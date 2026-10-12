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Ez most mindenkit meglepett: Vitézy Dávid elárulta, kinek adná oda Mészáros Lőrincék helyett a magyar autópályákat, már a dátum is megvan – az övék lehet a koncesszió

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Fordulat jöhet a 35 évre szóló autópálya-koncesszió ügyében. Vitézy Dávid szerint megvan, hogy ki veheti át az MKIF-től az autópályák üzemeltetését, a tárgyalások már megkezdődtek.
VG
2026.10.12, 06:32
Frissítve: 2026.10.12, 06:48
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A közlekedési és beruházási miniszter a kormányfővel tartott közös sajtótájékoztatót pénteken a kormány legfontosabb bejelentéseiről. A kormányzati tájékoztatón Vitézy Dávid egy ponton elmondta, hogy kinek és mikor adná át Mészárosék helyett az autópályák üzemeltetését.

Vitézy Dávid
Vitézy Dávid szerint megvan, hogy ki veheti át az MKIF-től az autópályák üzemeltetését, a tárgyalások már megkezdődtek / Fotó: AFP

Magyar Közút veheti vissza az autópálya-hálózat üzemeltetését az MKIF-től, a tervezett időpont 2027. április 1. – erről beszélt a közlekedési és beruházási miniszter. Hangsúlyozta: az időpont egyelőre célkitűzés, a koncesszió lezárásáról szóló megállapodást még nem írták alá.

Vitézy felidézte, hogy néhány héttel korábban a miniszterelnökkel együtt jelentették be: az autópálya-koncesszió jelenlegi formáját meg kívánják szüntetni. Ennek érdekében felszólították Mészáros Lőrincet és Szíjj Lászlót, valamint érdekeltségeiket, hogy működjenek közre a szerződés minél gyorsabb és rendezettebb lezárásában.

A miniszter tájékoztatása szerint az elmúlt hetekben megkezdődtek a tárgyalások az MKIF-fel. A kezdeti tapasztalatok alapján a konzorcium együttműködési készséget mutat, és már készült egy, az MKIF által is visszaigazolt emlékeztető a tervezett átadásról.

Ebben szerepel célként, hogy 

2027. április 1-jétől a köztulajdonban lévő Magyar Közút vegye át az autópályák működtetését. 

Vitézy Dávid külön hangsúlyozta, hogy az üzemeltetést állami szereplőre, a Magyar Közútra bíznák. Közölte, hogy társaság a jelenlegi koncessziós működtetés költségének töredékéből tudná ellátni a feladatot, részletes költségszámítást ugyanakkor az idézett tájékoztatásban nem ismertetett.

A tárgyalások az M1-es autópályán folyó beruházásra is kiterjednek. A kormány célja, hogy az üzemeltetőváltás ne okozzon késedelmet a munkálatokban, és az átvétel a lehető legkisebb forgalmi zavarral járjon.

A közlekedési és beruházási miniszter szerint a folyamatot a nyilvánosság előtt ismertetett feltételek mentén kívánják végigvinni. Hozzátette: a Déli Körvasút ügyében is ugyanezt az elvet követnék.

Sok idő a 35 évre szóló autópálya-koncesszió?

Korábban közleményben reagált az MKIF Zrt. az autópálya-koncesszió jövőjéről szóló nyilatkozatokra. A Mészáros Lőrinc és Szíjj László érdekeltségébe sorolt üzemeltető azt követően szólalt meg, hogy Magyar Péter a kormány és a társaság közötti tárgyalásokról beszélt.

A cég tájékoztatása szerint továbbra is folynak az egyeztetések az MKIF és a közlekedési és beruházási minisztérium között. A társaság jelezte: a folyamat lezárásáig nem kíván nyilatkozni a tárgyalások részleteiről.

Az állásfoglalás nem jelent be végleges megállapodást, és nem ismerteti a koncesszió esetleges lezárásának feltételeit vagy időpontját sem. A közlemény alapján így egyelőre a tárgyalások folyamatban léte állapítható meg.

Az MKIF rövid válaszából ugyanakkor nem derül ki, pontosan milyen lehetőségekről egyeztetnek a felek, és az sem, hogy mely kérdésekben közeledtek az álláspontok. A nyilatkozat önmagában ezért sem a koncesszió megszüntetéséről szóló megállapodást, sem annak kizárását nem igazolja.

A magyarországi autópálya-koncesszió Európa egyik legnagyobb volumenű gyorsforgalmiút-kezelési megállapodása: a magyar állam 35 évre magánkézbe adta a hazai autópálya-hálózat jelentős részének üzemeltetését, karbantartását és fejlesztését. A 2022-ben megkötött szerződés azonban 2026-ra a Tisza-kormány által folytatott totális felülvizsgálat egyik kiemelt ügyévé vált.

Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter Magyar Péterrel közösen jelentette be szeptember közepén, hogy kezdeményezik a megállapodás megszüntetését, mert szerintük az jogsértés útján jött létre.

A 35 éves megállapodást már a megkötésekor számos kritika érte. A bírálatok között szerepelt a rendkívül hosszú elköteleződés, a konstrukció több ezer milliárd forintra becsült teljes költsége, valamint a szerződéses mellékletek titkossága is.

Ugyanakkor azt is érdemes hozzátenni, hogy az autópálya-koncesssziók időtartamában egyáltalán nem szokatlan a több évtizedes kifutás. A Világgazdaság még 2022-ben megismert egy szakmai előkészítő dokumentumot, amely 212 példát vizsgált meg 1973-tól kezdődően egészen 2022 márciusáig a nemzetközi piacokról. Ebből az derül ki, hogy az autópálya-építéshez kapcsolódó koncessziók 

több mint 55 százalékának, egészen pontosan 117 projektnek 26 és 35 év közötti a hossza.

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