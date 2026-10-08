A több mint 4500 milliárdos Baross Gábor terven túl is kell még pénz a vasútra, a MÁV-hoz kerülnek az uniós beruházások – a „lebutított" Budapest-Belgrádon folytatódnak a fejlesztések
A hét végén voltak a Budapest-Belgrád vasút utolsó tesztjei. A közlekedés először belföldön és, 100 kilométer per órás sebességre alkalmas vonatokkal indul. A 160 kilométeres sebesség és a Belgrádig történő közlekedés a decemberi menetrendváltással várható. Az elsődleges szempont a vasútbiztonság legmagasabb szintje – jelentette be Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter a Magyar Vasút 2026-on. A Hungrail által rendezett, legnagyobb hazai vasúti konferencián most először szólalt fel közlekedési miniszter. Mint a konferencia egy panelbeszélgetésén elhangzott, kihívás lesz a megfelelő járműpark rendelkezésre bocsátása és a 160 kilométer per órás sebességgel történő, nagy távolságon való haladásra átállás.
Mint elmondta, a következő években folytatódik a projekt, mert meg kell valósítani a beruházás azon elemeit is, amelyeket az előző miniszter „rövidlátó módon” lehúzott. Például pótolni kell a nyomvonalon lévő, külön szinten történő gyalogos átjárókat és a kerékpártárolókat.
Vitézy: szakítani kell a régi rutinokkal
A rendezvényen Vitézy Dávid átfogó képet adott a hazai vasútfejlesztés irányairól. A vasutat azon öt kulcsfontosságú ágazatnak nevezte az egészségügy, a vízügy, a megújuló alapú energiatermelés és az innováció mellett, amelyen a magyar kormány jelentős előrelépésre készül. Mint mondta, az előző kormány kivonult a magyar vasút finanszírozásából, de az újnak most be kell bizonyítania, hogy amikor van forrás, akkor képes fejleszteni.
Ugyanakkor nem csak a pénzen múlik: le kell tenni a régi rutinokat, ehelyett kellő szakmai kritikával változtatni kell. Például egy új vasúti tender kiírásakor nem kell feltétlenül ragaszkodni az 50 évvel ezelőtti szabványokhoz, hanem módosítani kell azokat a 21. századi lehetőségekhez. A szolgáltatási koncepció megfogalmazásánál is gondolni kell arra, hogy 20 év múlva az utasoknak milyen elvárásai lesznek.
Újra kellenek karbantartási telephelyek a MÁV-nak, most ugyanis balkáni körülmények között folyik ez a munka.
„A 3550 milliárd forintos Baross Gábor vasútfejlesztési terv olyan projektekre összpontosít, amelyeknek már látszik a finanszírozása. Ezzel olyan pályára állítható a magyar vasút, amilyen a rendszerváltás óta nem volt. Az elmúlt négy évben ugyanakkor egyetlen vasúti fejlesztés nem indult, a járműbeszerzések terén pedig még rosszabb a helyzet. A MÁV-nál 7-8 éve nem volt érdemi beszerzés” – jelentette ki a miniszter.
A Baross Gábor terv forrásai
- Kohéziós: 1100 milliárd forint
- RRF: 700 milliárd forint
- EIB: hitel 400 milliárd forint
- Koncessziós logikán tervezett: 400 milliárd forint
- A kormány által a következő uniós finanszírozási ciklusra engedélyezett többlet kötelezettségvállalás: 950 milliárd forint.
Az utolsó tételről a miniszter azt mondta, hogy ilyen engedélyt más ágazat nem kapott, de a vízügy hamarosan csatlakozhat. További források is le vannak már kötve futó projektekre.
Minden átalakul
Vitézy Dávid beszélt arról is, hogy fontos szerkezeti átalakulások történtek és lesznek a hazai vasúti ágazatban. A minisztérium például nem kíván vasúti építtető lenni. Ezért úgy döntött a kormány, hogy az uniós forrású beruházások kezelése mintegy 20 év után visszakerül a pályaműködtetőkhöz. Ez a MÁV csoportban komoly szemléleti változást igényel, ugyanakkor az MVM csoport is maga végzi a saját hálózatfejlesztését. Néhány héten belül megjelenik az a kormányrendelet, amely a fejlesztéseket visszajuttatja a MÁV-hoz és a GYSEV-hez.
Már tart az Országos Közlekedési Központ (OKK) vezérigazgatójának a kiválasztása. Az OKK rendeli majd meg a személyszállító szolgáltatásokat. Korábban a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) létrehozása is azért volt sikertörténet, mert a szervezet költség- és teljesítményalapú megrendelésre és ellenőrzésre képes.
Az első személyszállítási közszolgáltatási szerződések 2027-ben jelennek meg, az új rendszer 2030-ban indul. Abban az évben minden uniós országban lejár az a határidő, már a derogációs időszakkal együtt is, ameddig még versenyeztetés nélkül oda lehetett ítélni közszolgáltatási megbízást vasútvállalatoknak. Mindazonáltal 2030-től is komoly szerepe lesz a MÁV-nak a hazai vasúti szolgáltatásban, de teljesen más módon.
Mint a miniszter felidézte: a legutóbbi években Lázár János hetente több részvényesi határozattal döntötte el, hogy például a MÁV kitől mit vegyen, kinek mit adjon el.
Minden vonal versenyeztetése 2033-ban várható.
Harmadik fő változásként létrejött a ROSCO típusú vonatflotta társaság. Ezzel lehetett az utolsó pillanatban megmenteni az uniós forrásokat, de ez az a modell, amely már sok országban bevált. Az első közszolgáltatási tenderek jövőre jelennek meg, elsősorban az IC-kre és a HÉV-re.
Az OKK és a vonatflotta-társaság már megalakult, még körülbelül egy évre van szükség a teljes működési rend kialakulására. (A feladataikat azonban már végezniük kell.)
Mozdonyok a távoli láthatáron
„Igyekszünk növelni a nem uniós forrású beruházásokat. 2023-ban Lázár János megszüntette a megrendelő (a MÁV) azon kötelezettségét hogy fejlesztések formájában visszapótolja. Az idén erre 50 milliárd forint költségvetési forrás áll rendelkezésre, jövőre több lesz. Épp most fogok erről tárgyalni Kármán András pénzügyminiszter úrral” – mondta Vitézy Dávid.
Beszámolt arról is, hogy Magyarország a megnyílt CEF források terhére három pályázatot adott be. Igaz, nem biztos, hogy mind a hármat megnyeri. E három projekt a Gubacsi híd megújítása, a gyékényesi deltavágány fejlesztése és a Budapest és Győr közötti nagyvasúti fejlesztés előkészítése.
A reptéri vasút kapcsán még kérdés, hogy a folyamatban lévő tender végigvihető-e, a pályázat hiánypótlási szakaszban van. A fejlesztéssel új vasúti fővonal jönne létre.
Mivel az állam tőkeemeléssel beszáll 50 százalékos tulajdonosként a BKK-ba, megkapja a megrendelői jogokat is. Emiatt lehet, hogy a HÉV-tendert nem az OKK, hanem a BKK írja majd ki.
A 115 Vectron mozdony beszerzéséről a Siemens-szel kötött megállapodásról ismét tárgyal a minisztérium. Ezt a megrendelést az előző közlekedési miniszter a fiókba tette, de a megrendelés érvényben maradt.