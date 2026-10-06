Deviza
EUR/HUF365,76 -0,44% USD/HUF324,68 -0,88% GBP/HUF431,03 -0,43% CHF/HUF390,78 -0,82% PLN/HUF83,72 -0,14% RON/HUF68,34 -0,64% CZK/HUF14,98 -0,3% EUR/HUF365,76 -0,44% USD/HUF324,68 -0,88% GBP/HUF431,03 -0,43% CHF/HUF390,78 -0,82% PLN/HUF83,72 -0,14% RON/HUF68,34 -0,64% CZK/HUF14,98 -0,3%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX143 572,22 +1,2% MTELEKOM2 574 -0,16% MOL4 980 0% OTP41 660 +2,3% RICHTER12 360 +0,49% OPUS268,5 +2,61% ANY6 290 +0,95% AUTOWALLIS120,5 0% WABERERS4 310 +0,23% BUMIX9 228,79 +0,8% CETOP4 855,9 +1,68% CETOP NTR3 173,07 +1,12% BUX143 572,22 +1,2% MTELEKOM2 574 -0,16% MOL4 980 0% OTP41 660 +2,3% RICHTER12 360 +0,49% OPUS268,5 +2,61% ANY6 290 +0,95% AUTOWALLIS120,5 0% WABERERS4 310 +0,23% BUMIX9 228,79 +0,8% CETOP4 855,9 +1,68% CETOP NTR3 173,07 +1,12%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok

Velencei-tó: a vízzel együtt szárad ki a bevétel, lázas ötletelés kezdődött

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
A Velencei-tó drámaian alacsony vízszintje mellett a környék vállalkozásainak akkor is vendégekre és bevételre van szükségük, ha a strandturizmusra egyre bizonytalanabbul építhetnek. Egy helyi, szeptemberi felmérésben a válaszadók háromnegyede jelentősen csökkenő árbevételt jelzett. A térség szereplői megnevezték a lehetséges kitörési pontokat. A kerékpáros turizmusban, a borászatokban, a termálfürdőben és az egész éves programokban keresik a továbblépést.
Lengyel Gabriella
2026.10.06, 14:16
Frissítve: 2026.10.06, 14:37
Szóljon hozzá!

A vízhiány a Velencei-tónál már a nyári szezonban kézzelfogható következményekkel járt. Ahogy a Világgazdaság augusztus 14-én megírta, a gárdonyi strandon olyan alacsonyra csökkent a vízmélység, hogy a kötelező fürdővíz-mintavételt és vízminőség-ellenőrzést sem lehetett elvégezni, ezért az évre fürdőzési tilalmat rendeltek el. Az aszályos nyár rendkívül kedvezőtlenül érintette a régió turisztikai vállalkozásait, jelentős veszteségekkel számolnak az ide évben. A keddi hírek szerint már öt centiméter alá süllyedt a Velencei-tó agárdi vízmércén mért vízállása, hétfő reggel a vízmérce 4 centimétert mutatott - közölte az Országos Vízügyi Főigazgatóság (OVF) az MTI kérdésére.

velencei-tó
                        A Velencei-tó térségének vállalkozói keresik a kiutat a szorult helyzetből/Fotó: Kállai Márton/Szabad Föld

A Világgazdaság is beszámolt arról, hogy szeptember 9-én az agárdi vízmércénél mindössze 10 centiméteres vízállást mértek, ami újabb negatív rekordot jelentett. A tó vízpótlásának lehetőségét közben szakmai egyeztetéseken vizsgálják. Azon a fórumon a Duna vizének átvezetése is napirendre került, mint lehetséges megoldás:

  • Ercsi, 
  • Adony 
  • és Dunaújváros térségéből keresnének megfelelő nyomvonalat, és felmerült egyes kutak bevonása is. A döntéshez azonban a műszaki és gazdasági feltételek mellett a vízminőségi és ökológiai hatásokat is tisztázni kell. Azóta a helyzet tovább romlott, hiszen most 4 cm a víz mélysége. 
     

A vízhiány a vállalkozások bevételén is nyomot hagy

A térség turisztikai szereplői közben saját jövőjükről is egyeztetnek, keresik a kitörési pontot. Gárdony önkormányzatának beszámolója szerint Pázmándon, a Bálint Boráriumban rendezték meg az „Élet a tavon túl” elnevezésű Velencei-tavi Turisztikai Fórumot. A találkozón több mint ötven turisztikai és gasztronómiai szereplő, a környék polgármesterei, valamint szakmai és civil szervezetek képviselői vettek részt. Ismertettek egy helyi kutatást, a szeptemberi kérdőívet 47 térségi vállalkozás töltötte ki. A válaszadók 47 százaléka szálláshely-szolgáltató, 28 százaléka vendéglátással foglalkozik. 

A válaszadók 76 százaléka arról számolt be, hogy 2019-hez képest csökkent az árbevétele, 39 százalékuknál a visszaesés meghaladta a 40 százalékot.

A megkérdezettek 52 százaléka a tó alacsony vízszintjét és fizikai állapotát nevezte meg a visszaesés legfontosabb okaként; a szálláshely szolgáltatóknál ez az arány 65 százalék volt. A válaszadók 73 százaléka szerint az országos médiamegjelenések miatt lemondásokat vagy kevesebb foglalást tapasztaltak, a szálláshelyek körében 88 százalék jelezte ezt. Az adatok a kérdőívet kitöltő vállalkozások tapasztalatait mutatják, nem a térség egészére vonatkozó reprezentatív statisztikát. A fórum egyik fő kérdése az volt, hogyan lehetne a nyári, vízparti szezonon túl is vendégeket vonzani. 

Vannak értékek a strandoláson kívül is: kerékpározás, bor, szőlő

A helyi gasztronómiára, a bor- és szőlőkultúrára, a rendezvényekre és a természeti értékekre épülő kínálatot erősítenék. 

A rendezvény egyik főszervezője Orova Zita, az újonnan alakuló Velencei-tavi Térségért Egyesület elnöke volt,  a házigazda Bálint György borász, az egyesület egyik életre hívója és alelnöke. Eötvös Pál Árpád gárdonyi polgármester már szeptember 23-i bejegyzésében megfogalmazta az irányváltás szükségességét: „térség turizmusának jövőjét nem lehet kizárólag a strandturizmusra építeni” - posztolta. A polgármester 

  • a termálfürdőt, 
  • a kulturális és történelmi látnivalókat, 
  • a Velencei-hegység kirándulóhelyeit, 
  • a természetvédelmi értékeket,
  •  a rendezvényeket
  •  és a borászatokat sorolta a térség olyan adottságai közé, amelyek a nyári heteken kívül is vonzerőt jelenthetnek. „Minél változatosabb a kínálat, annál kevésbé függ a térség idegenforgalma kizárólag az időjárástól és a strandolás lehetőségétől” – írta.

A biciklisek már régóta kedvelik a Velencei-tó körüli tekerést

Konkrét alapot jelenthet a kerékpáros turizmus, ennek már hosszú évek óta nagy a népszerűsége, vannak hétvégék, amikor szinte folyamatos a tömeg a tó körül. A polgármester által közölt adat szerint az Agárd-Dinnyés közötti számláló szeptember 23-ig 140 755 kerékpáros áthaladást regisztrált az idén. Ez forgalmi adat, nem ugyanennyi különböző látogatót jelent. A posztban ismertetett szakértői értékelés szerint Petényi Mirkó, az Aktív Magyarország Fejlesztési Központ ügyvezetője az alacsony vízállás ellenére sem lát trendszerű visszaesést a tó körüli kerékpáros turizmus adataiban.
A bejegyzésben bemutatott elképzelés szerint a mintegy 30 kilométeres tókörre építve, meglévő erdészeti, mezőgazdasági és murvás utak összekapcsolásával akár 150-200 kilométeres regionális kerékpáros hálózat is kialakítható lenne. Szabó Lajos természetvédelmi ökológus és kerékpárturisztikai szakértő javaslata a Velencei-hegységet, a Mezőföldet, Dinnyést, Gorsium térségét és a Sárvíz vidékét kapcsolná össze, hosszabb távon akár a Dunával is.
A vállalkozóknak azt kell elérni, hogy a sportolók újabb célpontokat találjanak, és eljussanak a környék vendéglátóhelyeihez, szállásaihoz, borászataihoz és látnivalóihoz. Ehhez azonban összehangolt kínálatra és kommunikációra van szükség. A polgármester szerint a korábbi turisztikai desztinációmenedzsment-, vagyis TDM-rendszer mára lényegében elveszítette ezt a szervező szerepét.
A beszámoló szerint a mostani fórum egy új együttműködés kezdetét jelentheti, a helyi szereplők kézbe vették a saját sorsukat, és elkezdtek azon dolgozni, hogy a vállalkozások akkor is működhessenek, ha nem lesz elegendő víz a strandturizmushoz. Ahogy Gárdony önkormányzata fogalmazott: „Ehhez a tó állapotának rendezése mellett olyan kínálatra is szükség van, amely a nyári szezonon túl is képes megszólítani az ide érkezőket.”

Szóljon hozzá!
aszály
Gárdony város
regionális vízpótlás
vízpótlás
Velencei-tó
Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.