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Von der Leyen nem bírta ki a pódiumon sem: félreérthetetlen üzenetet küldött az Európai Bizottság elnöke – a Parlamentben fedte fel a Magyar Péterrel kötött alku részleteit

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Az Európai Bizottság elnöke az 1956-os forradalom 70. évfordulóján Budapestre látogatott. Beszédében történelmi párhuzamot vont az '56-os mártírok és a közelmúlt „rendszerváltó hangulatú" magyar tömegmozgalmai között. Von der Leyen határozott, támogató üzenetet küldött az Orbán-korszak utáni új magyar kormánynak: beszélt a jogállamiság helyreállításáért tett munkáról, és hivatalosan is megerősítette, hogy a reformokért cserébe Magyarország visszakapta a zárolt uniós forrásokat.
VG
2026.10.23, 15:21
Frissítve: 2026.10.23, 15:37
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„Egy olyan fényes, napsütéses délutánon, mint a mai, Magyarország és polgárai összefogtak és megváltoztatták a történelem menetét. Békés szándékkal, erkölcsi tisztasággal és lenyűgöző bátorsággal harcoltak a szabadságért, a demokráciáért és Európáért. Véres árat fizettek, a szovjetek tankokat és csapatokat küldtek a munkások és diákok ellen, melyek ártatlan életeket követeltek" – kezdte beszédét Ursula Von der Leyen a Parlamentben.

Von der Leyen nem bírta ki a parlamenti pódiumon sem: félreérthetetlen üzenetet küldött az Európai Bizottság elnöke – a Parlamentben fedte fel a Magyar Péterrel kötött alku részleteit
Von der Leyen nem bírta ki a parlamenti pódiumon sem: félreérthetetlen üzenetet küldött az Európai Bizottság elnöke – a Parlamentben fedte fel a Magyar Péterrel kötött alku részleteit Fotó: X/Ursula von der Lexen

„Ám a bátorságukkal 1956 mártírjai reményt adtak. Ahogy Václav Havel egyszer mondta, a remény határozottan nem ugyanaz, mint az optimizmus. A remény nem az a meggyőződés, hogy valami jól fog végződni, hanem az a bizonyosság, hogy valaminek van értelme, függetlenül attól, hogyan végződik. És pontosan ezt találta a világ a ledöntött Sztálin-szobor képeiben, a sebesülteket ellátó orvostanhallgatókról szóló hírekben, és a szabad Magyarország hangjában, amely egészen a legvégsőkig sugárzott a rádióban" –  így az Európai Bizottság elnöke. 

„Mert tudták, hogy míg az elnyomás csak még több elnyomás árán képes túlélni, addig a szabadság egy olyan tűz, amely továbbterjed" – húzta alá. – Hölgyeim és uraim! Miért gyűlünk össze, hogy megemlékezzünk az olyan évfordulókról, mint a mai? Azért gyűlünk össze, hogy gyászoljunk – a megölt vagy megsebesített magyarok tízezreiért. Azért gyűlünk össze, hogy emlékezzünk azokra, akiket letartóztattak, bebörtönöztek és hidegvérrel kivégeztek – néhányukat alig 18 évesen. 

Azért gyűlünk össze, hogy megemlékezzünk a száműzöttekről, a 200 000 emberről, akik elhagyták az otthonaikat.

De leginkább azért, hogy kimondjuk: soha nem szabad elfelejtenünk– lehetetlen egy népet elnyomásban kormányozni, ha az nem készen áll arra, hogy feladja a szabadságát. Mint fogalmazott, a történelem nem egy egyenes út. „Minden egyes generációnak meg kell küzdenie azért, hogy megújítsa a szabadságjogainkat, és hogy újult energiával töltse meg a demokráciánkat. Ez ennek az évfordulónak az erkölcsi szíve,mutatott rá. Ez az a lecke, amire mindig emlékeznünk kell. És itt állva a mai napon, nekem nem kell Önöknek elmondanom, hogy mit jelent újra életre kelteni a demokráciát. Az 1956-os magyarok bátorsága visszahozta a világot a szakadék széléről – mondta. 

Szerinte a 2026-os áprilisi választás volt a legnagyobb tömegmegmozdulás a kommunizmus bukása óta. „Azon az éjszakán az emberek összegyűltek az utcákon, idegenek öleltek át idegeneket – nem politikusok által szervezett tüntetésre, hanem az öröm spontán, kreatív, valóságos megnyilvánulásaként." – És itt, a Duna partján, ahol 70 évvel ezelőtt az emberek meneteltek és az életüket adták azért, hogy megteremtsék a demokráciát Magyarországon, azon az éjszakán az emberek táncoltak és ünnepeltek, újjáélesztve a demokráciát Magyarországon, így von der Leyen. 

Von der Leyen nem bírta ki a pódiumon sem: félreérthetetlen üzenetet küldött az Európai Bizottság elnöke – a Parlamentben fedte fel a Magyar Péterrel kötött alku részleteit

„Megmutatták, hogy a folyamat visszafordítható, a félretájékoztatás és a félelemkeltés legyőzhető, a demokrácia jövője az emberek szívében van, és a demokrácia együtt győzedelmeskedni fog. Ezért jó ma újra itt lenni Magyarországon, egy olyan országban, ahol önök megmutatták az erőt. Egy család vagyunk (...) Az önök története a mi európai történetünk, az önök jövője egy európai jövő" – jelentette ki. 

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Üzenve Magyar Péter miniszterelnöknek a Parlamentben azt mondta, „amikor közvetlenül a választások után találkoztunk, megegyeztünk egy közös jövőbeli útban. Magyarország küzdeni fog a korrupció ellen, és helyreállítja a jogállamiságot. Ön pedig keményen dolgozott azért, hogy ezt teljesítse. Megerősítette a csalás és a korrupció elnyomása elleni küzdelem szabályait, és növelte az átláthatóságot, csatlakoztak az Európai Ügyészséghez" – Önök azért tették meg ezeket a lépéseket, mert a magyar emberek erre szavaztak, és ezek a reformok valódi eredményeket hoznak: az európai finanszírozás visszatért, a Horizon Europe kutatási programhoz való hozzáférés helyreállt, és minden magyar diák ismét részt vehet az Erasmus programban – sorolta. 

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56-os forradalom és szabadságharc
parlament
Ursula von der Leyenen
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