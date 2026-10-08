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Megjött a legújabb csavar a Tisza-kormánytól: nem elég a vagyonadó önmagában, tovább szigorítanának – 500 millió felett új szja szabályozás is jön

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Új adónemmel nyúlna hozzá a milliárdos magánvagyonokhoz a Tisza-kormány, és egyúttal a külföldre költözés szabályait is szigorítaná. A vagyonadó 15-25 ezer embert érinthet, az exit tax pedig az 500 millió forint feletti vagyonokat célozná.
VG
2026.10.08, 17:15
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Új adóval célozza a milliárdosokat a Tisza-kormány, miközben a külföldre költözés sem jelentene automatikus menekülőutat. A vagyonadó 15-25 ezer embert érinthet, és a kormány az adótervezést is szigorítaná – írta a Portfolio.

Kármán András vagyonadó
Újabb részleteket árult el Kármán András a Tisza-kormány vagyonadójáról, és van köztük egy különösen kemény elem / Fotó: AFP

Teljesen új elemként jelenik meg a magyar adórendszerben a vagyonadó, amely az egymilliárd forint feletti magánvagyont terheli majd - derült ki Kármán András pénzügyminiszter és Kövesdy Attila államtitkár tájékoztatóján. 

A kormány szerint a változtatás célja az igazságosabb teherviselés, de a csomag ennél jóval tovább megy: az adóilletőség külföldre helyezését is megdrágítanák.

Kármán András szerint jelenleg elsősorban a fogyasztás adózik, miközben a vagyon alig. Az egykulcsos jövedelemadó és a 27 százalékos áfa együtt a miniszter szerint azt eredményezi, hogy a magasabb jövedelműek alacsonyabb effektív adót fizetnek.

A pénzügyminiszter arra is hivatkozott, hogy Magyarországon az EU-ban a második legnagyobb a vagyoni egyenlőtlenség. A 100 leggazdagabb magyar vagyona 2015 és 2025 között 325 százalékkal nőtt, miközben a háztartások pénzügyi és üzleti vagyona 170 százalékkal emelkedett.

Ezt egy jövedelemtípusú adó nem tudja megfogni

– mondta Kármán András a vagyonadó bevezetésének indokaként.

A tárcavezető szerint az új adó nem a cégeket, hanem a milliárdos magánvagyont terheli. Egyben arra ösztönözné a vagyonosokat, hogy a pénzüket produktív, hozamot termelő beruházásokba forgassák vissza, ne pedig nem termelő vagyonelemekben - például ingóságokban és egyéb vagyontárgyakban - tartsák.

„Nincs jobb, nincs bal. Csak magyar"? – adódöntéseivel a Tisza elhelyezte magát a baloldalon, még Weberrel is szembe mennek

Tettei, nem ígéretei helyeznek el egy pártot a politikai spektrumon – meg kellett várni tehát a tetteket. A vagyonadó bejelentése a legújabb a gazdaságpolitikai döntések sorában, amelyek az új magyar kormányzópártot is elhelyezik, és mire a költségvetés is összeáll, nagyjából teljessé válik a kép. Az eddigiek alapján a Tisza Párt balra áll még attól az Európai Néppárttól is, amelyet jobboldali politikai ellenfelei balra tolódottnak mondanak.

Kövesdy Attila szerint 15-25 ezer adóalanyt érinthet a vagyonadó. Bevallást csak annak kell készítenie, akinek a vagyona meghaladja az egymilliárd forintot, a NAV pedig egyszerűsített kalkulátort készít majd. Az értékhatár háztartásonként külön-külön érvényes.

Az államtitkár hangsúlyozta, hogy a szabályozásnál az alkotmányosságra is kiemelten figyeltek. „A törvény minden elemét annak a tudatában igyekeztünk kialakítani, hogy az elemei akár az Alkotmánybíróságon, akár az európai fórumokon megállják a helyüket” – emelte ki.

A vagyonadó nem lesz visszaható hatályú, és likviditási gond esetén halasztási lehetőség is lesz. 

A külföldre költözés viszont már külön szabályozás alá esik.

Kövesdy Attila bejelentése szerint az szja-rendszerben is érkezik egy exit tax típusú szabályozás. Ha valaki külföldre helyezi az adóilletőségét, a Magyarországon lévő vagyonánál egy vélelmezett értékesítéssel számolnak, és az így keletkező, még nem realizált árfolyamnyereség után is szja-t kell fizetni. „500 millió forint feletti értékhatárnál lesz egy új szja-szabályozás” – mondta az államtitkár.

Ez azt jelenti, hogy az érintettnek nem feltétlenül kell ténylegesen eladnia az eszközét ahhoz, hogy adófizetési kötelezettsége keletkezzen: 

a külföldre költözéskor úgy számolhatnak, mintha az eszközt értékesítette volna, és az addig felhalmozott árfolyamnyereség után adózik. A

 csomag része lesz a külföldi BVK-k szabályozásának szigorítása és az általános adóelkerülés-tilalom megerősítése is.

Farkas Gergely helyettes államtitkár közben a kata átalakításáról beszélt. A változtatás egyik célja az alanyi kör szélesítése, valamint a céges számlázás felé történő nyitás lehetősége.

Norvégia már megjárta a vagyonadó útját

A magyar szabályozás egyik fontos kérdése, hogy a magas vagyonadó és a külföldre költözés szigorítása együtt milyen hatással lesz a vagyonosokra. Norvégia ebben jó példa lehet, mivel ott

  • a vagyonadó felső kulcsát 2022-től 0,85 százalékról 1,1 százalékra emelték a 20 millió koronát meghaladó nettó vagyonra;
  • miközben a részvények és üzleti vagyon adóalapba beszámított arányát 55-ről 75 százalékra növelték.

Az ezt követő években több száz multimilliomos és milliárdos hagyta el az országot, a külföldre költözött leggazdagabb norvégok és örökösök vagyona pedig 2026-ra meghaladta az 1485 milliárd norvég koronát.

Norvégia erre 2024-ben az exitadó jelentős szigorításával reagált: a kiköltözéskor a felhalmozott, nem realizált tőkenyereséget is megadóztatják. A szigorítás után lassult a kivándorlás, de a korábban távozók nem tértek vissza tömegesen. A norvég példa így különösen fontos a magyar szabályozás szempontjából: a vagyonadó mellett az exit tax egyszerre próbálja megakadályozni, hogy a vagyonosok egyszerűen az adóilletőségük áthelyezésével kikerüljék a közterheket.

Van egy ország, ahonnan 300 milliárdos és milliomos menekült el a vagyonadó kivetése után – beköszönt az átláthatatlan és külföldre nyúló cégláncok világa a magyar üzleti életben?

Az adóhivatal minél több adót akar beszedni, az adózó meg minél kevesebbet akar fizetni. A vagyonadó magyarországi bevezetése után ez a minta aligha változik: a jogászok keze alatt minden bizonnyal most mindkét oldalon ég a munka, nagyon sok pénzről van szó. Rengeteg tanulsággal szolgál Norvégia esete, ahol a vagyonadó szigorítása miatt az elmúlt években a gazdagok tucatjával menekültek külföldre.

 

Extraprofitadó

Extraprofitadó
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Kármán András
személyi jövedelemadó
Tisza-kormány
milliárdos
vagyonadó
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