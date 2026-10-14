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Kezdődik a kórházi várólista-lottó: számíthatunk-e csodára a Tisza-kormány programjától? Van, akit hónapok, mást évek választanak el a műtéttől

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Hónapokat, egyes esetekben akár éveket is várhatnak a betegek egy tervezett műtétre, miközben az sem mindegy, melyik intézményben kerül fel valaki a várólistára. A budapesti és vidéki kórházak helyzete, illetve az egyes intézmények között is jelentős eltérések lehetnek, miközben a várólisták alakulását számos, egymással összefüggő tényező befolyásolja. A helyzeten az új várólista-csökkentő programmal próbál változtatni a kormány.
Gorzsás Anita
2026.10.14, 08:00
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Budapesten koncentrálódik az ország számos nagy kórháza és egyetemi klinikája, ami a betegek számára bizonyos esetekben nagyobb választási lehetőséget jelenthet. Ha egy intézményben – például eszközhiány miatt – nagyon megnyúlik a várólista, egy budapesti páciens sokszor egyszerűbben választhat másik intézményt. Vidéken ezzel szemben egy-egy megyében gyakran kevesebb kórház képes elvégezni a komolyabb, speciális műtéteket. Ha ott kiesik egy szakorvos vagy korlátozottá válik a műtői kapacitás, a várakozási idő gyorsan nőhet, miközben a betegek számára az ország másik felén működő intézmény felkeresése jóval nehezebb és költségesebb megoldás.

Még a héten elindul a várólista-csökkentő program
Még a héten elindul a várólista-csökkentő program/Fotó: Bruzák Noémi

Várólista-helyzet és ami mögötte van

A különbségek különösen jól kirajzolódnak a nagy számban végzett, tervezett műtétek, például a csípő- és térdprotézis-műtétek esetében. A NEAK adatai szerint több mint 32 ezer ember vár 60 napnál régebb óta csípő- vagy térdprotézis-műtétre. A várólisták alakulása az elmúlt időszakban sem volt egyenletes: miközben 2025-ben csökkent a várakozási idő, 2026-ban már ismét emelkedés volt tapasztalható.

A csípőprotézis-műtéteknél a budapesti és a vidéki intézmények között a lezárt esetek alapján számított átlagos várakozási időben gyakorlatilag nincs különbség: az ország egész területén körülbelül 162 napot kellett várniuk a betegeknek. A térdprotézis-műtéteknél már valamivel nagyobb eltérés látható. A NEAK jelenlegi adatai szerint a vidéki intézmények közül a heves megyei Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézetben volt a leghosszabb az átlagos tényleges várakozási idő: a betegek átlagosan 681 napot vártak a műtétre. Budapesten pedig az Észak-budai Szent János Centrumkórházban volt a legmagasabb érték: 461 nap.

Hónapok, évek telnek el

Ha konkrétan a térdprotézis-műtéteket vizsgáljuk, vannak olyan kórházak, ahol néhány hónap alatt sorra kerülhet egy beteg, míg más intézményben a tényleges várakozási idő akár másfél-két év is lehet. Vagyis a beteg szempontjából sokszor lényegesebb kérdés, hogy pontosan melyik intézményhez kerül, mint az, hogy az adott intézmény Budapesten vagy vidéken található.

A Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEAK) nyilvánosan elérhető adatai alapján az intézmények között akár ugyanazon a régión belül is jelentős különbségek lehetnek a várólisták esetében. A NEAK adatai szerint például:

  • a Dél-Dunántúlon a Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központjában 288 nap,
  • a somogy megyei Kaposi Mór Oktató Kórházban 594 nap,
  • a tolna megyei Balassa János Kórházban pedig 664 nap térdprotézis-műtétre az átlagos várakozási idő.

Az elmúlt évek adatai alapján a várakozási idő sem egy irányba változott. A csípőprotézis-műtétek átlagos várakozási ideje 2024 elején még mintegy 200 nap volt, 2025 elejére 111 napra csökkent, 2026-ra pedig ismét emelkedett, 133 napra. A térdprotézis-műtéteknél is csökkent az átlagos várakozás 2025-ben, és 2026-ra pedig újra növekedett.

Az intézmények között a 60 napnál régebb óta várakozó betegek száma is jelentős eltéréseket mutat. A NEAK nyilvános adatai alapján a térdprotézis-műtétek esetében a következő számok láthatók októberben a teljesség igénye nélkül:

  • Budapesti Uzsoki Utcai Kórház: 3871 fő
  • Észak-budai Szent János Centrumkórház: 515 fő
  • Semmelweis Egyetem: 1040 fő
  • Debreceni Egyetem: 641 fő
  • Pécsi Tudományegyetem: 779 fő
  • heves megyei Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet: 1129 fő

Még a héten elindul a várólista-csökkentő program

A várólisták hosszát befolyásolhatja többek között a rendelkezésre álló műtőkapacitás, az orvos- és szakdolgozói létszám, a betegforgalom, az intézmény által ellátott terület nagysága, valamint a műtétek megszervezésének módja is.

Magyar Péter szerint alapjaiban kell átalakítani a betegellátást, a várólisták kezelésétől a műtéteken át egészen a rehabilitációig. A miniszterelnök rámutatott: jelenleg mintegy 30 ezren várnak csípő- vagy térdprotézis-műtétre, egyes betegek pedig akár öt éve szerepelnek a várólistákon. Eközben számos műtő kihasználatlan, és jelentős a szakemberhiány.

Magyar Péter múlt heti bejelentése szerint Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter vezetésével október 15-én indul a várólista-csökkentő program. A program első szakaszában a csípő- és térdprotézis-, valamint a szürkehályog-műtétekre összpontosítanak majd. A kormány több tízmilliárd forintos többletforrást biztosítana a beavatkozások számának növelésére.

A változtatások nemcsak az orvosokat, hanem a műtétekben részt vevő szakdolgozókat is érintik. A többletteljesítményt anyagilag ösztönöznék, miközben a beavatkozások eredményességét, a betegek elégedettségét és a rehabilitáció sikerességét is mérnék.

Újdonság lehet az önkéntes tartalék várólista bevezetése. Az erre jelentkező betegek akár 24-48 órán belül műtéthez juthatnak, ha egy korábban előjegyzett páciens lemondja a beavatkozást.

Magyar Péter hangsúlyozta, hogy a betegellátás nem érhet véget a műtéttel. A rehabilitációt és az utánkövetést is fejlesztenék, valamint szorosabb kapcsolattartást alakítanának ki az orvosok és a páciensek között. Az új rendszer eredményességét egy év után értékelnék. Amennyiben a kísérleti program beválik, további műtéti területekre is kiterjeszthetik.

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egészségügy
várólista
műtét
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