Kezdődik a kórházi várólista-lottó: számíthatunk-e csodára a Tisza-kormány programjától? Van, akit hónapok, mást évek választanak el a műtéttől

Budapesten koncentrálódik az ország számos nagy kórháza és egyetemi klinikája, ami a betegek számára bizonyos esetekben nagyobb választási lehetőséget jelenthet. Ha egy intézményben – például eszközhiány miatt – nagyon megnyúlik a várólista, egy budapesti páciens sokszor egyszerűbben választhat másik intézményt. Vidéken ezzel szemben egy-egy megyében gyakran kevesebb kórház képes elvégezni a komolyabb, speciális műtéteket. Ha ott kiesik egy szakorvos vagy korlátozottá válik a műtői kapacitás, a várakozási idő gyorsan nőhet, miközben a betegek számára az ország másik felén működő intézmény felkeresése jóval nehezebb és költségesebb megoldás.

Még a héten elindul a várólista-csökkentő program/Fotó: Bruzák Noémi

Várólista-helyzet és ami mögötte van

A különbségek különösen jól kirajzolódnak a nagy számban végzett, tervezett műtétek, például a csípő- és térdprotézis-műtétek esetében. A NEAK adatai szerint több mint 32 ezer ember vár 60 napnál régebb óta csípő- vagy térdprotézis-műtétre. A várólisták alakulása az elmúlt időszakban sem volt egyenletes: miközben 2025-ben csökkent a várakozási idő, 2026-ban már ismét emelkedés volt tapasztalható.

A csípőprotézis-műtéteknél a budapesti és a vidéki intézmények között a lezárt esetek alapján számított átlagos várakozási időben gyakorlatilag nincs különbség: az ország egész területén körülbelül 162 napot kellett várniuk a betegeknek. A térdprotézis-műtéteknél már valamivel nagyobb eltérés látható. A NEAK jelenlegi adatai szerint a vidéki intézmények közül a heves megyei Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézetben volt a leghosszabb az átlagos tényleges várakozási idő: a betegek átlagosan 681 napot vártak a műtétre. Budapesten pedig az Észak-budai Szent János Centrumkórházban volt a legmagasabb érték: 461 nap.

Hónapok, évek telnek el

Ha konkrétan a térdprotézis-műtéteket vizsgáljuk, vannak olyan kórházak, ahol néhány hónap alatt sorra kerülhet egy beteg, míg más intézményben a tényleges várakozási idő akár másfél-két év is lehet. Vagyis a beteg szempontjából sokszor lényegesebb kérdés, hogy pontosan melyik intézményhez kerül, mint az, hogy az adott intézmény Budapesten vagy vidéken található.