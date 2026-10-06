Velencei-tó: a vízzel együtt szárad ki a bevétel, lázas ötletelés kezdődött

A vízhiány a Velencei-tónál már a nyári szezonban kézzelfogható következményekkel járt. Ahogy a Világgazdaság augusztus 14-én megírta, a gárdonyi strandon olyan alacsonyra csökkent a vízmélység, hogy a kötelező fürdővíz-mintavételt és vízminőség-ellenőrzést sem lehetett elvégezni, ezért az évre fürdőzési tilalmat rendeltek el. Az aszályos nyár rendkívül kedvezőtlenül érintette a régió turisztikai vállalkozásait, jelentős veszteségekkel számolnak az ide évben. A keddi hírek szerint már öt centiméter alá süllyedt a Velencei-tó agárdi vízmércén mért vízállása, hétfő reggel a vízmérce 4 centimétert mutatott - közölte az Országos Vízügyi Főigazgatóság (OVF) az MTI kérdésére.

A Velencei-tó térségének vállalkozói keresik a kiutat a szorult helyzetből/Fotó: Kállai Márton/Szabad Föld

A Világgazdaság is beszámolt arról, hogy szeptember 9-én az agárdi vízmércénél mindössze 10 centiméteres vízállást mértek, ami újabb negatív rekordot jelentett. A tó vízpótlásának lehetőségét közben szakmai egyeztetéseken vizsgálják. Azon a fórumon a Duna vizének átvezetése is napirendre került, mint lehetséges megoldás:

Ercsi,

Adony

és Dunaújváros térségéből keresnének megfelelő nyomvonalat, és felmerült egyes kutak bevonása is. A döntéshez azonban a műszaki és gazdasági feltételek mellett a vízminőségi és ökológiai hatásokat is tisztázni kell. Azóta a helyzet tovább romlott, hiszen most 4 cm a víz mélysége.



A vízhiány a vállalkozások bevételén is nyomot hagy

A térség turisztikai szereplői közben saját jövőjükről is egyeztetnek, keresik a kitörési pontot. Gárdony önkormányzatának beszámolója szerint Pázmándon, a Bálint Boráriumban rendezték meg az „Élet a tavon túl” elnevezésű Velencei-tavi Turisztikai Fórumot. A találkozón több mint ötven turisztikai és gasztronómiai szereplő, a környék polgármesterei, valamint szakmai és civil szervezetek képviselői vettek részt. Ismertettek egy helyi kutatást, a szeptemberi kérdőívet 47 térségi vállalkozás töltötte ki. A válaszadók 47 százaléka szálláshely-szolgáltató, 28 százaléka vendéglátással foglalkozik.

A válaszadók 76 százaléka arról számolt be, hogy 2019-hez képest csökkent az árbevétele, 39 százalékuknál a visszaesés meghaladta a 40 százalékot.

A megkérdezettek 52 százaléka a tó alacsony vízszintjét és fizikai állapotát nevezte meg a visszaesés legfontosabb okaként; a szálláshely szolgáltatóknál ez az arány 65 százalék volt. A válaszadók 73 százaléka szerint az országos médiamegjelenések miatt lemondásokat vagy kevesebb foglalást tapasztaltak, a szálláshelyek körében 88 százalék jelezte ezt. Az adatok a kérdőívet kitöltő vállalkozások tapasztalatait mutatják, nem a térség egészére vonatkozó reprezentatív statisztikát. A fórum egyik fő kérdése az volt, hogyan lehetne a nyári, vízparti szezonon túl is vendégeket vonzani.