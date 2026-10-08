Megjött a legújabb csavar a Tisza-kormánytól: nem elég a vagyonadó önmagában, tovább szigorítanának – 500 millió felett új szja szabályozás is jön
Új adóval célozza a milliárdosokat a Tisza-kormány, miközben a külföldre költözés sem jelentene automatikus menekülőutat. A vagyonadó 15-25 ezer embert érinthet, és a kormány az adótervezést is szigorítaná – írta a Portfolio.
Teljesen új elemként jelenik meg a magyar adórendszerben a vagyonadó, amely az egymilliárd forint feletti magánvagyont terheli majd - derült ki Kármán András pénzügyminiszter és Kövesdy Attila államtitkár tájékoztatóján.
A kormány szerint a változtatás célja az igazságosabb teherviselés, de a csomag ennél jóval tovább megy: az adóilletőség külföldre helyezését is megdrágítanák.
Kármán András szerint jelenleg elsősorban a fogyasztás adózik, miközben a vagyon alig. Az egykulcsos jövedelemadó és a 27 százalékos áfa együtt a miniszter szerint azt eredményezi, hogy a magasabb jövedelműek alacsonyabb effektív adót fizetnek.
A pénzügyminiszter arra is hivatkozott, hogy Magyarországon az EU-ban a második legnagyobb a vagyoni egyenlőtlenség. A 100 leggazdagabb magyar vagyona 2015 és 2025 között 325 százalékkal nőtt, miközben a háztartások pénzügyi és üzleti vagyona 170 százalékkal emelkedett.
Ezt egy jövedelemtípusú adó nem tudja megfogni
– mondta Kármán András a vagyonadó bevezetésének indokaként.
A tárcavezető szerint az új adó nem a cégeket, hanem a milliárdos magánvagyont terheli. Egyben arra ösztönözné a vagyonosokat, hogy a pénzüket produktív, hozamot termelő beruházásokba forgassák vissza, ne pedig nem termelő vagyonelemekben - például ingóságokban és egyéb vagyontárgyakban - tartsák.
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Tettei, nem ígéretei helyeznek el egy pártot a politikai spektrumon – meg kellett várni tehát a tetteket. A vagyonadó bejelentése a legújabb a gazdaságpolitikai döntések sorában, amelyek az új magyar kormányzópártot is elhelyezik, és mire a költségvetés is összeáll, nagyjából teljessé válik a kép. Az eddigiek alapján a Tisza Párt balra áll még attól az Európai Néppárttól is, amelyet jobboldali politikai ellenfelei balra tolódottnak mondanak.
Kövesdy Attila szerint 15-25 ezer adóalanyt érinthet a vagyonadó. Bevallást csak annak kell készítenie, akinek a vagyona meghaladja az egymilliárd forintot, a NAV pedig egyszerűsített kalkulátort készít majd. Az értékhatár háztartásonként külön-külön érvényes.
Az államtitkár hangsúlyozta, hogy a szabályozásnál az alkotmányosságra is kiemelten figyeltek. „A törvény minden elemét annak a tudatában igyekeztünk kialakítani, hogy az elemei akár az Alkotmánybíróságon, akár az európai fórumokon megállják a helyüket” – emelte ki.
A vagyonadó nem lesz visszaható hatályú, és likviditási gond esetén halasztási lehetőség is lesz.
A külföldre költözés viszont már külön szabályozás alá esik.
Kövesdy Attila bejelentése szerint az szja-rendszerben is érkezik egy exit tax típusú szabályozás. Ha valaki külföldre helyezi az adóilletőségét, a Magyarországon lévő vagyonánál egy vélelmezett értékesítéssel számolnak, és az így keletkező, még nem realizált árfolyamnyereség után is szja-t kell fizetni. „500 millió forint feletti értékhatárnál lesz egy új szja-szabályozás” – mondta az államtitkár.
Ez azt jelenti, hogy az érintettnek nem feltétlenül kell ténylegesen eladnia az eszközét ahhoz, hogy adófizetési kötelezettsége keletkezzen:
a külföldre költözéskor úgy számolhatnak, mintha az eszközt értékesítette volna, és az addig felhalmozott árfolyamnyereség után adózik. A
csomag része lesz a külföldi BVK-k szabályozásának szigorítása és az általános adóelkerülés-tilalom megerősítése is.
Farkas Gergely helyettes államtitkár közben a kata átalakításáról beszélt. A változtatás egyik célja az alanyi kör szélesítése, valamint a céges számlázás felé történő nyitás lehetősége.
Norvégia már megjárta a vagyonadó útját
A magyar szabályozás egyik fontos kérdése, hogy a magas vagyonadó és a külföldre költözés szigorítása együtt milyen hatással lesz a vagyonosokra. Norvégia ebben jó példa lehet, mivel ott
- a vagyonadó felső kulcsát 2022-től 0,85 százalékról 1,1 százalékra emelték a 20 millió koronát meghaladó nettó vagyonra;
- miközben a részvények és üzleti vagyon adóalapba beszámított arányát 55-ről 75 százalékra növelték.
Az ezt követő években több száz multimilliomos és milliárdos hagyta el az országot, a külföldre költözött leggazdagabb norvégok és örökösök vagyona pedig 2026-ra meghaladta az 1485 milliárd norvég koronát.
Norvégia erre 2024-ben az exitadó jelentős szigorításával reagált: a kiköltözéskor a felhalmozott, nem realizált tőkenyereséget is megadóztatják. A szigorítás után lassult a kivándorlás, de a korábban távozók nem tértek vissza tömegesen. A norvég példa így különösen fontos a magyar szabályozás szempontjából: a vagyonadó mellett az exit tax egyszerre próbálja megakadályozni, hogy a vagyonosok egyszerűen az adóilletőségük áthelyezésével kikerüljék a közterheket.
Van egy ország, ahonnan 300 milliárdos és milliomos menekült el a vagyonadó kivetése után – beköszönt az átláthatatlan és külföldre nyúló cégláncok világa a magyar üzleti életben?
Az adóhivatal minél több adót akar beszedni, az adózó meg minél kevesebbet akar fizetni. A vagyonadó magyarországi bevezetése után ez a minta aligha változik: a jogászok keze alatt minden bizonnyal most mindkét oldalon ég a munka, nagyon sok pénzről van szó. Rengeteg tanulsággal szolgál Norvégia esete, ahol a vagyonadó szigorítása miatt az elmúlt években a gazdagok tucatjával menekültek külföldre.