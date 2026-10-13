Megtorpantak a magyar vállalkozások: egyre többen tartanak a gazdasági helyzet romlásától – a beruházások is veszélybe kerültek
A magyar vállalkozások körében ismét erősödött a borúlátás: a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének (VOSZ) Barométer indexe 2026 harmadik negyedévében 52-ről 50 százalékra csökkent, ezzel visszatért a semleges tartományba – ismertette Kozák Ákos, az Egyensúly Gazdaságkutató és Tanácsadó társalapító-igazgatója, a VOSZ társelnöke a szervezet keddi sajtóeseményén.
A felmérés szerint a visszaesés mögött elsősorban az üzleti hangulat és a beruházási hajlandóság gyengülése áll. Az üzletihangulat-alindex 63-ról 58 százalékra, a beruházási mutató pedig 30-ról 27 százalékra csökkent. Eközben a vállalkozások pénzügyi helyzetét mérő alindex 64 százalékra javult.
A gazdasági környezet megítélése különösen kedvezőtlenül alakult. A VOSZ-tagok 44 százaléka arra számít, hogy a következő negyedévben romlik a gazdasági helyzet, miközben mindössze 21 százalékuk vár javulást. Egy negyedévvel korábban még mindkét tábor 30 százalékot képviselt. A vállalkozások 35 százaléka változatlan helyzetre számít. A nem VOSZ-tag cégek körében is a pesszimisták vannak többségben: 39 százalékuk romlást, 23 százalékuk javulást vár.
A kiszámíthatatlanság lett a magyar vállalkozások legnagyobb problémája
A gazdasági környezettel kapcsolatos aggodalmak közül ismét a kiszámíthatatlanság került az első helyre. A VOSZ-tagok körében az ezt említők aránya egyetlen negyedév alatt 14-ről 22 százalékra emelkedett. A szervezeten kívüli vállalkozásoknál ugyanez az arány 15-ről 20 százalékra nőtt. A magas adóterhek is egyre több vállalkozást foglalkoztatnak: a VOSZ-tagok körében az említési arányuk 4-ről 13 százalékra ugrott. A magas energiaárakat és a gazdaságpolitikát egyaránt 9 százalék nevezte meg problémaként, míg az árfolyam alakulását 7 százalék említette.
A mindennapi üzletmenetben ugyanakkor továbbra is a munkaerőhiány jelenti a leggyakrabban említett akadályt, annak ellenére, hogy az aránya 21-ről 15 százalékra mérséklődött. A megrendelések elmaradását és a kiszámíthatatlanságot egyaránt 13 százalék tartja meghatározó problémának. Különösen figyelemre méltó, hogy a vállalkozások körében a veszteséges működés maradt a legnagyobb üzleti kockázat. Az ezt említők aránya 24-ről 28 százalékra emelkedett, miközben az időjárással és az éghajlatváltozással összefüggő kockázatok említése is jelentősen, 13-ról 20 százalékra nőtt.
Bezuhant a beruházási kedv, egyre több vállalkozás készül elbocsátásokra
A felmérés egyik legkedvezőtlenebb eredménye a beruházási hajlandóság visszaesése. A VOSZ-tagok körében az új fejlesztést tervező vállalkozások aránya egyetlen negyedév alatt 37-ről 26 százalékra zuhant. Ezzel párhuzamosan az új üzleti lehetőséggel találkozó cégek aránya is tovább csökkent, 11-ről 10 százalékra. A beruházások visszafogása a munkaerőpiacon is érezteti hatását:
- az új dolgozók felvételét tervező vállalkozások aránya 24-ről 22 százalékra mérséklődött,
- miközben az elbocsátásokat szükségesnek tartó cégek aránya 7-ről 12 százalékra emelkedett.
Bár továbbra is kisebbségben vannak a leépítést tervező vállalkozások, az elmozdulás arra utal, hogy egyre több cég kénytelen felülvizsgálni foglalkoztatási terveit. A nem VOSZ-tagok körében ugyanakkor mindössze 7 százalék számol elbocsátásokkal. A vállalkozások árbevételi várakozásai sem adnak okot különösebb bizakodásra. Az éves terv teljesítésére vagy túlteljesítésére számító VOSZ-tagok aránya 69-ről 61 százalékra csökkent, vagyis a cégvezetők közel 40 százaléka már valamilyen elmaradással kalkulál.
A vevői fizetési fegyelem megítélése szintén romlott: a VOSZ-tagok 44 százaléka érzékelt kedvezőtlen változást, szemben az előző negyedévi 35 százalékkal. Mindössze 6 százalék számolt be javulásról.
Van egy terület, ahol mégis javult a helyzet
A romló üzleti kilátások ellenére a vállalkozások pénzügyi helyzete valamelyest kedvezőbb képet mutat. A pénzügyihelyzet-alindex 62-ről 64 százalékra emelkedett, ezzel továbbra is a VOSZ Barométer legerősebb pillére maradt. A pénzügyi tartalékkal rendelkező vállalkozások aránya 46-ról 52 százalékra nőtt. A megkérdezett VOSZ-tagok 94 százaléka nem jelzett fizetési elmaradást, 98 százalékuknak pedig nincs adótartozása.
Az eredmények alapján tehát a vállalkozások pénzügyi stabilitása egyelőre kedvezőbb képet mutat, mint amilyet a jövőbeli üzleti lehetőségeikről alkotott véleményük sugall.
Az infláció áthárításának lehetőségével ugyanakkor egyre kevesebben élnek. A VOSZ-tagok 61 százaléka építi be a pénzromlást az áraiba, ami öt százalékpontos csökkenést jelent az előző negyedévhez képest. A nem VOSZ-tagoknál 69-ről 66 százalékra mérséklődött ugyanez az arány.
Megsemmisül Orbán Viktor minimálbér-megállapodása: súlyos figyelmeztetést kaptak a bértárgyalások résztvevői – megtudtuk, mikor ül össze legközelebb a kormány és a vállalkozások
Komoly kérdéseket vet fel a jövő évi minimálbér-emelés mértéke, miközben a hazai cégek egyre óvatosabban ítélik meg saját pénzügyi mozgásterüket. A VOSZ legfrissebb felmérése szerint a vállalkozások jelentős része csak visszafogott béremelést tartana elfogadhatónak, a korábbi hároméves megállapodás feltételei pedig egyre távolabb kerülnek a gazdasági realitásoktól.