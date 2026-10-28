Az emeletesek után újabb gigantikus beszerzést jelentett be Vitézy Dávid: a hévek helyett is bevetik majd a szupercsuklósokat, több mint 500 busz a listán

Összesen 250 darab új, alacsonypadlós csuklós busz beszerzésére indítja el a közbeszerzési eljárást a MÁV-Csoport a Közlekedési és Beruházási Minisztérium megbízásából – jelentette be szerda délelőtti Facebook-bejegyzésében Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter.

Újabb jelentős buszbeszerzést jelentett be Vitézy Dávid / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

A tárcavezető tájékoztatása szerint az egyik részben 120 darab új, dízelüzemű, alacsonypadlós csuklós buszt szerzünk be, amelyek közül

80 a BKK kék színeiben,

40 pedig sárga buszként a vidéki nagyvárosok elővárosi térségeiben közlekedik majd.

Ez azt jelenti, hogy számos budapesti agglomerációs településen jelennek majd meg a „kék buszok”, és válnak ezek a járatok a fővárosi és környéki BKK-s közlekedési rendszer szerves részévé Érdtől Dunakesziig.

„Ez is jól mutatja, milyen korszakhatárt jelent a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsának döntése alapján 2027-től a regionális BKK létrehozása. Az új buszok már egy egységes, integrált közlekedési rendszerben állhatnak majd munkába, javítva az agglomerációs közlekedés színvonalát, és hozzájárulva a fővárost terhelő autóforgalom csökkentéséhez” – írta a miniszter.

Hozzátette, hogy ezen kívül további 130 új, alacsonypadlós csuklós buszt is beszereznek majd, amelyek első lépésben a fővárosi és agglomerációs HÉV- és vasútvonalak felújítása miatt szükséges pótlásokat biztosítják majd, a munkálatok befejezését követően pedig az elővárosi és regionális közlekedésben állnak majd szolgálatba.

„Az uniós források hazahozatalával sok év üresjárat után végre reális közelségbe került a H5, H6 és H7-es HÉV-vonalak felújítása és a teljes járműállomány cseréje. A jelenlegi buszállománnyal azonban a felújítások idején szükséges pótlások nem lennének megfelelő színvonalon megoldhatók. Mivel a nagy volumenű felújítási munkákra időben kell felkészülni, ezért indítjuk el már most az új buszok beszerzését” – ismertette Vitézy Dávid.

Kiemelte azt is, hogy a Közlekedési és Beruházási Minisztérium létrejötte óta a MÁV már összesen 515 új busz beszerzésére indított eljárást a minisztérium megrendelésére. Ez már olyan nagyságrendű járműbeszerzés, amely egyszerre teheti lehetővé a távolsági és a helyközi közlekedés színvonalának érdemi javítását, valamint a következő évek nagy vasúti és HÉV-beruházásaihoz szükséges pótlókapacitás biztosítását.