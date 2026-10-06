Velencei-tó: a vízzel együtt szárad ki a bevétel, lázas ötletelés kezdődött
A vízhiány a Velencei-tónál már a nyári szezonban kézzelfogható következményekkel járt. Ahogy a Világgazdaság augusztus 14-én megírta, a gárdonyi strandon olyan alacsonyra csökkent a vízmélység, hogy a kötelező fürdővíz-mintavételt és vízminőség-ellenőrzést sem lehetett elvégezni, ezért az évre fürdőzési tilalmat rendeltek el. Az aszályos nyár rendkívül kedvezőtlenül érintette a régió turisztikai vállalkozásait, jelentős veszteségekkel számolnak az ide évben. A keddi hírek szerint már öt centiméter alá süllyedt a Velencei-tó agárdi vízmércén mért vízállása, hétfő reggel a vízmérce 4 centimétert mutatott - közölte az Országos Vízügyi Főigazgatóság (OVF) az MTI kérdésére.
A Világgazdaság is beszámolt arról, hogy szeptember 9-én az agárdi vízmércénél mindössze 10 centiméteres vízállást mértek, ami újabb negatív rekordot jelentett. A tó vízpótlásának lehetőségét közben szakmai egyeztetéseken vizsgálják. Azon a fórumon a Duna vizének átvezetése is napirendre került, mint lehetséges megoldás:
- Ercsi,
- Adony
- és Dunaújváros térségéből keresnének megfelelő nyomvonalat, és felmerült egyes kutak bevonása is. A döntéshez azonban a műszaki és gazdasági feltételek mellett a vízminőségi és ökológiai hatásokat is tisztázni kell. Azóta a helyzet tovább romlott, hiszen most 4 cm a víz mélysége.
A vízhiány a vállalkozások bevételén is nyomot hagy
A térség turisztikai szereplői közben saját jövőjükről is egyeztetnek, keresik a kitörési pontot. Gárdony önkormányzatának beszámolója szerint Pázmándon, a Bálint Boráriumban rendezték meg az „Élet a tavon túl” elnevezésű Velencei-tavi Turisztikai Fórumot. A találkozón több mint ötven turisztikai és gasztronómiai szereplő, a környék polgármesterei, valamint szakmai és civil szervezetek képviselői vettek részt. Ismertettek egy helyi kutatást, a szeptemberi kérdőívet 47 térségi vállalkozás töltötte ki. A válaszadók 47 százaléka szálláshely-szolgáltató, 28 százaléka vendéglátással foglalkozik.
A válaszadók 76 százaléka arról számolt be, hogy 2019-hez képest csökkent az árbevétele, 39 százalékuknál a visszaesés meghaladta a 40 százalékot.
A megkérdezettek 52 százaléka a tó alacsony vízszintjét és fizikai állapotát nevezte meg a visszaesés legfontosabb okaként; a szálláshely szolgáltatóknál ez az arány 65 százalék volt. A válaszadók 73 százaléka szerint az országos médiamegjelenések miatt lemondásokat vagy kevesebb foglalást tapasztaltak, a szálláshelyek körében 88 százalék jelezte ezt. Az adatok a kérdőívet kitöltő vállalkozások tapasztalatait mutatják, nem a térség egészére vonatkozó reprezentatív statisztikát. A fórum egyik fő kérdése az volt, hogyan lehetne a nyári, vízparti szezonon túl is vendégeket vonzani.
Vannak értékek a strandoláson kívül is: kerékpározás, bor, szőlő
A helyi gasztronómiára, a bor- és szőlőkultúrára, a rendezvényekre és a természeti értékekre épülő kínálatot erősítenék.
A rendezvény egyik főszervezője Orova Zita, az újonnan alakuló Velencei-tavi Térségért Egyesület elnöke volt, a házigazda Bálint György borász, az egyesület egyik életre hívója és alelnöke. Eötvös Pál Árpád gárdonyi polgármester már szeptember 23-i bejegyzésében megfogalmazta az irányváltás szükségességét: „térség turizmusának jövőjét nem lehet kizárólag a strandturizmusra építeni” - posztolta. A polgármester
- a termálfürdőt,
- a kulturális és történelmi látnivalókat,
- a Velencei-hegység kirándulóhelyeit,
- a természetvédelmi értékeket,
- a rendezvényeket
- és a borászatokat sorolta a térség olyan adottságai közé, amelyek a nyári heteken kívül is vonzerőt jelenthetnek. „Minél változatosabb a kínálat, annál kevésbé függ a térség idegenforgalma kizárólag az időjárástól és a strandolás lehetőségétől” – írta.
A biciklisek már régóta kedvelik a Velencei-tó körüli tekerést
Konkrét alapot jelenthet a kerékpáros turizmus, ennek már hosszú évek óta nagy a népszerűsége, vannak hétvégék, amikor szinte folyamatos a tömeg a tó körül. A polgármester által közölt adat szerint az Agárd-Dinnyés közötti számláló szeptember 23-ig 140 755 kerékpáros áthaladást regisztrált az idén. Ez forgalmi adat, nem ugyanennyi különböző látogatót jelent. A posztban ismertetett szakértői értékelés szerint Petényi Mirkó, az Aktív Magyarország Fejlesztési Központ ügyvezetője az alacsony vízállás ellenére sem lát trendszerű visszaesést a tó körüli kerékpáros turizmus adataiban.
A bejegyzésben bemutatott elképzelés szerint a mintegy 30 kilométeres tókörre építve, meglévő erdészeti, mezőgazdasági és murvás utak összekapcsolásával akár 150-200 kilométeres regionális kerékpáros hálózat is kialakítható lenne. Szabó Lajos természetvédelmi ökológus és kerékpárturisztikai szakértő javaslata a Velencei-hegységet, a Mezőföldet, Dinnyést, Gorsium térségét és a Sárvíz vidékét kapcsolná össze, hosszabb távon akár a Dunával is.
A vállalkozóknak azt kell elérni, hogy a sportolók újabb célpontokat találjanak, és eljussanak a környék vendéglátóhelyeihez, szállásaihoz, borászataihoz és látnivalóihoz. Ehhez azonban összehangolt kínálatra és kommunikációra van szükség. A polgármester szerint a korábbi turisztikai desztinációmenedzsment-, vagyis TDM-rendszer mára lényegében elveszítette ezt a szervező szerepét.
A beszámoló szerint a mostani fórum egy új együttműködés kezdetét jelentheti, a helyi szereplők kézbe vették a saját sorsukat, és elkezdtek azon dolgozni, hogy a vállalkozások akkor is működhessenek, ha nem lesz elegendő víz a strandturizmushoz. Ahogy Gárdony önkormányzata fogalmazott: „Ehhez a tó állapotának rendezése mellett olyan kínálatra is szükség van, amely a nyári szezonon túl is képes megszólítani az ide érkezőket.”