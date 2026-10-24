Váratlanul fordulat a Matolcsy-ügyben: egykori üzlettárs szólalt meg - Száraz István tagadja, hogy részt vett volna a jegybanki vagyon átjátszásában

Elhatárolódott a jegybanki alapítványok vagyonkezelésével összefüggésben vizsgált értékpapírügylettől Száraz István, akinek neve Matolcsy Ádám korábbi üzlettársaként és a Quartz Befektetési Alapkezelő egykori többségi tulajdonosaként került elő az ügyben. A vállalkozó a Telexnek küldött nyilatkozatában egyértelművé tette, hogy nem vett részt a 2025. február 28-án végrehajtott tranzakció előkészítésében, jóváhagyásában vagy lebonyolításában.

A harminc napra előzetesbe került Matolcsy György volt jegybank elnök elleni nyomozás középpontjában egy 2025. február 28-án, közvetlenül mandátumának lejárta előtt kötött szerződés áll Fotó: Huszár Márk/MW

Száraz István közölte, hogy sem közvetlenül, sem közvetve nem adott utasítást az értékpapírcsere végrehajtására. Állítása szerint a történtekről utólag, a sajtóból értesült, ezt követően pedig jelezte egyet nem értését, és lehetőségeihez mérten kezdeményezte a körülmények kivizsgálását. A nyilatkozat azért különösen figyelemre méltó, mert a szóban forgó ügylethez kapcsolódó magántőkealapot a Quartz Befektetési Alapkezelő kezelte, amelynek korábban Száraz István volt a többségi tulajdonosa.

A vállalkozó ugyanakkor azt állítja, hogy részesedése már 2024-ben 9,9 százalékra csökkent, noha a változást csak később vezették át a cégnyilvántartásban. Száraz István arról is beszámolt, hogy Matolcsy Ádámmal már nem tart fenn közvetlen személyes kapcsolatot. Elmondása szerint utoljára 2025 közepén kommunikált vele, azóta szükség esetén munkatársaikon vagy jogi képviselőiken keresztül egyeztettek.

Egyetlen értékpapírügylet miatt került bajba Matolcsy György

A nyomozás középpontjában egy 2025. február 28-án, közvetlenül Matolcsy György jegybankelnöki mandátumának lejárta előtt kötött szerződés áll. A nyilvánosságra került részletek szerint a Pallas Athéné Domus Meriti Alapítvány (PADME) vagyonát kezelő Optima Befektetési Zrt. egy értékpapír-kölcsönszerződéssel átadta az Optima Befektetési Alapkezelő részvényeit a Közép-Európai III. Magántőkealapnak.

Az ügylet jelentősége abban állt, hogy nem közvetlenül az alapítványi vagyont értékesítették, hanem annak kezelésében meghatározó szerepet betöltő társaság tulajdonosi jogait engedték volna át évekre egy másik befektetői körnek. Az ügyészség szerint a konstrukció valódi célja az lehetett, hogy Matolcsy György a jegybankelnöki megbízatásának lejárta után is befolyást gyakorolhasson az alapítványi vagyon felett, és fiával együtt saját érdekeiknek megfelelő befektetési döntéseket hozhasson.