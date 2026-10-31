Varga Judit meglépte: végleg megvált a Magyar Péterrel közös balatoni házuktól– megvan az új tulajdonos
Eladta Varga Judit korábbi igazságügyi miniszter azt a balatonhenyei ingatlant, amelyet még házassága idején, 2013-ban vásárolt Magyar Péterrel közösen. A Balaton-felvidéki településen található házat idén nyáron 299 millió forintért kínálták eladásra, mostanra pedig új tulajdonosai lettek – számolt be róla a Blikk.
A lap információi szerint egy Budapestről érkező idős házaspár vásárolta meg az ingatlant. Egy helybéli a Blikknek arról beszélt, hogy az új tulajdonosokat egyelőre ritkán látják a településen, a ház kertjét azonban már gondozzák. A tényleges vételár nem ismert, így azt sem tudni, hogy az ingatlan végül a meghirdetett 299 millió forintért kelt-e el.
A 233 négyzetméteres ház a hirdetés alapján korszerű műszaki felszereltséggel rendelkezik.
- Hőszivattyús padló- és falfűtés,
- napelemes rendszer,
- távolról vezérelhető biztonságtechnika,
- valamint két, herendi mesterek által készített cserépkályha is található benne.
Tízmilliós CSOK miatt került korábban a hírekbe
A balatonhenyei ingatlan nem először szerepel a sajtóban. Magyar Péter és Varga Judit 2017-ben tízmillió forintos családi otthonteremtési kedvezményt vett igénybe a ház építéséhez. Az ügyből később vita lett, mivel a támogatás feltétele az életvitelszerű ottlakás volt, a család azonban nem költözött az ingatlanba. Az Igazságügyi Minisztérium akkori tájékoztatása szerint a házaspár eredetileg Balatonhenyén tervezte a családi életét, ám megváltozott munkakörülményeik miatt végül Budapesten maradtak. A beköltözési kötelezettség alól öt évre felmentést kaptak, és vállalták, hogy amennyiben ez idő alatt sem költöznek a településre, visszafizetik a támogatást. Erre végül 2023-ban sor került. Az Igazságügyi Minisztérium akkor megerősítette, hogy Varga Judit visszafizette a Magyar Államkincstárnak a tízmillió forintos támogatást.
Magyar Péter korábban a vagyonmegosztásról is beszélt
Magyar Péter és Varga Judit 2023-ban váltak el. A vagyonmegosztás során a balatonhenyei ház a korábbi igazságügyi miniszter kizárólagos tulajdonába került. Varga Judit 2024-ben nyilvánosságra hozott vagyonnyilatkozatában már egyedüli tulajdonosként szerepelt, emellett a településen található két másik közös telek közül az egyik is hozzá került. Magyar Péter 2024 áprilisában a 24.hu-nak nyilatkozott a vagyonmegosztás körülményeiről. „Közös megegyezéssel váltunk, ingatlanbecslőket vettünk igénybe, és ügyvéd számolta ki, hogy mindenki azonos módon járjon a vagyonmegosztással” – fogalmazott akkor.
Magyar Péter hozzátette, hogy volt felesége a megállapodás aláírása után megköszönte a rugalmasságát, ugyanakkor állítása szerint a vagyonmegosztás egyes pontjait később nem tartotta be. Magyar nem részletezte, mely vagyonelemeket érintették a kifogásai, így nem tudni, hogy azoknak volt-e közük a balatonhenyei ingatlanhoz.
A ház tulajdoni lapján a Blikk szerint 2023 novemberében újabb, fogyasztói jelzálogszerződéshez kapcsolódó jelzálogjog jelent meg, amelyet idén szeptemberben töröltek. A közel háromszázmillió forintért meghirdetett ingatlan eladásával így lezárult a korábbi házaspár egyik nagy értékű közös ingatlanának története. Arról egyelőre nincs nyilvános információ, hogy Varga Judit mekkora összeget kapott az értékesítés után.
Varga Juditot meghallhatja a parlamenti bizottság
Ahogy korábban a Világgazdaság is beszámolt róla, hat volt igazságügyi miniszter, Dávid Ibolya, Navracsics Tibor, Trócsányi László, Tuzson Bence, Varga Judit és Vastagh Pál meghallgatásáról, illetve írásbeli nyilatkoztatásáról döntött az Országgyűlés végrehajtási visszaéléseket feltáró vizsgálóbizottsága csütörtöki budapesti ülésén.