminisztrációs költségek és a vártnál kisebb bevételek is ott voltak. Magyarország most ellenkező irányba indulhat el: a társadalmi egyeztetésre bocsátott tervezet alapján már az idei vagyoni állapot után fizetniük kellhet a leggazdagabbaknak.
Az OECD már évekkel ezelőtt figyelmeztetett a vagyonadó buktatóira
Magyarország jelentős új adókötelezettség bevezetésére készül a legnagyobb vagyonnal rendelkező magánszemélyeknél. A társadalmi egyeztetésre bocsátott tervezet szerint már az idei év végi vagyoni állapot alapján fizetni kellene, az egymilliárd forint feletti nettó vagyonra pedig 1, illetve 1,5 százalékos adókulcs vonatkozna.
Az OECD egy 2018-as átfogó tanulmányban ugyanakkor részletesen megvizsgálta az ilyen adók működését, és arra jutott: van létjogosultsága a vagyon adóztatásának, ám egy rosszul kialakított rendszer komoly gazdasági és adminisztrációs problémákat okozhat.
A tervezett magyar vagyonadó 2026. december 15-én léphet hatályba, az első adókötelezettség alapját pedig főszabály szerint a december 31-én fennálló vagyoni állapot jelentené. Az első bevallást és az adót 2027. augusztus 31-ig kellene teljesíteni.
A konstrukció egyik legfontosabb eleme, hogy nem néhány kiemelt vagyontárgyra, például ingatlanokra vagy értékpapírokra vetnének ki külön adót.
A teljes nettó vagyont összesítenék, és az egymilliárd forintos határt meghaladó rész után keletkezne fizetési kötelezettség.
Százmilliárd forintig évi 1 százalékos lenne az adó, az e feletti vagyonrészre pedig 1,5 százalékot kellene fizetni. Az adóalap rendkívül széles lenne, ugyanis az ingatlanok mellett
- az értékpapírok,
- bankbetétek,
- vállalkozási részesedések,
- követelések,
- kriptoeszközök,
- visszavásárlási értékkel rendelkező biztosítások,
- befektetési nemesfémek
- és egyes nagy értékű ingóságok
is bekerülhetnének a számításba. Ez különösen fontossá teszi az egyes vagyonelemek értékelését. Egy bankbetét vagy tőzsdén forgó részvény esetében ez viszonylag egyszerű, egy családi vállalkozás, külföldi ingatlan vagy összetett vagyonkezelési konstrukció esetében már lényegesen nehezebb.
Módos András, az EY Adó és Jogi tanácsadással foglalkozó üzletágának vezetője szerint ezért az új adónem egyben komoly adatgyűjtési, értékelési és dokumentációs feladatot is jelentene.
Így a több országot érintő vagyonnal, céges részesedésekkel vagy vagyonkezelési konstrukciókkal rendelkező családok felkészülése akár hónapokat is igénybe vehet.
OECD: csak a nagyon gazdagokra érdemes kivetni ezt az adónemet
A Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) 2018-ban külön, 112 oldalas tanulmányt szentelt a nettó vagyonadónak. A szervezet abból indult ki, hogy van létjogosultsága a vagyoni egyenlőtlenségek adórendszeren keresztüli mérséklésének, ám korántsem mindegy, milyen adóval próbálják ezt elérni.
A szervezet egyik legfontosabb ajánlása, hogy ha egy ország a már létező tőkejövedelem-adók mellett vezet be vagyonadót, magasan kell meghúznia a belépési küszöböt, hogy valóban csak a legvagyonosabbakat érintse. Ennek méltányossági oka mellett gyakorlati előnye is van: jelentősen csökkenti az adó beszedésének és a bevallások elkészítésének költségeit.
Ebből a szempontból a magyar tervezet iránya összhangban áll az OECD ajánlásával: az egymilliárd forintos küszöb egyértelműen a legnagyobb vagyonnal rendelkező rétegre szűkítené az adózók körét.
A szervezet ugyanakkor egy másik feltételt is hangsúlyozott: a vagyonadó kulcsának alacsonynak kell lennie, különösen akkor, ha a vagyont terhelő adó a tőkejövedelmek adóztatására rakódik rá.
Az OECD szerint a teljes tőkeadó-terhelést kell figyelembe venni, mert a túl magas teher már a megtakarításokat és a beruházásokat is kedvezőtlenül érintheti.
A korábbi nemzetközi gyakorlatban az alsó vagyonadókulcsok jellemzően 0,2 és 1,5 százalék között, a legmagasabb kulcsok pedig 0,5 és 2,5 százalék között mozogtak. A magyar tervezet 1 és 1,5 százalékos kulcsa tehát belefér a korábbi nemzetközi sávba, bár ebből önmagában még nem állapítható meg, mekkora lesz a tényleges teljes adóterhelés.
Komoly veszély, hogy a tetemesebb vagyonok elindulhatnak külföldre
Az OECD külön fejezetben foglalkozott a tőkekivonás és az adózási célú külföldre költözés kockázatával. A szervezet szerint a magas vagyonadó arra ösztönözheti az érintetteket, hogy kedvezőbb adózású országba helyezzék át adóügyi illetőségüket. A veszély különösen azokban az országokban lehet nagyobb, amelyek közelében kedvezőbb adózást kínáló államok találhatók.
A tőkekivonás más formában is problémát jelenthet, ugyanis a külföldön tartott vagyon eltitkolása, illetve a nem tőzsdei cégrészesedésekhez hasonló, nehezen értékelhető külföldi eszközök miatt a hatóságok számára jóval nehezebb lehet a tényleges vagyon megállapítása.
Az OECD ugyanakkor megjegyzi, hogy a vagyonadó miatt bekövetkező költözés gazdasági hatásairól rendelkezésre álló empirikus bizonyítékok korlátozottak.
Az OECD korábbi megállapításai visszaköszönnek az EY mostani figyelmeztetésében is. A szervezet már 2018-ban arra jutott, hogy az adó alapját lehetőség szerint a vagyonelemek piaci értékéhez kell igazítani. A nehezen értékelhető vagyontárgyaknál ugyanakkor megengedhetőnek tartotta, hogy az egyszer meghatározott értéket több évig használják, így nem kell minden évben új értékelést készíteni.
Az OECD kevés mentességet javasolt, ugyanakkor a tényleges gazdasági tevékenységhez kapcsolódó vállalkozási vagyont külön kezelné.
A szervezet szerint ennek feltételeit szigorúan kell meghatározni, hogy a kedvezményből ne váljon adóelkerülési lehetőség. Az EY szerint Magyarországon ugyancsak a vállalkozási részesedések jelenthetik az egyik legnagyobb kihívást. Egy tőzsdén nem jegyzett családi cég értékének meghatározásához akár külön vállalatértékelésre is szükség lehet.
Nem csodaszer a vagyonadó – egyre kevesebben alkalmazzák
A 2018-as jelentés egyik legfontosabb következtetése ennél is messzebbre megy. Az OECD szerint ha egy ország már széles körben adóztatja a tőkejövedelmeket, és megfelelően kialakított öröklési és ajándékozási adót is alkalmaz, hatékonysági és méltányossági szempontból csak korlátozott érvek szólnak egy ezekre ráépülő éves nettó vagyonadó mellett. Ennek egyik oka, hogy a vagyonadót az adott eszköz tényleges hozamától függetlenül kell megfizetni.
Ugyanakkora értékű vagyon után ugyanakkora adó terhelheti azt is, aki magas hozamot ér el, és azt is, akinek vagyona alig termel jövedelmet.
Az OECD számításai szerint bizonyos körülmények között a vagyonadó és a tőkejövedelmek adóztatása együttesen rendkívül magas tényleges adóterhelést eredményezhet.
Erősebbnek tartotta viszont a vagyonadó melletti érveket olyan országokban, ahol alacsony a tőke teljes adóterhelése, hiányos a tőkenyereségek adóztatása vagy nincs érdemi öröklési adó. Ilyen adórendszerben a nettó vagyonadó részben a hiányzó elemeket helyettesítheti.
A nemzetközi tapasztalat mindenesetre óvatosságra int; 1990-ben még 12 OECD-ország alkalmazott nettó vagyonadót, 2018-ra mindössze három ország – Norvégia, Spanyolország és Svájc – maradt. Az adó eltörlését több országban hatékonysági és adminisztrációs problémákkal indokolták, az OECD szerint pedig a vagyonadóból származó bevétel néhány kivételtől eltekintve alacsony volt. Franciaország 2018-ban szüntette meg általános nettó vagyonadóját, így abban az évben már csak alkalmazott ilyen rendszert.