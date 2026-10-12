Ez most mindenkit meglepett: Vitézy Dávid elárulta, kinek adná oda Mészáros Lőrincék helyett a magyar autópályákat, már a dátum is megvan – az övék lehet a koncesszió

A közlekedési és beruházási miniszter a kormányfővel tartott közös sajtótájékoztatót pénteken a kormány legfontosabb bejelentéseiről. A kormányzati tájékoztatón Vitézy Dávid egy ponton elmondta, hogy kinek és mikor adná át Mészárosék helyett az autópályák üzemeltetését.

Vitézy Dávid szerint megvan, hogy ki veheti át az MKIF-től az autópályák üzemeltetését, a tárgyalások már megkezdődtek / Fotó: AFP

Magyar Közút veheti vissza az autópálya-hálózat üzemeltetését az MKIF-től, a tervezett időpont 2027. április 1. – erről beszélt a közlekedési és beruházási miniszter. Hangsúlyozta: az időpont egyelőre célkitűzés, a koncesszió lezárásáról szóló megállapodást még nem írták alá.

Vitézy felidézte, hogy néhány héttel korábban a miniszterelnökkel együtt jelentették be: az autópálya-koncesszió jelenlegi formáját meg kívánják szüntetni. Ennek érdekében felszólították Mészáros Lőrincet és Szíjj Lászlót, valamint érdekeltségeiket, hogy működjenek közre a szerződés minél gyorsabb és rendezettebb lezárásában.

A miniszter tájékoztatása szerint az elmúlt hetekben megkezdődtek a tárgyalások az MKIF-fel. A kezdeti tapasztalatok alapján a konzorcium együttműködési készséget mutat, és már készült egy, az MKIF által is visszaigazolt emlékeztető a tervezett átadásról.

Ebben szerepel célként, hogy

2027. április 1-jétől a köztulajdonban lévő Magyar Közút vegye át az autópályák működtetését.

Vitézy Dávid külön hangsúlyozta, hogy az üzemeltetést állami szereplőre, a Magyar Közútra bíznák. Közölte, hogy társaság a jelenlegi koncessziós működtetés költségének töredékéből tudná ellátni a feladatot, részletes költségszámítást ugyanakkor az idézett tájékoztatásban nem ismertetett.

A tárgyalások az M1-es autópályán folyó beruházásra is kiterjednek. A kormány célja, hogy az üzemeltetőváltás ne okozzon késedelmet a munkálatokban, és az átvétel a lehető legkisebb forgalmi zavarral járjon.

A közlekedési és beruházási miniszter szerint a folyamatot a nyilvánosság előtt ismertetett feltételek mentén kívánják végigvinni. Hozzátette: a Déli Körvasút ügyében is ugyanezt az elvet követnék.

Sok idő a 35 évre szóló autópálya-koncesszió?

Korábban közleményben reagált az MKIF Zrt. az autópálya-koncesszió jövőjéről szóló nyilatkozatokra. A Mészáros Lőrinc és Szíjj László érdekeltségébe sorolt üzemeltető azt követően szólalt meg, hogy Magyar Péter a kormány és a társaság közötti tárgyalásokról beszélt.