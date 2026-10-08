Begyűrűzött Magyarországra is a dízelválság: a fuvarozók már hiányról beszélnek, rendkívüli beavatkozás jöhet

Egy jelentős magyarországi logisztikai vállalkozás is komoly nehézségekkel küzd a közel-keleti háború miatt kialakult nemzetközi olajár-ingadozások következtében. A cég ügyvezetője szerint az európai logisztikai hálózatok működése is veszélybe kerülhet – írja a Reuters.

Vállalkozások kerültek nehéz helyzetbe/Fotó: David Paul Morris

Vállalkozások kerültek nehéz helyzetbe

A Budapest külvárosában működő Supernova Intertrans Kft. mintegy 200 teherautóból álló flottát üzemeltet, és Magyarország harmadik legnagyobb nemzetközi fuvarozóvállalata. A cég ügyvezetője, Veres Balázs szerint az üzletágat és az egész fuvarozási szektort komoly nyomás alatt tartja az üzemanyagválság, az emelkedő árak és a sofőrhiány.„Az üzemanyagárak folyamatosan változnak. Jelenleg emelkednek az árak, miközben már az ellátásban is kezdenek jelentkezni problémák".

Magyarországon és Európa-szerte is tapasztalható dízelhiány, amellyel mindenképpen foglalkozni kell. Emellett munkaerőhiánnyal is küzdünk, ami nemcsak Magyarországot, hanem egész Európát érinti. Az ágazatból több ezer sofőr hiányzik, és ezt a problémát nagyon nehéz megoldani

– mondta Veres. Az ügyvezető szerint különösen a kis- és középvállalkozások kerültek nehéz helyzetbe az üzemanyagválság miatt, és sokan közülük már a fennmaradásukért küzdenek.

„Folyamatosan számoljuk a költségeinket, és keressük a lehetőségeket, hogyan tudnánk megbirkózni ezzel a súlyos üzemanyagválsággal. Úgy gondolom, hogy a kisebb vállalkozásokat sokkal súlyosabban érinti a helyzet. Az adatok szerint az elmúlt öt évben mintegy 2300 magyar vállalkozás ment csődbe vagy adta vissza a fuvarozási engedélyét, és ezzel teljesen kivonult a hazai és a nemzetközi fuvarozási piacról” – mondta.

Veres Balázs szerint a fuvarozási ágazat az elsők között érzékeli, hogy merre tart az európai gazdaság – hogy éppen növekedési vagy visszaesési időszakban van-e. „Bár szeptember eleje óta valamelyest élénkült a fuvarozási tevékenység, egyértelmű, hogy az üzemanyagválság és az elhúzódó háború következményei komoly csapást mérnek az európai gazdaságra” – fogalmazott.