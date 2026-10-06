Deviza
EUR/HUF365,23 -0,58% USD/HUF324,46 -0,94% GBP/HUF430,66 -0,52% CHF/HUF390,17 -0,98% PLN/HUF83,57 -0,33% RON/HUF68,29 -0,71% CZK/HUF14,97 -0,38% EUR/HUF365,23 -0,58% USD/HUF324,46 -0,94% GBP/HUF430,66 -0,52% CHF/HUF390,17 -0,98% PLN/HUF83,57 -0,33% RON/HUF68,29 -0,71% CZK/HUF14,97 -0,38%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX143 682,55 +1,28% MTELEKOM2 572 -0,23% MOL5 055 +1,51% OTP41 470 +1,89% RICHTER12 370 +0,57% OPUS268 +2,49% ANY6 300 +1,12% AUTOWALLIS120 -0,41% WABERERS4 320 +0,47% BUMIX9 179,75 +0,26% CETOP4 915,6 +1,23% CETOP NTR3 176,55 +1,23% BUX143 682,55 +1,28% MTELEKOM2 572 -0,23% MOL5 055 +1,51% OTP41 470 +1,89% RICHTER12 370 +0,57% OPUS268 +2,49% ANY6 300 +1,12% AUTOWALLIS120 -0,41% WABERERS4 320 +0,47% BUMIX9 179,75 +0,26% CETOP4 915,6 +1,23% CETOP NTR3 176,55 +1,23%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok

Megvan a pontos összeg: ennyi pénzt akar elszedni Mészáros Lőrinctől, Csányi Sándortól és a többi magyar milliárdostól a Tisza-kormány – a legapróbb vagyonukra is kivetik

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Társadalmi egyeztetést kezdődött. A Pénzügyminisztérium a frissen bejelentett vagyonadóval kapcsolatban várja az észrevételeket. A törvényjavaslat szerint az egymilliárd forint feletti vagyonok esetében egy kétkulcsos rendszer kerülne bevezetésre és már a 2026-os adóévben is be kellene azt fizetni, azonban az adónemből származó bevétel jóval kevesebb lehet a korábban kommunikáltnál.
VG
2026.10.06, 19:26
Frissítve: 2026.10.06, 19:28
Szóljon hozzá!

A Pénzügyminisztérium a vagyonadó bevezetését azzal indokolja, hogy Magyarország Alaptörvénye értelmében mindenkinek teherbíró képessége, illetve a gazdaságban való részvétele szerint kell hozzájárulnia a közös teherviseléshez.

A Pénzügyminisztérium várja a vagyonadóval kapcsolatos észrevételeket
A Pénzügyminisztérium várja a vagyonadóval kapcsolatos észrevételeket / Fotó: AFP

A Pénzügyminisztérium a törvényjavaslattal kapcsolatos észrevételeket október 14-ig várja, ekkor zárul le a kedden indult társadalmi egyeztetés.

A vagyonadóról részletesen

A javaslat szerint a nettó, adóköteles vagyon egymilliárd forintot meghaladó része után évente kellene fizetni. Az adóalap nem maga a teljes vagyon, hanem a törvény szerinti módszerekkel meghatározott vagyonelemek értéke, csökkentve az elszámolható tartozásokkal, majd ebből levonva az egymilliárd forintos küszöböt.

Az adóalap első 100 milliárd forintjára 1 százalékos, az ezt meghaladó részére 1,5 százalékos kulcs vonatkozna.

Az adóalanyokat négy körbe oszthatjuk: belföldi és külföldi magánszemélyek, illetve belföldi és külföldi vagyonkezelési adóalanyok. Utóbbi kategóriába tartozik a bizalmi vagyonkezelés keretében kezelt vagyon, a magánalapítvány, valamint az ezekhez hasonló külföldi konstrukciók.

A kormány által készített hatásvizsgálat szerint a tervezett változás 15 ezer magánszemélyt és 2 ezer vagyonkezelési adóalanyt érintene.

Fontos, hogy a belföldi adóalanyoknál világvagyon-elv érvényesül, tehát a magyarországi és a külföldi vagyonelmeket is be kell számítani az adóalapba. Ezzel szemben a külföldi illetőségű személyeket csak magyarországi vagyonuk után adóztatnák. A magyar állampolgárokat a törvényjavaslat akkor is belföldiként kezel, ha nem rendelkeznek magyar lakóhellyel. Ez alól kivételt képeznek azok, akik legalább tíz éve életvitelszerűen külföldön élnek.

Az érintett vagyonelemek

Az adóalapot képző vagyonelemek köre igen széles, csupán néhány kivétel van. Az ingatlanokon kívül be kell számítani cégtulajdont, részvényeket, kötvényeket, pénzeszközöket, követeléseket, befektetési alapokat, egyes biztosításokat, kriptoeszközöket, nemesfémeket, opciós jogokat, értékes ingóságokat és a vállalkozói vagyont is.

A hétköznapi berendezési és személyes használati tárgyakat főszabály szerint kihagyják, viszont teljes értéken beszámítandó a 3 millió forintnál drágább műtárgy, gyűjtemény vagy ékszer, illetve a 10 millió forint értéket meghaladó jármű.

Az üzleti vagy őstermelői tevékenységhez használt ingóságokra nem vonatkozik könnyítés.

A készpénzt névértéken, a bankszámlát és betétet az év végi záróegyenlegen értékelnék. A kriptoeszköznél az év utolsó napjának nyilvános piaci záróárfolyamából indulnának ki, míg a befektetési nemesfém értékét főként a nemzetközi referenciaár alapján határoznák meg.

Belföldi adóalanynál levonhatók a tárgyév utolsó napján fennálló tartozások, külföldiek esetében viszont csak azok a kötelezettségek számolhatók el, amelyek közvetlenül az adóköteles magyar vagyonelem megszerzéséhez, létrehozásához, fenntartásához vagy értéknöveléséhez kapcsolódnak.

 

 

Szóljon hozzá!
vagyonadó
Tisza-kormány
törvényjavaslat
Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu