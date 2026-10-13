Megsemmisül Orbán Viktor minimálbér-megállapodása: súlyos figyelmeztetést kaptak a bértárgyalások résztvevői – megtudtuk, mikor ül össze legközelebb a kormány és a vállalkozások
A magyar vállalkozások többsége nem tartana elfogadhatónak jelentős minimálbér-emelést 2027-ben, miközben a korábban megkötött hároméves bérmegállapodás alapjául szolgáló gazdasági növekedési pálya sem teljesült – mondta a Világgazdaságnak Kozák Ákos, a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének (VOSZ) társelnöke, az Egyensúly Gazdaságkutató és Tanácsadó társalapító-igazgatója a VOSZ Barométer 2026 harmadik negyedéves eredményeinek keddi bemutatóján. Perlusz Lászlótól, a VOSZ főtitkárától pedig megtudtuk, hogy mikor ülhet össze ismét a VKF.
A 600 vállalkozás megkérdezésével készült felmérés alapján a válaszadók 20 százaléka egyáltalán nem emelné jövőre a minimálbért, további 22 százalékuk pedig legfeljebb 3 százalékos növelést tartana elfogadhatónak. A cégek 23 százaléka 4–6 százalékos emelést támogatna, míg 11 százalékuk 7–9 százalék közötti növelést fogadna el. A 10–12 százalékos emelést mindössze 7 százalék tartaná elfogadhatónak, 13 százalékos vagy annál nagyobb növekedést pedig csupán a megkérdezettek 1 százaléka támogatna. A válaszadók 16 százaléka nem tudott vagy nem kívánt állást foglalni. Vagyis
a vállalkozások 65 százaléka legfeljebb 6 százalékos minimálbér-emelést tartana elfogadhatónak, ami jelentősen elmarad a korábbi hároméves bérmegállapodásban 2027-re kijelölt pályától.
A garantált bérminimum esetében hasonló a kép: a válaszadók 20 százaléka semmilyen emelést nem támogatna, 22 százalékuk legfeljebb 3 százalékot, 24 százalékuk pedig 4–6 százalékos növelést tartana elfogadhatónak.
Perlusz László: a gazdaság teljesítményéhez kell igazítani a béremelést
A 2027-es minimálbér-emelésről szóló tárgyalások következő fordulójának egyelőre nincs pontos időpontja, de várhatóan október második felében ismét összeül a Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fóruma (VKF) – mondta a Világgazdaságnak Perlusz László, a VOSZ főtitkára. A munkáltatói érdekképviselet vezetője szerint a konkrét számokról az első három negyedév gazdasági adatainak ismeretében lehet megalapozottan tárgyalni. Ezek az információk október második felében válhatnak elérhetővé. Perlusz ugyanakkor kedvező változásnak nevezte, hogy az új kormányzat a korábbi ígéreteknek megfelelően részletesebb tájékoztatást ad a tárgyalópartnereknek.
Sokkal több információval látja el a VKF szereplőit, tehát a piaci munkaadói és munkavállalói oldal szereplőit, és megalapozottabb tárgyalások lesznek
– fogalmazott. A főtitkár szerint azonban a korábbi hároméves bérmegállapodást nem lehet kizárólag a benne szereplő emelési százalékok alapján értékelni. A megállapodás eredetileg 2025-re 9 százalékos, 2026-ra 13 százalékos, 2027-re pedig 14 százalékos minimálbér-emelési pályát jelölt ki. Ehhez azonban meghatározott gazdasági feltételek teljesülését is hozzárendelték.
Mindenki hajlamos csak az eredményoldalra emlékezni, hogy 9, 13 és 14 százalékkal kell emelni a minimálbért. Azt elfelejtik, hogy ennek voltak feltételei
– hangsúlyozta Perlusz László.
Nem teljesült a gazdasági növekedési pálya
A VOSZ főtitkára szerint a megállapodás legfontosabb feltétele a GDP növekedése volt, hiszen a bérek tartós emeléséhez megfelelő gazdasági teljesítmény szükséges. Az eredeti megállapodás 2025-re 3,4 százalékos, 2026-ra 4,1 százalékos, 2027-re pedig 4 százalék feletti gazdasági növekedési pályával számolt. Ehhez képest Perlusz a tavalyi gazdasági növekedést mindössze 0,3–0,4 százalékra tette, az idei évre 1,6 százalékos bővüléssel számolt, 2027-re pedig optimista esetben is 2,5–3 százalék közötti növekedést tartott elképzelhetőnek.
Ez nem egy pici korrekció, hanem a gazdasági növekedés a tervezettnek a töredéke. Ehhez kell a bérfelzárkóztatási pályát is kapcsolni
– jelentette ki. A főtitkár szerint a hároméves megállapodás egyik hiányossága, hogy nem tartalmazott valódi munkatermelékenységi mutatót, holott a bérek fenntartható növekedését elsősorban ehhez kellene kötni. Arra is felhívta a figyelmet, hogy a 2026-ra eredetileg tervezett 13 százalék helyett végül megvalósult 11 százalékos minimálbér-emelés is komoly vállalást jelentett a munkáltatóknak. Úgy fogalmazott, hogy a munkaadói szféra ezzel már majdnem túlnyújtózkodott a gazdasági realitásokon.
Nemcsak a minimálbéresek fizetését kell megemelni
A minimálbér növelése a magasabb keresetű munkavállalók bérezésére is jelentős hatással van, mivel a vállalkozásoknak a belső bérarányokat is meg kell őrizniük. A VOSZ Barométer szerint a 2026-os minimálbér-emelés a megkérdezett cégek 28 százalékánál
- jelentős
- vagy nagyon jelentős
hatást gyakorolt a magasabb keresetű dolgozók béremelési igényére. A minimálbéres dolgozók bérköltségére 28 százalék, a garantált bérminimumos munkavállalók bérköltségére pedig 29 százalék jelzett hasonlóan erős hatást. Perlusz László szerint a bértorlódás sok vállalkozást még közvetlenebbül érinthet, mint maga a minimálbér-emelés. A főtitkár rámutatott:
számos olyan vállalkozás működik Magyarországon, ahol egyetlen munkavállaló sem keres minimálbért vagy garantált bérminimumot, az alsó bérkategóriák emelése azonban náluk is felfelé tolhatja a teljes bérskálát.
Ez pedig a vállalkozások egészének bérköltségét növeli. Különösen nehéz helyzetbe kerülhetnek az alacsony hozzáadott értékkel működő cégek és a gazdaságilag hátrányosabb térségek munkáltatói. A nagyobb nemzetközi vállalatok általában több tartalékkal és nagyobb pénzügyi rugalmassággal rendelkeznek, míg a hazai tulajdonú kisebb cégek nehezebben viselik el a gyengébb gazdasági éveket.
A vállalkozások többsége csak feltételekkel támogatná a minimálbér felzárkóztatását
A felmérés külön vizsgálta azt a célkitűzést is, hogy a minimálbér érje el a rendszeres bruttó átlagkereset 50 százalékát. A vállalkozások 40 százaléka kizárólag akkor támogatná ezt, ha a béremelések a termelékenység növekedésével arányosan valósulnának meg. További 31 százalék csak 2027 után, fokozatosan tartaná elfogadhatónak a cél elérését. Mindössze 6 százalék támogatná feltétel nélkül az 50 százalékos arány már 2027-es megvalósítását, míg 23 százalék inkább vagy teljes egészében elutasítja a célkitűzést. A válaszok alapján a munkáltatók többsége tehát nem feltétlenül magát a bérfelzárkóztatást ellenzi, hanem annak ütemezését és gazdasági megalapozottságát tartja kulcskérdésnek.
Egyre több vállalkozás készül elbocsátásra
A minimálbérről szóló egyeztetésekre ráadásul romló vállalkozói környezetben kerülhet sor. A VOSZ Barométer szerint az elbocsátást tervező tagvállalkozások aránya a második negyedévi 7 százalékról 12 százalékra emelkedett, miközben a munkaerő-felvételt tervezők aránya 24-ről 22 százalékra csökkent.
A vállalkozások 94 százaléka az idei év hátralévő részében már nem tervez további fizetésemelést, szemben az előző negyedévi 80 százalékkal.
Perlusz László szerint ezek a folyamatok összefüggnek egymással: a kereslet gyengülése visszafogja a megrendeléseket, ez rontja az árbevételi kilátásokat, majd a beruházások elhalasztásához és végső soron a munkaerőigény csökkenéséhez vezethet. A főtitkár külön kiemelte, hogy a harmadik negyedéves béremelési szándék még a szokásos szezonális ingadozás figyelembevételével is rendkívül alacsony. A munkáltatói oldal szerint ezért a 2027-es minimálbérről szóló megállapodásnál nemcsak a bérfelzárkóztatási célokat, hanem a magyar vállalkozások tényleges gazdasági teljesítményét és teherbíró képességét is figyelembe kell venni.
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