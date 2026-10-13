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Csak kapkodjuk a fejünket: teljes sorcsere a magyar energetika terén, Magyar Péter új csúcsvezetőt nevezett ki kedd este

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Új vezető a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) élén. Az elnöki megbízatást az energetikai szektor egy elismert szakértője kapta. Losonczy Géza hét évig töltheti be a vezetői tisztséget.
VG
2026.10.13, 21:37
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Losonczy Géza 2026. október 16-án veszi át a MEKH elnöki feladatainak ellátását, megbízatása pedig hét évre szól − közölte a Miniszterelnökség. A hivatal vezetőjét a vonatkozó törvény értelmében a miniszterelnök javaslatára a köztársasági elnök, Baka András nevezte ki.

Magyar Péter jelölte ki a MEKH új vezetőjét
Csak kapkodjuk a fejünket: teljes sorcsere a magyar energetika terén, Magyar Péter új csúcsvezetőt nevezett ki kedd este / Fotó: Havran Zoltán / Világgazdaság

A MEKH új vezetője

Losonczy Géza az energetikai szektor elismert szakértője, aki közel húsz éve támogatja az iparág szereplőit stratégiai és szabályozási kérdésekben. Nemzetközi tapasztalatát Európa csaknem valamennyi országának energiapiacán, valamint több európai és ázsiai ország szabályozási reformjaiban való közreműködés során szerezte.

Szakterülete felöleli a MEKH által felügyelt valamennyi ágazatot, a földgáz- és villamosenergia-piactól a megújuló energiákon és a távhőszektoron át egészen a hulladékgazdálkodási és víziközmű-területekig.

Az elmúlt húsz év során a MEKH szakembereivel számos költségfelülvizsgálati és szabályozásfejlesztési projektben dolgozott együtt, hozzájárulva a hazai energiaszektor fejlődéséhez és modernizációjához.

Közben Kapitány István egyik legfontosabb embere távozott

Személyes okokból lemondott Tótth András, a Gazdasági és Energetikai Minisztérium energetikai államtitkára. Baka András köztársasági elnök Magyar Péter miniszterelnök javaslatára 2026. október 13-ai hatállyal állapította meg megbízatásának megszűnését.

A távozás hátteréről egyelőre nem közöltek további részleteket.

Tótth a kormányváltás után került az energetikai irányítás élére. Kinevezése előtt az E.ON Földgáz Trade igazgatósági tagjaként, majd az MVM stratégiai vezérigazgató-helyetteseként dolgozott. Pályafutását a Boston Consulting Group magyarországi leányvállalatának energetikai szakértőjeként kezdte.

A szakpolitikai vezető távozása újabb személyi változást jelent az energetikai irányításban. A lemondásról szóló tájékoztatás nem nevezte meg az utódját, és azt sem részletezte, hogy a döntés érinti-e a minisztérium energetikai feladatainak szervezését.

Energiaválság

Energiaválság
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