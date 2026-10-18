A Tisza-kormány Mészáros Lőrinc elleni háborújának közepette jelentette be vasárnap Vitézy Dávid, hogy fejlesztések jönnek az M5-ös autópályán. Ez hazánk egyik legforgalmasabb sztrádája, a személyforgalom mellett komoly tranzit útvonal.

Különös fejlesztést jelentett be Vitézy Dávid Magyarország egyik legfontosabb sztrádáján: új híd épül, de azonnal beleszálltak a miniszterbe – „csoda, hogy még nem omlott össze a kamionok, tankok alatt!" Fotó: AFP

A közlekedési és beruházási miniszter ezúttal azonban nem az autósokat érintő változásokról írt közösségi oldalán, hanem egy, az 55-ös főút és az M5-ös keresztezésénél épülő hídról, az úttest felett. „Az 55-ös főút M5-ös autópálya feletti keresztezésénél megszakad a kerékpárút-hálózat, így a kerékpárosok ma a főút úttestére kényszerülnek, ráadásul a közúti forgalom keresztezése is balesetveszélyes. Ezért arról döntöttünk, hogy az 55-ös főút mellett futó kerékpárút hiányzó kapcsolatának megépítését megvalósítjuk" – áll a Facebook-posztjában.

Inkább bővíteni kellene a terhelt autópályát a hidak helyett

Mint részletezi, a beruházás keretében az M5-ös autópálya feletti meglévő közúti hídon önálló, a gépjárműforgalomtól fizikailag elválasztott kerékpárutat alakítanak ki. „A hídhoz vezető úttöltéseket a szükséges mértékben kiszélesítjük, hogy a kerékpárosok biztonságosan vezethessenek át az autópálya felett. A kerékpárutat összekötjük a már meglévő önálló kerékpárúttal és kiépítjük a kapcsolatot az 55-ös főútnál található körforgalomig. Ezzel megszüntetjük a Szeged és Domaszék közötti kerékpáros hálózat egyik legfontosabb hiányzó elemét."

Vitézy Dávid közölte továbbá, hogy a kiviteli tervek már rendelkezésre állnak, a beruházás támogatási szerződéssel is rendelkezik, és megkezdődött a nyílt kivitelezési közbeszerzés előkészítése. „A célunk, hogy kerékpárral is biztonságosan, összefüggő hálózaton lehessen közlekedni a települések között, ne kelljen egy forgalmas főútra kényszerülni azért, mert néhány száz méteren hiányzik a megfelelő infrastruktúra" – írta.

Az M5-ös a legfontosabb észak-déli tengely, Budapestet köti össze Kecskeméttel, Szegeddel és a röszkei szerb határral, naponta közel 50 ezer járművet szolgál ki, éves szinten jóval több mint 1 millió kamion halad át rajta. Az M5-ös és a belőle leágazó M43-as autópálya a schengeni határ kapuja Szerbia és Románia felé.