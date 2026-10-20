Nagyon kényes pletykákra reagált Varga Mihály: kiderült, mit keresett a kormányülésen a jegybankelnök –„hallottam róla és abszurdnak tartom!"

Ritkán kap kérdést pletykákról a Magyar Nemzeti Bank elnöke, keddi sajtótájékoztatóján a jegybank kamatdöntése után Varga Mihály azonban mégis így járt. Meg is válaszolta, azonnal más fénybe helyezve egy egyébként érzékeny felvetést, amely a kormány és a független jegybank viszonyát érinti.

Varga Mihály elmozdítását eddig nem követelte Magyar Péter, de ez a kedd nem bizonyult barátkozós napnak Fotó: Ladóczki Balázs

A jelenlegi felállásban különösen nagy figyelem övezi ezt a viszonyt. Varga Mihály, mielőtt másfél éve jegybankelnök lett, annak a Fidesz-kormánynak volt a pénzügyminisztere, amelynek gazdaságpolitikáját úton-útfélen bírálja az őket leváltó Tisza Párt feje, Magyar Péter.

Magyar Péter mindenkit leváltana, Varga Mihály mégsem került a célkeresztbe, legfeljebb közvetetten

A miniszterelnök nekiesett az előző kormány alatt kinevezett csúcshivatalnokoknak, és a Tisza sorban leváltotta őket, nem kímélve a köztársasági elnököt sem. Varga Mihály távozását azonban nem követelték: ez hatalmas patáliához vezethetett volna az Európai Központi Bankkal, a jegybanki függetlenség védelmezőjével. A kormány és a jegybankelnök viszonyának rezdülései is érdeklődést váltanak ki mégis.

Már eleve rossz levegőt teremthetett Varga Mihály szokásos havi sajtótájékoztatója előtt, hogy a 2027-es költségvetést bemutatva Magyar Péter a következőkről beszélt:

A Költségvetési Tanács ma megkapja a költségvetés tervezetét, amelyet október végén nyújthatnak be a parlamentnek, és akkor válik nyilvánossá. Ugyanakkor Magyar Péter szerint fölösleges benyújtani, mert a mert a korábbi évek büdzséjét is jóváhagyták, pedig azok nem teljesültek. „Ha kiszivárog október vége előtt, akkor a Költségvetési Tanács elnöke szivárogtatta ki, vagy Windisch László" – jegyezte meg.

Windisch László, korábbi MNB-alelnök az Állami Számvevőszék jelenlegi elnökeként tagja a Költségvetési Tanácsnak. Varga Mihály az MNB elnökeként szintén tag – őt Magyar Péter nem említette meg lehetséges kiszivárogtatóként, de ezzel ő is védekező pozícióba került. Sajtótájékoztatóján elmondta: tudtával a Költségvetési Tanács nem kapta még meg akkor a költségvetési tervezetet, és az MNB sem, így döntésekor dokumentumot nem elemezhetett a Monetáris Tanács, csak információkat.