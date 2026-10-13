Megtorpantak a magyar vállalkozások: egyre többen tartanak a gazdasági helyzet romlásától – a beruházások is veszélybe kerültek

A magyar vállalkozások körében ismét erősödött a borúlátás: a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének (VOSZ) Barométer indexe 2026 harmadik negyedévében 52-ről 50 százalékra csökkent, ezzel visszatért a semleges tartományba – ismertette Kozák Ákos, az Egyensúly Gazdaságkutató és Tanácsadó társalapító-igazgatója, a VOSZ társelnöke a szervezet keddi sajtóeseményén.

Ismét romlott a magyar vállalkozások hangulata / Fotó: antoniodiaz

A felmérés szerint a visszaesés mögött elsősorban az üzleti hangulat és a beruházási hajlandóság gyengülése áll. Az üzletihangulat-alindex 63-ról 58 százalékra, a beruházási mutató pedig 30-ról 27 százalékra csökkent. Eközben a vállalkozások pénzügyi helyzetét mérő alindex 64 százalékra javult.

A gazdasági környezet megítélése különösen kedvezőtlenül alakult. A VOSZ-tagok 44 százaléka arra számít, hogy a következő negyedévben romlik a gazdasági helyzet, miközben mindössze 21 százalékuk vár javulást. Egy negyedévvel korábban még mindkét tábor 30 százalékot képviselt. A vállalkozások 35 százaléka változatlan helyzetre számít. A nem VOSZ-tag cégek körében is a pesszimisták vannak többségben: 39 százalékuk romlást, 23 százalékuk javulást vár.

A kiszámíthatatlanság lett a magyar vállalkozások legnagyobb problémája

A gazdasági környezettel kapcsolatos aggodalmak közül ismét a kiszámíthatatlanság került az első helyre. A VOSZ-tagok körében az ezt említők aránya egyetlen negyedév alatt 14-ről 22 százalékra emelkedett. A szervezeten kívüli vállalkozásoknál ugyanez az arány 15-ről 20 százalékra nőtt. A magas adóterhek is egyre több vállalkozást foglalkoztatnak: a VOSZ-tagok körében az említési arányuk 4-ről 13 százalékra ugrott. A magas energiaárakat és a gazdaságpolitikát egyaránt 9 százalék nevezte meg problémaként, míg az árfolyam alakulását 7 százalék említette.

A mindennapi üzletmenetben ugyanakkor továbbra is a munkaerőhiány jelenti a leggyakrabban említett akadályt, annak ellenére, hogy az aránya 21-ről 15 százalékra mérséklődött. A megrendelések elmaradását és a kiszámíthatatlanságot egyaránt 13 százalék tartja meghatározó problémának. Különösen figyelemre méltó, hogy a vállalkozások körében a veszteséges működés maradt a legnagyobb üzleti kockázat. Az ezt említők aránya 24-ről 28 százalékra emelkedett, miközben az időjárással és az éghajlatváltozással összefüggő kockázatok említése is jelentősen, 13-ról 20 százalékra nőtt.