Megsemmisül Orbán Viktor minimálbér-megállapodása: súlyos figyelmeztetést kaptak a bértárgyalások résztvevői – megtudtuk, mikor ül össze legközelebb a kormány és a vállalkozások

A magyar vállalkozások többsége nem tartana elfogadhatónak jelentős minimálbér-emelést 2027-ben, miközben a korábban megkötött hároméves bérmegállapodás alapjául szolgáló gazdasági növekedési pálya sem teljesült – mondta a Világgazdaságnak Kozák Ákos, a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének (VOSZ) társelnöke, az Egyensúly Gazdaságkutató és Tanácsadó társalapító-igazgatója a VOSZ Barométer 2026 harmadik negyedéves eredményeinek keddi bemutatóján. Perlusz Lászlótól, a VOSZ főtitkárától pedig megtudtuk, hogy mikor ülhet össze ismét a VKF.

A magyar vállalkozások egyre óvatosabban ítélik meg saját pénzügyi mozgásterüket / Fotó: THICHA SATAPITANON

A 600 vállalkozás megkérdezésével készült felmérés alapján a válaszadók 20 százaléka egyáltalán nem emelné jövőre a minimálbért, további 22 százalékuk pedig legfeljebb 3 százalékos növelést tartana elfogadhatónak. A cégek 23 százaléka 4–6 százalékos emelést támogatna, míg 11 százalékuk 7–9 százalék közötti növelést fogadna el. A 10–12 százalékos emelést mindössze 7 százalék tartaná elfogadhatónak, 13 százalékos vagy annál nagyobb növekedést pedig csupán a megkérdezettek 1 százaléka támogatna. A válaszadók 16 százaléka nem tudott vagy nem kívánt állást foglalni. Vagyis

a vállalkozások 65 százaléka legfeljebb 6 százalékos minimálbér-emelést tartana elfogadhatónak, ami jelentősen elmarad a korábbi hároméves bérmegállapodásban 2027-re kijelölt pályától.

A garantált bérminimum esetében hasonló a kép: a válaszadók 20 százaléka semmilyen emelést nem támogatna, 22 százalékuk legfeljebb 3 százalékot, 24 százalékuk pedig 4–6 százalékos növelést tartana elfogadhatónak.

Perlusz László: a gazdaság teljesítményéhez kell igazítani a béremelést

A 2027-es minimálbér-emelésről szóló tárgyalások következő fordulójának egyelőre nincs pontos időpontja, de várhatóan október második felében ismét összeül a Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fóruma (VKF) – mondta a Világgazdaságnak Perlusz László, a VOSZ főtitkára. A munkáltatói érdekképviselet vezetője szerint a konkrét számokról az első három negyedév gazdasági adatainak ismeretében lehet megalapozottan tárgyalni. Ezek az információk október második felében válhatnak elérhetővé. Perlusz ugyanakkor kedvező változásnak nevezte, hogy az új kormányzat a korábbi ígéreteknek megfelelően részletesebb tájékoztatást ad a tárgyalópartnereknek.

Sokkal több információval látja el a VKF szereplőit, tehát a piaci munkaadói és munkavállalói oldal szereplőit, és megalapozottabb tárgyalások lesznek

– fogalmazott. A főtitkár szerint azonban a korábbi hároméves bérmegállapodást nem lehet kizárólag a benne szereplő emelési százalékok alapján értékelni. A megállapodás eredetileg 2025-re 9 százalékos, 2026-ra 13 százalékos, 2027-re pedig 14 százalékos minimálbér-emelési pályát jelölt ki. Ehhez azonban meghatározott gazdasági feltételek teljesülését is hozzárendelték.

Mindenki hajlamos csak az eredményoldalra emlékezni, hogy 9, 13 és 14 százalékkal kell emelni a minimálbért. Azt elfelejtik, hogy ennek voltak feltételei

– hangsúlyozta Perlusz László.