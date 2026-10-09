Üzent a VOSZ a kormánynak: veszélyes csapdát rejt az új kata – sok magyar vállalkozás kerülhet bajba
Alapvetően támogatja a kisadózó vállalkozások tételes adójának megújítását a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége (VOSZ), ugyanakkor több ponton is módosítaná az október 6-án társadalmi egyeztetésre bocsátott törvénytervezetet – derül ki a szervezet sajtóanyagából.
A VOSZ szerint az új kata egyszerűbbé és kiszámíthatóbbá teheti a legkisebb vállalkozások működését, hozzájárulhat a gazdaság fehéredéséhez, és új lendületet adhat a vállalkozói aktivitásnak. Az érdekképviselet ugyanakkor arra figyelmeztet, hogy
egyes rendelkezések indokolatlanul korlátozhatják a valódi vállalkozói tevékenységet.
A tervezet egyik legfontosabb változása, hogy ismét lehetővé válna a cégeknek és más szervezeteknek történő számlázás, valamint a főállású vállalkozók mellett a mellékállásúak, a nyugdíjasok és a tanulmányaik mellett vállalkozók is választhatnák az adózási formát.
A főállású kisadózók havi tételes adója 100 ezer, a nem főállásúaké 50 ezer forint lenne, az éves bevételi értékhatár pedig 22 millió forintra emelkedne.
Bár a VOSZ elismeri, hogy az új összegek jelentős adóteher-növekedést jelentenek, a változtatást szükségesnek tartja a rendszer hosszú távú fenntarthatósága érdekében. A főállású vállalkozóknál ráadásul a magasabb befizetés magasabb társadalombiztosítási ellátási alapot is jelentene.
Akár egymillió forintot is megtakaríthatnak a vállalkozók
A szervezet előzetes modellszámításai szerint az új kata egyes vállalkozói csoportoknak kifejezetten kedvező lehet. Egy évi 18 millió forintos árbevételű, több vállalkozásnak szolgáltató informatikai vagy tanácsadó egyéni vállalkozó éves közterhe akár egymillió forinttal is csökkenhet a jelenlegi átalányadózáshoz képest.
Egy évi 8 millió forintos bevételű, lakossági ügyfeleknek dolgozó mellékállású vállalkozó pedig több mint félmillió forintot takaríthat meg évente.
A kedvező hatások azonban nem minden szakmában jelentkeznének azonos mértékben. A 80 százalékos költséghányadra jogosult foglalkozásoknál, például a fodrászoknál és a taxisoknál jóval kisebb lehet a különbség, egyes nyugdíjas vállalkozóknak pedig továbbra is az átalányadózás maradhat kedvezőbb.
A VOSZ szerint az új rendszer elsősorban a tudásalapú szolgáltatások és a mellékállású vállalkozások körében ösztönözheti a vállalkozásindítást, miközben elősegítheti a nagyvállalatok és a hazai mikrovállalkozások közötti beszállítói kapcsolatok kialakulását is.
Komoly problémát látnak az 50 százalékos korlátozásban
Az érdekképviselet egyik legfontosabb kifogása a megrendelői koncentrációra vonatkozó szabály. A tervezet szerint megszűnne a katajogosultság, ha egy vállalkozó éves bevételének legalább fele
- egyetlen megrendelőtől
- vagy annak kapcsolt vállalkozásaitól
származna. A VOSZ egyetért azzal, hogy meg kell akadályozni a bújtatott foglalkoztatást, de úgy véli, az 50 százalékos korlát a tisztességesen működő vállalkozásokat is hátrányosan érintheti. Számos szakmában természetes ugyanis, hogy egy vállalkozó hónapokon keresztül egyetlen nagyobb projekten dolgozik. Ez különösen igaz lehet
- a filmes és televíziós szakemberekre,
- a fotósokra,
- a grafikusokra,
- az építészekre,
- a mérnökökre,
- valamint a tanácsadókra.
Ezekben az esetekben egy nagyobb megbízás akár az éves árbevétel jelentős részét is biztosíthatja anélkül, hogy a vállalkozó valójában munkaviszonyban állna.
A szervezet szerint a korlátozás akár arra is kényszerítheti a vállalkozókat, hogy adózási okokból utasítsanak vissza egyébként gazdaságilag indokolt megbízásokat.
Ezért az 50 százalékos küszöb emelését vagy olyan kiegészítő feltételek bevezetését javasolják, amelyek a vállalkozó tényleges gazdasági önállóságát vizsgálják. Ilyen lehet például a saját eszközök használata, a munkaidő önálló meghatározása vagy a vállalkozói kockázat viselése.
A korábbi munkáltatóknál is enyhítenének a szabályokon
A VOSZ a volt munkáltatónak történő számlázás tervezett tilalmát is túlzottan szigorúnak tartja.
A jogszabálytervezet alapján a munkaviszony megszűnését követő 24 hónapban nem lehetne a korábbi munkáltatónak katásként számlázni.
Az érdekképviselet szerint ugyanakkor gyakran előfordul, hogy egy munkavállaló saját vállalkozást alapít, majd korábbi munkahelyének is nyújt szolgáltatásokat, immár önálló üzleti kockázatot vállalva. A szervezet azt szeretné elérni, hogy az ilyen eseteket ne automatikusan zárják ki az új rendszerből, hanem objektív feltételek alapján különböztessék meg a valódi vállalkozói tevékenységet a színlelt foglalkoztatástól.
A nyugdíjasok akár rosszabbul is járhatnak
Külön problémát jelenthet a nyugdíjas vállalkozók adózása. Bár az új kata ismét megnyitná előttük a rendszerbe való belépés lehetőségét, a havi 50 ezer forintos tételes adó bizonyos esetekben magasabb lehet a jelenlegi átalányadózás mellett fizetendő közterheknél. A VOSZ példája szerint egy évi 8 millió forint bevételű, lakossági ügyfeleknek dolgozó nyugdíjas tanácsadó jelenleg hozzávetőleg 370 ezer forint személyi jövedelemadót fizet évente, míg az új kata alapján 600 ezer forint lenne az éves tételes adója.
A szervezet ezért a nyugdíjas kisadózóknak alacsonyabb adót vagy más, arányos kedvezményt javasol.
Emellett fontosnak tartják a bevételi értékhatárok összehangolását is. Bár kedvezőnek ítélik, hogy a kata 22 millió forintos bevételi plafonja 2027-ben megegyezne az alanyi áfamentesség értékhatárával, arra figyelmeztetnek, hogy a határok átlépése jelentős adminisztrációs és pénzügyi terhet okozhat. A VOSZ szerint olyan szabályozásra van szükség, amely nem a bevételek visszafogására, hanem a vállalkozások fejlődésére ösztönöz.
A vállalkozások tárgyalást kezdeményeznek a Pénzügyminisztériummal
Az érdekképviselet az adózási formák közötti versenysemlegesség vizsgálatát és részletes gazdasági hatástanulmány készítését is szükségesnek tartja. Ez különösen azért fontos, mert 2027-ben az átalányadózás általános költséghányada 50 százalékra emelkedik, ami szintén befolyásolhatja, hogy az egyes vállalkozóknak melyik adózási forma éri meg jobban. A szervezet az adminisztráció egyszerűsítését és a NAV által előkészített bevallási megoldások szélesebb körű alkalmazását is támogatná.
A tervezetről október 14-ig lehet véleményt nyilvánítani, á a szövetség azonban ennél hosszabb szakmai egyeztetést tart szükségesnek.
A VOSZ ezért közvetlen tárgyalást kezdeményez a Pénzügyminisztériummal, és a véleményezési határidő meghosszabbítását is javasolja. Álláspontjuk szerint a törvény véglegesítése előtt konkrét vállalkozási modelleken kellene megvizsgálni a változtatások várható hatásait, hogy az új kata valóban a lehető legtöbb kisvállalkozás számára jelentsen kedvező és fenntartható adózási lehetőséget.