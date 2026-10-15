Kármán András előtt váratlan ellenség jelent meg: remegve figyelheti a spanyol választást – az EU egyetlen vagyonadója a végét járja

Miközben épp a bevezetni tervezett vagyonadó részleteit tisztázza a Tisza Párt, Kármán András pénzügyminisztériuma előtt váratlan és meghökkentő módon egy külpolitikai rémkép jelent meg. A legbaloldalibb pártok és mozgalmak támogatta, de az Európai Unióban szinte mindenütt megbukott adófajta egyetlen megmaradt hivatkozási pontja Spanyolország. Márpedig Pedro Sánchez spanyol szocialista miniszterelnök a múlt héten bejelentette: november 29-re előrehozott parlamenti választást ír ki. A spanyol vagyonadó akár heteken belül megbukhat, mielőtt még a magyar életbe lép.

A vagyonadó ellenzője, a Néppárt a spanyol választás esélyese: Alberto Nunez Feijoo pártelnök hatalomra kerülve villámgyorsan eltörölheti – Magyarország egyedül marad az unió legbaloldalibb adójával Fotó: AFP

A közvéleménykutatások szerint erre komoly esély mutatkozik.

A vagyonadó nagy ellenzője, a jobbközép Néppárt (PP) 6-7 százalékponttal, 32 százalék körüli támogatottsággal vezet

Sánchez Spanyol Szocialista Munkáspártja (PSOE) előtt.

A harmadik helyre a magyar Fidesz szövetségese, a Vox futhat be 19 százalékos eredménnyel, akik a PP-vel együtt kényelmes kormánytöbbséghez juthatnak. A vagyonadót pedig ők is eltörölnék.

Ha ez történik, Magyarország egyedül marad az Európai Unióban a vagyonadóval, amellyel Magyar Péter kormányfő a baloldali bélyeget ütötte homlokára a magát centristának mondó Tisza Párt élén – mindjárt meglátjuk, hogyan. („Nincs jobb, nincs bal. Csak magyar" – mutatkozik be honlapján a kormányzó párt.)

A magyar vagyonadó nem madridi találmány, de példálózni csak a spanyolokkal lehetett – eddig

Egy spanyol fordulat Kármán András pénzügyminisztert is rendkívül kellemetlen helyzetbe hozhatja, aki a Tisza választási ígéreteit hajtja végre a vagyonadó bevezetésével.

Az ötlet genezise nem teljesen ismert. Nem a spanyol példa, vagy valamiféle magyar hagyományú baloldali politikai kódex pattinthatta ki, inkább a kampány idején még kormányzó Fidesz körüli gazdagok ellen táplált érzelmek és a Facebook-reakciók. A Tisza nem is példálózott Madriddal – a spanyol problámákat bizonnyal ismerik –, mások azonban igen.

Már eleve kényelmetlen helyzetet jelenthetett, hogy miután uniós országokban az elmúlt évtizedekben a vagyonadó rendre elbukott, egyetlen példaként felhozható fenntartója az EU legbalosabb kormánya maradt. Ha Pedro Sánchez is bukik, még feltűnőbbé válik, hogy a vagyonadóval Magyar Péter és a Tisza balra pozicionálta magát, miközben képviselői a jobboldali Európai Néppártba ültek be. Az utóbbi nem támogatja a vagyonadót, Manfred Weber elnök eredeti pártja, a bajor CSU pedig hevesen ellenzi.

Ráadásul Sánchez-buktával a Tisza zászlóvivő pozícióba kerül,

olyan pártok élén, amelyek az Európai Szocialisták Pártjához(PES/S&D), az európai zöldekhez (Greens/EFA) és az európai radikális baloldalhoz (The Left) kötődnek, és nem tudták elérni a vagyonadó bevezetését országukban. Vagyonadót szeretne a távozó Emmanuel Macron elnök ellenében a francia baloldal is, közeledve a tavaszi elnökválasztáshoz, amelyet a most kirajzolódó erőviszonyok alapján bizonnyal elvesztenek. Spanyolországban a baloldali Sumar és a radikális baloldali Podemos még szigorítanák is a spanyol vagyonadót, csakhogy esélyük sincs nyerni.