Rendkívüli bejelentést tett Vitézy Dávid: három vasúti gigaberuházás indulhat, új híd épülhet a Dunán – Budapestet bekötnék az európai szupervasútba

Három, a Baross Gábor Vasútfejlesztési Tervben szereplő kiemelt beruházással pályázik Magyarország az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz (CEF) most megnyílt forrásaira – jelentette be Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter.

Vitézy Dávid: folytatjuk a Budapest–Győr nagysebességű vasút tervezését is

Fotó: Vitézy Dávid / Facebook

A csomag része az új Gubacsi vasúti híd megépítése, a gyékényesi deltavágány előkészítése, valamint a Budapest–Hegyeshalom nagysebességű vasút tervezésének folytatása – írta a Facebookon a tárcavezető.

Öt kilométer per órával járnak a vonatok a Gubacsi hídon

A három közül a legelőrébb tartó beruházás a Gubacsi vasúti híd cseréje. Vitézy Dávid szerint a létesítmény jelenleg a magyar vasúti árufuvarozás egyik legkritikusabb pontja, mivel ezen keresztül szolgálják ki a Csepeli Szabadkikötőt.

A híd állapota miatt évek óta mindössze 5 kilométer per órás sebességgel közlekedhetnek rajta a vonatok.

A régi átkelő helyére mintegy 31 milliárd forintból új vasúti híd épül. A miniszter közlése szerint a kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárást már lefolytatták, a munkálatok pedig hamarosan megkezdődnek. A kormány most utófinanszírozásként szeretne uniós támogatást bevonni a projektbe.

Gyorsabb út nyílhat az Adria felé

A második pályázat a Balatonszentgyörgy–Nagykanizsa–Gyékényes vasúti kapcsolat korszerűsítésének előkészítését érinti.

Ennek egyik fontos eleme a gyékényesi deltavágány megtervezése. Megépítésével a vonatok irányváltás nélkül közlekedhetnének Horvátország, illetve az Adria irányába. A projekt részeként azt is megvizsgálják, kialakítható-e egy új vasúti megálló Nagykanizsa belvárosához közelebb.

A fejlesztés tehát nemcsak a személyszállítás, hanem a Magyarország és az adriai kikötők közötti vasúti árufuvarozás szempontjából is jelentős lehet.

Folytatják a Budapest–Győr nagysebességű vasút tervezését

A három közül a leghosszabb távú projekt a Budapest–Győr nagysebességű vasút. A mostani uniós pályázatból a magyarországi szakasz engedélyezéséhez szükséges műszaki terveket készítenék el.

Vitézy Dávid közlése szerint az új nyomvonal Győrön keresztül kapcsolná Budapestet a közép-európai nagysebességű vasúti hálózathoz. Innen Bécs, Prága és Varsó, rajtuk keresztül pedig Nyugat-Európa irányába nyílna kapcsolat.

A miniszter szerint a korábbi vizsgálatok alapján a Győr felé vezető nyugati változatnak van gazdasági realitása, mivel egyszerre szolgálná a nemzetközi és a nyugat-magyarországi közlekedést.

A beruházás egyik célja a jelenlegi Budapest–Győr fővonal tehermentesítése is. Ha a távolsági forgalom egy része átkerülne az új pályára, a meglévő vonalon több kapacitás maradhatna az elővárosi személyvonatoknak és a tehervonatoknak.