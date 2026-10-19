Nagy bejelentést tett Vitézy Dávid: elkészült az ország egyik legnagyobb infrastrukturális beruházása, az M5-ös autópálya és az M44-es autóút között jött létre a lóhere alakú csomópont

„Az M44-es gyorsforgalmi út Békéscsaba és Kecskemét közötti szakasza tavaly április óta használható, de az M5-ös autópályával és az 5-ös főúttal alkotott teljes csomópontrendszer még hiányzott. Az elmúlt időszakban ennek építése folytatódott, így most ez a beruházási elem is elkészült. Október 19-én megkezdődik a műszaki átadás-átvételi eljárás, a teljes csomópontrendszer forgalomba helyezését pedig decemberre tervezzük” – írta hétfő reggeli Facebook-bejegyzésében Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter.

Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter / Fotó: AFP

A tárcavezető kiemelte, hogy nem egyszerű autópálya-csomópontról, hanem egy összetett, többszintű közlekedési létesítményről van szó, amely három fontos útvonal közötti kapcsolatot biztosítja, így a teljes teljes M44-M5-5-ös számú főúti csomópontrendszer bekerülési költsége bruttó 50 milliárd forint volt.

Hozzátette, hogy a beruházás keretében teljes értékű “lóhere” alakú csomópont épült az M44 és az M5 találkozásánál. Az M44 felüljárón keresztezi az autópályát, a kapcsolatokat közvetlen és közvetett csomóponti ágak, valamint gyűjtő-elosztó pályák biztosítják. Átépítették az 5-ös főút nyomvonalát is, amely külön szintben keresztezi az M5-öt és az M44-et. Az 5-ös főút és az M44 között “fél-lóhere” alakú csomópont létesült, két körforgalommal. Az M44-ről és az 5-ös főútról Budapest felé vezető felhajtóág már június óta használható.

„Decemberben az M5-ről Békéscsaba és Kecskemét felé, valamint Békéscsaba felől Szeged irányába vezető kapcsolatok is megnyílhatnak, illetve a csomóponti kialakítás a további hálózati elemek csatlakozási lehetőségeit is megteremti. A műszaki átadás lezárását november közepére tervezzük, ezt követheti a hatósági forgalomba helyezés decemberre” – írta Vitézy Dávid.

Hozzátette, hogy a teljes csomópont megnyitásával az M44 végre több irányban is közvetlen, külön szintű kapcsolatot biztosít az M5-ös autópályával, javítva Békéscsaba, Kecskemét és az Alföld keleti térségének gyorsforgalmi elérhetőségét, és tehermentesítve Kecskemét városát az átmenő forgalomtól.