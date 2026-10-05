Meglepő adat érkezett a magyar vállalkozásokról: több mint a felük védelem nélkül működik – nem feltétlenül a pénz a probléma, lépnének a biztosítók

A magyar mikrovállalkozások mindössze 48 százaléka rendelkezik valamilyen biztosítással, ráadásul ezen belül is jelentős a gépjármű-biztosítások súlya – mondta Zubor Tibor az Uniqa Biztosító Zrt. vállalati és bankbiztosítási üzletágának vezérigazgatója a vállalat sajtóeseményén.

A vállalkozások biztosítási hajlandóságát nem feltétlenül az érdektelenség fogja vissza / Fotó: Nanci Santos Iglesias

Az adat különösen annak fényében érdekes, hogy a mikro-, kis- és középvállalkozások adják a hazai vállalkozások több mint 99 százalékát. A KSH adatai szerint a kkv-k mintegy 2,19 millió embert foglalkoztattak, vagyis a vállalkozásoknál dolgozók közel kétharmadát. A szektor a magyar gazdaság hozzáadott értékéből is jelentős részt képvisel, vagyis egy-egy váratlan káresemény következménye jóval túlmutathat az érintett vállalkozáson. Az Uniqa kilenc országban mintegy 3600 mikrovállalkozást kérdezett meg, a kutatás magyar mintájában 400 cég szerepelt.

Nem feltétlenül a pénz tartja vissza a vállalkozásokat

Az alacsony biztosítottság mögött az egyik legfontosabb probléma a hozzáférés – emelte ki Zubor Tibor . Egy kisebb vállalkozás vezetője jellemzően nem akar hosszú időt tölteni annak felmérésével, milyen üzleti kockázatokkal szembesülhet, majd ezeket egy összetett biztosítási folyamatban végigvenni. Ez azért is érdekes, mert a kutatás alapján a vállalkozók jelentős része egyébként nyitott a digitális megoldásokra. A közleményben ismertetett felmérés szerint a magyar válaszadók 94 százaléka fontosnak tartja

a gyors,

egyszerű

és átlátható

ügyintézést. A biztosító tapasztalatai szerint ráadásul sok vállalkozó nem feltétlenül egy káresemény után kezd el biztosítással foglalkozni. Gyakran valamilyen pozitív változás adja meg a lökést:

növekszik a vállalkozás, új munkavállalót vesz fel, vagy éppen új eszközt vásárol.

Zubor szerint ezért nem feltétlenül újabb és újabb biztosítási fedezetek kialakítása jelenti a legnagyobb feladatot, hanem az, hogy a már létező megoldásokhoz egyszerűbben férjenek hozzá a kisebb cégek.

Egy adószámból indulhat az egész folyamat

Erre építve alakították át a vállalkozói biztosítások megkötésének folyamatát. Zubor Tibor úgy fogalmazott, az volt a céljuk, hogy egy vállalkozói biztosítás megkötése az ügyfél szempontjából akár egy utasbiztosításéhoz hasonlóan egyszerű legyen. Hollósi Péter, az Uniqa mikro- és kkv-biztosításokért felelős vezetője elmondta, ehhez azt kellett megoldaniuk, hogy

a vállalkozás kockázatainak felméréséhez szükséges információk jelentős részét ne magától az ügyféltől kelljen bekérni.

A rendszerben a vállalkozás az adószámának megadásával indíthatja el a kalkulációt. A háttérben nyilvánosan hozzáférhető információkat, a biztosító saját adatbázisait és különböző kockázati térképeket használnak fel. Ezekből kockázati profilt állítanak össze, amely alapján elkészíthető az adott vállalkozásra szabott ajánlat. A cél tehát nem a kockázatelemzés elhagyása, hanem az, hogy annak jelentős részét levegyék a vállalkozó válláról. „Az ügyfél oldaláról leegyszerűsítettük, amennyire csak lehetséges a folyamatot” – fogalmazott Hollósi Péter.