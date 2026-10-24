Váratlanul fordulat a Matolcsy-ügyben: egykori üzlettárs szólalt meg - Száraz István tagadja, hogy részt vett volna a jegybanki vagyon átjátszásában
Elhatárolódott a jegybanki alapítványok vagyonkezelésével összefüggésben vizsgált értékpapírügylettől Száraz István, akinek neve Matolcsy Ádám korábbi üzlettársaként és a Quartz Befektetési Alapkezelő egykori többségi tulajdonosaként került elő az ügyben. A vállalkozó a Telexnek küldött nyilatkozatában egyértelművé tette, hogy nem vett részt a 2025. február 28-án végrehajtott tranzakció előkészítésében, jóváhagyásában vagy lebonyolításában.
Száraz István közölte, hogy sem közvetlenül, sem közvetve nem adott utasítást az értékpapírcsere végrehajtására. Állítása szerint a történtekről utólag, a sajtóból értesült, ezt követően pedig jelezte egyet nem értését, és lehetőségeihez mérten kezdeményezte a körülmények kivizsgálását. A nyilatkozat azért különösen figyelemre méltó, mert a szóban forgó ügylethez kapcsolódó magántőkealapot a Quartz Befektetési Alapkezelő kezelte, amelynek korábban Száraz István volt a többségi tulajdonosa.
A vállalkozó ugyanakkor azt állítja, hogy részesedése már 2024-ben 9,9 százalékra csökkent, noha a változást csak később vezették át a cégnyilvántartásban. Száraz István arról is beszámolt, hogy Matolcsy Ádámmal már nem tart fenn közvetlen személyes kapcsolatot. Elmondása szerint utoljára 2025 közepén kommunikált vele, azóta szükség esetén munkatársaikon vagy jogi képviselőiken keresztül egyeztettek.
Egyetlen értékpapírügylet miatt került bajba Matolcsy György
A nyomozás középpontjában egy 2025. február 28-án, közvetlenül Matolcsy György jegybankelnöki mandátumának lejárta előtt kötött szerződés áll. A nyilvánosságra került részletek szerint a Pallas Athéné Domus Meriti Alapítvány (PADME) vagyonát kezelő Optima Befektetési Zrt. egy értékpapír-kölcsönszerződéssel átadta az Optima Befektetési Alapkezelő részvényeit a Közép-Európai III. Magántőkealapnak.
Az ügylet jelentősége abban állt, hogy nem közvetlenül az alapítványi vagyont értékesítették, hanem annak kezelésében meghatározó szerepet betöltő társaság tulajdonosi jogait engedték volna át évekre egy másik befektetői körnek. Az ügyészség szerint a konstrukció valódi célja az lehetett, hogy Matolcsy György a jegybankelnöki megbízatásának lejárta után is befolyást gyakorolhasson az alapítványi vagyon felett, és fiával együtt saját érdekeiknek megfelelő befektetési döntéseket hozhasson.
A hatóságok színlelt értékpapír-kölcsönszerződésről beszélnek, amely álláspontjuk szerint több száz millió forintos vagyoni hátrányt okozott. Fontos ugyanakkor, hogy ezek egyelőre a nyomozó hatóság megállapításai és gyanúi, a büntetőjogi felelősségről jogerős bírósági döntés nem született. Az új jegybanki vezetés hivatalba lépését követően a vitatott szerződést felbontották, majd a Magyar Nemzeti Bank vizsgálatot indított, és feljelentést tett.
Matolcsy Györgyöt letartóztatták, a fiát keresik
A Világgazdaság pénteken beszámolt arról, hogy a Budai Központi Kerületi Bíróság egy hónapra elrendelte Matolcsy György letartóztatását. A korábbi jegybankelnök mellett Sándor Tamás ügyvéd és Valkó Mihály, a Quartz Befektetési Alapkezelő vezérigazgatója ellen is hasonló intézkedés született. A döntés ellen a gyanúsítottak fellebbeztek, így az egyelőre nem jogerős. Matolcsy Györgyöt különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó gazdasági csalás és más bűncselekmények elkövetésével gyanúsítják.
A volt jegybankelnök a pénteki bírósági ülésen részletes vallomást tett. Ügyvédje, Bátki Pál korábban arról beszélt, hogy a gyanúsítás nem a teljes alapítványi vagyon elvesztéséről, hanem egy konkrét értékpapír-kölcsönzési szerződésről szól. A védelem mintegy hatezer oldalnyi nyomozati anyagot kapott. A hatóságok közben Matolcsy Ádámot és Stofa Györgyöt, az Optima egykori vezérigazgatóját is keresik. A Világgazdaság korábbi cikke szerint mindkettejük ellen elfogatóparancsot adtak ki.
Száraz István nem szerepel az ebben az ügyben meggyanúsított személyek között.
Százmilliárdok sorsa továbbra is kérdéses
A mostani büntetőeljárás ugyanakkor csak az egyik szála annak a jóval összetettebb ügynek, amely a jegybanki alapítványok 266,5 milliárd forintos induló vagyonának kezelését érinti.
Matolcsy György a közelmúltban közzétett videójában azt állította, hogy az alapítványok vagyona nem tűnt el, hanem annak jelentős része közép-európai ingatlanokban és más befektetésekben található.
A volt jegybankelnök a Világgazdaság által ismertetett videóban 45 irodaházról és bevásárlóközpontról, valamint több mint ötezer németországi lakásról beszélt. Érvelése szerint különbséget kell tenni a befektetett vagyon eltűnése és a befektetések piaci értékének csökkenése között. Ez azonban önmagában nem válaszolja meg az alapítványi vagyon kezelésével kapcsolatos összes kérdést. Az ingatlanok létezése ugyanis nem bizonyítja, hogy a befektetések gazdaságilag indokoltak voltak, vagy hogy az alapítványok az eredetileg rendelkezésükre bocsátott vagyont teljes egészében visszaszerezhetik.
A volt jegybankelnök egy másik, az őrizetbe vétele előtt közzétett videójában arról is beszélt, hogy az MNB 2016 és 2021 között összesen 600 milliárd forint osztalékot fizetett be a költségvetésbe. A Világgazdaság által idézett magyarázatában hangsúlyozta: a jegybank és az alapítványok vagyona is közpénz. De nem csak a vagyon nagysága és értéke fontos, hanem az is, hogy ki, milyen jogcímen és milyen jogosultságokkal rendelkezhetett felette. Ebben a kérdésben különösen nagy jelentősége lehet a 2025. február 28-i értékpapírügylet körülményeinek. Száraz István mostani nyilatkozata ezért újabb fontos eleme az ügynek: a vállalkozó tagadja, hogy részt vett volna a vitatott tranzakcióban, miközben annak végrehajtásában egy olyan befektetési alapkezelő játszott szerepet, amelyhez korábban jelentős tulajdonosi érdekeltség fűzte.