Üzent a VOSZ a kormánynak: veszélyes csapdát rejt az új kata – sok magyar vállalkozás kerülhet bajba

Alapvetően támogatja a kisadózó vállalkozások tételes adójának megújítását a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége (VOSZ), ugyanakkor több ponton is módosítaná az október 6-án társadalmi egyeztetésre bocsátott törvénytervezetet – derül ki a szervezet sajtóanyagából.

Akár egymillió forintot is megtakaríthatnak a vállalkozások, de van amin változtatni kell / Fotó: chainarong06

A VOSZ szerint az új kata egyszerűbbé és kiszámíthatóbbá teheti a legkisebb vállalkozások működését, hozzájárulhat a gazdaság fehéredéséhez, és új lendületet adhat a vállalkozói aktivitásnak. Az érdekképviselet ugyanakkor arra figyelmeztet, hogy

egyes rendelkezések indokolatlanul korlátozhatják a valódi vállalkozói tevékenységet.

A tervezet egyik legfontosabb változása, hogy ismét lehetővé válna a cégeknek és más szervezeteknek történő számlázás, valamint a főállású vállalkozók mellett a mellékállásúak, a nyugdíjasok és a tanulmányaik mellett vállalkozók is választhatnák az adózási formát.

A főállású kisadózók havi tételes adója 100 ezer, a nem főállásúaké 50 ezer forint lenne, az éves bevételi értékhatár pedig 22 millió forintra emelkedne.

Bár a VOSZ elismeri, hogy az új összegek jelentős adóteher-növekedést jelentenek, a változtatást szükségesnek tartja a rendszer hosszú távú fenntarthatósága érdekében. A főállású vállalkozóknál ráadásul a magasabb befizetés magasabb társadalombiztosítási ellátási alapot is jelentene.

Akár egymillió forintot is megtakaríthatnak a vállalkozók

A szervezet előzetes modellszámításai szerint az új kata egyes vállalkozói csoportoknak kifejezetten kedvező lehet. Egy évi 18 millió forintos árbevételű, több vállalkozásnak szolgáltató informatikai vagy tanácsadó egyéni vállalkozó éves közterhe akár egymillió forinttal is csökkenhet a jelenlegi átalányadózáshoz képest.

Egy évi 8 millió forintos bevételű, lakossági ügyfeleknek dolgozó mellékállású vállalkozó pedig több mint félmillió forintot takaríthat meg évente.

A kedvező hatások azonban nem minden szakmában jelentkeznének azonos mértékben. A 80 százalékos költséghányadra jogosult foglalkozásoknál, például a fodrászoknál és a taxisoknál jóval kisebb lehet a különbség, egyes nyugdíjas vállalkozóknak pedig továbbra is az átalányadózás maradhat kedvezőbb.