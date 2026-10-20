Varga Mihály is megszólalt a költségvetésről és az euróról, a jegybankelnök figyelmeztetett: a forint immár kevésbé fékezi az inflációt

Második hónapja nem folytatja korábbi kamatcsökkentéseit a Magyar Nemzeti Bank, miközben alapvetően átalakulnak a magyar gazdaság keretei. A múlt hónapban maga az MNB csökkentette inflációs célját és közölte előrejelzéseit, hétfőn és kedden pedig részben ezekre alapozva Magyar Péter miniszterelnök és Kármán András pénzügyminiszter az új költségvetés részleteit, amelyek alapvetően befolyásolják a jegybank működését és a forint felváltásának esélyeit euróra. Az időzítés úgy hozta, hogy azonnal megszólalhatott Varga Mihály, az MNB-elnöke is a keddi kamatdöntő ülést követő szokásos sajtótájékoztatóján e sorskérdésekről, az infláció várható alakulásáról és a forint árfolyamáról.

Varga Mihály, úgy hozta a sors, azonnal megszólal, miután a kormány ismertette a 2027-es büdzsé és a költségvetési pálya fő részleteit Fotó: Hans Lucas via AFP

A költségvetésről e hét elején tengernyi információ került nyilvánosságra, és még több fog, amikor a parlament elé is beterjesztik: ezeknek elemzése biztosan időt vesz igénybe az MNB-nél és a pénzügyi műhelyekben. A fő keretek ismeretében – ha a költségvetési terv valósággá válásának esélyeit még elemezni is kell – már formálhat előzetes véleményt a jegybank, amelynek 3 százalékos jövő évi inflációs előrejelzését vette alapul a tervezésben a pénzügyminisztérium.

A költségvetés maga rövid és hosszabb távon maga is befolyásolja az inflációt. A hiány csökkentése pedig a feltétele annak, hogy a Tisza-kormány ígérete szerint éveken belül az euró válthasasa forintot, és ezzel az Európai Központi Bankhoz kerüljön az MNB jogköreinek javarésze. Addig azonban még az MNB állapítja meg a kamatok hazai szintjét, az inflációs kockázatokhoz szabva. A kamatszint pedig a jóval alacsonyabb euróövezetihez közelíthet, ha hiteles a kormány vázolta pálya az euró felé.

Kurali Zoltán, az MNB elnökhelyettese két hete már kijelentette: ha már van ilyen terv, akkor érdemes mielőbb megvalósítani, és belépni az euró előszobáját jelentő ERM II árfolyamrendszerbe már 2029-ben. Maga Varga Mihály szombaton már hűtötte a kedélyeket, amikor arról beszélt: az euró nem csodaszer, így önmagában nem jelent megoldást a gazdasági kihívásokra, ezért a cél nem a gyors, hanem a sikeres euróövezeti csatlakozás. Akármilyen a tempó: a piaci kamatok csak akkor szállnak lejjebb, ha a kormány vázolta költségvetési pálya hiteles, és a végrehajtása sem siklik ki – ellenkező esetben a befektetők szabadulnak a forinttól és a magyar állampapíroktól.