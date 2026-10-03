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Megkezdődött a tesztüzem a Budapest-Belgrád-vasútvonalon – itt az első videó

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Már tényleg csak egy lépés választja el a Budapest-Belgrád-vasútvonalat attól, hogy megindulhasson rajta a személyforgalom. Szombat este megkezdődött a magyarországi szakasz eddigi legfontosabb, teljes terheléses főpróbája, utasok nélkül, de már a tervezett csúcsidős menetrend szerint.
Lengyel Gabriella
2026.10.03, 20:22

A Budapest és Kelebia közötti szakaszon egy teljes terhelést modellező teszt zajlik, amely kulcsfontosságú lépés a személyforgalom jövőbeli megindítása felé. Október 3-án kora estétől és 4-én végzik el a Budapest–Belgrád-vasútvonal magyarországi szakaszának eddigi legfontosabb próbáját - írja a Baon. 

vasút
   160 kilométeres óránkénti sebességgel is közlekednek tesztvonatok a Budapest-Belgrád vasútvonalon/ Fotó: Milan Veselinov / Shutterstock160 kilométere

 Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter jelentette be, hogy a nagyszabású műszaki ellenőrzésben a szerb vasút kínai gyártású motorvonatai, valamint a MÁV mozdonyos szerelvényei és saját motorvonatai egyaránt részt vesznek. Amennyiben a hétvégi folyamat biztonságkritikus hiba nélkül zárul, újabb komoly akadály hárul el a vonal átadása elől. 

A kétnapos próba során a vonatok pontosan úgy közlekednek, mintha a tényleges személyszállítás már elindult volna. A teszt a tervezett nappali csúcsidős menetrendet szimulálja órákon keresztül, ráadásul a szerelvények akár 160 kilométer/órás sebességgel is haladhatnak. Az egyetlen lényeges különbség az, hogy a kocsikban egyelőre még nem ülnek utasok.

Ahogy a Világgazdaság is megírta, Budapest-Belgrád vasút Vitézy Dávid szerint is  „Orbán-rendszer legnagyobb vasúti beruházása”, amely kínai hitelből épült meg Ferencváros és a szerb határ között. 
A kivitelezési határidő tavaly nyáron lejárt, a beruházás azonban addigra nem készült el – jegyezte meg. Vitézy Dávid a csúszás egyik fő okaként az ETCS vonatbefolyásoló rendszert jelölte meg, amelynek megfelelő működése szükséges a 160 kilométer/órás közlekedéshez. A miniszter közlése szerint az előző kormánytól úgy vették át a beruházást, hogy a tehervonatok már csökkentett sebességgel és kapacitással közlekedtek, miközben a kivitelező még dolgozott a rendszeren

Budapest-Belgrád
vasútfejlesztés
MÁV
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