Különös fejlesztést jelentett be Vitézy Dávid Magyarország egyik legfontosabb sztrádáján: új híd épül, de azonnal beleszálltak a miniszterbe – „csoda, hogy még nem omlott össze a kamionok, tankok alatt!"
A Tisza-kormány Mészáros Lőrinc elleni háborújának közepette jelentette be vasárnap Vitézy Dávid, hogy fejlesztések jönnek az M5-ös autópályán. Ez hazánk egyik legforgalmasabb sztrádája, a személyforgalom mellett komoly tranzit útvonal.
A közlekedési és beruházási miniszter ezúttal azonban nem az autósokat érintő változásokról írt közösségi oldalán, hanem egy, az 55-ös főút és az M5-ös keresztezésénél épülő hídról, az úttest felett. „Az 55-ös főút M5-ös autópálya feletti keresztezésénél megszakad a kerékpárút-hálózat, így a kerékpárosok ma a főút úttestére kényszerülnek, ráadásul a közúti forgalom keresztezése is balesetveszélyes. Ezért arról döntöttünk, hogy az 55-ös főút mellett futó kerékpárút hiányzó kapcsolatának megépítését megvalósítjuk" – áll a Facebook-posztjában.
Inkább bővíteni kellene a terhelt autópályát a hidak helyett
Mint részletezi, a beruházás keretében az M5-ös autópálya feletti meglévő közúti hídon önálló, a gépjárműforgalomtól fizikailag elválasztott kerékpárutat alakítanak ki. „A hídhoz vezető úttöltéseket a szükséges mértékben kiszélesítjük, hogy a kerékpárosok biztonságosan vezethessenek át az autópálya felett. A kerékpárutat összekötjük a már meglévő önálló kerékpárúttal és kiépítjük a kapcsolatot az 55-ös főútnál található körforgalomig. Ezzel megszüntetjük a Szeged és Domaszék közötti kerékpáros hálózat egyik legfontosabb hiányzó elemét."
Vitézy Dávid közölte továbbá, hogy a kiviteli tervek már rendelkezésre állnak, a beruházás támogatási szerződéssel is rendelkezik, és megkezdődött a nyílt kivitelezési közbeszerzés előkészítése. „A célunk, hogy kerékpárral is biztonságosan, összefüggő hálózaton lehessen közlekedni a települések között, ne kelljen egy forgalmas főútra kényszerülni azért, mert néhány száz méteren hiányzik a megfelelő infrastruktúra" – írta.
Az M5-ös a legfontosabb észak-déli tengely, Budapestet köti össze Kecskeméttel, Szegeddel és a röszkei szerb határral, naponta közel 50 ezer járművet szolgál ki, éves szinten jóval több mint 1 millió kamion halad át rajta. Az M5-ös és a belőle leágazó M43-as autópálya a schengeni határ kapuja Szerbia és Románia felé.
Az M1-esen már régóta kész tortúra közlekedni az autósoknak, folyamatosak a terelések, sőt úgy volt, hogy a koncessziós-felmondásokat követően le is állhat egy időre a bővítés. Nem csoda tehát, hogy egy ilyen poszt alatt az autósok azonnal beleszálltak a miniszterbe és a déli, dél-keleti határainkhoz vezető autópályánál is ezt kérték számon a miniszteren.
„Inkább az M5-os autópályát is bővíteni kéne 3 sávra nem a sza..s bicikli utakkal foglalkozni …" - írta az egyik hozzászóló, azzal indokolva, hogy a Szerbiába, illetve Romániába haladó teherforgalom a második legnagyobb az M1-es után. „Sokkal könnyebb lenne közlekedni az M5-ösön, kifejezetten ha a személyautók nem százzal előznének a kamionsort" – fogalmazott.
Egy másik kommentelő arra hívta fel a figyelmet, hogy a „Kecskemét - Nyárlőrinc között a (Kecskemét -Lakitelek - Tiszakécske) kerékpárút miatt is épp az elmúlt hónapokban túrták szét az erdőt. Namost a kerékpárutat 0 azaz NULLA fő használja. Van ennek értelme? Inkább a Pilisben a 10-es, 11-es út mellett kellene építeni ahol legalább még kerékpárosok is lennének."
„Az algyői híd is várja a sorsa jobbra fordulását! Minden èvben van halálos kerèkpáros gázolás, havonta fèlpályás lezárás a gányolások miatt, toldozott-foltozott. Az csoda, hogy mèg nem omlott össze a kamionok, harckocsik, tankok alatt!" – teszi hozzá egy harmadik hozzászóló a közösségi oldalon.
Az M5-ös bővítése egyelőre nincs napirenden, a fókusz arra helyeződött, hogy a kormány felbontotta a koncessziós szerződést a MKIF-el, aki a 2022-es szerződés keretében kicsivel több mint 1200 kilométernyi hazai gyorsforgalmi utat vett át üzemeltetésre és fejlesztésre, bár az M5-öst nem ők üzemeltették, hanem az AKA Alföld Koncessziós Autópálya Zrt.