Nemcsak a Temu-rendeléseket érintik az új vámszabályok, mindenki életére hatással vannak – a szakértő elmondta, miért nem úszhatjuk meg

A vámkezelés már rég nem csak egy pecsét a határon. Az e-kereskedelmi platformok térnyerése és a kis értékű küldemények tömeges beáramlása látványosan felgyorsította a vámfolyamatok átalakulását, de a változás jóval túlmutat a Temu, a Shein vagy az AliExpress csomagjain. Az új uniós vámkörnyezet a nagyobb importőrök és gyártóvállalatok számára is új elvárásokat támaszt: a vámkezelésben egyre nagyobb szerepet kap az adatminőség, a termékek pontos azonosítása, a vámjogi megfelelés és az ellátási láncok összehangolása.

Nemcsak a webshopos rendeléseknél jelennek meg a vámváltozások / Fotó: Unsplash

„Egy csomag rendelésekor a vámkezelés sokáig láthatatlan háttérfolyamat volt a vásárlók számára. A kis értékű küldeményekre vonatkozó szabályok változása – köztük például a tételenként megjelenő 3 eurós vámteher – ezt a folyamatot már közvetlenül is érzékelhetővé teszi. A Temuhoz, a Sheinhez vagy az AliExpresshez hasonló platformok térnyerése azonban nem önmagában a kiscsomagos vámkezelést alakítja át: egy jóval szélesebb vámügyi és ellátásilánc-változás vált látványossá a webshopokon keresztül” – emelte ki Ragályi Mónika, a Trans-Sped vámüzletágának osztályvezetője.

Az online kiskereskedelem csak a jéghegy csúcsa

Hozzátette, hogy a hangsúly egyre inkább az áruhoz kapcsolódó adatok pontosságára, a termékek megfelelő azonosítására, az előzetes adatszolgáltatásra és a vámjogi megfelelésre kerül. Vagyis a vámkezelés már nem a határon kezdődik, hanem jóval korábban, és ez a változás a nagy volumenben importáló vállalatok teljes ellátási láncát is érinti.

A vámszakértő szerint miközben egy webshopos csomagnál néhány napos késés általában csupán bosszúságot okoz, addig egy gyártóvállalatnál ugyanez már üzleti kockázat lehet, hiszen ha egy alapanyag, alkatrész vagy más, a termeléshez szükséges áru vámkezelése elhúzódik, az egész ellátási folyamat megtorpanhat. A nagy volumenű, jellemzően rendszeresen érkező importszállítmányoknál ezért a vámkezelés nem egyszerű adminisztratív feladat, hanem az ellátási lánc egyik kritikus pontja.

„A kulcs sokszor nem is maga a vámeljárás, hanem az, hogy a szükséges információk és dokumentumok már a folyamat elején rendelkezésre álljanak, pontosan és a megfelelő szakmai tartalommal. Különösen új importőröknél fontos előre ellenőrizni a vámregisztrációt, valamint azt is, hogy az adott termékre vonatkozik-e speciális szabályozás, korlátozás vagy vámkontingens. A tapasztalat az, hogy amit előre tisztáznak, azt később nem a vámkezelés közben kell kinyomozni, ez pedig időt és sok esetben jelentős többletköltséget takaríthat meg. A vámkezelő ebben nemcsak ügyintézőként, hanem már a beszerzés megtervezésénél szakértő partnerként is segíthet” – fejtette ki Ragályi Mónika.