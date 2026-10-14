Vagyonadó: komoly hibát látnak a tervezetben, mely legyalulná a kisvállalkozókat - „bevezetése jelenlegi formájában nem támogatható”

Nem támogatja a vagyonadó jelenlegi formájában történő bevezetését a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége (VOSZ). Perlusz László, a szervezet főtitkára a keddi VOSZ Barométer sajtóeseményen arról beszélt, hogy már megtették javaslataikat a kormánynak a tervezet finomítására, különös tekintettel azokra a kisebb vállalkozásokra, amelyek értéke 1 és 5 milliárd forint közé esik.

Különösen fontos, hogy az új adószabályok ne fogják vissza tovább a magyar tulajdonú vállalkozások fejlődését (illusztráció)

Fotó: Igor Barilo

A főtitkár hangsúlyozta, hogy a szervezet nem ellenzi elvi alapon a nagyobb vagyonok fokozottabb közteherviselését, ugyanakkor a tervezett szabályozás több ponton veszélyeztetheti a hazai kis- és középvállalkozások fejlődését.

„A kérdés nem az, hogy a vagyonadó elfogadható-e. Azt kell megnézni, hogy ez mennyire szolgálja a magyar vállalkozások érdekeit. A hazai kkv-szektor miatt finomítani kell a tervezetet a jelenlegi formájában. A kormány a nyáron nagy küzdelmet folytatott és sikerrel is járt az uniós források hazahozatala érdekében, de ezt a szakmai vitát nem lehet megúszni a vagyonadó bevezetésével kapcsolatban” – válaszolta újságírói kérdésre Perlusz László.

A magyar vállalkozások tőkéjét félti a VOSZ

A főtitkár szerint a magyar gazdaság egyik, a rendszerváltás óta fennálló problémája, hogy a kis- és középvállalkozói szektor tőkeszegény. A hazai cégek tulajdonosainál sok esetben nem halmozódott fel elegendő tőke ahhoz, hogy jelentősen javítani tudják vállalkozásuk mérethatékonyságát és versenyképességét. A VOSZ ezért különösen fontosnak tartja, hogy a vagyonadó ne gyengítse tovább a magyar tulajdonú vállalkozások tőkehelyzetét. A szervezet szerint különbséget kell tenni a piaci alapon, hosszú évek munkájával felépített cégek és a vitatott eredetű vagyonok között.

Olyan vagyonadó-rendszerre van szükség, amely figyelembe veszi a cégek valós gazdasági teljesítményét és nem akadályozza a Magyarországon működő, nyereségüket itthon visszaforgató vállalkozások fejlődését

– hangsúlyozta a főtitkár. A szövetség álláspontja szerint a vállalkozásokban működő termelő tőke védelme kulcskérdés. Egy vállalat értékének jelentős részét ugyanis

gépek,

ingatlanok,

termelőberendezések

és más, a működéshez szükséges eszközök

adhatják. Ezek nem feltétlenül jelentenek szabadon felhasználható pénzügyi forrást a tulajdonos számára, így a vállalkozás értéke önmagában nem tükrözi annak adófizetési képességét.