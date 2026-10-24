Két vasúti gigaprojekt, amelyre egész Magyarország vár – az egyik félúton rekedhet, a másik még el sem indult

A déli körvasúttal kapcsolatos kormányzati döntések felélénkítették a szakmai vitákat. Sokan féltik a beruházást attól, hogy a létesítmény félig kész torzóként álljon hosszú évekig változatlanul, megkeserítve a vasúti személy- és áruszállító társaságok, valamint a fővárosi közutakon közlekedők életét – írja Facebook bejegyzésében Feldmann Márton vasútpiaci szakértő. Ugyancsak sokan vélekednek úgy, hogy a fővárosi vasúti kapacitások bővítése helyett a V0 Budapestet délről elkerülő vasútvonalat kellett volna megépíteni a déli körvasút helyett.

Két olyan vasúti beruházás is sürgős lenne, amely áll/Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

Más-más szerepe lenne a két projektnek

Nos, a két beruházás nem egyenértékű, hiszen míg a déli körvasút elsősorban a személyszállítást helyezte előtérbe a teherszállítási kapacitások megőrzése mellett, addig a V0 kifejezetten az árufuvarozást szolgálná. A déli körvasút első elemei a 2007-2009. között kidolgozott, úgynevezett S-Bahn koncepcióban jelentek meg, és vasút Budapesten belüli szerepének növelését célozta. A koncepció tartalmazta

a Közvágóhíd megállóhelyet,

az Üllői útnál az M3 metró kapcsolatot,

valamint a Hungária körúti kapcsolatot.

A tanulmányban megjelent a Kelenföld-Nyugati pályaudvar alagút javaslata is, az alagút megépítésével vált volna teljessé a keleti és a nyugati országrészek vasútvonalainak átjárhatósága. A harmadik Duna híd az eltérő vonatnemek igencsak különböző menetrendje miatt vált szükségessé, vagyis az, hogy a gyakrabban megálló személyvonatok mellett legyen kapacitás a tehervonatok számára is.

Később a Budapesti Agglomerációs Vasúti Stratégia is kiemelten kezelte a déli körvasút beruházását. Városfejlesztési szempontból négy olyan jelentős térséget jelölt meg – a Kopaszi-gát környékét, a Déli Városkaput, azaz a Közvágóhíd térségét, a Rákosrendezőt és a fejpályaudvarok környezetét – amelyek megfelelő tömegközlekedési alternatívát kínálhatnak a vasúti közlekedés által. E koncepció egyik fontos elemeként szerződött a kormány 2021-ben a ferencvárosi és a kelenföldi állomások közötti kapacitások növelésére.

Sokan álltak a vasúti beruházás mellé, de nincs eredmény

A V0 ugyancsak régóta felvetett megoldási javaslat a főváros centrikus vasúti hálózat átalakítására, ezzel együtt a Budapesten áthaladó teherforgalom csökkentésére. 2012-ben készült el az első jelentősebb tanulmány a Magyar Logisztikai Szolgáltató Központok Szövetsége megbízásából. A 937 millió forintos szerződés alapján elvégzett tervezés a Szárliget-Vértesboglár-Baracska-Ercsi-Kiskunlacháza-Bugyi-Dabas-Pusztavacs-Ceglédbercel nyomvonalat határozta meg kétvágányú,160 kilométer/óra sebességű pályával, amely a Vértes lábánál 120 kilométer/órára csökken.

A beruházás akkori becsült értéke 360 milliárd forint volt.

A vonal

Nyomvonalsávja: Szolnok – Kecskemét – Székesfehérvár – Győr (körülbelül 300–340 kilométer hosszúságban).

A tervezési sebesség: legfeljebb 120–160 kilométer/óra.

A Kapacitás: legalább 740 méter hosszú vonatok fogadására alkalmas, 22,5 tonna tengelyterheléssel.

Az infrastruktúra: tartalmazza egy új Duna-híd építését, nem lennének szintbeni keresztezések.

2020. végén egy kormányhatározat alapján a Hungrail Magyar Vasúti Egyesület irányításával megkezdődött a vasúti áruforgalmi koncepció kidolgozása, amely egy takarékosabb, reálisabb V0 megvalósíthatósági tanulmányának és környezetvédelmi hatásvizsgálatát jelentette. A kormány több mint 3,6 milliárd forintot rendelt a tervezésre. A nyomvonal sávjának kijelölése figyelembe vette a legfontosabb ipari központok elérhetőségét, így Győr-Székesfehérvár-Kecskemét-Szolnok összeköttetést további vizsgálatát rendelte el az akkori miniszter, Palkovics László. Új építésű szakasz a tanulmány szerint az Adony-Kecskemét vonal. A költségek kordában tartása érdekében fontos célkitűzés volt a meglévő vonalak minél nagyobb arányú felhasználása. A tervezés 2021-es megkezdésekor optimistán 2030. évi befejezést prognosztizáltak – írta Feldmann Márton.