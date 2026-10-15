Indul a várólista-csökkentési akció: több tízezer beteg vár műtétre, a kormány most nekifut a sorok rövidítésének
Hónapokat, egyes esetekben akár éveket is várhatnak a betegek egy tervezett műtétre, miközben az sem mindegy, melyik intézményben kerülnek fel a várólistára. A Tisza-kormány azt vállalta, hogy 2027 végére a fekvőbeteg-ellátásban legfeljebb hat, a járóbeteg-ellátásban pedig legfeljebb két hónapra csökkenti a várakozási időt. A kormány várólista-csökkentő programja ma indul, első körben a csípő- és térdprotézis-, valamint a szürkehályog-műtétekre összpontosítva. A legfőbb kérdés az, hogy a pluszforrások és a meglévő kapacitások jobb kihasználása elegendő lehet-e a várakozási idők érdemi csökkentéséhez.
Ilyen számokkal indul a várólista-csökkentő program
A program egyik első lépése a várólisták felülvizsgálata lesz. Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter szerint egyes intézményekben olyan betegek is szerepelnek a nyilvántartásban, akiket időközben már máshol megműtöttek. Székesfehérváron például a várólistán szereplők 20-30 százalékáról derült ki, hogy már átesett a beavatkozáson.
A NEAK adatai szerint továbbra is több tízezer beteg vár 60 napnál régebb óta csípő- vagy térdprotézis, illetve szürkehályog műtétre. A várakozási idők az elmúlt időszakban nem egy irányba változtak: 2025-ben több műtéttípusnál csökkentek, 2026-ban azonban ismét emelkedtek. A Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő adatai szerint a három beavatkozásra jelenleg 37 819 beteg várakozik. Közülük:
- 21 509-en térdprotézis-műtétre,
- 10 308-an csípőprotézisre,
- 6002-en pedig szürkehályog-műtétre várnak.
A betegek helyzete ráadásul kórházanként jelentősen eltér. A NEAK friss adatai szerint térdprotézis-műtétnél van olyan intézmény, ahol néhány héten belül sorra kerülhet a beteg, míg máshol akár több mint két évet is várni kell a műtétre.
Ez azt is jelenti, hogy a beteg szempontjából nem feltétlenül az a legfontosabb kérdés, hogy Budapesten vagy vidéken kerül-e fel a várólistára, hanem az, hogy melyik konkrét intézményben várakozik.
Kórházanként külön feltérképezik a problémákat
Hegedűs Zsolt szerint a várólisták csökkentését elsősorban a délutáni és hétvégi műtétek számának növelésével, valamint a kórházaknak és az egészségügyi dolgozóknak biztosított pénzügyi ösztönzőkkel akarják elérni. A miniszter hangsúlyozta, hogy nem pusztán több műtét elvégzése a cél, hanem a meglévő kapacitások hatékonyabb kihasználása.
„Mérni fogjuk a műtők kihasználtságát, a tényleges műtéti időt, a műtétek közötti betegcsere idejét és a teljes folyamat hatékonyságát is. Egy műtő rendkívül drága infrastruktúra: ha üresen áll, az elvesztegetett kapacitást jelent”
– mondta az egészségügyi miniszter.
Hegedűs szerint nem egyetlen országos sablont akarnak ráhúzni minden intézményre: kórházanként külön feltérképezik a problémákat és a szűk keresztmetszeteket, majd ezekre keresnek megoldást. Arról ugyanakkor nem közölt konkrét számokat az egészségügyi miniszter, hogy a most induló program rövid távon hány beteg várakozását rövidítheti le, illetve mekkora várakozási idő-csökkenést várnak. A miniszter teljesítményalapú finanszírozást vezetne be, erről beszámoltunk a Világgazdaság oldalán.
Bizonyos kórházaknak plusz források járnak majd
Az ösztönző rendszerben azok a kórházak juthatnak plusz forrásokhoz, amelyek jól teljesítenek a várólista-csökkentő programban. A tárcavezető szerint a teljesítmény mellett minőségi mutatókat is figyelembe vesznek, és azt is vizsgálják majd, hogyan dolgoznak az orvosok és az ápolók. Azok a kórházak, amelyek elérik a kitűzött minőségi mutatókat, először 5, később 10 százalékos többletfinanszírozást kaphatnak.
Az egészségügyi miniszter a Magyar Egészség-Gazdaságtani Társaság konferenciáján arról is beszélt, hogy az egészségügyre szánt évi 500 milliárd forint kétszeresét is el tudná költeni az ágazatra, mert annyi a tennivaló. A kormányváltás utáni hat hónapban az előző rendszer „szemétdombját” kellett eltakarítani – fogalmazott a tárcavezető. Hegedűs szerint januárban már számon lehet kérni az új egészségügyi vezetésen az ígéreteket.
Mintegy 30 ezren várnak műtétre
Magyar Péter szerint alapjaiban kell átalakítani a betegellátást, a várólisták kezelésétől a műtéteken át egészen a rehabilitációig. A miniszterelnök szerint jelenleg mintegy 30 ezren várnak csípő- vagy térdprotézis-műtétre, egyes betegek pedig akár öt éve is szerepelhetnek a várólistákon. Eközben számos műtő kihasználatlan, és jelentős a szakemberhiány.
Magyar Péter múlt heti bejelentése szerint a programot egy év után értékelik, és ha eredményesnek bizonyul, további műtéti területekre is kiterjeszthetik.
A változtatások nemcsak az orvosokat, hanem a műtétekben részt vevő szakdolgozókat is érintik. A többletteljesítményt anyagilag ösztönöznék, miközben a beavatkozások eredményességét, a betegek elégedettségét és a rehabilitáció sikerességét is mérnék. A kormány a műtét utáni utánkövetést is fejlesztené, vagyis a betegellátást nem tekintenék lezártnak a műtét pillanatában.
Újdonság lehet az önkéntes tartalék várólista bevezetése. Az erre jelentkező betegek vállalhatják, hogy rövid határidővel, akár 24-48 órán belül műtétre mennek, ha egy másik páciens lemondja az előjegyzett időpontját. Ezzel a tervek szerint a felszabaduló műtéti kapacitást is gyorsabban lehetne kihasználni. Jelenleg azonban még nincs olyan felület, ahol erre jelentkezhetnének a páciensek.