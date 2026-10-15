Deviza
EUR/HUF363,77 -0,04% USD/HUF324,04 -0,32% GBP/HUF429,92 -0,04% CHF/HUF391,24 +0,08% PLN/HUF83,28 +0,03% RON/HUF68,17 -0,08% CZK/HUF14,94 +0% EUR/HUF363,77 -0,04% USD/HUF324,04 -0,32% GBP/HUF429,92 -0,04% CHF/HUF391,24 +0,08% PLN/HUF83,28 +0,03% RON/HUF68,17 -0,08% CZK/HUF14,94 +0%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX143 732,39 +0,17% MTELEKOM2 664 +0,3% MOL4 992 +0,36% OTP41 490 +0,05% RICHTER12 640 +0,4% OPUS206 -1,21% ANY6 200 0% AUTOWALLIS121 -0,41% WABERERS4 200 0% BUMIX8 779,59 -0,03% CETOP4 883,03 -0,23% CETOP NTR3 164,55 +0,29% BUX143 732,39 +0,17% MTELEKOM2 664 +0,3% MOL4 992 +0,36% OTP41 490 +0,05% RICHTER12 640 +0,4% OPUS206 -1,21% ANY6 200 0% AUTOWALLIS121 -0,41% WABERERS4 200 0% BUMIX8 779,59 -0,03% CETOP4 883,03 -0,23% CETOP NTR3 164,55 +0,29%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok

Indul a várólista-csökkentési akció: több tízezer beteg vár műtétre, a kormány most nekifut a sorok rövidítésének

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Több mint 37 ezer beteg vár jelenleg csípő- vagy térdprotézis-, illetve szürkehályog-műtétre, és nem mindegy, melyik kórház várólistájára kerülnek fel. Ugyanazért a beavatkozásért egyes intézményekben néhány hetet, máshol pedig akár éveket is várhatnak a páciensek. A kormány ma induló várólista-csökkentő programja több tízmilliárd forintos pluszforrással és a meglévő műtéti kapacitások jobb kihasználásával próbálja rövidíteni a várakozási időt. A kérdés már csak az, hogy a betegek ezt mikor érzékelik majd.
Gorzsás Anita
2026.10.15, 08:00
Szóljon hozzá!

Hónapokat, egyes esetekben akár éveket is várhatnak a betegek egy tervezett műtétre, miközben az sem mindegy, melyik intézményben kerülnek fel a várólistára. A Tisza-kormány azt vállalta, hogy 2027 végére a fekvőbeteg-ellátásban legfeljebb hat, a járóbeteg-ellátásban pedig legfeljebb két hónapra csökkenti a várakozási időt. A kormány várólista-csökkentő programja ma indul, első körben a csípő- és térdprotézis-, valamint a szürkehályog-műtétekre összpontosítva. A legfőbb kérdés az, hogy a pluszforrások és a meglévő kapacitások jobb kihasználása elegendő lehet-e a várakozási idők érdemi csökkentéséhez.

Indul a várólista-csökkentő program
Indul a várólista-csökkentő program
Fotó: Purger Tamás

Ilyen számokkal indul a várólista-csökkentő program

A program egyik első lépése a várólisták felülvizsgálata lesz. Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter szerint egyes intézményekben olyan betegek is szerepelnek a nyilvántartásban, akiket időközben már máshol megműtöttek. Székesfehérváron például a várólistán szereplők 20-30 százalékáról derült ki, hogy már átesett a beavatkozáson.

A NEAK adatai szerint továbbra is több tízezer beteg vár 60 napnál régebb óta csípő- vagy térdprotézis, illetve szürkehályog műtétre. A várakozási idők az elmúlt időszakban nem egy irányba változtak: 2025-ben több műtéttípusnál csökkentek, 2026-ban azonban ismét emelkedtek. A Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő adatai szerint a három beavatkozásra jelenleg 37 819 beteg várakozik. Közülük: 

  • 21 509-en térdprotézis-műtétre, 
  • 10 308-an csípőprotézisre, 
  • 6002-en pedig szürkehályog-műtétre várnak. 

A betegek helyzete ráadásul kórházanként jelentősen eltér. A NEAK friss adatai szerint térdprotézis-műtétnél van olyan intézmény, ahol néhány héten belül sorra kerülhet a beteg, míg máshol akár több mint két évet is várni kell a műtétre.

Ez azt is jelenti, hogy a beteg szempontjából nem feltétlenül az a legfontosabb kérdés, hogy Budapesten vagy vidéken kerül-e fel a várólistára, hanem az, hogy melyik konkrét intézményben várakozik.

Kórházanként külön feltérképezik a problémákat

Hegedűs Zsolt szerint a várólisták csökkentését elsősorban a délutáni és hétvégi műtétek számának növelésével, valamint a kórházaknak és az egészségügyi dolgozóknak biztosított pénzügyi ösztönzőkkel akarják elérni. A miniszter hangsúlyozta, hogy nem pusztán több műtét elvégzése a cél, hanem a meglévő kapacitások hatékonyabb kihasználása.

„Mérni fogjuk a műtők kihasználtságát, a tényleges műtéti időt, a műtétek közötti betegcsere idejét és a teljes folyamat hatékonyságát is. Egy műtő rendkívül drága infrastruktúra: ha üresen áll, az elvesztegetett kapacitást jelent”

– mondta az egészségügyi miniszter.

Hegedűs szerint nem egyetlen országos sablont akarnak ráhúzni minden intézményre: kórházanként külön feltérképezik a problémákat és a szűk keresztmetszeteket, majd ezekre keresnek megoldást. Arról ugyanakkor nem közölt konkrét számokat az egészségügyi miniszter, hogy a most induló program rövid távon hány beteg várakozását rövidítheti le, illetve mekkora várakozási idő-csökkenést várnak. A miniszter teljesítményalapú finanszírozást vezetne be, erről beszámoltunk a Világgazdaság oldalán.

Bizonyos kórházaknak plusz források járnak majd

Az ösztönző rendszerben azok a kórházak juthatnak plusz forrásokhoz, amelyek jól teljesítenek a várólista-csökkentő programban. A tárcavezető szerint a teljesítmény mellett minőségi mutatókat is figyelembe vesznek, és azt is vizsgálják majd, hogyan dolgoznak az orvosok és az ápolók. Azok a kórházak, amelyek elérik a kitűzött minőségi mutatókat, először 5, később 10 százalékos többletfinanszírozást kaphatnak.

Az egészségügyi miniszter a Magyar Egészség-Gazdaságtani Társaság konferenciáján arról is beszélt, hogy az egészségügyre szánt évi 500 milliárd forint kétszeresét is el tudná költeni az ágazatra, mert annyi a tennivaló. A kormányváltás utáni hat hónapban az előző rendszer „szemétdombját” kellett eltakarítani – fogalmazott a tárcavezető. Hegedűs szerint januárban már számon lehet kérni az új egészségügyi vezetésen az ígéreteket.

Mintegy 30 ezren várnak műtétre

Magyar Péter szerint alapjaiban kell átalakítani a betegellátást, a várólisták kezelésétől a műtéteken át egészen a rehabilitációig. A miniszterelnök szerint jelenleg mintegy 30 ezren várnak csípő- vagy térdprotézis-műtétre, egyes betegek pedig akár öt éve is szerepelhetnek a várólistákon. Eközben számos műtő kihasználatlan, és jelentős a szakemberhiány.

Magyar Péter múlt heti bejelentése szerint a programot egy év után értékelik, és ha eredményesnek bizonyul, további műtéti területekre is kiterjeszthetik.

A változtatások nemcsak az orvosokat, hanem a műtétekben részt vevő szakdolgozókat is érintik. A többletteljesítményt anyagilag ösztönöznék, miközben a beavatkozások eredményességét, a betegek elégedettségét és a rehabilitáció sikerességét is mérnék. A kormány a műtét utáni utánkövetést is fejlesztené, vagyis a betegellátást nem tekintenék lezártnak a műtét pillanatában.

Újdonság lehet az önkéntes tartalék várólista bevezetése. Az erre jelentkező betegek vállalhatják, hogy rövid határidővel, akár 24-48 órán belül műtétre mennek, ha egy másik páciens lemondja az előjegyzett időpontját. Ezzel a tervek szerint a felszabaduló műtéti kapacitást is gyorsabban lehetne kihasználni. Jelenleg azonban még nincs olyan felület, ahol erre jelentkezhetnének a páciensek.

Kapcsolódó

Országszerte

Országszerte
1477 cikk

 

Szóljon hozzá!
egészségügy
várólista
műtét
Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu