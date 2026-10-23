Von der Leyen nem bírta ki a pódiumon sem: félreérthetetlen üzenetet küldött az Európai Bizottság elnöke – a Parlamentben fedte fel a Magyar Péterrel kötött alku részleteit

„Egy olyan fényes, napsütéses délutánon, mint a mai, Magyarország és polgárai összefogtak és megváltoztatták a történelem menetét. Békés szándékkal, erkölcsi tisztasággal és lenyűgöző bátorsággal harcoltak a szabadságért, a demokráciáért és Európáért. Véres árat fizettek, a szovjetek tankokat és csapatokat küldtek a munkások és diákok ellen, melyek ártatlan életeket követeltek" – kezdte beszédét Ursula Von der Leyen a Parlamentben.

Von der Leyen nem bírta ki a parlamenti pódiumon sem: félreérthetetlen üzenetet küldött az Európai Bizottság elnöke – a Parlamentben fedte fel a Magyar Péterrel kötött alku részleteit Fotó: X/Ursula von der Lexen

„Ám a bátorságukkal 1956 mártírjai reményt adtak. Ahogy Václav Havel egyszer mondta, a remény határozottan nem ugyanaz, mint az optimizmus. A remény nem az a meggyőződés, hogy valami jól fog végződni, hanem az a bizonyosság, hogy valaminek van értelme, függetlenül attól, hogyan végződik. És pontosan ezt találta a világ a ledöntött Sztálin-szobor képeiben, a sebesülteket ellátó orvostanhallgatókról szóló hírekben, és a szabad Magyarország hangjában, amely egészen a legvégsőkig sugárzott a rádióban" – így az Európai Bizottság elnöke.

„Mert tudták, hogy míg az elnyomás csak még több elnyomás árán képes túlélni, addig a szabadság egy olyan tűz, amely továbbterjed" – húzta alá. – Hölgyeim és uraim! Miért gyűlünk össze, hogy megemlékezzünk az olyan évfordulókról, mint a mai? Azért gyűlünk össze, hogy gyászoljunk – a megölt vagy megsebesített magyarok tízezreiért. Azért gyűlünk össze, hogy emlékezzünk azokra, akiket letartóztattak, bebörtönöztek és hidegvérrel kivégeztek – néhányukat alig 18 évesen.

Azért gyűlünk össze, hogy megemlékezzünk a száműzöttekről, a 200 000 emberről, akik elhagyták az otthonaikat.

De leginkább azért, hogy kimondjuk: soha nem szabad elfelejtenünk– lehetetlen egy népet elnyomásban kormányozni, ha az nem készen áll arra, hogy feladja a szabadságát. Mint fogalmazott, a történelem nem egy egyenes út. „Minden egyes generációnak meg kell küzdenie azért, hogy megújítsa a szabadságjogainkat, és hogy újult energiával töltse meg a demokráciánkat. Ez ennek az évfordulónak az erkölcsi szíve,mutatott rá. Ez az a lecke, amire mindig emlékeznünk kell. És itt állva a mai napon, nekem nem kell Önöknek elmondanom, hogy mit jelent újra életre kelteni a demokráciát. Az 1956-os magyarok bátorsága visszahozta a világot a szakadék széléről – mondta.