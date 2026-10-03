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Rendkívüli bejelentést tett Vitézy Dávid: három vasúti gigaberuházás indulhat, új híd épülhet a Dunán – Budapestet bekötnék az európai szupervasútba

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Három jelentős magyar vasútfejlesztéshez kér uniós támogatást a kormány, amelyek Budapestet, a nyugati országrészt és az adriai kapcsolatokat egyaránt érintik. A vasút hosszabb távú fejlesztési terveiben egy olyan beruházás is szerepel, amely alapjaiban változtathatja meg a főváros és Nyugat-Európa közötti közlekedést.
VG
2026.10.03, 13:20

Három, a Baross Gábor Vasútfejlesztési Tervben szereplő kiemelt beruházással pályázik Magyarország az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz (CEF) most megnyílt forrásaira – jelentette be Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter.

Vitézy Dávid / Facebook vasút
Vitézy Dávid: folytatjuk a Budapest–Győr nagysebességű vasút tervezését is 
Fotó: Vitézy Dávid / Facebook

A csomag része az új Gubacsi vasúti híd megépítése, a gyékényesi deltavágány előkészítése, valamint a Budapest–Hegyeshalom nagysebességű vasút tervezésének folytatása – írta a Facebookon a tárcavezető.

Öt kilométer per órával járnak a vonatok a Gubacsi hídon

A három közül a legelőrébb tartó beruházás a Gubacsi vasúti híd cseréje. Vitézy Dávid szerint a létesítmény jelenleg a magyar vasúti árufuvarozás egyik legkritikusabb pontja, mivel ezen keresztül szolgálják ki a Csepeli Szabadkikötőt.

A híd állapota miatt évek óta mindössze 5 kilométer per órás sebességgel közlekedhetnek rajta a vonatok.

A régi átkelő helyére mintegy 31 milliárd forintból új vasúti híd épül. A miniszter közlése szerint a kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárást már lefolytatták, a munkálatok pedig hamarosan megkezdődnek. A kormány most utófinanszírozásként szeretne uniós támogatást bevonni a projektbe.

Gyorsabb út nyílhat az Adria felé

A második pályázat a Balatonszentgyörgy–Nagykanizsa–Gyékényes vasúti kapcsolat korszerűsítésének előkészítését érinti.

Ennek egyik fontos eleme a gyékényesi deltavágány megtervezése. Megépítésével a vonatok irányváltás nélkül közlekedhetnének Horvátország, illetve az Adria irányába. A projekt részeként azt is megvizsgálják, kialakítható-e egy új vasúti megálló Nagykanizsa belvárosához közelebb.

A fejlesztés tehát nemcsak a személyszállítás, hanem a Magyarország és az adriai kikötők közötti vasúti árufuvarozás szempontjából is jelentős lehet.

Folytatják a Budapest–Győr nagysebességű vasút tervezését

A három közül a leghosszabb távú projekt a Budapest–Győr nagysebességű vasút. A mostani uniós pályázatból a magyarországi szakasz engedélyezéséhez szükséges műszaki terveket készítenék el.

Vitézy Dávid közlése szerint az új nyomvonal Győrön keresztül kapcsolná Budapestet a közép-európai nagysebességű vasúti hálózathoz. Innen Bécs, Prága és Varsó, rajtuk keresztül pedig Nyugat-Európa irányába nyílna kapcsolat.

A miniszter szerint a korábbi vizsgálatok alapján a Győr felé vezető nyugati változatnak van gazdasági realitása, mivel egyszerre szolgálná a nemzetközi és a nyugat-magyarországi közlekedést.

A beruházás egyik célja a jelenlegi Budapest–Győr fővonal tehermentesítése is. Ha a távolsági forgalom egy része átkerülne az új pályára, a meglévő vonalon több kapacitás maradhatna az elővárosi személyvonatoknak és a tehervonatoknak.

A 2030-as évek végére lehet belőle valami

Vitézy szerint az új pálya hatása nem állna meg Győrnél: a győri és székesfehérvári kapcsolatok révén

  • Sopron,
  • Szombathely,
  • Veszprém
  • és a Balaton

felé is csökkenhetne az eljutási idő. Gyors eredményre ugyanakkor nem érdemes számítani. A miniszter egy évtizedes nagyberuházásról beszélt, amelynek előkészítését most kell folytatni ahhoz, hogy a 2030-as évek végére kézzelfogható eredménye legyen.

A három projekt a kormány mintegy 3550 milliárd forint értékű Baross Gábor Vasútfejlesztési Tervének része. Egyelőre ugyanakkor nem mindhárom beruházás kivitelezéséről van szó: míg a Gubacsi hídnál már lezajlott a kivitelezési közbeszerzés, a gyékényesi és a nagysebességű vasúti projektnél még az előkészítéshez, illetve tervezéshez kér Magyarország uniós forrást.

Cikkünk címlapi képén a jelenlegi Gubacsi hídon halad egy tehervonat / forrás: Shutterstock

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