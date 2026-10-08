A több mint 4500 milliárdos Baross Gábor terven túl is kell még pénz a vasútra, a MÁV-hoz kerülnek az uniós beruházások – a „lebutított" Budapest-Belgrádon folytatódnak a fejlesztések

A hét végén voltak a Budapest-Belgrád vasút utolsó tesztjei. A közlekedés először belföldön és, 100 kilométer per órás sebességre alkalmas vonatokkal indul. A 160 kilométeres sebesség és a Belgrádig történő közlekedés a decemberi menetrendváltással várható. Az elsődleges szempont a vasútbiztonság legmagasabb szintje – jelentette be Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter a Magyar Vasút 2026-on. A Hungrail által rendezett, legnagyobb hazai vasúti konferencián most először szólalt fel közlekedési miniszter. Mint a konferencia egy panelbeszélgetésén elhangzott, kihívás lesz a megfelelő járműpark rendelkezésre bocsátása és a 160 kilométer per órás sebességgel történő, nagy távolságon való haladásra átállás.

Vitézy: ideje bizonyítanunk, hogyha van pénz, fejlesztünk is/Fotó: Havran Zoltán / Világgazdaság

Mint elmondta, a következő években folytatódik a projekt, mert meg kell valósítani a beruházás azon elemeit is, amelyeket az előző miniszter „rövidlátó módon” lehúzott. Például pótolni kell a nyomvonalon lévő, külön szinten történő gyalogos átjárókat és a kerékpártárolókat.

Vitézy: szakítani kell a régi rutinokkal

A rendezvényen Vitézy Dávid átfogó képet adott a hazai vasútfejlesztés irányairól. A vasutat azon öt kulcsfontosságú ágazatnak nevezte az egészségügy, a vízügy, a megújuló alapú energiatermelés és az innováció mellett, amelyen a magyar kormány jelentős előrelépésre készül. Mint mondta, az előző kormány kivonult a magyar vasút finanszírozásából, de az újnak most be kell bizonyítania, hogy amikor van forrás, akkor képes fejleszteni.

Ugyanakkor nem csak a pénzen múlik: le kell tenni a régi rutinokat, ehelyett kellő szakmai kritikával változtatni kell. Például egy új vasúti tender kiírásakor nem kell feltétlenül ragaszkodni az 50 évvel ezelőtti szabványokhoz, hanem módosítani kell azokat a 21. századi lehetőségekhez. A szolgáltatási koncepció megfogalmazásánál is gondolni kell arra, hogy 20 év múlva az utasoknak milyen elvárásai lesznek.

Újra kellenek karbantartási telephelyek a MÁV-nak, most ugyanis balkáni körülmények között folyik ez a munka.

„A 3550 milliárd forintos Baross Gábor vasútfejlesztési terv olyan projektekre összpontosít, amelyeknek már látszik a finanszírozása. Ezzel olyan pályára állítható a magyar vasút, amilyen a rendszerváltás óta nem volt. Az elmúlt négy évben ugyanakkor egyetlen vasúti fejlesztés nem indult, a járműbeszerzések terén pedig még rosszabb a helyzet. A MÁV-nál 7-8 éve nem volt érdemi beszerzés” – jelentette ki a miniszter.