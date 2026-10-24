Két vasúti gigaprojekt, amelyre egész Magyarország vár – az egyik félúton rekedhet, a másik még el sem indult
A déli körvasúttal kapcsolatos kormányzati döntések felélénkítették a szakmai vitákat. Sokan féltik a beruházást attól, hogy a létesítmény félig kész torzóként álljon hosszú évekig változatlanul, megkeserítve a vasúti személy- és áruszállító társaságok, valamint a fővárosi közutakon közlekedők életét – írja Facebook bejegyzésében Feldmann Márton vasútpiaci szakértő. Ugyancsak sokan vélekednek úgy, hogy a fővárosi vasúti kapacitások bővítése helyett a V0 Budapestet délről elkerülő vasútvonalat kellett volna megépíteni a déli körvasút helyett.
Más-más szerepe lenne a két projektnek
Nos, a két beruházás nem egyenértékű, hiszen míg a déli körvasút elsősorban a személyszállítást helyezte előtérbe a teherszállítási kapacitások megőrzése mellett, addig a V0 kifejezetten az árufuvarozást szolgálná. A déli körvasút első elemei a 2007-2009. között kidolgozott, úgynevezett S-Bahn koncepcióban jelentek meg, és vasút Budapesten belüli szerepének növelését célozta. A koncepció tartalmazta
- a Közvágóhíd megállóhelyet,
- az Üllői útnál az M3 metró kapcsolatot,
- valamint a Hungária körúti kapcsolatot.
A tanulmányban megjelent a Kelenföld-Nyugati pályaudvar alagút javaslata is, az alagút megépítésével vált volna teljessé a keleti és a nyugati országrészek vasútvonalainak átjárhatósága. A harmadik Duna híd az eltérő vonatnemek igencsak különböző menetrendje miatt vált szükségessé, vagyis az, hogy a gyakrabban megálló személyvonatok mellett legyen kapacitás a tehervonatok számára is.
Később a Budapesti Agglomerációs Vasúti Stratégia is kiemelten kezelte a déli körvasút beruházását. Városfejlesztési szempontból négy olyan jelentős térséget jelölt meg – a Kopaszi-gát környékét, a Déli Városkaput, azaz a Közvágóhíd térségét, a Rákosrendezőt és a fejpályaudvarok környezetét – amelyek megfelelő tömegközlekedési alternatívát kínálhatnak a vasúti közlekedés által. E koncepció egyik fontos elemeként szerződött a kormány 2021-ben a ferencvárosi és a kelenföldi állomások közötti kapacitások növelésére.
Sokan álltak a vasúti beruházás mellé, de nincs eredmény
A V0 ugyancsak régóta felvetett megoldási javaslat a főváros centrikus vasúti hálózat átalakítására, ezzel együtt a Budapesten áthaladó teherforgalom csökkentésére. 2012-ben készült el az első jelentősebb tanulmány a Magyar Logisztikai Szolgáltató Központok Szövetsége megbízásából. A 937 millió forintos szerződés alapján elvégzett tervezés a Szárliget-Vértesboglár-Baracska-Ercsi-Kiskunlacháza-Bugyi-Dabas-Pusztavacs-Ceglédbercel nyomvonalat határozta meg kétvágányú,160 kilométer/óra sebességű pályával, amely a Vértes lábánál 120 kilométer/órára csökken.
A beruházás akkori becsült értéke 360 milliárd forint volt.
- Nyomvonalsávja: Szolnok – Kecskemét – Székesfehérvár – Győr (körülbelül 300–340 kilométer hosszúságban).
- A tervezési sebesség: legfeljebb 120–160 kilométer/óra.
- A Kapacitás: legalább 740 méter hosszú vonatok fogadására alkalmas, 22,5 tonna tengelyterheléssel.
- Az infrastruktúra: tartalmazza egy új Duna-híd építését, nem lennének szintbeni keresztezések.
2020. végén egy kormányhatározat alapján a Hungrail Magyar Vasúti Egyesület irányításával megkezdődött a vasúti áruforgalmi koncepció kidolgozása, amely egy takarékosabb, reálisabb V0 megvalósíthatósági tanulmányának és környezetvédelmi hatásvizsgálatát jelentette. A kormány több mint 3,6 milliárd forintot rendelt a tervezésre. A nyomvonal sávjának kijelölése figyelembe vette a legfontosabb ipari központok elérhetőségét, így Győr-Székesfehérvár-Kecskemét-Szolnok összeköttetést további vizsgálatát rendelte el az akkori miniszter, Palkovics László. Új építésű szakasz a tanulmány szerint az Adony-Kecskemét vonal. A költségek kordában tartása érdekében fontos célkitűzés volt a meglévő vonalak minél nagyobb arányú felhasználása. A tervezés 2021-es megkezdésekor optimistán 2030. évi befejezést prognosztizáltak – írta Feldmann Márton.
Lázár János korábbi építési és közlekedési miniszter 2024 végén egy dunaújvárosi utcafórumánon bejelentette, hogy a kormány megállapodott a kínaiakkal a V0-ás vasúti körgyűrű megépítéséről, amelynek Dunán átívelő vasúti hídja a folyó átjárhatósága miatt csak egy helyen épülhet meg Magyarországon: Dunaújvárostól néhány kilométerre északra. A legfontosabb vasúti átkelési pont a város mellett lesz, az M8-as autópálya szintén, vagyis létrejön a budapesti logisztikai körgyűrű, amelynek köszönhetően lehet a térségben munkahelyeket teremteni, gazdasági vállalkozásokat létrehozni, profitot termelni és generációkra megoldani a dunaújvárosiak életét.
Az új kormány Baross Gábor Vasútfejlesztési Terve szerint az Európai Unióból lehívott és a 2027-es költségvetésben biztosított hazai önrésszel támogatott források teremthetik meg az alapot a V0-hoz hasonló nagy volumenű vasútfejlesztések megindításához.