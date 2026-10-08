Megjött a legújabb csavar a Tisza-kormánytól: nem elég a vagyonadó önmagában, tovább szigorítanának – 500 millió felett új szja szabályozás is jön

Új adóval célozza a milliárdosokat a Tisza-kormány, miközben a külföldre költözés sem jelentene automatikus menekülőutat. A vagyonadó 15-25 ezer embert érinthet, és a kormány az adótervezést is szigorítaná – írta a Portfolio.

Újabb részleteket árult el Kármán András a Tisza-kormány vagyonadójáról, és van köztük egy különösen kemény elem / Fotó: AFP

Teljesen új elemként jelenik meg a magyar adórendszerben a vagyonadó, amely az egymilliárd forint feletti magánvagyont terheli majd - derült ki Kármán András pénzügyminiszter és Kövesdy Attila államtitkár tájékoztatóján.

A kormány szerint a változtatás célja az igazságosabb teherviselés, de a csomag ennél jóval tovább megy: az adóilletőség külföldre helyezését is megdrágítanák.

Kármán András szerint jelenleg elsősorban a fogyasztás adózik, miközben a vagyon alig. Az egykulcsos jövedelemadó és a 27 százalékos áfa együtt a miniszter szerint azt eredményezi, hogy a magasabb jövedelműek alacsonyabb effektív adót fizetnek.

A pénzügyminiszter arra is hivatkozott, hogy Magyarországon az EU-ban a második legnagyobb a vagyoni egyenlőtlenség. A 100 leggazdagabb magyar vagyona 2015 és 2025 között 325 százalékkal nőtt, miközben a háztartások pénzügyi és üzleti vagyona 170 százalékkal emelkedett.

Ezt egy jövedelemtípusú adó nem tudja megfogni

– mondta Kármán András a vagyonadó bevezetésének indokaként.

A tárcavezető szerint az új adó nem a cégeket, hanem a milliárdos magánvagyont terheli. Egyben arra ösztönözné a vagyonosokat, hogy a pénzüket produktív, hozamot termelő beruházásokba forgassák vissza, ne pedig nem termelő vagyonelemekben - például ingóságokban és egyéb vagyontárgyakban - tartsák.

„Nincs jobb, nincs bal. Csak magyar"? – adódöntéseivel a Tisza elhelyezte magát a baloldalon, még Weberrel is szembe mennek Tettei, nem ígéretei helyeznek el egy pártot a politikai spektrumon – meg kellett várni tehát a tetteket. A vagyonadó bejelentése a legújabb a gazdaságpolitikai döntések sorában, amelyek az új magyar kormányzópártot is elhelyezik, és mire a költségvetés is összeáll, nagyjából teljessé válik a kép. Az eddigiek alapján a Tisza Párt balra áll még attól az Európai Néppárttól is, amelyet jobboldali politikai ellenfelei balra tolódottnak mondanak.

Kövesdy Attila szerint 15-25 ezer adóalanyt érinthet a vagyonadó. Bevallást csak annak kell készítenie, akinek a vagyona meghaladja az egymilliárd forintot, a NAV pedig egyszerűsített kalkulátort készít majd. Az értékhatár háztartásonként külön-külön érvényes.