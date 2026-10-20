Hiába az alacsony infláció, továbbra sem enged a szorításból az MNB: itt van Varga Mihályék friss döntése
Nem siet a monetáris lazítással a Magyar Nemzeti Bank (MNB). A monetáris tanács a mai, október 20-i ülésén a piaci várakozásoknak megfelelően változatlanul, 5,50 százalékon hagyta az alapkamatot. A jegybank utoljára még augusztusban 25 bázisponttal csökkentette az irányadó rátát, majd szeptemberben már a kivárás mellett döntött. Az azóta eltelt egy hónap fejleményei pedig továbbra is inkább az óvatosságot erősítették, annak ellenére, hogy a hazai inflációs adatok önmagukban akár további lazítást is indokolhatnának.
Hiába az alacsony infláció, továbbra sem enged a szorításból az MNB: itt van Varga Mihályék friss döntése
A kamatcsökkentés mellett szóló legerősebb érv továbbra is az infláció kedvező alakulása. A Központi Statisztikai Hivatal október elején közzétett adatai szerint szeptemberben 1,6 százalékkal emelkedtek a fogyasztói árak éves összevetésben, az augusztusi 1,3 százalék után. A jegybank óvatosságát azonban nem itt kell keresni.
Az elmúlt hónap egyik legfontosabb változása az energiapiacon következett be. A közel-keleti konfliktus és az ellátási útvonalakat érintő kockázatok miatt ismét jelentősen emelkedtek az olaj- és földgázárak:
- a Brent típusú kőolaj ára október közepén már a hordónkénti 110 dolláros szintet közelítette,
- miközben az európai földgázpiacon irányadó holland TTF jegyzése 85–90 euró körül alakult megawattóránként. Utóbbi szeptember végén még jellemzően 70–75 euró közelében mozgott.
Ez különösen kedvezőtlen a magyar gazdaság számára, hiszen az ország továbbra is jelentős energiaimportra szorul. A magasabb világpiaci árak nemcsak az importszámlát növelik, hanem az üzemanyagokon és a vállalati költségeken keresztül az inflációt is felfelé hajthatják. A hazai kutakon már érzékelhető a nyomás: október 20-án a 95-ös benzin országos átlagára 645, a gázolajé 709 forint körül alakult. Az energiaárak tartós emelkedése ráadásul a külkereskedelmi egyensúlyt is ronthatja, ami közvetve a forint árfolyamára és a jegybank kamatpolitikájára is hatással lehet.
A jegybank a legutóbbi, szeptemberben közölt inflációs jelentésében éppen az enerigaárak miatt emelte meg a jövő évi inflációs előrejelzését a korábbi 2,3 százalékról 3,1 százalékra.
Erősödött a forint, de törékeny a nyugalom
A hektikus nemzetközi hírek ellenére a forint az elmúlt egy hónapban összességében jól teljesített. A szeptember 22-i kamatdöntés napján 361,73 forintot ért egy euró, majd szeptember végére 366–368 forint közelébe gyengült az árfolyam. Október elején is folytatódott a hullámzás: elsején 368,32 forinton állt az euró jegybanki középárfolyama, október 19-re azonban 363,13 forintra erősödött vissza a magyar deviza.
A forint stabilitásában fontos szerepet játszik a továbbra is magas hazai kamatszint. A magyar eszközök kamatelőnye vonzó lehet a befektetők számára, egy elhamarkodott kamatcsökkentés viszont gyengíthetné ezt a támaszt. A jegybank számára ezért különösen fontos, hogy a monetáris lazítás ne járjon tartós árfolyamgyengüléssel. A forint leértékelődése ugyanis az importtermékek és az energiahordozók drágulásán keresztül ismét felfelé tolhatná az inflációt.
A nemzetközi környezet sem kedvez a lazításnak
A külső környezet az elmúlt hetekben szintén óvatosságra intette a jegybankokat. A közel-keleti geopolitikai feszültségek, az energiaellátással kapcsolatos bizonytalanság és a nemzetközi befektetői hangulat ingadozása egyaránt növelte a kockázatokat. A tartósan magas energiaárak miatt ráadásul a világ vezető jegybankjai ismét a monetáris szigorítás felé fordultak, és a piaci várakozások szerint az év végéig további kamatemelések jöhetnek.
Az Európai Központi Bank (EKB) esetében a decemberi ülésen újabb, 25 bázispontos kamatemelést valószínűsítenek az elemzők. Erre számít többek között a Goldman Sachs, a Bank of America és az ING is. A piac szeptember végén már mintegy 93 százalékos valószínűséggel árazta a decemberi szigorítást, elsősorban az emelkedő energiaárak és a tartósabbnak bizonyuló inflációs nyomás miatt. Az októberi kamatemelés ugyanakkor kevésbé valószínű, az EKB ugyanis várhatóan megvárja a decemberben érkező friss gazdasági előrejelzéseket.
Hasonló a helyzet az Egyesült Államokban is. A Federal Reserve szeptemberben már emelte az irányadó kamatot, és bár az október végi ülésen a piac inkább kamattartásra számít, decemberre újabb, 25 bázispontos szigorítás körvonalazódik. A határidős piaci árazások október 20-án mintegy 90 százalékos valószínűséget jeleztek arra, hogy az amerikai alapkamat az év végére a jelenlegi 3,75–4 százalékos sávról legalább 4–4,25 százalékra emelkedik. A nagy befektetési bankok többsége szintén decemberre várja a következő kamatemelést.
Mindez a Magyar Nemzeti Bank mozgásterét is szűkíti. Ha ugyanis az EKB és a Fed tovább emeli a kamatokat, miközben az MNB csökkent, mérséklődik a forinteszközök kamatelőnye. Ez gyengítheti a magyar deviza vonzerejét, és növelheti az árfolyamra nehezedő nyomást. A nemzetközi kamatemelési hullám így akkor is késleltetheti a hazai monetáris lazítást, ha a magyar inflációs adatok önmagukban már lehetővé tennék az alapkamat csökkentését.
A magyar jegybanknak mindez azért különösen fontos, mert a nemzetközi kamatkörnyezet és a globális kockázatvállalási hajlandóság közvetlenül befolyásolja a forinteszközök vonzerejét. A külső bizonytalanságot ráadásul hazai kockázatok is tetézik. Az államháztartás első kilenchavi hiánya az előzetes adatok szerint meghaladta az 5260 milliárd forintot, miközben a 2027-es költségvetésben tervezett jóléti és adópolitikai intézkedések finanszírozása is fontos kérdés a befektetők számára.
A jegybank kommunikációja az elmúlt hónapban egyértelműen a megfontolt monetáris politikát helyezte előtérbe. Varga Mihály jegybankelnök a szeptemberi kamatdöntést követően hangsúlyozta, hogy a jelenlegi kamatszint támogatja az inflációs cél fenntartható elérését. A magas energiaárak, valamint a bizonytalan világgazdasági és pénzpiaci környezet miatt ugyanakkor továbbra is óvatos megközelítésre van szükség.
Mikor jöhet a következő kamatvágás?
A piaci elemzők között abban széles körű az egyetértés, hogy októberben nem várható kamatcsökkentés. Abban viszont már megoszlanak a vélemények, hogy az év végéig sor kerülhet-e újabb lazításra.
Az elemzők szeirnt a decemberi ülés lehet az idei év utolsó valódi esélye egy újabb kamatvágásra. Ehhez azonban az energiaárak stabilizálódására, a forint kedvező teljesítményére és az inflációs kilátások további javulására lenne szükség.
A monetáris tanács november 17-én, majd december 15-én ül össze ismét kamatdöntésre. Az év utolsó ülésének jelentőségét növeli, hogy akkor már frissebb inflációs és gazdasági adatok állnak rendelkezésre. Ha azonban a nemzetközi bizonytalanság fennmarad, az olajárak magasak maradnak, vagy a költségvetési kockázatok erősödnek, a következő kamatcsökkentés könnyen 2027-re tolódhat.