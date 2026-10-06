Megvan a pontos összeg: ennyi pénzt akar elszedni Mészáros Lőrinctől, Csányi Sándortól és a többi magyar milliárdostól a Tisza-kormány – a legapróbb vagyonukra is kivetik

A Pénzügyminisztérium a vagyonadó bevezetését azzal indokolja, hogy Magyarország Alaptörvénye értelmében mindenkinek teherbíró képessége, illetve a gazdaságban való részvétele szerint kell hozzájárulnia a közös teherviseléshez.

A Pénzügyminisztérium várja a vagyonadóval kapcsolatos észrevételeket / Fotó: AFP

A Pénzügyminisztérium a törvényjavaslattal kapcsolatos észrevételeket október 14-ig várja, ekkor zárul le a kedden indult társadalmi egyeztetés.

A vagyonadóról részletesen

A javaslat szerint a nettó, adóköteles vagyon egymilliárd forintot meghaladó része után évente kellene fizetni. Az adóalap nem maga a teljes vagyon, hanem a törvény szerinti módszerekkel meghatározott vagyonelemek értéke, csökkentve az elszámolható tartozásokkal, majd ebből levonva az egymilliárd forintos küszöböt.

Az adóalap első 100 milliárd forintjára 1 százalékos, az ezt meghaladó részére 1,5 százalékos kulcs vonatkozna.

Az adóalanyokat négy körbe oszthatjuk: belföldi és külföldi magánszemélyek, illetve belföldi és külföldi vagyonkezelési adóalanyok. Utóbbi kategóriába tartozik a bizalmi vagyonkezelés keretében kezelt vagyon, a magánalapítvány, valamint az ezekhez hasonló külföldi konstrukciók.

A kormány által készített hatásvizsgálat szerint a tervezett változás 15 ezer magánszemélyt és 2 ezer vagyonkezelési adóalanyt érintene.

Fontos, hogy a belföldi adóalanyoknál világvagyon-elv érvényesül, tehát a magyarországi és a külföldi vagyonelmeket is be kell számítani az adóalapba. Ezzel szemben a külföldi illetőségű személyeket csak magyarországi vagyonuk után adóztatnák. A magyar állampolgárokat a törvényjavaslat akkor is belföldiként kezel, ha nem rendelkeznek magyar lakóhellyel. Ez alól kivételt képeznek azok, akik legalább tíz éve életvitelszerűen külföldön élnek.

Az érintett vagyonelemek

Az adóalapot képző vagyonelemek köre igen széles, csupán néhány kivétel van. Az ingatlanokon kívül be kell számítani cégtulajdont, részvényeket, kötvényeket, pénzeszközöket, követeléseket, befektetési alapokat, egyes biztosításokat, kriptoeszközöket, nemesfémeket, opciós jogokat, értékes ingóságokat és a vállalkozói vagyont is.