Meglepő adat érkezett a magyar vállalkozásokról: több mint a felük védelem nélkül működik – nem feltétlenül a pénz a probléma, lépnének a biztosítók
A magyar mikrovállalkozások mindössze 48 százaléka rendelkezik valamilyen biztosítással, ráadásul ezen belül is jelentős a gépjármű-biztosítások súlya – mondta Zubor Tibor az Uniqa Biztosító Zrt. vállalati és bankbiztosítási üzletágának vezérigazgatója a vállalat sajtóeseményén.
Az adat különösen annak fényében érdekes, hogy a mikro-, kis- és középvállalkozások adják a hazai vállalkozások több mint 99 százalékát. A KSH adatai szerint a kkv-k mintegy 2,19 millió embert foglalkoztattak, vagyis a vállalkozásoknál dolgozók közel kétharmadát. A szektor a magyar gazdaság hozzáadott értékéből is jelentős részt képvisel, vagyis egy-egy váratlan káresemény következménye jóval túlmutathat az érintett vállalkozáson. Az Uniqa kilenc országban mintegy 3600 mikrovállalkozást kérdezett meg, a kutatás magyar mintájában 400 cég szerepelt.
Nem feltétlenül a pénz tartja vissza a vállalkozásokat
Az alacsony biztosítottság mögött az egyik legfontosabb probléma a hozzáférés – emelte ki Zubor Tibor . Egy kisebb vállalkozás vezetője jellemzően nem akar hosszú időt tölteni annak felmérésével, milyen üzleti kockázatokkal szembesülhet, majd ezeket egy összetett biztosítási folyamatban végigvenni. Ez azért is érdekes, mert a kutatás alapján a vállalkozók jelentős része egyébként nyitott a digitális megoldásokra. A közleményben ismertetett felmérés szerint a magyar válaszadók 94 százaléka fontosnak tartja
- a gyors,
- egyszerű
- és átlátható
ügyintézést. A biztosító tapasztalatai szerint ráadásul sok vállalkozó nem feltétlenül egy káresemény után kezd el biztosítással foglalkozni. Gyakran valamilyen pozitív változás adja meg a lökést:
növekszik a vállalkozás, új munkavállalót vesz fel, vagy éppen új eszközt vásárol.
Zubor szerint ezért nem feltétlenül újabb és újabb biztosítási fedezetek kialakítása jelenti a legnagyobb feladatot, hanem az, hogy a már létező megoldásokhoz egyszerűbben férjenek hozzá a kisebb cégek.
Egy adószámból indulhat az egész folyamat
Erre építve alakították át a vállalkozói biztosítások megkötésének folyamatát. Zubor Tibor úgy fogalmazott, az volt a céljuk, hogy egy vállalkozói biztosítás megkötése az ügyfél szempontjából akár egy utasbiztosításéhoz hasonlóan egyszerű legyen. Hollósi Péter, az Uniqa mikro- és kkv-biztosításokért felelős vezetője elmondta, ehhez azt kellett megoldaniuk, hogy
a vállalkozás kockázatainak felméréséhez szükséges információk jelentős részét ne magától az ügyféltől kelljen bekérni.
A rendszerben a vállalkozás az adószámának megadásával indíthatja el a kalkulációt. A háttérben nyilvánosan hozzáférhető információkat, a biztosító saját adatbázisait és különböző kockázati térképeket használnak fel. Ezekből kockázati profilt állítanak össze, amely alapján elkészíthető az adott vállalkozásra szabott ajánlat. A cél tehát nem a kockázatelemzés elhagyása, hanem az, hogy annak jelentős részét levegyék a vállalkozó válláról. „Az ügyfél oldaláról leegyszerűsítettük, amennyire csak lehetséges a folyamatot” – fogalmazott Hollósi Péter.
Mint mondta, korábban ehhez számos kérdést kellett végigvenni, sokszor személyes konzultáció keretében. Ezek között ráadásul olyanok is akadtak, amelyekre egy vállalkozó nem feltétlenül tudott pontos választ adni. Az új rendszerben ezek egy részét a háttérben rendelkezésre álló adatokkal váltják ki.
Nem tűnnek el a biztosításközvetítők
A digitalizáció ugyanakkor nem jelenti azt, hogy minden vállalkozásnak kizárólag online kell majd biztosítást kötnie. Hollósi szerint a kutatás azt is visszaigazolta, hogy ahol van biztosításközvetítő, és jól működik a kapcsolat, ott a vállalkozások továbbra is igénylik a személyes segítséget és tanácsadást. A biztosító ezért párhuzamosan tartaná fenn a digitális és a közvetítői csatornát.
Jelenleg általános felelősségbiztosítás, valamint több szakma számára szakmai felelősségbiztosítás érhető el az új rendszerben.
Utóbbit többek között kivitelezők, tervezők, könyvelők, illetve személy- és vagyonvédelmi szolgáltatók vehetik igénybe. A vagyonbiztosítási konstrukció bevezetése Hollósi Péter szerint hamarosan következik. A kutatás alapján mindenesetre jelentős tér maradt a magyar piacon: ha a mikrovállalkozásoknak valóban csak 48 százaléka rendelkezik valamilyen biztosítással, akkor több mint minden második ilyen cég biztosítás nélkül működik.