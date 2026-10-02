Budapest-Belgrád vasútvonal: óriási bejelentést tett pénteken este Vitézy Dávid, a hétvégén ráengedik a sínekre a kínai szupervonatokat – 160-nal fognak száguldani órákon keresztül

Október 3-án és 4-én jön a Budapest–Belgrád vasút magyarországi szakaszának eddigi legfontosabb próbája: Budapest és Kelebia között teljes terhelést modellező tesztet végeznek. Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter Facebook-bejegyzésében azt írta: a próbán a szerb vasút kínai gyártású motorvonatai, valamint a MÁV mozdonyos szerelvényei és motorvonatai is részt vesznek.

Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter / Fotó: AFP

Vitézy: Újabb fontos akadály hárulhat el a személyforgalom megindítása elől

A vonatok a tervezett nappali csúcsidős menetrend szerint, órákon keresztül közlekednek majd, akár 160 kilométer/órás sebességgel. A teszt során lényegében a későbbi személyforgalmat modellezik, egyelőre utasok nélkül. A próbán

a szerb vasút kínai gyártású motorvonatai,

valamint a MÁV mozdonyos szerelvényei és motorvonatai is részt vesznek. Vitézy Dávid szerint amennyiben a kétnapos teszt rendben lezajlik, és nem tapasztalnak biztonságkritikus hibát, újabb fontos akadály hárul el a személyforgalom megindítása elől. A tárcavezető emlékeztetett, hogy a Budapest–Belgrád vasút az „Orbán-rendszer legnagyobb vasúti beruházása”, amely kínai hitelből épült meg Ferencváros és a szerb határ között.

A kivitelezési határidő tavaly nyáron lejárt, a beruházás azonban addigra nem készült el – jegyezte meg. Vitézy Dávid a csúszás egyik fő okaként az ETCS vonatbefolyásoló rendszert jelölte meg, amelynek megfelelő működése szükséges a 160 kilométer/órás közlekedéshez. A miniszter közlése szerint az előző kormánytól úgy vették át a beruházást, hogy a tehervonatok már csökkentett sebességgel és kapacitással közlekedtek, miközben a kivitelező még dolgozott a rendszeren.

Augusztusban megkezdődtek az ETCS sötétüzemi próbái, az eddigi legszigorúbb vizsgálatok során pedig a miniszter szerint nem merült fel biztonságkritikus hiba.

Vitézy Dávid beszámolt arról is, hogy a menetrendek módosítása nyomán a budapesti agglomerációban félóránként járnának az elővárosi vonatok, a távolabbra utazóknak pedig kétóránként biztosítanának InterRégió- és EuroCity-kapcsolatot a Kiskunság városaival és Belgráddal. A tervek szerint vasúti menetrendhez több új buszjárat is csatlakozna.