Varga Judit meglépte: végleg megvált a Magyar Péterrel közös balatoni házuktól– megvan az új tulajdonos

Eladta Varga Judit korábbi igazságügyi miniszter azt a balatonhenyei ingatlant, amelyet még házassága idején, 2013-ban vásárolt Magyar Péterrel közösen. A Balaton-felvidéki településen található házat idén nyáron 299 millió forintért kínálták eladásra, mostanra pedig új tulajdonosai lettek – számolt be róla a Blikk.

Varga Judit eladta a balatoni házat, amit még volt férjével, Magyar Péterrek építettek/Fotó: AFP

A lap információi szerint egy Budapestről érkező idős házaspár vásárolta meg az ingatlant. Egy helybéli a Blikknek arról beszélt, hogy az új tulajdonosokat egyelőre ritkán látják a településen, a ház kertjét azonban már gondozzák. A tényleges vételár nem ismert, így azt sem tudni, hogy az ingatlan végül a meghirdetett 299 millió forintért kelt-e el.

A 233 négyzetméteres ház a hirdetés alapján korszerű műszaki felszereltséggel rendelkezik.

Hőszivattyús padló- és falfűtés,

napelemes rendszer,

távolról vezérelhető biztonságtechnika,

valamint két, herendi mesterek által készített cserépkályha is található benne.

Tízmilliós CSOK miatt került korábban a hírekbe

A balatonhenyei ingatlan nem először szerepel a sajtóban. Magyar Péter és Varga Judit 2017-ben tízmillió forintos családi otthonteremtési kedvezményt vett igénybe a ház építéséhez. Az ügyből később vita lett, mivel a támogatás feltétele az életvitelszerű ottlakás volt, a család azonban nem költözött az ingatlanba. Az Igazságügyi Minisztérium akkori tájékoztatása szerint a házaspár eredetileg Balatonhenyén tervezte a családi életét, ám megváltozott munkakörülményeik miatt végül Budapesten maradtak. A beköltözési kötelezettség alól öt évre felmentést kaptak, és vállalták, hogy amennyiben ez idő alatt sem költöznek a településre, visszafizetik a támogatást. Erre végül 2023-ban sor került. Az Igazságügyi Minisztérium akkor megerősítette, hogy Varga Judit visszafizette a Magyar Államkincstárnak a tízmillió forintos támogatást.

Magyar Péter korábban a vagyonmegosztásról is beszélt

Magyar Péter és Varga Judit 2023-ban váltak el. A vagyonmegosztás során a balatonhenyei ház a korábbi igazságügyi miniszter kizárólagos tulajdonába került. Varga Judit 2024-ben nyilvánosságra hozott vagyonnyilatkozatában már egyedüli tulajdonosként szerepelt, emellett a településen található két másik közös telek közül az egyik is hozzá került. Magyar Péter 2024 áprilisában a 24.hu-nak nyilatkozott a vagyonmegosztás körülményeiről. „Közös megegyezéssel váltunk, ingatlanbecslőket vettünk igénybe, és ügyvéd számolta ki, hogy mindenki azonos módon járjon a vagyonmegosztással” – fogalmazott akkor.