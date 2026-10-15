Indul a várólista-csökkentési akció: több tízezer beteg vár műtétre, a kormány most nekifut a sorok rövidítésének

Hónapokat, egyes esetekben akár éveket is várhatnak a betegek egy tervezett műtétre, miközben az sem mindegy, melyik intézményben kerülnek fel a várólistára. A Tisza-kormány azt vállalta, hogy 2027 végére a fekvőbeteg-ellátásban legfeljebb hat, a járóbeteg-ellátásban pedig legfeljebb két hónapra csökkenti a várakozási időt. A kormány várólista-csökkentő programja ma indul, első körben a csípő- és térdprotézis-, valamint a szürkehályog-műtétekre összpontosítva. A legfőbb kérdés az, hogy a pluszforrások és a meglévő kapacitások jobb kihasználása elegendő lehet-e a várakozási idők érdemi csökkentéséhez.

Indul a várólista-csökkentő program

Fotó: Purger Tamás

Ilyen számokkal indul a várólista-csökkentő program

A program egyik első lépése a várólisták felülvizsgálata lesz. Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter szerint egyes intézményekben olyan betegek is szerepelnek a nyilvántartásban, akiket időközben már máshol megműtöttek. Székesfehérváron például a várólistán szereplők 20-30 százalékáról derült ki, hogy már átesett a beavatkozáson.

A NEAK adatai szerint továbbra is több tízezer beteg vár 60 napnál régebb óta csípő- vagy térdprotézis, illetve szürkehályog műtétre. A várakozási idők az elmúlt időszakban nem egy irányba változtak: 2025-ben több műtéttípusnál csökkentek, 2026-ban azonban ismét emelkedtek. A Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő adatai szerint a három beavatkozásra jelenleg 37 819 beteg várakozik. Közülük:

21 509-en térdprotézis-műtétre,

10 308-an csípőprotézisre,

6002-en pedig szürkehályog-műtétre várnak.

A betegek helyzete ráadásul kórházanként jelentősen eltér. A NEAK friss adatai szerint térdprotézis-műtétnél van olyan intézmény, ahol néhány héten belül sorra kerülhet a beteg, míg máshol akár több mint két évet is várni kell a műtétre.

Ez azt is jelenti, hogy a beteg szempontjából nem feltétlenül az a legfontosabb kérdés, hogy Budapesten vagy vidéken kerül-e fel a várólistára, hanem az, hogy melyik konkrét intézményben várakozik.

Kórházanként külön feltérképezik a problémákat

Hegedűs Zsolt szerint a várólisták csökkentését elsősorban a délutáni és hétvégi műtétek számának növelésével, valamint a kórházaknak és az egészségügyi dolgozóknak biztosított pénzügyi ösztönzőkkel akarják elérni. A miniszter hangsúlyozta, hogy nem pusztán több műtét elvégzése a cél, hanem a meglévő kapacitások hatékonyabb kihasználása.

„Mérni fogjuk a műtők kihasználtságát, a tényleges műtéti időt, a műtétek közötti betegcsere idejét és a teljes folyamat hatékonyságát is. Egy műtő rendkívül drága infrastruktúra: ha üresen áll, az elvesztegetett kapacitást jelent”

– mondta az egészségügyi miniszter.