Vagyonadó: komoly hibát látnak a tervezetben, mely legyalulná a kisvállalkozókat - „bevezetése jelenlegi formájában nem támogatható”
Nem támogatja a vagyonadó jelenlegi formájában történő bevezetését a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége (VOSZ). Perlusz László, a szervezet főtitkára a keddi VOSZ Barométer sajtóeseményen arról beszélt, hogy már megtették javaslataikat a kormánynak a tervezet finomítására, különös tekintettel azokra a kisebb vállalkozásokra, amelyek értéke 1 és 5 milliárd forint közé esik.
A főtitkár hangsúlyozta, hogy a szervezet nem ellenzi elvi alapon a nagyobb vagyonok fokozottabb közteherviselését, ugyanakkor a tervezett szabályozás több ponton veszélyeztetheti a hazai kis- és középvállalkozások fejlődését.
„A kérdés nem az, hogy a vagyonadó elfogadható-e. Azt kell megnézni, hogy ez mennyire szolgálja a magyar vállalkozások érdekeit. A hazai kkv-szektor miatt finomítani kell a tervezetet a jelenlegi formájában. A kormány a nyáron nagy küzdelmet folytatott és sikerrel is járt az uniós források hazahozatala érdekében, de ezt a szakmai vitát nem lehet megúszni a vagyonadó bevezetésével kapcsolatban” – válaszolta újságírói kérdésre Perlusz László.
A magyar vállalkozások tőkéjét félti a VOSZ
A főtitkár szerint a magyar gazdaság egyik, a rendszerváltás óta fennálló problémája, hogy a kis- és középvállalkozói szektor tőkeszegény. A hazai cégek tulajdonosainál sok esetben nem halmozódott fel elegendő tőke ahhoz, hogy jelentősen javítani tudják vállalkozásuk mérethatékonyságát és versenyképességét. A VOSZ ezért különösen fontosnak tartja, hogy a vagyonadó ne gyengítse tovább a magyar tulajdonú vállalkozások tőkehelyzetét. A szervezet szerint különbséget kell tenni a piaci alapon, hosszú évek munkájával felépített cégek és a vitatott eredetű vagyonok között.
Olyan vagyonadó-rendszerre van szükség, amely figyelembe veszi a cégek valós gazdasági teljesítményét és nem akadályozza a Magyarországon működő, nyereségüket itthon visszaforgató vállalkozások fejlődését
– hangsúlyozta a főtitkár. A szövetség álláspontja szerint a vállalkozásokban működő termelő tőke védelme kulcskérdés. Egy vállalat értékének jelentős részét ugyanis
- gépek,
- ingatlanok,
- termelőberendezések
- és más, a működéshez szükséges eszközök
adhatják. Ezek nem feltétlenül jelentenek szabadon felhasználható pénzügyi forrást a tulajdonos számára, így a vállalkozás értéke önmagában nem tükrözi annak adófizetési képességét.
A cégértékelés lehet a vagyonadó egyik legvitatottabb pontja
A VOSZ különösen aggályosnak tartja, hogy a tervezet egységes értékelési módszerrel közelítene a különböző gazdasági ágazatokban működő vállalkozásokhoz. Perlusz László szerint a cégértékelés kérdésében széles körű szakmai egyeztetésre lenne szükség, amelybe
- a különböző iparágak,
- ágazatok
- és földrajzi térségek
vállalkozásait is bevonnák. A főtitkár úgy látja, hogy egyetlen képlet nem feltétlenül alkalmas arra, hogy minden vállalkozás gazdasági sajátosságait megfelelően figyelembe vegye.
A szövetség célja egy olyan szabályozás kialakítása, amely nemcsak a költségvetési bevételeket biztosítja, hanem tekintettel van a vállalkozások tényleges gazdasági helyzetére is. Perlusz szerint a kormányzattal és a Pénzügyminisztériummal közösen akár olyan rendszer is kidolgozható, amely legalább ugyanakkora, esetleg nagyobb bevételt hozhat az államnak, miközben kevésbé veszélyezteti a cégek működését. A VOSZ szerint a nagyobb vagyonnal együtt nagyobb közteherviselési felelősség is jár, de ennek érvényesítése nem mehet a magyar vállalkozások beruházási képességének és hosszú távú versenyképességének rovására.
Nem az adókulcs lehet a vagyonadó legnagyobb problémája
A vagyonadó bevezetése során nem feltétlenül az adó mértéke, hanem az érintett vagyonelemek értékének meghatározása jelentheti a legnagyobb kihívást – derült ki a PwC közleményéből. Radványi László, a vállalat vezérigazgatója szerint a vállalkozások, ingatlanok és befektetések értékének meghatározása komoly szakmai felkészültséget igényelhet, mivel számos vagyonelemnek nincs egyetlen, vitathatatlan értéke. Halmosi Gábor, a társaság cégtársa arra hívta fel a figyelmet, hogy a konszolidált éves beszámolók jelentősen megkönnyíthetik a vállalatcsoportok értékelését. Könczöl Enikő, a cég könyvvizsgálati üzletágát vezető cégtársa pedig hangsúlyozta, hogy az érintetteknek már most érdemes felkészülniük az új adminisztratív és számviteli követelményekre, miközben a tervezet számos kérdést továbbra is nyitva hagy.
Egyre rosszabb a vállalkozások hangulata
A vagyonadó körüli vita különösen érzékeny időszakban zajlik. Ahogy a Világgazdaság a keddi VOSZ Barométer eredményeiről beszámolt, a hazai vállalkozások beruházási hajlandósága jelentősen visszaesett. A VOSZ-tagok körében az új fejlesztést tervező cégek aránya egyetlen negyedév alatt 37-ről 26 százalékra csökkent, miközben egyre többen tartanak a gazdasági helyzet romlásától. A vállalkozásoknak ráadásul a jövő évi minimálbér-emelés miatt is növekvő költségterhekkel kell számolniuk. Ebben a környezetben a VOSZ szerint különösen fontos, hogy az új adószabályok ne fogják vissza tovább a beruházásokat és a magyar tulajdonú vállalkozások fejlődését.
Jelentősen csökkentenék a vagyonadót
A vállalkozói szövetség nem pusztán kifogásokat fogalmazott meg, hanem konkrét, három vagyoni sávra épülő alternatív adórendszert is kidolgozott. Ahogy azt korábbi cikkünkben megírtuk, a nemzetközi tapasztalatokra hivatkozva a tervezett adókulcsok csökkentését és ötéves, fokozatos bevezetését javasolja. A VOSZ elképzelése szerint:
- 1–5 milliárd forintos vagyon esetén az első évben mindössze 0,1–0,25 százalék lenne az adóterhelés, amely öt év alatt fokozatosan 0,5 százalékra emelkedne.
- 5–100 milliárd forint között az induló 0,5 százalékos kulcs öt év alatt érné el az 1 százalékot.
- 100 milliárd forint felett az első évben 1 százalékos adóval számolnának, amely az ötödik évre 1,5 százalékra növekedne.