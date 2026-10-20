Nem siet a monetáris lazítással a Magyar Nemzeti Bank (MNB). A monetáris tanács a mai, október 20-i ülésén a piaci várakozásoknak megfelelően változatlanul, 5,50 százalékon hagyta az alapkamatot. A jegybank utoljára még augusztusban 25 bázisponttal csökkentette az irányadó rátát, majd szeptemberben már a kivárás mellett döntött. Az azóta eltelt egy hónap fejleményei pedig továbbra is inkább az óvatosságot erősítették, annak ellenére, hogy a hazai inflációs adatok önmagukban akár további lazítást is indokolhatnának.

Hiába az alacsony infláció, továbbra sem enged a szorításból az MNB: itt van Varga Mihályék friss döntéseFotó: Ladóczki Balázs

Hiába az alacsony infláció, továbbra sem enged a szorításból az MNB: itt van Varga Mihályék friss döntése

A kamatcsökkentés mellett szóló legerősebb érv továbbra is az infláció kedvező alakulása. A Központi Statisztikai Hivatal október elején közzétett adatai szerint szeptemberben 1,6 százalékkal emelkedtek a fogyasztói árak éves összevetésben, az augusztusi 1,3 százalék után. A jegybank óvatosságát azonban nem itt kell keresni.

Az elmúlt hónap egyik legfontosabb változása az energiapiacon következett be. A közel-keleti konfliktus és az ellátási útvonalakat érintő kockázatok miatt ismét jelentősen emelkedtek az olaj- és földgázárak:

a Brent típusú kőolaj ára október közepén már a hordónkénti 110 dolláros szintet közelítette,

miközben az európai földgázpiacon irányadó holland TTF jegyzése 85–90 euró körül alakult megawattóránként. Utóbbi szeptember végén még jellemzően 70–75 euró közelében mozgott.

Ez különösen kedvezőtlen a magyar gazdaság számára, hiszen az ország továbbra is jelentős energiaimportra szorul. A magasabb világpiaci árak nemcsak az importszámlát növelik, hanem az üzemanyagokon és a vállalati költségeken keresztül az inflációt is felfelé hajthatják. A hazai kutakon már érzékelhető a nyomás: október 20-án a 95-ös benzin országos átlagára 645, a gázolajé 709 forint körül alakult. Az energiaárak tartós emelkedése ráadásul a külkereskedelmi egyensúlyt is ronthatja, ami közvetve a forint árfolyamára és a jegybank kamatpolitikájára is hatással lehet.

A jegybank a legutóbbi, szeptemberben közölt inflációs jelentésében éppen az enerigaárak miatt emelte meg a jövő évi inflációs előrejelzését a korábbi 2,3 százalékról 3,1 százalékra.