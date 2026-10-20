Nagyon kényes pletykákra reagált Varga Mihály: kiderült, mit keresett a kormányülésen a jegybankelnök –„hallottam róla és abszurdnak tartom!"
Ritkán kap kérdést pletykákról a Magyar Nemzeti Bank elnöke, keddi sajtótájékoztatóján a jegybank kamatdöntése után Varga Mihály azonban mégis így járt. Meg is válaszolta, azonnal más fénybe helyezve egy egyébként érzékeny felvetést, amely a kormány és a független jegybank viszonyát érinti.
A jelenlegi felállásban különösen nagy figyelem övezi ezt a viszonyt. Varga Mihály, mielőtt másfél éve jegybankelnök lett, annak a Fidesz-kormánynak volt a pénzügyminisztere, amelynek gazdaságpolitikáját úton-útfélen bírálja az őket leváltó Tisza Párt feje, Magyar Péter.
Magyar Péter mindenkit leváltana, Varga Mihály mégsem került a célkeresztbe, legfeljebb közvetetten
A miniszterelnök nekiesett az előző kormány alatt kinevezett csúcshivatalnokoknak, és a Tisza sorban leváltotta őket, nem kímélve a köztársasági elnököt sem. Varga Mihály távozását azonban nem követelték: ez hatalmas patáliához vezethetett volna az Európai Központi Bankkal, a jegybanki függetlenség védelmezőjével. A kormány és a jegybankelnök viszonyának rezdülései is érdeklődést váltanak ki mégis.
Már eleve rossz levegőt teremthetett Varga Mihály szokásos havi sajtótájékoztatója előtt, hogy a 2027-es költségvetést bemutatva Magyar Péter a következőkről beszélt:
A Költségvetési Tanács ma megkapja a költségvetés tervezetét, amelyet október végén nyújthatnak be a parlamentnek, és akkor válik nyilvánossá. Ugyanakkor Magyar Péter szerint fölösleges benyújtani, mert a mert a korábbi évek büdzséjét is jóváhagyták, pedig azok nem teljesültek. „Ha kiszivárog október vége előtt, akkor a Költségvetési Tanács elnöke szivárogtatta ki, vagy Windisch László" – jegyezte meg.
Windisch László, korábbi MNB-alelnök az Állami Számvevőszék jelenlegi elnökeként tagja a Költségvetési Tanácsnak. Varga Mihály az MNB elnökeként szintén tag – őt Magyar Péter nem említette meg lehetséges kiszivárogtatóként, de ezzel ő is védekező pozícióba került. Sajtótájékoztatóján elmondta: tudtával a Költségvetési Tanács nem kapta még meg akkor a költségvetési tervezetet, és az MNB sem, így döntésekor dokumentumot nem elemezhetett a Monetáris Tanács, csak információkat.
Egy fontos MNB-ülés, egy kormányülés – és egy pletyka
Emellé kapta a sajtótájékoztatón Varga Mihály a következő újságírói kérdést:
Piaci pletykák alapján elnök úr szeptember 23-án részt vett a kormányülésen, ahol állítólag a monetáris politikáról és a kamatdöntések részleteiről volt szó. Ezt cáfolja elnök úr?
Előrevetve: az, hogy MNB-elnök kormányülésen vesz részt, az nem különleges, amennyiben nem vetődik fel az a gyanú, hogy a kormány vezényli a jegybank döntéseit – ami a nemzetközi és az európai gyakorlatban szigorúan tilos. Ha megszegik, az szinte mindig piaci felforduláshoz vezet.
Az újságírói kérdésben szereplő "piaci pletykának" nem találtuk írott nyomát, így nem tudjuk, pont azt rebesgették-e, amit az újságíró kérdezett. Varga Mihály válaszából lehet visszakövetkeztetni. Mint kiderült, ő maga is tudott erről a pletykáról.
Ami a kormányülési részvételt illeti, itt semmi titok nincs. Jól magam is hallva ezeket a plegykákat, egy kicsit abszurdnak is tartom, hiszen egy nappal korábban volt a kamatdöntő ülés, szeptember 22-én, és 23-án vettem részt a kormányülésen
– válaszolta.
A jegybankelnök szavaiból következtethetően ezzel egy olyan állítást, vagy beállítást cáfolhatott, amely szerint a jegybankelnök előre megvitatott fontos, az MNB-re tartozó döntéseket a kormánnyal, mielőtt azokat meghozták volna.
Itt a magyarázat: ezért volt jelen Varga Mihály
A szeptember 22-ei MNB-ülésen márpedig fontos döntések születtek.
- Hónapok után először nem csökkentettek újra kamatot,
- történelmi lépést megtéve 3 százalékról 2,5 százalékra szállították le az inflációs célt,
- és elfogadták az MNB stábjának negyedévente összeállított előrejelzéseit, amelyekből, mint kiderült, a kormány is felhasználta az inflációról szólót a jövő évi költségvetés tervezéséhez.
Ahogy eddig is hangsúlyoztam mindig, a jegybank a döntéseit a Monetáris Tanács szintjén, önállóan és felelősen függetlenül hozza meg – fűzte tovább Varga Mihály. Egymás működését kölcsönösen tiszteletben tartva működik együtt minden hazai és nemzetközi intézménnyel, tehát a kormány tekintetében is ezt tesszük – szögezte le.
Ennek az ülésen való részvételnek egyébként az oka az volt, hogy jegybanktörvényt érintő módosítást tárgyalt a kormány, és ezeken az üléseken részt kell venni a jegybankelnöknek
– szólt a magyarázat.
Varga Mihály is megszólalt a költségvetésről és az euróról, a jegybankelnök figyelmeztetett: a forint immár kevésbé fékezi az inflációt
Alapvetően érinti a kamatokat és a magyar euró bevezetésének esélyét az új költségvetési pálya, és az MNB kedden úgy tarthatta havi kamatülését, hogy a legfontosabb részletek éppen kiderültek. Varga Mihály elnök is megszólalt az MNB kamatdöntése után sajtótájékoztatóján: azt már megtudtuk, hogy a kamatok ezúttal nem változtak, de hogy látják a jövőt a forint kibocsátói? Az eurót illetően a labda a kormánynál van – fejtegette Varga Mihály.