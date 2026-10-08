Begyűrűzött Magyarországra is a dízelválság: a fuvarozók már hiányról beszélnek, rendkívüli beavatkozás jöhet
Egy jelentős magyarországi logisztikai vállalkozás is komoly nehézségekkel küzd a közel-keleti háború miatt kialakult nemzetközi olajár-ingadozások következtében. A cég ügyvezetője szerint az európai logisztikai hálózatok működése is veszélybe kerülhet – írja a Reuters.
Vállalkozások kerültek nehéz helyzetbe
A Budapest külvárosában működő Supernova Intertrans Kft. mintegy 200 teherautóból álló flottát üzemeltet, és Magyarország harmadik legnagyobb nemzetközi fuvarozóvállalata. A cég ügyvezetője, Veres Balázs szerint az üzletágat és az egész fuvarozási szektort komoly nyomás alatt tartja az üzemanyagválság, az emelkedő árak és a sofőrhiány.„Az üzemanyagárak folyamatosan változnak. Jelenleg emelkednek az árak, miközben már az ellátásban is kezdenek jelentkezni problémák".
Magyarországon és Európa-szerte is tapasztalható dízelhiány, amellyel mindenképpen foglalkozni kell. Emellett munkaerőhiánnyal is küzdünk, ami nemcsak Magyarországot, hanem egész Európát érinti. Az ágazatból több ezer sofőr hiányzik, és ezt a problémát nagyon nehéz megoldani
– mondta Veres. Az ügyvezető szerint különösen a kis- és középvállalkozások kerültek nehéz helyzetbe az üzemanyagválság miatt, és sokan közülük már a fennmaradásukért küzdenek.
„Folyamatosan számoljuk a költségeinket, és keressük a lehetőségeket, hogyan tudnánk megbirkózni ezzel a súlyos üzemanyagválsággal. Úgy gondolom, hogy a kisebb vállalkozásokat sokkal súlyosabban érinti a helyzet. Az adatok szerint az elmúlt öt évben mintegy 2300 magyar vállalkozás ment csődbe vagy adta vissza a fuvarozási engedélyét, és ezzel teljesen kivonult a hazai és a nemzetközi fuvarozási piacról” – mondta.
Veres Balázs szerint a fuvarozási ágazat az elsők között érzékeli, hogy merre tart az európai gazdaság – hogy éppen növekedési vagy visszaesési időszakban van-e. „Bár szeptember eleje óta valamelyest élénkült a fuvarozási tevékenység, egyértelmű, hogy az üzemanyagválság és az elhúzódó háború következményei komoly csapást mérnek az európai gazdaságra” – fogalmazott.
A világ vezető országai is küzdenek a problémával
Rendkívüli intézkedéscsomaggal próbálja megfékezni az üzemanyagpiaci válságot a G7: a világ vezető ipari hatalmai összehangoltan 100 millió hordó olajat szabadítanak fel a készleteikből a Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) koordinálásával. A dízelpiac külön segítséget kap, az első húsz napban jelentős mennyiségű gázolajat dobnak piacra a G7-tagállamok és partnereik.
Az Európai Bizottság tájékoztatása szerint a G7 vezetői virtuális találkozón egyeztettek az egyre súlyosabb energiabiztonsági helyzetről. Közleményük szerint az olajpiacon kialakult rendkívüli volatilitás és az árak megugrása már a gazdasági stabilitást, valamint a háztartások és vállalkozások helyzetét is veszélyezteti. Az intézkedéscsomag egyik legfontosabb eleme a stratégiai készletek felszabadítása. A már teljesített korábbi vállalásokat is figyelembe véve összesen 100 millió hordó kerülhet a piacra négy hónap alatt, az intézkedés pedig azonnal megkezdődik.
A csomag különösen fontos lehet az európai dízelpiac számára, ezért a G7-tagállamok és partnereik az első húsz napra előre hozzák a dízelkészletek jelentős részének felszabadítását, vagyis éppen abban a piaci szegmensben próbálják gyorsan növelni a kínálatot, ahol jelenleg különösen erős a nyomás.
A G7 a következő napokban az IEA keretein belül újabb egyeztetést tart arról, szükség van-e további dízelkészletek felszabadítására. Olajfinomítóikban a G7 országai úgy időzítenék a karbantartásokat, hogy lehetőség szerint ne egyszerre essenek ki jelentős kapacitások, ahol pedig megoldható, átmenetileg növelnék a finomítók kihasználtságát. A csoport emellett tárgyalásokat sürget azokkal az országokkal, amelyek jelentős finomítói kapacitással rendelkeznek. A cél a feldolgozott kőolajtermékek globális termelésének növelése, különös tekintettel a dízelre.