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Nemcsak a Temu-rendeléseket érintik az új vámszabályok, mindenki életére hatással vannak – a szakértő elmondta, miért nem úszhatjuk meg

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A webshopoknál tapasztalt jelenség csak a jéghegy csúcsa. A Temu, Shein és társai miatt teljesen átalakul a vámkezelés, és ez szinte mindenkit érinteni fog.
VG
2026.10.19, 10:07
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A vámkezelés már rég nem csak egy pecsét a határon. Az e-kereskedelmi platformok térnyerése és a kis értékű küldemények tömeges beáramlása látványosan felgyorsította a vámfolyamatok átalakulását, de a változás jóval túlmutat a Temu, a Shein vagy az AliExpress csomagjain. Az új uniós vámkörnyezet a nagyobb importőrök és gyártóvállalatok számára is új elvárásokat támaszt: a vámkezelésben egyre nagyobb szerepet kap az adatminőség, a termékek pontos azonosítása, a vámjogi megfelelés és az ellátási láncok összehangolása.

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Nemcsak a webshopos rendeléseknél jelennek meg a vámváltozások / Fotó: Unsplash

„Egy csomag rendelésekor a vámkezelés sokáig láthatatlan háttérfolyamat volt a vásárlók számára. A kis értékű küldeményekre vonatkozó szabályok változása – köztük például a tételenként megjelenő 3 eurós vámteher – ezt a folyamatot már közvetlenül is érzékelhetővé teszi. A Temuhoz, a Sheinhez vagy az AliExpresshez hasonló platformok térnyerése azonban nem önmagában a kiscsomagos vámkezelést alakítja át: egy jóval szélesebb vámügyi és ellátásilánc-változás vált látványossá a webshopokon keresztül” – emelte ki Ragályi Mónika, a Trans-Sped vámüzletágának osztályvezetője.

Az online kiskereskedelem csak a jéghegy csúcsa

Hozzátette, hogy a hangsúly egyre inkább az áruhoz kapcsolódó adatok pontosságára, a termékek megfelelő azonosítására, az előzetes adatszolgáltatásra és a vámjogi megfelelésre kerül. Vagyis a vámkezelés már nem a határon kezdődik, hanem jóval korábban, és ez a változás a nagy volumenben importáló vállalatok teljes ellátási láncát is érinti.

A vámszakértő szerint miközben egy webshopos csomagnál néhány napos késés általában csupán bosszúságot okoz, addig egy gyártóvállalatnál ugyanez már üzleti kockázat lehet, hiszen ha egy alapanyag, alkatrész vagy más, a termeléshez szükséges áru vámkezelése elhúzódik, az egész ellátási folyamat megtorpanhat. A nagy volumenű, jellemzően rendszeresen érkező importszállítmányoknál ezért a vámkezelés nem egyszerű adminisztratív feladat, hanem az ellátási lánc egyik kritikus pontja.

„A kulcs sokszor nem is maga a vámeljárás, hanem az, hogy a szükséges információk és dokumentumok már a folyamat elején rendelkezésre álljanak, pontosan és a megfelelő szakmai tartalommal. Különösen új importőröknél fontos előre ellenőrizni a vámregisztrációt, valamint azt is, hogy az adott termékre vonatkozik-e speciális szabályozás, korlátozás vagy vámkontingens. A tapasztalat az, hogy amit előre tisztáznak, azt később nem a vámkezelés közben kell kinyomozni, ez pedig időt és sok esetben jelentős többletköltséget takaríthat meg. A vámkezelő ebben nemcsak ügyintézőként, hanem már a beszerzés megtervezésénél szakértő partnerként is segíthet” – fejtette ki Ragályi Mónika.

Digitalizálódik a vámkezelés is

Elmondta, hogy a vámkezelés alapvetően egy bizalmi ügy, mivel a vállalatok jellemzően hosszú távon dolgoznak ugyanazzal a partnerrel. Ennek értéke idővel túlmutat az egyes vámeljárások lebonyolításán, ugyanis a vámkezelő egyre jobban megismeri az ügyfél működését, termékeit és üzleti folyamatait, így olyan szakmai tudást tud átadni, amely a vállalat mindennapi működésében is hasznosul. Ez különösen fontos azoknál a vállalatoknál, amelyek új piacokra lépnek, új terméket importálnak, vagy változtatnak a beszerzési folyamataikon.

„Ilyenkor egy tapasztalt vámkezelő nemcsak a konkrét eljárásban segít, hanem abban is, hogy a vállalat megtanulja felismerni a vám szempontjából fontos pontokat. Melyik adatot kell már a beszerzéskor tisztázni? Mikor érdemes előzetes szakmai állásfoglalást kérni? Milyen termékeknél lehet szükség speciális engedélyre vagy további ellenőrzésre? Az ilyen tudás hosszú távon önálló vállalati kompetenciává válhat: minél jobban érti egy cég a saját vámfolyamatait, annál kevesebb váratlan helyzettel és utólagos korrekcióval kell számolnia” – részletezte a vámszakértő.

A vámkezelés ma már az ellátási láncok digitális információáramlásának része. Az ICS2 rendszerben a vámhatóságok már az áru uniós belépése előtt megkapják a szükséges adatokat, így a kockázatok korábban azonosíthatók, a vámfolyamat pedig előre előkészíthető. Összességéven a vámfolyamatok egyre inkább digitális adatfolyamokra épülnek. Ez a vállalatoktól nemcsak az új rendszerek követését, hanem az adataik minőségének tudatos kezelését is megköveteli. A vámkezelés digitalizációja ezért végső soron nem pusztán technológiai kérdéskör, hanem adatminőségi és működési kihívás is: a jövő vámkezelésében az adat legalább olyan fontos, ha nem fontosabb inputtá válik, mint maga a szállítmány.

A 3 eurós „temuvám” miatt máshogy rendelnek a magyarok: újabb adat jött arról, mi történik a vásárlási szokásainkkal – meglepő, melyik platform lett a nyertes

A külföldi online vásárlás mára a magyar e-kereskedelem szerves részévé vált. A külföldi kereskedők 2025-ben a 2092 milliárd forintos magyar online termékforgalom közel 18 százalékát, a rendeléseknek pedig 24 százalékát adták. A PwC Magyarország friss elemzésében azt vizsgálta, hogy a forgalmi adatok alapján hogyan rendezte át a vásárlásokat a július 1-től hatályos 3 eurós vám, a „temuvám”.

A Világgazdaság oldalán már bemutattuk: az előzetes adatok arra utalnak, hogy az európai, így a magyar fogyasztók vásárlási kedve nem tűnt el, de tudatosabban tervezik meg külföldi rendeléseiket. Ez a PwC kutatásának is egyik következtetése.

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